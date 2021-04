Арсенал - Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.2021

Английская Премьер Лига, 33-й тур

23 апреля, 22:00 . "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Обоим клубам перед сезоном пророчили общую борьбу за места в турнирной таблице АПЛ. Те, кто это прогнозировал, вовсе не имели в виду битву за восьмое место - хотя бы позиции в зоне еврокубков. Пока для обеих команд это реальность с небольшой ноткой надежды на гимн ЛЕ или ЛЧ в следующем сезоне. Кто же сможет стать к этой цели на шаг ближе?

В прошлом туре "канониры" аж на седьмой дополнительной минуте спаслись от домашнего поражения в матче с одним из аутсайдеров чемпионата "Фулхэмом". Тотальное преимущество по шансам удалось реализовать всего в один гол. Почти все атакующее звено "Арсенала" на данный момент находится не в лучших кондициях. Один Лаказетт раззабивался - шесть голов в семи играх, однако четыре мяча влетели в сетку ворот "Славии Праги" и "Шеффилда". Тот самый Обамеянг в последний раз в красно-белой футболке поражал ворота соперника еще 6 марта.

Лондонцы зависимые от игры своих лидеров. Если один, а еще хуже - двое и более, выбывают из игры (не только физически, но и ментально), то на результат нечего и надеяться. Хотя его до сих пор ждут боссы клуба, до последнего лелея надежду на Микеля Артету.

Испанский наставник заявил, что пятеро ключевых исполнителей не примут участия в сегодняшнем матче. Обамеянг продолжает оправляться от малярии, а Лаказетт, Луис, Тирни и Едегор имеют различные виды повреждений.

В последних шести матчах "ириски" заработали всего три очка и, казалось бы, почти похоронили свои шансы на Лигу Чемпионов, которые неожиданно начали лелеять с первых туров АПЛ. Несмотря на неудачи, в той же самой турнирной таблице преимущество над "Арсеналом" составляет три пункта при матче в запасе. Соперники не сильно удачно играют, поэтому "Эвертону" нужно набирать максимум из возможного.

В двух из последних трех матчей подопечные Анчелотти теряли победы, пропустив под занавес матча. Команда уже наелась футболом: не хватает ее на целый матч в конце сезона. С такой короткой скамейкой запасных в Лиге Европы и Лиге конференций делать нечего. Варианты три: ЛЧ, завершить выступы в АПЛ ниже зоны еврокубков и потратить десятки миллионов на трансферы.

???? | @jamesdrodriguez makes it look so easy. ????