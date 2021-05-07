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Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.21

Англия
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Лидс – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.21

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35-й тур

8 мая 2021. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 14:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Тоттенхэм” все еще остается претендентом на топ-4. Райан Мэйсон не смог привести свою команду к победе в Кубке лиги, но в чемпионате “шпоры” с 29-летним и.о. главного тренера выиграли два матча из двух. “Тоттенхэм” отстает на пять очков от четвертого “Челси” и для сохранения надежд на топ-4 “шпорам” нужно выигрывать все матчи. Переиграть “Лидс” будет непросто. На своем поле команда Марсело Бьелсы смогла отобрать очки у “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Челси” и “Арсенала”, сыграв со всеми вничью.

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Лидс

У “Лидса” был непростой отрезок – матчи АПЛ подряд с “Манчестер Сити”, “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед”. Результаты превзошли ожидания – ни одного поражения, одна победа и две ничьи. Однако затем команда Марсело Бьелсы без шансов уступила “Брайтону” (0:2), уступив “чайкам” во всех компонентах игры. Мотивация “Лидса” – попасть в первую десятку, в то время как “Брайтон” боролся за выживание. Возможно этот фактор сыграл свою роль, как и усталость после трех непростых матчей. Кроме того, “Лидс” потерял из-за травм Калвина Филлипса и Рафинья, важнейших своих футболистов. Их участие в игре со “шпорами” под вопросом.

Тоттенхэм

Разгромную победу над вылетевшим “Шеффилд Юнайтед” (4:0) не стоит переоценивать, но за игрой “шпор” было приятно смотреть. Гарет Бэйл сделал хет-трик, два ассиста выполнил Орье, гол+ассист у Сона. Непривычно было только, что лучший бомбардир и ассистент лиги Харри Кейн остался без результативных действий. Преждевременно говорить, что “шпоры” возвращаются к футболу Почеттино, но британская пресса не может без преувеличений. К матчу с “Лидсом” готовы все игроки “шпор”, за исключением Бена Дэвиса.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Лидс” на старте чемпионата был одной из самых зрелищных команд чемпионата, но под конец сезона команда Марсело Бьелсы немного изменилась и стала менее результативной в обе стороны. В последних 11 матчах с участием “Лидса” было забито не больше трех голов.
  • Другое дело – “Тоттенхэм”. В шести из десяти последних матчей “шпор” в АПЛ забивалось четыре и больше голов.
  • Последней командой АПЛ, которая не проигрывала клубам топ-6 на своем поле на протяжении сезона был “Вест Хэм” в кампании 2015/16.

Личные встречи

В первом круге “Тоттенхэм” уверенно обыграл “Лидс” со счетом 3:0. Общая история встреч в АПЛ свидетельствует в пользу “Лидса”: 10 побед, шесть ничьих, девять поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 34 25 5 4 71-24 +47 80
2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67
3 "Лестер Сити" 34 19 6 9 61-39 +22 63
4 "Челси" 34 17 10 7 53-31 +22 61
5 "Вест Хэм Юнайтед" 34 17 7 10 55-44 +11 58
6 "Тоттенхэм" 34 16 8 10 60-38 +22 56
7 "Ливерпуль" 33 15 9 9 55-39 +16 54
8 "Эвертон" 33 15 7 11 45-42 +3 52
9 "Арсенал" 34 14 7 13 46-37 +9 49
10 "Астон Вилла" 33 14 6 13 48-38 +10 48
11 "Лидс Юнайтед" 34 14 5 15 50-52 -2 47
12 "Вулверхэмптон" 34 11 9 14 33-46 -13 42
13 "Кристал Пэлас" 33 10 8 15 34-56 -22 38
14 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 8 13 13 35-39 -4 37
15 "Саутгемптон" 33 10 7 16 41-59 -18 37
16 "Бернли" 34 9 9 16 31-47 -16 36
17 "Ньюкасл" 34 9 9 16 36-56 -20 36
18 "Фулхэм" 34 5 12 17 25-45 -20 27
19 "Вест Бромвич Альбион" 34 5 11 18 31-65 -34 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 34 5 2 27 18-60 -42 17

Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски – Филлипс – Рафинья, Даллас, Робертс, Харрисон – Бэмфорд

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье – Ло Чельсо, Хейбьерг – Сон, Алли, Бэйл – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

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3.86
2.11
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3.75
2.05
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3.44
3.78
2.06
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Прогноз на матч Лидс – Тоттенхэм от UA-Football

До матча с “Брайтоном” “Лидс” не проигрывал в шести поединках подряд. Игра с “Тоттенхэмом” покажет, насколько это поражение было показательным. Первая десятка – хорошая цель для “Лидса”, но игроки “Тоттенхэма” преследуют более значительные цели. С другой стороны, Марсело Бьелса как тренер имеет гораздо больше опыта, чем Райан Мэйсон, и он способен придумать план, как остановить Бэйла, Сона и Кейна. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед
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