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Дерби Западного Лондона. Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 01.05.2022
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "дачниками" в рамках чемпионата Англии
Фото: DAZN
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
1 мая. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
"Брентфорд" и "Куинз Парк Рейджерс" также являются участниками дерби Западного Лондона, однако сейчас эти команды выступают в Чемпионшипе и имеют мало возможностей пересекаться с "Челси" и "Фулхэмом". Таким образом, в первый день мая претендент на четвертый билет в Лигу чемпионов на следующий сезон (и, кстати, на победу в текущем розыгрыше турнира) примет в домашних стенах "номинанта" на вылет из Высшего английского дивизиона.
"Челси"
Сейчас уже можно смело оценить уровень качества той встряски, которая была проделана на тренерском мостике "синих" в конце января, как высокий. Под руководством Тухеля лондонская команда вышла в финал Кубка Англии, уверенно ведет борьбу за попадание в ТОП-4 и играет с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч на "Ди Стефано" – 1:1). Томас быстро поставил эффективный футбол, при нем "Челси" провел 22 поединка и уступил всего в двух встречах! К счастью фанатов коллектива, футболисты пребывают в хороших физических кондициях, их банда на ходу, а в лазарет игроки попадают редко, лишь чтобы залатать микроповреждения. Для полного удовлетворения болельщики желают увидеть мажорный аккорд на финишной прямой.
Make Billy Gilmour start against Fulham????⁉️— Chelsea in Pidgin (@cheIseainpidgin) April 30, 2021
Yah or Nah?????#CIP #CHEFUL pic.twitter.com/419dTT7GDw
"Фулхэм"
Математические шансы "дачников" на спасение еще не потеряны. После встречи с "Челси" команда Паркера сыграет с "МЮ", "Бернли", "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом". Если с "пенсионерами" и "красными дьяволами" "Фулхэму" мало чего светит, то со своими соседями бороться можно и нужно. Тем не менее, при текущем качестве игры сохранить прописку в АПЛ будет невероятно сложно, сейчас для коллектива Скотта многое завязано именно на демонстрации характера.
Up the road for our next clash. ????#FFC pic.twitter.com/6ubC1CokoI— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 27, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|"Челси"
|33
|16
|10
|7
|51
|20
|58
|18
|"Фулхэм"
|33
|5
|12
|16
|25
|-18
|27
Личные встречи
16.01.2021, АПЛ, "Фулхэм" – "Челси" 0:1
03.03.2019, АПЛ, "Фулхэм" – "Челси" 1:2
02.12.2018, АПЛ, "Челси" – "Фулхэм" 2:0
01.03.2014, АПЛ, "Фулхэм" – "Челси" 1:3
21.09.2013, АПЛ, "Челси" – "Фулхэм" 2:0
Цифры и факты
– "Челси" обыграл "Фулхэм" в шести последних очных поединках;
– "Челси" не проигрывает в последних 20 матчах с "Фулхэмом" во всех соревнованиях;
– "Пенсионеры" не пропускают в 6 из последних 7 домашних матчей в АПЛ;
– "Дачники" сыграли вничью семь из десяти последних гостевых матчей.
Кадровая ситуация
Тухелю все еще недоступен Матео Ковачич. Отметим, что Томас сообщил о небольшой травме Антонио Рюдигера, а также анонсировал потенциальное появление Билли Гилмора как одного из элементов ротации перед ответным поединком с мадридским "Реалом".
Паркер уже давно не рассчитывает на Тома Кэрни, также не сыграют Рубен Лофтус-Чик (принадлежит "Челси"), Теренс Конголо и Марек Родак (повреждения). По причине COVID-19 под вопросом выход на поле Кенни Тете.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Фулхэмом" от UA-Футбол
1:0. Предположим, что ввиду ротации "синим" придется не слишком легко с заряженным на результат аутсайдером. Да, команда Паркера неплохо играет на выезде; шанс удивить "Челси", конечно же, существует, однако мы все равно отдадим предпочтение хозяевам, которым важно закрепить свои позиции в чемпионате и подойти в хорошем настроении к визиту "Реала" на "Бридж".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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