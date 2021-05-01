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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.21
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
2 мая 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Ливерпуль” может в воскресенье досрочно сложить полномочия чемпиона Англии, если переиграет “Манчестер Юнайтед”, единственного преследователя “Манчестер Сити”. У команды Юргена Клопп просто нет выбора – нужно побеждать, иначе Лига чемпионов ускользнет от “красных”.
Манчестер Юнайтед
Игра с “Ливерпулем” зажата в календаре “Манчестер Юнайтед” между двумя полуфиналами Лиги Европы с “Ромой”. Возможно, Сульшеру пришлось бы применить ротацию, но после впечатляющей победы 6:2 над римлянами в первом матче, в этом нет необходимости. И Фернандеш, и Погба, и Кавани, которые стали творцами разгрома, вполне могут сыграть против “Ливерпуля”. “В предстоящем матче нам нужны опыт, качество, мы должны хорошо защищаться – мы должны быть сильны во всех компонентах игры”, – сказал на пресс-конференции Сульшер, указывая на то, что он сыграет в воскресенье сильнейшим составом.
Ливерпуль
Команда Юргена Клоппа сама себя лишает шансов на успешное завершение борьбы за топ-4. В последних матчах Премьер-лиги с “Лидсом” и “Ньюкаслом” чемпион Англии 2020/21 демонстрировал ужасную реализацию, а затем пропускал в конце матчей. Обе игры закончились со счетом 1:1. “Только пяти побед в последних пяти матчах будет недостаточно. Мы зависим и от других команд. Но если мы не выиграем свои пять матчей, у нас нет шансов”, – дает трезвую оценку ситуации главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп.
Статистика команд
- Сыграв вничью с “Лидсом” (0:0) в прошлом туре “Манчестер Юнайтед” прервал серию из пяти побед в АПЛ подряд. В последних 27 матчах Премьер-лиги “МЮ” проиграл всего раз, неожиданно уступив в середине января “Шеффилд Юнайтед”.
- Если вынести за скобки игру с “Лидсом”, “Юнайтед” играет результативно. В пяти из шести последних поединках АПЛ команда Сульшера забивала два и больше голов.
- После кризиса в феврале-марте, когда “Ливерпуль” проиграл шесть из семи матчей АПЛ, команда Юргена Клоппа смогла стабилизировать результаты, и уже не проигрывает в пяти поединках подряд (три победы, две ничьи).
- В трех последних матчах чемпионата Англии “Ливерпуль” пропускал по одному голу.
Личные встречи
В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне “Ливерпулю” удалось выиграть в домашнем матче (2:0), на “Олд Траффорд” была ничья 1:1. В этом сезоне команды также встречались в кубковом матче – “Юнайтед” выиграл 3:2. Общая статистика в АПЛ в пользу МЮ: 28 побед, 14 ничьих, 15 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|25
|5
|4
|71-24
|+47
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|10
|4
|64-35
|+29
|67
|3
|"Лестер Сити"
|34
|19
|6
|9
|61-39
|+22
|63
|4
|"Челси"
|34
|17
|10
|7
|53-31
|+22
|61
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|16
|7
|10
|53-43
|+10
|55
|6
|"Ливерпуль"
|33
|15
|9
|9
|55-39
|+16
|54
|7
|"Тоттенхэм"
|33
|15
|8
|10
|56-38
|+18
|53
|8
|Эвертон
|32
|15
|7
|10
|44-40
|+4
|52
|9
|"Лидс Юнайтед"
|34
|14
|5
|15
|50-52
|-2
|47
|10
|"Арсенал"
|33
|13
|7
|13
|44-37
|+7
|46
|11
|"Астон Вилла"
|32
|13
|6
|13
|46-37
|+9
|45
|12
|"Вулверхэмптон"
|33
|11
|8
|14
|32-45
|-13
|41
|13
|"Кристал Пэлас"
|33
|10
|8
|15
|34-56
|-22
|38
|14
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|8
|13
|13
|35-39
|-4
|37
|15
|"Саутгемптон"
|33
|10
|7
|16
|41-59
|-18
|37
|16
|"Бернли"
|33
|9
|9
|15
|30-45
|-15
|36
|17
|"Ньюкасл"
|33
|9
|9
|15
|36-54
|-18
|36
|18
|"Фулхэм"
|34
|5
|12
|17
|25-45
|-20
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|33
|5
|10
|18
|30-64
|-34
|25
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|33
|5
|2
|26
|18-56
|-38
|17
Ориентировочные составы
“Юнайтед” остается без Джонса и Марсьяля, “Ливерпуль” – ван Дейка, Гомеса, Матипа, Хендерсона и Натаниэля Филлипса.
“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактомини, Фред – Рэшфорд, Фернандеш, Погба – Кавани
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александер-Арнольд – Вейналдум, Тьяго, Милнер – Мане, Жота, Салах
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Почему “Ливерпуль” считается пусть и минимальным, но фаворитом? Это можно объяснить тем, что у команды Юргена Клоппа был недельный цикл подготовки, в то время как “Юнайтед” играл в четверг. Однако команда Сульшера показывается хорошую физическую готовность на протяжении сезона, кроме того у норвежского тренера хорошая скамейка запасных. Можно обратить внимание и то, что “Ливерпуль” выиграл в гостях у “Челси”, “Арсенала”, “Тоттенхэма”, “Вест Хэма”, и не проиграл “Манчестер Сити”. Но каждая игра требует своего контекста. Стоит обратить внимание на другие данные – шесть из последних девяти матчей между “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед” заканчивалась ничьими, в восьми из десяти поединках срабатывала ставка “Тотал 2.5 М” (четыре игры закончились со счетом 0:0). “Ливерпулю” в его нынешнем турнирном положении не выгодно в очередной раз сушить игру с МЮ, но проблемы с реализацией никуда не исчезнут. Ставка: 1X в 1.56 или Тотал 2.5 М в 2.09. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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