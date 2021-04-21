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Львы вновь в вольере? Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 21.04.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "вилланами" и "горожанами" в рамках чемпионата Англии
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 32-й тур.
21 апреля. 22:15. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Туманный Альбион не оставит футбольных болельщиков без действа в этот мид-уик. Лидер чемпионата Англии приедет в гости к одиннадцатому коллективу зачетного рейтинга.
"Астон Вилла"
Вторая половина сезона складывается для команды Смита крайне нестабильно, в последних девяти матчах лиги у банды Дина всего 2 победы. Если до экватора "вилланы", казалось, были готовы замахнуться на попадание в еврокубки, то сейчас их темп упал почти до нуля. Коллектив из Бирмингема чередует откровенно провальные матчи и скучные паритеты с тускловатыми трехочковыми вспышками, поэтому и занимает на данный момент первое место, но сразу за экватором таблицы. Да, у "Астон Виллы" есть два поединка в запасе, однако смотря в календарь "львов" складывается впечатление (к примеру, им еще биться с "Эвертоном", "МЮ", "Тоттенхэмом", "Челси"), что запрыгнуть обратно в район седьмой строчки, которая дает право выступать в Лиге Европы, не выйдет.
Back to it on Wednesday. ????— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 18, 2021
???? #AVLMCI pic.twitter.com/czJSaFTYxy
"Манчестер Сити"
Вряд ли нужно переживать за "горожан" после их неожиданного поражения в матче с "Лидс Юнайтед" 10 апреля (1:2). В условиях плотного графика Гвардиола выпустил против "павлинов" далеко не самый основной состав, да и успеха "белые" добились не в своем стиле и во многом случайно, на что затем успел посетовать сам Марсело Бьелса. Проигрыш лондонскому "Челси" в полуфинале Кубка Англии – немного другая история, с неплохим противодействием от "синих", но и ведь здесь Пеп не отступил от ротации, а в середине матча потерял Кевина Де Брюйне из-за травмы.
Не стоит забывать, что "Сити" испанца в кои-то веки вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а также сыграет в решающем матче Кубка лиги уже в это воскресенье. "Небесно-голубые" выдали настолько качественный скачок зимой, что сейчас имеют право на осечки, возможно, где-то даже такие колючие, как в случае с "пенсионерами". Тем не менее, тяжело поверить, что в оставшихся 8 поединках чемпионата Англии "Манчестер Сити" растеряет преимущество над "Юнайтед" и упустит комплект золотых медалей. Мысленно футболисты английского коллектива уже во многом наверняка концентрируются на битве с "Пари Сен-Жермен".
Taking care of business with an ???? on Villa Park! ????— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/HTsw7ia3ht
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|23
|5
|4
|67
|44
|74
|11
|"Астон Вилла"
|30
|13
|5
|12
|43
|10
|44
Личные встречи
"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 2:0, 20.01.2021, АПЛ
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2, 01.03.2020, Финал Кубка лиги
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:6, 12.01.2020, АПЛ
"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 3:0, 26.10.2019, АПЛ
"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 4:0, 05.03.2016, АПЛ
Цифры и факты
– "Горожане" выиграли в последних 6 матчах против "Астон Виллы" во всех турнирах;
– Команда Гвардиолы победила в 9 последних поединках АПЛ;
Кадровая ситуация
В лазарете "Астон Виллы" пребывают лидеры команды – Джек Грилиш и Махмуд Трезеге. К тому же, не факт, что выйдут на поле Морган Сансоне и Уэсли. Гвардиоле же вряд ли приходится удивляться отсутствию Серхио Агуэро, под вопросом участие Де Брюйне. Скорее всего, Пеп побережет Кевина на воскресную встречу с "Тоттенхэмом".
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
0:2. Расклады перед матчем не позволяют усомниться в ставке на уверенную победу "горожан". Сейчас "львы" не в состоянии отобрать очки у "Сити" на их пути к трофею. Тем более, ведущие футболисты "Астон Виллы" будут наблюдать за событиями матча с трибун.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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