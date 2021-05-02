Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.21

Английская Премьер-лига, 34-й тур

2 мая 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 16:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Чемпионат для “Арсенала” больше не представляет никакой ценности. Вчерашняя победа “Виллы” над “Эвертоном” вновь опустила “канониров” во вторую половину турнирной таблицы. “Арсенал” может спасти сезон, только выиграв Лигу Европы.

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Ньюкасл

После поражения “Брайтону” (0:3) “Ньюкасл” выглядел обреченным и 90% экспертов и болельщиков уже отправляли команду Стива Брюса в Чемпионшип. Однако затем “сороки” набрали восемь очков из 12 возможных в четырех матчах и неплохо оторвались от 18-го “Фулхэма” и 19-го “Вест Брома”. Возможно, в игре с “Ливерпулем” (1:1) “Ньюкаслу” повезло с тем, что “красные” не реализовали огромное количество своих моментов, но в матчах с “Тоттенхэмом” (2:2), “Бернли” (2:1) и “Вест Хэмом” (3:2) команда Стива Брюса местами показывала очень зрелищный футбол. В матче с “Арсеналом” “Ньюкасл” не сможет рассчитывать на арендованного у “канониров” Джо Уиллока, который забил три гола в последних четырех матчах, выходя на замену.

Арсенал

В первом полуфинальном матче с “Вильярреалом” в Лиге Европы у команды Микеля Артеты ничего не получилось. Тренер “канониров” решил играть без нападающих, но его план на игру не работал. “Вильярреал” выигрывал 2:0, и “Арсеналу” удалось отыграть один гол только благодаря спорному пенальти. Против “Ньюкасла” Артета вероятно сыграет полуосновным составом, в частности место в старте должен получить 21-летний форвард Нкетиа – Ляказетт и Обамеянг продолжают восстановление. Последние результаты “Арсенала” в АПЛ не самые выдающиеся – всего две победы в семи турах.

Статистика команд

“Ньюкасл” всего в пяти матчах из 33 туров сумел не пропустить, но статистика последних 20 домашних матчей в АПЛ еще более удручает – только один клиншит (против “Ливерпуля” в декабре). Но и “Арсенал” не может похвастаться хорошей обороной. Команда Микеля Артеты не пропускала только в трех из последних двадцати матчей во всех турнирах.

“Ньюкасл” способен играть до последнего. В трех из последних четырех матчах “сороки” забивали гол в последние десять минут, а в игре с “Бернли” команда Стива Брюса сделала камбэк, проигрывая 0:1 после первого тайма.

“Арсенал” начиная с января не может выиграть в двух подряд матчах Премьер-лиги.

Личные встречи

В первом круге “Арсенал” переиграл “Ньюкасл” со счетом 3:0. Недавняя статистика встреч в пользу “Арсенала” – 15 побед в последних 16 матчах, за исключением поражения 1:2 в ноябре 2018 года. На “Сент-Джеймс Парке” “Арсенал” проиграл только три из последних 22 матчей (11 побед, восемь ничьих). Полная статистика в АПЛ: 10 побед “Ньюкасла”, 10 ничьих, 31 победа “Арсенала”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 25 5 4 71-24 +47 80 2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67 3 "Лестер Сити" 34 19 6 9 61-39 +22 63 4 "Челси" 34 17 10 7 53-31 +22 61 5 "Вест Хэм Юнайтед" 33 16 7 10 53-43 +10 55 6 "Ливерпуль" 33 15 9 9 55-39 +16 54 7 "Тоттенхэм" 33 15 8 10 56-38 +18 53 8 "Эвертон" 33 15 7 11 45-42 +3 52 9 "Астон Вилла" 33 14 6 13 48-38 +10 48 10 "Лидс Юнайтед" 34 14 5 15 50-52 -2 47 11 "Арсенал" 33 13 7 13 44-37 +7 46 12 "Вулверхэмптон" 33 11 8 14 32-45 -13 41 13 "Кристал Пэлас" 33 10 8 15 34-56 -22 38 14 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 8 13 13 35-39 -4 37 15 "Саутгемптон" 33 10 7 16 41-59 -18 37 16 "Бернли" 33 9 9 15 30-45 -15 36 17 "Ньюкасл" 33 9 9 15 36-54 -18 36 18 "Фулхэм" 34 5 12 17 25-45 -20 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 33 5 10 18 30-64 -34 25 20 "Шеффилд Юнайтед" 33 5 2 26 18-56 -38 17

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дубравка – Мерфи, Фернандес, Кларк, Дамметт, Ритчи – Шелви, Альмирон, Шон Лонгстафф – Уилсон, Сен-Максимен

“Арсенал”: Лено – Соареш, Габриэл, Давид Луис, Бельерин – Себальос, Эльнени – Мартинелли, Эдегор, Виллиан – Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал от UA-Football

В двух последних матчах на “Сент-Джеймс Парке” “Ньюкасл” результативно сыграл с “Тоттенхэмом” (2:2) и “Вест Хэмом” (3:2), всего ставка "Тотал 2.5 Б" срабатывала в шести из последних восьми домашних матчей “сорок”. В этом матче ее коэффициент составляет 1.85. “Ньюкасл” остался без Уиллока, но парочка Уилсон - Сен-Максимен должна создать большие проблемы защите “Арсенала”. Но и “канониры” не останутся без голов. Прогноз – победа “Ньюкасла” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.