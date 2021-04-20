  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.04.2021
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.04.2021

Англия
(1 голосов)

Вернутся ли "аристократы" в топ-4?

Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.04.2021

Челсі/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 32-й тур

20 апреля, 22:00. "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В матче будут противостоять команды из разных полюсов турнирной таблицы. "Аристократы" продолжают переживать реинкарнацию после прихода Тухеля и активно борются за ЛЧ, в то время как "чайки" барахтаются вблизи тройки аутсайдеров. Кто больше готов к данному матчу и сможет забрать максимум очков?

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
betandyou
3700 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Челси"

После назначения немецкого тренера лондонцы проиграли лишь дважды за два с половиной месяца: "Вест Бромвичу" (2:5) и "Порту" (0:1). Если первый результат не укладывается в голове и выглядит очень неожиданным, то во время второго матча (ответного в 1/4 ЛЧ) "аристократы" просто удерживали преимущество, которое добыли в первом поединке против португальцев. "Челси" выглядит сейчас очень грозно, однако не в построении игры (хотя и в нем тоже), а в разрушении планов соперника. Точечный прессинг, осведомленность в почти любой ситуации на поле, а также сильная зонно-позиционная оборона демонстрируют хорошую работу от Томаса Тухеля.

Кроме более или менее стабильности в чемпионате и полуфинала ЛЧ, команда на выходных одолела "Манчестер Сити" и вышла в решающий матч Кубка Англии, где встретится с соперником в борьбе за зону ЛЧ "Лестером". В поединке против "горожан" лондонцы тоже разрушили противнику планы. Неприятная команда для оппозиционной стороны.

Кадры хозяев

Предыдущие несколько матчей пропустили из-за травм Ковачич и Кристенсен. Хорват точно не сыграет и сегодня, а датчанин уже приступил к тренировкам. В кубковом поединке против "МС" получил травму Тьягу Силва и еще пока неизвестно сможет ли он помочь команде.

"Брайтон"

"Чайки" продолжают бороться за выживание, однако потенциал команды гораздо выше. Грэм Поттер умеет настраивать на матчи против топовых английских команд, но когда его подопечные противостоят ровным и не слишком сильнее себя коллективам, то появляются проблемы. "Челси" в этом матче точно не будет просто. Игроки гостей борются до конца и редко сильно уступают сопернику. С конца октября "Брайтон" всего однажды проиграл в более чем два мяча. Характер.

На выезде "чайки" лучше выглядят, чем дома: 19 очков против 14 при матче в запасе (как раз сегодняшнем). В гостях подопечные Поттера побеждали "Ливерпуль", "Лидс" и "Астон Виллу". Весомый список, о котором "аристократам" нужно узнать.

Кадры гостей

Пятеро игроков продолжают находиться в лазарете: Лемпти, Марч, Тау, Андоне и Конноли. Кондиции последних трех уже на передигровом этапе, однако со старта они точно не выйдут.

Последние матчи "Челси" и "Брайтона"

Последние пять встреч хозяев

  • 17.04.2021. "Челси" - "Манчестер Сити" 1:0 (КА)
  • 13.04.2021. "Челси" - "Порту" 0:1 (ЛЧ)
  • 10.04.2021. "Кристал Пэлас" - "Челси" 1:4 (АПЛ)
  • 07.04.2021. "Порту" - "Челси" 0:2 (ЛЧ)
  • 03.04.2021. "Челси" - "Вест Бромвич" 2:5 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 12.04.2021. "Брайтон" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)
  • 04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
  • 20.03.2021. "Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)
  • 14.03.2021. "Саутгемптон" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
  • 06.03.2021. "Брайтон" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
5 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54
16 "Брайтон" 31 7 12 12 33-38 -5 33

Последние встречи "Челси" и "Брайтона"

Всего семь раз в этом веке команды играли между собой. Шесть раз побеждал "Челси" и однажды матч завершался вничью. В первом туре текущего чемпионата на "Амексе" "аристократы" взяли верх со счетом 1:3. Тогда команды создали почти одинаковое количество моментов, однако гости имели лучшую реализацию.

Последние пять матчей между командами

  • 14.09.2020. "Брайтон" - "Челси" 1:3 (АПЛ)
  • 01.01.2020. "Брайтон" - "Челси" 1:1 (АПЛ)
  • 28.09.2019. "Челси" - "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
  • 03.04.2019. "Челси" - "Брайтон" 3:0 (АПЛ)
  • 16.12.2018. "Брайтон" - "Челси" 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Челси" - "Брайтон"

1xbet
1.67
4.02
6.00
Сделать ставку
Favbet
1.63
3.90
6.70
Сделать ставку
betandyou
1.61
3.85
6.20
Сделать ставку

Прогноз на матч "Челси" - "Брайтон" от UA-Football

Статистика трех последних поединков между командами на "Стэмфорд Бридж" 7:0 в пользу "аристократов" (три победы хозяев). Да и в целом "чайки" неудачно выступают против "синих". "Челси" находится в худших физических кондициях, ведь на отдых у подопечных Тухеля было всего три дня, в то время как у соперника - восемь. Уверенного преимущества не будет, но хозяева все-таки должны возвращаться в зону ЛЧ. Прогноз: 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...