Дерби Западного Лондона. Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 01.05.2022

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

1 мая. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Брентфорд" и "Куинз Парк Рейджерс" также являются участниками дерби Западного Лондона, однако сейчас эти команды выступают в Чемпионшипе и имеют мало возможностей пересекаться с "Челси" и "Фулхэмом". Таким образом, в первый день мая претендент на четвертый билет в Лигу чемпионов на следующий сезон (и, кстати, на победу в текущем розыгрыше турнира) примет в домашних стенах "номинанта" на вылет из Высшего английского дивизиона.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3700 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Челси"

Сейчас уже можно смело оценить уровень качества той встряски, которая была проделана на тренерском мостике "синих" в конце января, как высокий. Под руководством Тухеля лондонская команда вышла в финал Кубка Англии, уверенно ведет борьбу за попадание в ТОП-4 и играет с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч на "Ди Стефано" – 1:1). Томас быстро поставил эффективный футбол, при нем "Челси" провел 22 поединка и уступил всего в двух встречах! К счастью фанатов коллектива, футболисты пребывают в хороших физических кондициях, их банда на ходу, а в лазарет игроки попадают редко, лишь чтобы залатать микроповреждения. Для полного удовлетворения болельщики желают увидеть мажорный аккорд на финишной прямой.

"Фулхэм"

Математические шансы "дачников" на спасение еще не потеряны. После встречи с "Челси" команда Паркера сыграет с "МЮ", "Бернли", "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом". Если с "пенсионерами" и "красными дьяволами" "Фулхэму" мало чего светит, то со своими соседями бороться можно и нужно. Тем не менее, при текущем качестве игры сохранить прописку в АПЛ будет невероятно сложно, сейчас для коллектива Скотта многое завязано именно на демонстрации характера.

Up the road for our next clash. ????#FFC pic.twitter.com/6ubC1CokoI — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 27, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 4 "Челси" 33 16 10 7 51 20 58 18 "Фулхэм" 33 5 12 16 25 -18 27

Личные встречи

16.01.2021, АПЛ, "Фулхэм" – "Челси" 0:1

03.03.2019, АПЛ, "Фулхэм" – "Челси" 1:2

02.12.2018, АПЛ, "Челси" – "Фулхэм" 2:0

01.03.2014, АПЛ, "Фулхэм" – "Челси" 1:3

21.09.2013, АПЛ, "Челси" – "Фулхэм" 2:0

Цифры и факты

– "Челси" обыграл "Фулхэм" в шести последних очных поединках;

– "Челси" не проигрывает в последних 20 матчах с "Фулхэмом" во всех соревнованиях;

– "Пенсионеры" не пропускают в 6 из последних 7 домашних матчей в АПЛ;

– "Дачники" сыграли вничью семь из десяти последних гостевых матчей.

Кадровая ситуация

Тухелю все еще недоступен Матео Ковачич. Отметим, что Томас сообщил о небольшой травме Антонио Рюдигера, а также анонсировал потенциальное появление Билли Гилмора как одного из элементов ротации перед ответным поединком с мадридским "Реалом".

Паркер уже давно не рассчитывает на Тома Кэрни, также не сыграют Рубен Лофтус-Чик (принадлежит "Челси"), Теренс Конголо и Марек Родак (повреждения). По причине COVID-19 под вопросом выход на поле Кенни Тете.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

1:0. Предположим, что ввиду ротации "синим" придется не слишком легко с заряженным на результат аутсайдером. Да, команда Паркера неплохо играет на выезде; шанс удивить "Челси", конечно же, существует, однако мы все равно отдадим предпочтение хозяевам, которым важно закрепить свои позиции в чемпионате и подойти в хорошем настроении к визиту "Реала" на "Бридж".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.