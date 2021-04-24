  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Вест Хэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21

Англия
(1 голосов)

Вест Хэм – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 апреля 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Вест Хэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33-й тур

24 апреля 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 19:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Матчи “Вест Хэма” с “Челси” всегда отличаются принципиальностью, в этот раз в поединке будет присутствовать и турнирное напряжение. Обе команды имеют по 55 очков после 32 туров и занимают в АПЛ четвертое и пятое места (“Челси” опережает “Вест Хэм” по разнице мячей).

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
betandyou
3700 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Вест Хэм

В матче с “Ньюкаслом” в прошлом туре были увлекательные карусели. “Вест Хэм” проигрывал 0:2 после первого тайма, и играл в меньшинстве из-за удаления Доусона, но после перерыва сумел отыграть два мяча. Тем не менее какие-то очки отобрать у “Ньюкасла” не удалось – Уиллок оформил победу “сорок”. Поражение не ударило по психологии команды. После матча Дэвид Мойес и футболисты гордились тем, что “Вест Хэму” удалось отыграть два мяча при таких необычайных обстоятельствах. Мойеса беспокоит другое – “хаммерс” пропустили десять голов в последних четырех матчах, правда забили 11.

Челси

Матч “Челси” с “Брайтоном” был полной противоположностью тому, что происходит в последних поединках “хаммерс”. Минимум ударов и моментов – и 0:0. После игры Тухель признал, что его команда было “ментально и физически” уставшей. “Челси” играл с “Брайтоном” после матча с “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка Англии, и в самый разгар антисуперлиговской истерии. Эту игру нужно оставить в прошлом – впереди у "синих" крайне непростой отрезок. “Вест Хэм”, “Реал”, “Фулхэм”, “Реал”, “Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Лестер”, “Лестер”, “Астон Вилла”. Успешность сезона определится по итогам этих матчей.

Статистика команд

  • “Вест Хэм” хорошо проводит домашние матчи (31 очко: девять побед, четыре ничьи, три поражения). В АПЛ больше очков на своем стадионе набрал только “Манчестер Сити”. С другой стороны, поединки “хаммерс” против команд из первой шестерки проходят не очень удачно: одна победа, три ничьи, семь поражений.
  • В восьми из десяти последних своих матчей “Вест Хэм” позволил сопернику нанести 15 и больше ударов.
  • При Томасе Тухеле “Челси” оформлял клиншит в 15 из 20 матчах, также с немецким тренером “синие” не проиграли еще ни одного выездного матча (семь побед, две ничьи).

Личные встречи

В первом круге “Челси” выиграл в домашнем матче 3:0, но на “Лондон Стэдиум” в конце прошлого сезона победил “Вест Хэм” – 3:2 и победный гол Ярмоленко. Это будет 50-й матч в АПЛ между “Вест Хэмом” и “Челси”. Преимущество у “синих”: 26 побед, девять ничьих, и 14 поражений. “Вест Хэм” выиграл три из пяти последних домашних матчей против “Челси” (одна ничья, одно поражения). Интересно и, что “хаммерс” не проигрывает на “Лондон Стэдиум” в пяти последних дерби (три победы, две ничьи).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 33 24 5 4 69-24 +45 77
2 "Манчестер Юнайтед" 32 19 9 4 64-35 +29 66
3 "Лестер Сити" 32 18 5 9 58-37 +21 59
4 "Челси" 32 15 10 7 50-31 +19 55
5 "Вест Хэм Юнайтед" 32 16 7 9 53-42 +11 55
6 "Тоттенхэм" 33 15 8 10 56-38 +18 53
7 "Ливерпуль" 32 15 8 9 54-38 +16 53
8 "Эвертон" 32 15 7 10 44-40 +4 52
9 "Арсенал" 33 13 7 13 44-37 +7 46
10 "Лидс Юнайтед" 32 14 4 14 50-50 0 46
11 "Астон Вилла" 31 13 5 13 44-35 +9 44
12 "Вулверхэмптон" 32 11 8 13 32-41 -9 41
13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38
14 "Саутгемптон" 32 10 6 16 40-58 -18 36
15 "Ньюкасл" 32 9 8 15 35-53 -18 35
16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 7 13 12 33-38 -5 34
17 "Бернли" 32 8 9 15 26-45 -19 33
18 "Фулхэм" 33 5 12 16 25-43 -18 27
19 "Вест Бромвич Альбион" 32 5 9 18 28-62 -34 24
20 "Шеффилд Юнайтед" 32 4 2 26 17-56 -39 14

Ориентировочные составы

У “хаммерс” много потерь. Травмированы Райс, Антонио, Ярмоленко, под вопросом Масуаку и Крессуэлл. Доусон дисквалифицированный. “Челси” остался без хавбека Матео Ковачича.

“Вест Хэм”: Фабианский – Бальбуэна, Диоп, Огбонна – Цоуфал, Нобл, Соучек, Фредерикс – Форнальс – Боуэн, Лингард

“Челси”: Менди – Рюдигер, Зума, Кристенсен – Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Джеймс – Пулишич, Хавертц, Зиеш

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
4.94
3.88
1.80
Сделать ставку
Favbet
4.95
3.80
1.75
Сделать ставку
betandyou
4.84
3.80
1.77
Сделать ставку

Прогноз на матч Вест Хэм – Челси от UA-Football

“Вест Хэм” в последнее время проводит максимально открытые матчи, “Челси” при Тухеле стал очень “сухой” командой, лишая и себя, и соперников феерии на поле. Цена ошибки в предстоящей игре будет очень высока и обе команды постараются свести риск к минимуму. Несмотря на то, что “Вест Хэм” играет результативно, в игре против “синих” будет немного голов. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...