Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.21

Английская Премьер-лига, 34-й тур

2 мая 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Ливерпуль” может в воскресенье досрочно сложить полномочия чемпиона Англии, если переиграет “Манчестер Юнайтед”, единственного преследователя “Манчестер Сити”. У команды Юргена Клопп просто нет выбора – нужно побеждать, иначе Лига чемпионов ускользнет от “красных”.

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Манчестер Юнайтед

Игра с “Ливерпулем” зажата в календаре “Манчестер Юнайтед” между двумя полуфиналами Лиги Европы с “Ромой”. Возможно, Сульшеру пришлось бы применить ротацию, но после впечатляющей победы 6:2 над римлянами в первом матче, в этом нет необходимости. И Фернандеш, и Погба, и Кавани, которые стали творцами разгрома, вполне могут сыграть против “Ливерпуля”. “В предстоящем матче нам нужны опыт, качество, мы должны хорошо защищаться – мы должны быть сильны во всех компонентах игры”, – сказал на пресс-конференции Сульшер, указывая на то, что он сыграет в воскресенье сильнейшим составом.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа сама себя лишает шансов на успешное завершение борьбы за топ-4. В последних матчах Премьер-лиги с “Лидсом” и “Ньюкаслом” чемпион Англии 2020/21 демонстрировал ужасную реализацию, а затем пропускал в конце матчей. Обе игры закончились со счетом 1:1. “Только пяти побед в последних пяти матчах будет недостаточно. Мы зависим и от других команд. Но если мы не выиграем свои пять матчей, у нас нет шансов”, – дает трезвую оценку ситуации главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп.

Статистика команд

Сыграв вничью с “Лидсом” (0:0) в прошлом туре “Манчестер Юнайтед” прервал серию из пяти побед в АПЛ подряд. В последних 27 матчах Премьер-лиги “МЮ” проиграл всего раз, неожиданно уступив в середине января “Шеффилд Юнайтед”.

Если вынести за скобки игру с “Лидсом”, “Юнайтед” играет результативно. В пяти из шести последних поединках АПЛ команда Сульшера забивала два и больше голов.

После кризиса в феврале-марте, когда “Ливерпуль” проиграл шесть из семи матчей АПЛ, команда Юргена Клоппа смогла стабилизировать результаты, и уже не проигрывает в пяти поединках подряд (три победы, две ничьи).

В трех последних матчах чемпионата Англии “Ливерпуль” пропускал по одному голу.

Личные встречи

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне “Ливерпулю” удалось выиграть в домашнем матче (2:0), на “Олд Траффорд” была ничья 1:1. В этом сезоне команды также встречались в кубковом матче – “Юнайтед” выиграл 3:2. Общая статистика в АПЛ в пользу МЮ: 28 побед, 14 ничьих, 15 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 25 5 4 71-24 +47 80 2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67 3 "Лестер Сити" 34 19 6 9 61-39 +22 63 4 "Челси" 34 17 10 7 53-31 +22 61 5 "Вест Хэм Юнайтед" 33 16 7 10 53-43 +10 55 6 "Ливерпуль" 33 15 9 9 55-39 +16 54 7 "Тоттенхэм" 33 15 8 10 56-38 +18 53 8 Эвертон 32 15 7 10 44-40 +4 52 9 "Лидс Юнайтед" 34 14 5 15 50-52 -2 47 10 "Арсенал" 33 13 7 13 44-37 +7 46 11 "Астон Вилла" 32 13 6 13 46-37 +9 45 12 "Вулверхэмптон" 33 11 8 14 32-45 -13 41 13 "Кристал Пэлас" 33 10 8 15 34-56 -22 38 14 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 8 13 13 35-39 -4 37 15 "Саутгемптон" 33 10 7 16 41-59 -18 37 16 "Бернли" 33 9 9 15 30-45 -15 36 17 "Ньюкасл" 33 9 9 15 36-54 -18 36 18 "Фулхэм" 34 5 12 17 25-45 -20 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 33 5 10 18 30-64 -34 25 20 "Шеффилд Юнайтед" 33 5 2 26 18-56 -38 17

Ориентировочные составы

“Юнайтед” остается без Джонса и Марсьяля, “Ливерпуль” – ван Дейка, Гомеса, Матипа, Хендерсона и Натаниэля Филлипса.

“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактомини, Фред – Рэшфорд, Фернандеш, Погба – Кавани

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александер-Арнольд – Вейналдум, Тьяго, Милнер – Мане, Жота, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

Почему “Ливерпуль” считается пусть и минимальным, но фаворитом? Это можно объяснить тем, что у команды Юргена Клоппа был недельный цикл подготовки, в то время как “Юнайтед” играл в четверг. Однако команда Сульшера показывается хорошую физическую готовность на протяжении сезона, кроме того у норвежского тренера хорошая скамейка запасных. Можно обратить внимание и то, что “Ливерпуль” выиграл в гостях у “Челси”, “Арсенала”, “Тоттенхэма”, “Вест Хэма”, и не проиграл “Манчестер Сити”. Но каждая игра требует своего контекста. Стоит обратить внимание на другие данные – шесть из последних девяти матчей между “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед” заканчивалась ничьими, в восьми из десяти поединках срабатывала ставка “Тотал 2.5 М” (четыре игры закончились со счетом 0:0). “Ливерпулю” в его нынешнем турнирном положении не выгодно в очередной раз сушить игру с МЮ, но проблемы с реализацией никуда не исчезнут. Ставка: 1X в 1.56 или Тотал 2.5 М в 2.09. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.