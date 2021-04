Дерби Западного Лондона. Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 01.05.2022

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

1 мая. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Брентфорд" и "Куинз Парк Рейджерс" также являются участниками дерби Западного Лондона, однако сейчас эти команды выступают в Чемпионшипе и имеют мало возможностей пересекаться с "Челси" и "Фулхэмом". Таким образом, в первый день мая претендент на четвертый билет в Лигу чемпионов на следующий сезон (и, кстати, на победу в текущем розыгрыше турнира) примет в домашних стенах "номинанта" на вылет из Высшего английского дивизиона.

Сейчас уже можно смело оценить уровень качества той встряски, которая была проделана на тренерском мостике "синих" в конце января, как высокий. Под руководством Тухеля лондонская команда вышла в финал Кубка Англии, уверенно ведет борьбу за попадание в ТОП-4 и играет с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч на "Ди Стефано" – 1:1). Томас быстро поставил эффективный футбол, при нем "Челси" провел 22 поединка и уступил всего в двух встречах! К счастью фанатов коллектива, футболисты пребывают в хороших физических кондициях, их банда на ходу, а в лазарет игроки попадают редко, лишь чтобы залатать микроповреждения. Для полного удовлетворения болельщики желают увидеть мажорный аккорд на финишной прямой.

Математические шансы "дачников" на спасение еще не потеряны. После встречи с "Челси" команда Паркера сыграет с "МЮ", "Бернли", "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом". Если с "пенсионерами" и "красными дьяволами" "Фулхэму" мало чего светит, то со своими соседями бороться можно и нужно. Тем не менее, при текущем качестве игры сохранить прописку в АПЛ будет невероятно сложно, сейчас для коллектива Скотта многое завязано именно на демонстрации характера.

