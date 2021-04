Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.04.2021

Английская Премьер Лига, 32-й тур

20 апреля, 22:00. "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В матче будут противостоять команды из разных полюсов турнирной таблицы. "Аристократы" продолжают переживать реинкарнацию после прихода Тухеля и активно борются за ЛЧ, в то время как "чайки" барахтаются вблизи тройки аутсайдеров. Кто больше готов к данному матчу и сможет забрать максимум очков?

После назначения немецкого тренера лондонцы проиграли лишь дважды за два с половиной месяца: "Вест Бромвичу" (2:5) и "Порту" (0:1). Если первый результат не укладывается в голове и выглядит очень неожиданным, то во время второго матча (ответного в 1/4 ЛЧ) "аристократы" просто удерживали преимущество, которое добыли в первом поединке против португальцев. "Челси" выглядит сейчас очень грозно, однако не в построении игры (хотя и в нем тоже), а в разрушении планов соперника. Точечный прессинг, осведомленность в почти любой ситуации на поле, а также сильная зонно-позиционная оборона демонстрируют хорошую работу от Томаса Тухеля.

Кроме более или менее стабильности в чемпионате и полуфинала ЛЧ, команда на выходных одолела "Манчестер Сити" и вышла в решающий матч Кубка Англии, где встретится с соперником в борьбе за зону ЛЧ "Лестером". В поединке против "горожан" лондонцы тоже разрушили противнику планы. Неприятная команда для оппозиционной стороны.

Предыдущие несколько матчей пропустили из-за травм Ковачич и Кристенсен. Хорват точно не сыграет и сегодня, а датчанин уже приступил к тренировкам. В кубковом поединке против "МС" получил травму Тьягу Силва и еще пока неизвестно сможет ли он помочь команде.

"Чайки" продолжают бороться за выживание, однако потенциал команды гораздо выше. Грэм Поттер умеет настраивать на матчи против топовых английских команд, но когда его подопечные противостоят ровным и не слишком сильнее себя коллективам, то появляются проблемы. "Челси" в этом матче точно не будет просто. Игроки гостей борются до конца и редко сильно уступают сопернику. С конца октября "Брайтон" всего однажды проиграл в более чем два мяча. Характер.

На выезде "чайки" лучше выглядят, чем дома: 19 очков против 14 при матче в запасе (как раз сегодняшнем). В гостях подопечные Поттера побеждали "Ливерпуль", "Лидс" и "Астон Виллу". Весомый список, о котором "аристократам" нужно узнать.

Пятеро игроков продолжают находиться в лазарете: Лемпти, Марч, Тау, Андоне и Конноли. Кондиции последних трех уже на передигровом этапе, однако со старта они точно не выйдут.

Всего семь раз в этом веке команды играли между собой. Шесть раз побеждал "Челси" и однажды матч завершался вничью. В первом туре текущего чемпионата на "Амексе" "аристократы" взяли верх со счетом 1:3. Тогда команды создали почти одинаковое количество моментов, однако гости имели лучшую реализацию.

