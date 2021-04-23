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Арсенал - Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.2021
Соседи в турнирной таблице
Евертон/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 33-й тур
23 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Обоим клубам перед сезоном пророчили общую борьбу за места в турнирной таблице АПЛ. Те, кто это прогнозировал, вовсе не имели в виду битву за восьмое место - хотя бы позиции в зоне еврокубков. Пока для обеих команд это реальность с небольшой ноткой надежды на гимн ЛЕ или ЛЧ в следующем сезоне. Кто же сможет стать к этой цели на шаг ближе?
"Арсенал"
В прошлом туре "канониры" аж на седьмой дополнительной минуте спаслись от домашнего поражения в матче с одним из аутсайдеров чемпионата "Фулхэмом". Тотальное преимущество по шансам удалось реализовать всего в один гол. Почти все атакующее звено "Арсенала" на данный момент находится не в лучших кондициях. Один Лаказетт раззабивался - шесть голов в семи играх, однако четыре мяча влетели в сетку ворот "Славии Праги" и "Шеффилда". Тот самый Обамеянг в последний раз в красно-белой футболке поражал ворота соперника еще 6 марта.
Лондонцы зависимые от игры своих лидеров. Если один, а еще хуже - двое и более, выбывают из игры (не только физически, но и ментально), то на результат нечего и надеяться. Хотя его до сих пор ждут боссы клуба, до последнего лелея надежду на Микеля Артету.
Thursday’s session ✅— Arsenal (@Arsenal) April 22, 2021
???? #ARSEVE
Кадры хозяев
Испанский наставник заявил, что пятеро ключевых исполнителей не примут участия в сегодняшнем матче. Обамеянг продолжает оправляться от малярии, а Лаказетт, Луис, Тирни и Едегор имеют различные виды повреждений.
"Эвертон"
В последних шести матчах "ириски" заработали всего три очка и, казалось бы, почти похоронили свои шансы на Лигу Чемпионов, которые неожиданно начали лелеять с первых туров АПЛ. Несмотря на неудачи, в той же самой турнирной таблице преимущество над "Арсеналом" составляет три пункта при матче в запасе. Соперники не сильно удачно играют, поэтому "Эвертону" нужно набирать максимум из возможного.
В двух из последних трех матчей подопечные Анчелотти теряли победы, пропустив под занавес матча. Команда уже наелась футболом: не хватает ее на целый матч в конце сезона. С такой короткой скамейкой запасных в Лиге Европы и Лиге конференций делать нечего. Варианты три: ЛЧ, завершить выступы в АПЛ ниже зоны еврокубков и потратить десятки миллионов на трансферы.
???? | @jamesdrodriguez makes it look so easy. ????— Everton (@Everton) April 22, 2021
Кадры гостей
В итальянского тренера две потери: Гбамен и Дукуре продолжают находиться в лазарете. От повреждения восстановился лучший бомбардир Кальверт-Льюин, однако неизвестно еще начнет ли он игру со старта. Да и его статистика в последнее время не впечатляет: с середины февраля он забил всего один гол за девять матчей в форме "ирисок". Также в общей группе уже находятся Бернард, Делф и Мина.
Последние матчи "Арсенала" и "Эвертона"
Последние пять встреч хозяев
- 18.04.2021. "Арсенал" - "Фулхэм" 1:1 (АПЛ)
- 15.04.2021. "Славия" - "Арсенал" 0:4 (ЛЕ)
- 11.04.2021. "Шеффилд" - "Арсенал" 0:3 (АПЛ)
- 08.04.2021. "Арсенал" - "Славия" 1:1 (ЛЕ)
- 03.04.2021. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.04.2021. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2 (АПЛ)
- 12.04.2021. "Брайтон" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)
- 05.04.2021. "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)
- 20.03.2021. "Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2 (КА)
- 13.03.2021. "Эвертон" - "Бернли" 0:1 (АПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|8
|"Эвертон"
|31
|14
|7
|10
|43-40
|+3
|49
|9
|"Арсенал"
|32
|13
|7
|12
|44-36
|+8
|46
Последние встречи между "Арсеналом" и "Эвертоном"
215 раз играли между собой команды. В 107 матчах победили "канониры", 62 поединки на счету "ирисок". В остальных 46-ти встречах была зафиксированная ничья. В матче первого круга "Эвертон" выиграл со счетом 2:1.
Последние пять матчей между командами
- 19.12.2020. "Эвертон" - "Арсенал" 2:1 (АПЛ)
- 23.02.2020. "Арсенал" - "Эвертон" 3:2 (АПЛ)
- 21.12.2019. "Эвертон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)
- 07.04.2019. "Эвертон" - "Арсенал" 1:0 (АПЛ)
- 23.09.2018. "Арсенал" - "Эвертон" 2:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Арсенал" ведет серию из семи домашних побед в противостоянии с "Эвертоном", забивав минимум дважды.
- "Ириски" победили на выезде в семи из последних 11 матчей (3Н, 1П).
- Последний раз "Эвертон" побеждал на "Эмирейтс" в 1996 году. С тех пор 22 раза одерживал верх "Арсенал" и еще четыре матча завершались вничью.
- "Эвертон" и "Арсенал" - аутсайдеры первой десятки АПЛ по забитым голам. Подопечные Анчелотти забили 43, а Артеты - 44.
Ставки и коэффициенты на матч "Арсенал" - "Эвертон"
Прогноз на матч "Арсенал" - "Эвертон"
Битва за шесть очков в контексте еще чуть тлеющей битвы за места в зоне ЛЧ. "Арсенал" выглядит более уверенным из-за двух факторов: проход в полуфинал ЛЕ и то, что "Эвертон" еще в худших кондициях. Команды будут играть на результат, однако не каждый умеет его держать. Прогноз: Обе забьют.
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