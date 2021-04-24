Вест Хэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21

Английская Премьер-лига, 33-й тур

24 апреля 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 19:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Матчи “Вест Хэма” с “Челси” всегда отличаются принципиальностью, в этот раз в поединке будет присутствовать и турнирное напряжение. Обе команды имеют по 55 очков после 32 туров и занимают в АПЛ четвертое и пятое места (“Челси” опережает “Вест Хэм” по разнице мячей).

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Вест Хэм

В матче с “Ньюкаслом” в прошлом туре были увлекательные карусели. “Вест Хэм” проигрывал 0:2 после первого тайма, и играл в меньшинстве из-за удаления Доусона, но после перерыва сумел отыграть два мяча. Тем не менее какие-то очки отобрать у “Ньюкасла” не удалось – Уиллок оформил победу “сорок”. Поражение не ударило по психологии команды. После матча Дэвид Мойес и футболисты гордились тем, что “Вест Хэму” удалось отыграть два мяча при таких необычайных обстоятельствах. Мойеса беспокоит другое – “хаммерс” пропустили десять голов в последних четырех матчах, правда забили 11.

Челси

Матч “Челси” с “Брайтоном” был полной противоположностью тому, что происходит в последних поединках “хаммерс”. Минимум ударов и моментов – и 0:0. После игры Тухель признал, что его команда было “ментально и физически” уставшей. “Челси” играл с “Брайтоном” после матча с “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка Англии, и в самый разгар антисуперлиговской истерии. Эту игру нужно оставить в прошлом – впереди у "синих" крайне непростой отрезок. “Вест Хэм”, “Реал”, “Фулхэм”, “Реал”, “Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Лестер”, “Лестер”, “Астон Вилла”. Успешность сезона определится по итогам этих матчей.

Статистика команд

“Вест Хэм” хорошо проводит домашние матчи (31 очко: девять побед, четыре ничьи, три поражения). В АПЛ больше очков на своем стадионе набрал только “Манчестер Сити”. С другой стороны, поединки “хаммерс” против команд из первой шестерки проходят не очень удачно: одна победа, три ничьи, семь поражений.

В восьми из десяти последних своих матчей “Вест Хэм” позволил сопернику нанести 15 и больше ударов.

При Томасе Тухеле “Челси” оформлял клиншит в 15 из 20 матчах, также с немецким тренером “синие” не проиграли еще ни одного выездного матча (семь побед, две ничьи).

Личные встречи

В первом круге “Челси” выиграл в домашнем матче 3:0, но на “Лондон Стэдиум” в конце прошлого сезона победил “Вест Хэм” – 3:2 и победный гол Ярмоленко. Это будет 50-й матч в АПЛ между “Вест Хэмом” и “Челси”. Преимущество у “синих”: 26 побед, девять ничьих, и 14 поражений. “Вест Хэм” выиграл три из пяти последних домашних матчей против “Челси” (одна ничья, одно поражения). Интересно и, что “хаммерс” не проигрывает на “Лондон Стэдиум” в пяти последних дерби (три победы, две ничьи).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 33 24 5 4 69-24 +45 77 2 "Манчестер Юнайтед" 32 19 9 4 64-35 +29 66 3 "Лестер Сити" 32 18 5 9 58-37 +21 59 4 "Челси" 32 15 10 7 50-31 +19 55 5 "Вест Хэм Юнайтед" 32 16 7 9 53-42 +11 55 6 "Тоттенхэм" 33 15 8 10 56-38 +18 53 7 "Ливерпуль" 32 15 8 9 54-38 +16 53 8 "Эвертон" 32 15 7 10 44-40 +4 52 9 "Арсенал" 33 13 7 13 44-37 +7 46 10 "Лидс Юнайтед" 32 14 4 14 50-50 0 46 11 "Астон Вилла" 31 13 5 13 44-35 +9 44 12 "Вулверхэмптон" 32 11 8 13 32-41 -9 41 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 32 10 6 16 40-58 -18 36 15 "Ньюкасл" 32 9 8 15 35-53 -18 35 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 7 13 12 33-38 -5 34 17 "Бернли" 32 8 9 15 26-45 -19 33 18 "Фулхэм" 33 5 12 16 25-43 -18 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 32 5 9 18 28-62 -34 24 20 "Шеффилд Юнайтед" 32 4 2 26 17-56 -39 14

Ориентировочные составы

У “хаммерс” много потерь. Травмированы Райс, Антонио, Ярмоленко, под вопросом Масуаку и Крессуэлл. Доусон дисквалифицированный. “Челси” остался без хавбека Матео Ковачича.

“Вест Хэм”: Фабианский – Бальбуэна, Диоп, Огбонна – Цоуфал, Нобл, Соучек, Фредерикс – Форнальс – Боуэн, Лингард

“Челси”: Менди – Рюдигер, Зума, Кристенсен – Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Джеймс – Пулишич, Хавертц, Зиеш

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Челси от UA-Football

“Вест Хэм” в последнее время проводит максимально открытые матчи, “Челси” при Тухеле стал очень “сухой” командой, лишая и себя, и соперников феерии на поле. Цена ошибки в предстоящей игре будет очень высока и обе команды постараются свести риск к минимуму. Несмотря на то, что “Вест Хэм” играет результативно, в игре против “синих” будет немного голов. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.