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Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.04.2021
Вернутся ли "аристократы" в топ-4?
Челсі/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 32-й тур
20 апреля, 22:00. "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
В матче будут противостоять команды из разных полюсов турнирной таблицы. "Аристократы" продолжают переживать реинкарнацию после прихода Тухеля и активно борются за ЛЧ, в то время как "чайки" барахтаются вблизи тройки аутсайдеров. Кто больше готов к данному матчу и сможет забрать максимум очков?
"Челси"
После назначения немецкого тренера лондонцы проиграли лишь дважды за два с половиной месяца: "Вест Бромвичу" (2:5) и "Порту" (0:1). Если первый результат не укладывается в голове и выглядит очень неожиданным, то во время второго матча (ответного в 1/4 ЛЧ) "аристократы" просто удерживали преимущество, которое добыли в первом поединке против португальцев. "Челси" выглядит сейчас очень грозно, однако не в построении игры (хотя и в нем тоже), а в разрушении планов соперника. Точечный прессинг, осведомленность в почти любой ситуации на поле, а также сильная зонно-позиционная оборона демонстрируют хорошую работу от Томаса Тухеля.
Кроме более или менее стабильности в чемпионате и полуфинала ЛЧ, команда на выходных одолела "Манчестер Сити" и вышла в решающий матч Кубка Англии, где встретится с соперником в борьбе за зону ЛЧ "Лестером". В поединке против "горожан" лондонцы тоже разрушили противнику планы. Неприятная команда для оппозиционной стороны.
Кадры хозяев
Предыдущие несколько матчей пропустили из-за травм Ковачич и Кристенсен. Хорват точно не сыграет и сегодня, а датчанин уже приступил к тренировкам. В кубковом поединке против "МС" получил травму Тьягу Силва и еще пока неизвестно сможет ли он помочь команде.
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"Брайтон"
"Чайки" продолжают бороться за выживание, однако потенциал команды гораздо выше. Грэм Поттер умеет настраивать на матчи против топовых английских команд, но когда его подопечные противостоят ровным и не слишком сильнее себя коллективам, то появляются проблемы. "Челси" в этом матче точно не будет просто. Игроки гостей борются до конца и редко сильно уступают сопернику. С конца октября "Брайтон" всего однажды проиграл в более чем два мяча. Характер.
На выезде "чайки" лучше выглядят, чем дома: 19 очков против 14 при матче в запасе (как раз сегодняшнем). В гостях подопечные Поттера побеждали "Ливерпуль", "Лидс" и "Астон Виллу". Весомый список, о котором "аристократам" нужно узнать.
Кадры гостей
Пятеро игроков продолжают находиться в лазарете: Лемпти, Марч, Тау, Андоне и Конноли. Кондиции последних трех уже на передигровом этапе, однако со старта они точно не выйдут.
Последние матчи "Челси" и "Брайтона"
Последние пять встреч хозяев
- 17.04.2021. "Челси" - "Манчестер Сити" 1:0 (КА)
- 13.04.2021. "Челси" - "Порту" 0:1 (ЛЧ)
- 10.04.2021. "Кристал Пэлас" - "Челси" 1:4 (АПЛ)
- 07.04.2021. "Порту" - "Челси" 0:2 (ЛЧ)
- 03.04.2021. "Челси" - "Вест Бромвич" 2:5 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.04.2021. "Брайтон" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)
- 04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
- 20.03.2021. "Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)
- 14.03.2021. "Саутгемптон" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
- 06.03.2021. "Брайтон" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|5
|"Челси"
|31
|15
|9
|7
|50-31
|+19
|54
|16
|"Брайтон"
|31
|7
|12
|12
|33-38
|-5
|33
Последние встречи "Челси" и "Брайтона"
Всего семь раз в этом веке команды играли между собой. Шесть раз побеждал "Челси" и однажды матч завершался вничью. В первом туре текущего чемпионата на "Амексе" "аристократы" взяли верх со счетом 1:3. Тогда команды создали почти одинаковое количество моментов, однако гости имели лучшую реализацию.
Quiz time! ???? What a cracker this was! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 19, 2021
How many goalscorers can you remember against the seagulls? #CHEBHA
Последние пять матчей между командами
- 14.09.2020. "Брайтон" - "Челси" 1:3 (АПЛ)
- 01.01.2020. "Брайтон" - "Челси" 1:1 (АПЛ)
- 28.09.2019. "Челси" - "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
- 03.04.2019. "Челси" - "Брайтон" 3:0 (АПЛ)
- 16.12.2018. "Брайтон" - "Челси" 1:2 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч "Челси" - "Брайтон"
Прогноз на матч "Челси" - "Брайтон" от UA-Football
Статистика трех последних поединков между командами на "Стэмфорд Бридж" 7:0 в пользу "аристократов" (три победы хозяев). Да и в целом "чайки" неудачно выступают против "синих". "Челси" находится в худших физических кондициях, ведь на отдых у подопечных Тухеля было всего три дня, в то время как у соперника - восемь. Уверенного преимущества не будет, но хозяева все-таки должны возвращаться в зону ЛЧ. Прогноз: 1:0.
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