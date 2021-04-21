Львы вновь в вольере? Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 21.04.2021

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

21 апреля. 22:15. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Туманный Альбион не оставит футбольных болельщиков без действа в этот мид-уик. Лидер чемпионата Англии приедет в гости к одиннадцатому коллективу зачетного рейтинга.

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"Астон Вилла"

Вторая половина сезона складывается для команды Смита крайне нестабильно, в последних девяти матчах лиги у банды Дина всего 2 победы. Если до экватора "вилланы", казалось, были готовы замахнуться на попадание в еврокубки, то сейчас их темп упал почти до нуля. Коллектив из Бирмингема чередует откровенно провальные матчи и скучные паритеты с тускловатыми трехочковыми вспышками, поэтому и занимает на данный момент первое место, но сразу за экватором таблицы. Да, у "Астон Виллы" есть два поединка в запасе, однако смотря в календарь "львов" складывается впечатление (к примеру, им еще биться с "Эвертоном", "МЮ", "Тоттенхэмом", "Челси"), что запрыгнуть обратно в район седьмой строчки, которая дает право выступать в Лиге Европы, не выйдет.

"Манчестер Сити"

Вряд ли нужно переживать за "горожан" после их неожиданного поражения в матче с "Лидс Юнайтед" 10 апреля (1:2). В условиях плотного графика Гвардиола выпустил против "павлинов" далеко не самый основной состав, да и успеха "белые" добились не в своем стиле и во многом случайно, на что затем успел посетовать сам Марсело Бьелса. Проигрыш лондонскому "Челси" в полуфинале Кубка Англии – немного другая история, с неплохим противодействием от "синих", но и ведь здесь Пеп не отступил от ротации, а в середине матча потерял Кевина Де Брюйне из-за травмы.

Не стоит забывать, что "Сити" испанца в кои-то веки вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а также сыграет в решающем матче Кубка лиги уже в это воскресенье. "Небесно-голубые" выдали настолько качественный скачок зимой, что сейчас имеют право на осечки, возможно, где-то даже такие колючие, как в случае с "пенсионерами". Тем не менее, тяжело поверить, что в оставшихся 8 поединках чемпионата Англии "Манчестер Сити" растеряет преимущество над "Юнайтед" и упустит комплект золотых медалей. Мысленно футболисты английского коллектива уже во многом наверняка концентрируются на битве с "Пари Сен-Жермен".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67 44 74 11 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43 10 44

Личные встречи

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 2:0, 20.01.2021, АПЛ

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2, 01.03.2020, Финал Кубка лиги

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:6, 12.01.2020, АПЛ

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 3:0, 26.10.2019, АПЛ

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 4:0, 05.03.2016, АПЛ

Цифры и факты

– "Горожане" выиграли в последних 6 матчах против "Астон Виллы" во всех турнирах;

– Команда Гвардиолы победила в 9 последних поединках АПЛ;

Кадровая ситуация

В лазарете "Астон Виллы" пребывают лидеры команды – Джек Грилиш и Махмуд Трезеге. К тому же, не факт, что выйдут на поле Морган Сансоне и Уэсли. Гвардиоле же вряд ли приходится удивляться отсутствию Серхио Агуэро, под вопросом участие Де Брюйне. Скорее всего, Пеп побережет Кевина на воскресную встречу с "Тоттенхэмом".

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

0:2. Расклады перед матчем не позволяют усомниться в ставке на уверенную победу "горожан". Сейчас "львы" не в состоянии отобрать очки у "Сити" на их пути к трофею. Тем более, ведущие футболисты "Астон Виллы" будут наблюдать за событиями матча с трибун.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.