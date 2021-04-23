Арсенал - Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.2021

Английская Премьер Лига, 33-й тур

23 апреля, 22:00 . "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Обоим клубам перед сезоном пророчили общую борьбу за места в турнирной таблице АПЛ. Те, кто это прогнозировал, вовсе не имели в виду битву за восьмое место - хотя бы позиции в зоне еврокубков. Пока для обеих команд это реальность с небольшой ноткой надежды на гимн ЛЕ или ЛЧ в следующем сезоне. Кто же сможет стать к этой цели на шаг ближе?

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"Арсенал"

В прошлом туре "канониры" аж на седьмой дополнительной минуте спаслись от домашнего поражения в матче с одним из аутсайдеров чемпионата "Фулхэмом". Тотальное преимущество по шансам удалось реализовать всего в один гол. Почти все атакующее звено "Арсенала" на данный момент находится не в лучших кондициях. Один Лаказетт раззабивался - шесть голов в семи играх, однако четыре мяча влетели в сетку ворот "Славии Праги" и "Шеффилда". Тот самый Обамеянг в последний раз в красно-белой футболке поражал ворота соперника еще 6 марта.

Лондонцы зависимые от игры своих лидеров. Если один, а еще хуже - двое и более, выбывают из игры (не только физически, но и ментально), то на результат нечего и надеяться. Хотя его до сих пор ждут боссы клуба, до последнего лелея надежду на Микеля Артету.

Кадры хозяев

Испанский наставник заявил, что пятеро ключевых исполнителей не примут участия в сегодняшнем матче. Обамеянг продолжает оправляться от малярии, а Лаказетт, Луис, Тирни и Едегор имеют различные виды повреждений.

"Эвертон"

В последних шести матчах "ириски" заработали всего три очка и, казалось бы, почти похоронили свои шансы на Лигу Чемпионов, которые неожиданно начали лелеять с первых туров АПЛ. Несмотря на неудачи, в той же самой турнирной таблице преимущество над "Арсеналом" составляет три пункта при матче в запасе. Соперники не сильно удачно играют, поэтому "Эвертону" нужно набирать максимум из возможного.

В двух из последних трех матчей подопечные Анчелотти теряли победы, пропустив под занавес матча. Команда уже наелась футболом: не хватает ее на целый матч в конце сезона. С такой короткой скамейкой запасных в Лиге Европы и Лиге конференций делать нечего. Варианты три: ЛЧ, завершить выступы в АПЛ ниже зоны еврокубков и потратить десятки миллионов на трансферы.

???? | @jamesdrodriguez makes it look so easy. ???? — Everton (@Everton) April 22, 2021

Кадры гостей

В итальянского тренера две потери: Гбамен и Дукуре продолжают находиться в лазарете. От повреждения восстановился лучший бомбардир Кальверт-Льюин, однако неизвестно еще начнет ли он игру со старта. Да и его статистика в последнее время не впечатляет: с середины февраля он забил всего один гол за девять матчей в форме "ирисок". Также в общей группе уже находятся Бернард, Делф и Мина.

Последние матчи "Арсенала" и "Эвертона"

Последние пять встреч хозяев

18.04.2021. "Арсенал" - "Фулхэм" 1:1 (АПЛ)

15.04.2021. "Славия" - "Арсенал" 0:4 (ЛЕ)

11.04.2021. "Шеффилд" - "Арсенал" 0:3 (АПЛ)

08.04.2021. "Арсенал" - "Славия" 1:1 (ЛЕ)

03.04.2021. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.04.2021. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2 (АПЛ)

12.04.2021. "Брайтон" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)

05.04.2021. "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)

20.03.2021. "Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2 (КА)

13.03.2021. "Эвертон" - "Бернли" 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 8 "Эвертон" 31 14 7 10 43-40 +3 49 9 "Арсенал" 32 13 7 12 44-36 +8 46

Последние встречи между "Арсеналом" и "Эвертоном"

215 раз играли между собой команды. В 107 матчах победили "канониры", 62 поединки на счету "ирисок". В остальных 46-ти встречах была зафиксированная ничья. В матче первого круга "Эвертон" выиграл со счетом 2:1.

Последние пять матчей между командами

19.12.2020. "Эвертон" - "Арсенал" 2:1 (АПЛ)

- "Арсенал" 2:1 (АПЛ) 23.02.2020. "Арсенал" - "Эвертон" 3:2 (АПЛ)

- "Эвертон" 3:2 (АПЛ) 21.12.2019. "Эвертон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)

07.04.2019. "Эвертон" - "Арсенал" 1:0 (АПЛ)

- "Арсенал" 1:0 (АПЛ) 23.09.2018. "Арсенал" - "Эвертон" 2:0 (АПЛ)

Цифры и факты

"Арсенал" ведет серию из семи домашних побед в противостоянии с "Эвертоном", забивав минимум дважды.

"Ириски" победили на выезде в семи из последних 11 матчей (3Н, 1П).

Последний раз "Эвертон" побеждал на "Эмирейтс" в 1996 году. С тех пор 22 раза одерживал верх "Арсенал" и еще четыре матча завершались вничью.

"Эвертон" и "Арсенал" - аутсайдеры первой десятки АПЛ по забитым голам. Подопечные Анчелотти забили 43, а Артеты - 44.

Ставки и коэффициенты на матч "Арсенал" - "Эвертон"

Прогноз на матч "Арсенал" - "Эвертон"

Битва за шесть очков в контексте еще чуть тлеющей битвы за места в зоне ЛЧ. "Арсенал" выглядит более уверенным из-за двух факторов: проход в полуфинал ЛЕ и то, что "Эвертон" еще в худших кондициях. Команды будут играть на результат, однако не каждый умеет его держать. Прогноз: Обе забьют.