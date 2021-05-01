Кристал Пэлас - Ман Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ 01.05.2021

Английская Премьер Лига, 34-й тур

1 мая, 14:30. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Финальный месяц в чемпионате Англии уже на пороге. Его откроет матч между командами из разных частей турнирной таблицы: в то время как "Манчестер Сити" уверенно лидирует, "Кристал Пэлас" расположился между серединой и дном турнирки, не имея уже почти никаких задач. Готовы ли лондонцы к борьбе против таких уверенных на выезде "горожан"?

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"Кристал Пэлас"

Подопечные Ходжсона достаточно неуверенно идут по тропинке АПЛ. Правда, есть одна стабильность рядом с "орлами": с третьего тура "Кристал Пэлас” не победил ни одну команду из верхней половины таблицы. Единственные пострадавшие от ног игроков лондонцев - "манкунианцы", которые в своем первом матче чемпионата в сезоне потерпели домашнее поражение со счетом 1:3. Да и за последние семь встреч у лондонцев всего одна победа, и то над аутсайдером "Вест Бромвичем".

"Кристал Пэласу" время от времени удается засушить игру и выйти на поле с лидерами только ради результата. Подтверждением этого является ничьи с "МЮ", "Арсеналом", "Тоттенхэмом", "Вест Хэмом" и "Лестером". Не очень приятная команда в Ходжсона, однако при правильном подходе ее защитные редуты можно обойти. Чего стоит только счет 0:7 в матче против "Ливерпуля" в первом круге.

Кадры хозяев

Пятеро игроков уже долго в лазарете и не смогут помочь команде: Викем, Томкинс, Макартур, Сахо и Фергюсон. Под вопросом находится участие центрального защитника Гари Кейхила, который пропускал предыдущий матч из-за травмы.

"Манчестер Сити"

Если бы "горожане" не вылетели из Кубка Англии от "Челси" в полуфинальном матче турнира, то бы концовка сезона для подопечных Гвардиолы состоялась бы наилучшим образом. Несмотря на этот небольшой осадок, "Ман Сити" уже завоевал один трофей в этом сезоне - в минувшие выходные в финале Кубка Лиги был повержен "Тоттенхэм" со счетом 1:0. Также "горожане" уверенно идут к решающему матчу в Лиге Чемпионов, ведь среди этой неделе голы Де Брюйне и Мареза помогли одержать победу над "ПСЖ" в Париже со счетом 1:2. Не менее комфортное преимущество команда испанского наставника имеет и в АПЛ, ведь в "МС" на 10 очков больше второго "МЮ" за пять туров до финиша.

В Гвардиолы нет постоянного основного состава, он все время тасует игроков. Кроме знакомых украинцам изменений на левом фланге обороны (Зинченко, Канселу, Мэнди) это касается и острие атаки. Агуэро так и не смог найти свою форму в этом сезоне из-за большого количества травм, а Жезус последнее время не блещет своей результативностью - один гол за шесть матчей. Поэтому Гвардиола прибегает к экспериментам с Фоденом или Силвой на месте ложной девятки.

Кадры гостей

Причиной хороших выступлений "горожан" есть и порожний лазарет - пока испанский наставник имеет в активе почти полноценную когорту игроков. Единственным “но” является Стоунз, который до сих пор отбывает дисквалификацию за прямую красную карточку в матче против "Астон Виллы" туром ранее.

Последние матчи "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити"

Последние пять встреч хозяев

26.04.2021. "Лестер" - "Кристал Пэлас" 2:1 (АПЛ)

10.04.2021. "Кристал Пэлас" - "Челси" 1:4 (АПЛ)

05.04.2021. "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)

13.03.2021. "Кристал Пэлас" - "Вест Бромвич" 1:0 (АПЛ)

07.03.2021. "Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 4:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

28.04.2021. "ПСЖ" - "Манчестер Сити" 1:2 (ЛЧ)

25.04.2021. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 1:0 (Кубок Лиги)

21.04.2021. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2 (АПЛ)

17.04.2021. "Челси" - "Манчестер Сити" 1:0 (КА)

14.04.2021. "Боруссия Д" - "Манчестер Сити" 1:2 (ЛЧ)

Турнирное положение

1 Манчестер Сити 33 24 5 4 69-24 77 13 Кристал Пэлас 32 10 8 14 34-54 38

Цифры и факты

"Ман Сити" побеждает в гостях уже 18 матчей подряд (если не принимать во внимание номинально выездной матч на нейтральном поле в полуфинале Кубка Англии).

С 2001 года "Кристал Пэлас" преодолевал "МС" дома всего один раз в 10 матчах.

Сейчас подопечные Гвардиолы лидируют в АПЛ по забитым мячам - 69 за 33 матча, а также по наименьшему количеству пропущенных - 24.

При победе "Ман Сити" и поражения от "Ман Юнайтед" вопрос чемпионства в Англии может решиться уже в этом туре.

Личные противостояния "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити"

В общем, команды 64 раза играли между собой. 34 раза был сильнее "Сити", в 16 матчах побеждали "орлы". Еще было зафиксировано 14 ничейных результатов. В матче первого круга "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Последние пять встреч между командами

17.01.2021. "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4:0 (АПЛ)

18.01.2020. "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2:2 (АПЛ)

19.10.2019. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

14.04.2019. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1:3 (АПЛ)

22.12.2018. "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2:3 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити"

Прогноз на матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити"

За последние семь недель "орлы" сыграли столько же матчей, сколько "горожане" за две. Такой насыщенный график со временем может навредить "Манчестер Сити", однако пока таких предпосылок нет. Да и "Кристал Пэлас" при своем уважении к Рою Ходжсону не является тем антиоружием, которое сможет на равных противостоять танку Пепа Гвардиолы. Прогноз на матч: 1:2