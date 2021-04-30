Саутгемптон - Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ 30.04.2021

Английская Премьер Лига, 34-й тур

30 апреля, 22:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

"Саутгемптон" очень хорошо начал этот сезон в АПЛ, однако по ходу чемпионата столкнулся с проблемами, которые сейчас позволяют только болтаться внизу турнирной таблицы. К зоне вылета достаточно далеко (девять очков), однако и "Фулхэм", и "Вест Бромвич" не собираются просто так сдаваться. А вот "Лестер" продолжает набирать обороты. По сравнению с прошлым сезоном "лисы" гораздо комфортнее себя чувствуют в зоне Лиги Чемпионов, и уверенно идут к бронзе по итогам АПЛ. Кто же станет на несколько очков ближе к закреплению результата?

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"Саутгемптон"

Встречают по одежде, а провожают... главное не в Чемпионшип. Для игроков “святых” чемпионат завершился еще в ноябре прошлого года, когда после непродолжительного лидерства в АПЛ "Саутгемптон" начал терять очки и скатился вплотную к зоне вылета. Сейчас дела у команды не лучше - шесть поражений при двух победах в последних восьми матчах чемпионата. Да еще и в полуфинальном матче Кубка Англии уступили тому же "Лестеру".

"Святые" дома добыли больше очков, чем в гостях - 20 против 16. Незначительное преимущество, однако тот же "Лестер" имеет больше набранных пунктов именно на выезде - 34:28. Видно, что Хазенхюттлю доверяют. Это подтверждает тот факт, что после двух за полтора года поражений со счетом 0:9 австрийский специалист все еще у руля команды с кредитом доверия от руководства. Еще бы этот кредит подтверждался достойными трансферами...

Кадры хозяев

В лазарете сейчас находятся Бертранд, Обафеми, Ромеу и Смоллбоун. Если последние трое уже долго вне игры, то Райан - весомая потеря для и так проблемной команды.

"Лестер"

Брендан Роджерс - консерватор. Он почти не усилил состав в предыдущие два трансферные окна и второй сезон подряд продолжает играть с подопечными, которым доверяет по полной. Они оправдывают его ожидания, даже принять во внимание того самого Мэддисона, который в конце прошлого года открылся по-новому. К сожалению, он получил травму и только недавно вернулся на поле, что должно очень помочь команде.

Сейчас для "лис" на 99,9% недостижим "Сити", от которого 15 очков отрыва. "Манчестер Юнайтед" опережает "Лестер" на пять зачетных пунктов, а вот подопечные Роджерса имеют на четыре очка больше, чем четвертый "Челси" и на семь, чем пятый "Вест Хэм". Достаточно комфортное преимущество перед заключительным отрезком сезона, в котором кроме финального матча Кубка Англии еще матчи против тех же "святых", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" - не самые лучшие соперники в такой важный момент борьбы за ЛЧ.

Today at LCFC Training Ground ????



Preparing for #SouLei ???? pic.twitter.com/tgtbPONmMr — Leicester City (@LCFC) April 28, 2021

Кадры гостей

Недавно стало известно, что один из лидеров "лис" в этом сезоне Харви Барнс не только пропустит заключительные матчи, но и не поедет на Евро-2020 в составе сборной Англии . Также в лазарете Джастин и Морган. У последнего вообще только девять встреч в этом сезоне, пять из которых в Лиге Европы.

Последние матчи команд

Последние пять встреч хозяев

21.04.2021. "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)

18.04.2021. "Лестер" - "Саутгемптон" 1:0 (КА)

12.04.2021. "Вест Бромвич" - "Саутгемптон" 3:0 (АПЛ)

04.04.2021. "Саутгемптон" - "Бернли" 3:2 (АПЛ)

20.03.2021. "Борнмут" - "Саутгемптон" 0:3 (КА)

Последние пять встреч гостей

26.04.2021. "Лестер" - "Кристал Пэлас" 2:1 (АПЛ)

22.04.2021. "Лестер" - "Вест Бромвич" 3:0 (АПЛ)

18.04.2021. "Лестер" - "Саутгемптон" 1:0 (КА)

11.04.2021. "Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (АПЛ)

03.04.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

Турнирное положение

3 Лестер Сити 33 19 5 9 60-38 62 15 Саутгемптон 32 10 6 16 40-58 36

Последние матчи между "Саутгемптоном" и "Лестером"

В общем команды вместе играли 93 матча. Небольшое преимущество по победам в пользу “святых” - 34:30. Еще 29 поединков не выявили победителя. В этом сезоне "Лестер" дважды обыграл "Саутгемптон": в первом круге со счетом 2:0 и в полуфинале Кубка Англии (1:0).

Последние пять встреч между командами

18.04.2021. "Лестер" - "Саутгемптон" 1:0 (КА)

16.04.2021. "Лестер" - "Саутгемптон" 2:0 (АПЛ)

11.01.2020. "Лестер" - "Саутгемптон" 1:2 (АПЛ)

25.10.2019. "Саутгемптон" - "Лестер" 0:9 (АПЛ)

12.01.2019. "Лестер" - "Саутгемптон" 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Саутгемптон" - "Лестер"

Прогноз на матч "Саутгемптон" - "Лестер"

В недавнем поединке Кубка Англии между командами победила организованность и высокий класс игроков. "Лестер" - одна из лучших команд в АПЛ по результатам не только на выезде, но и в целом. "Саутгемптон" тоже в некотором роде один из лидеров: только "Вест Бром" в чемпионате пропустил больше - 64 гола против 58 у "святых". Прогноз: победа "Лестера".