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Вест Хэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21
Вест Хэм – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 апреля 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
24 апреля 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 19:30 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
Матчи “Вест Хэма” с “Челси” всегда отличаются принципиальностью, в этот раз в поединке будет присутствовать и турнирное напряжение. Обе команды имеют по 55 очков после 32 туров и занимают в АПЛ четвертое и пятое места (“Челси” опережает “Вест Хэм” по разнице мячей).
Вест Хэм
В матче с “Ньюкаслом” в прошлом туре были увлекательные карусели. “Вест Хэм” проигрывал 0:2 после первого тайма, и играл в меньшинстве из-за удаления Доусона, но после перерыва сумел отыграть два мяча. Тем не менее какие-то очки отобрать у “Ньюкасла” не удалось – Уиллок оформил победу “сорок”. Поражение не ударило по психологии команды. После матча Дэвид Мойес и футболисты гордились тем, что “Вест Хэму” удалось отыграть два мяча при таких необычайных обстоятельствах. Мойеса беспокоит другое – “хаммерс” пропустили десять голов в последних четырех матчах, правда забили 11.
Челси
Матч “Челси” с “Брайтоном” был полной противоположностью тому, что происходит в последних поединках “хаммерс”. Минимум ударов и моментов – и 0:0. После игры Тухель признал, что его команда было “ментально и физически” уставшей. “Челси” играл с “Брайтоном” после матча с “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка Англии, и в самый разгар антисуперлиговской истерии. Эту игру нужно оставить в прошлом – впереди у "синих" крайне непростой отрезок. “Вест Хэм”, “Реал”, “Фулхэм”, “Реал”, “Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Лестер”, “Лестер”, “Астон Вилла”. Успешность сезона определится по итогам этих матчей.
Статистика команд
- “Вест Хэм” хорошо проводит домашние матчи (31 очко: девять побед, четыре ничьи, три поражения). В АПЛ больше очков на своем стадионе набрал только “Манчестер Сити”. С другой стороны, поединки “хаммерс” против команд из первой шестерки проходят не очень удачно: одна победа, три ничьи, семь поражений.
- В восьми из десяти последних своих матчей “Вест Хэм” позволил сопернику нанести 15 и больше ударов.
- При Томасе Тухеле “Челси” оформлял клиншит в 15 из 20 матчах, также с немецким тренером “синие” не проиграли еще ни одного выездного матча (семь побед, две ничьи).
Личные встречи
В первом круге “Челси” выиграл в домашнем матче 3:0, но на “Лондон Стэдиум” в конце прошлого сезона победил “Вест Хэм” – 3:2 и победный гол Ярмоленко. Это будет 50-й матч в АПЛ между “Вест Хэмом” и “Челси”. Преимущество у “синих”: 26 побед, девять ничьих, и 14 поражений. “Вест Хэм” выиграл три из пяти последних домашних матчей против “Челси” (одна ничья, одно поражения). Интересно и, что “хаммерс” не проигрывает на “Лондон Стэдиум” в пяти последних дерби (три победы, две ничьи).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|24
|5
|4
|69-24
|+45
|77
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|9
|4
|64-35
|+29
|66
|3
|"Лестер Сити"
|32
|18
|5
|9
|58-37
|+21
|59
|4
|"Челси"
|32
|15
|10
|7
|50-31
|+19
|55
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|16
|7
|9
|53-42
|+11
|55
|6
|"Тоттенхэм"
|33
|15
|8
|10
|56-38
|+18
|53
|7
|"Ливерпуль"
|32
|15
|8
|9
|54-38
|+16
|53
|8
|"Эвертон"
|32
|15
|7
|10
|44-40
|+4
|52
|9
|"Арсенал"
|33
|13
|7
|13
|44-37
|+7
|46
|10
|"Лидс Юнайтед"
|32
|14
|4
|14
|50-50
|0
|46
|11
|"Астон Вилла"
|31
|13
|5
|13
|44-35
|+9
|44
|12
|"Вулверхэмптон"
|32
|11
|8
|13
|32-41
|-9
|41
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|32
|10
|6
|16
|40-58
|-18
|36
|15
|"Ньюкасл"
|32
|9
|8
|15
|35-53
|-18
|35
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|7
|13
|12
|33-38
|-5
|34
|17
|"Бернли"
|32
|8
|9
|15
|26-45
|-19
|33
|18
|"Фулхэм"
|33
|5
|12
|16
|25-43
|-18
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|32
|5
|9
|18
|28-62
|-34
|24
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|32
|4
|2
|26
|17-56
|-39
|14
Ориентировочные составы
У “хаммерс” много потерь. Травмированы Райс, Антонио, Ярмоленко, под вопросом Масуаку и Крессуэлл. Доусон дисквалифицированный. “Челси” остался без хавбека Матео Ковачича.
“Вест Хэм”: Фабианский – Бальбуэна, Диоп, Огбонна – Цоуфал, Нобл, Соучек, Фредерикс – Форнальс – Боуэн, Лингард
“Челси”: Менди – Рюдигер, Зума, Кристенсен – Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Джеймс – Пулишич, Хавертц, Зиеш
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Челси от UA-Football
“Вест Хэм” в последнее время проводит максимально открытые матчи, “Челси” при Тухеле стал очень “сухой” командой, лишая и себя, и соперников феерии на поле. Цена ошибки в предстоящей игре будет очень высока и обе команды постараются свести риск к минимуму. Несмотря на то, что “Вест Хэм” играет результативно, в игре против “синих” будет немного голов. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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