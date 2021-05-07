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Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.21
Лидс – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
8 мая 2021. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 14:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Тоттенхэм” все еще остается претендентом на топ-4. Райан Мэйсон не смог привести свою команду к победе в Кубке лиги, но в чемпионате “шпоры” с 29-летним и.о. главного тренера выиграли два матча из двух. “Тоттенхэм” отстает на пять очков от четвертого “Челси” и для сохранения надежд на топ-4 “шпорам” нужно выигрывать все матчи. Переиграть “Лидс” будет непросто. На своем поле команда Марсело Бьелсы смогла отобрать очки у “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Челси” и “Арсенала”, сыграв со всеми вничью.
Лидс
У “Лидса” был непростой отрезок – матчи АПЛ подряд с “Манчестер Сити”, “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед”. Результаты превзошли ожидания – ни одного поражения, одна победа и две ничьи. Однако затем команда Марсело Бьелсы без шансов уступила “Брайтону” (0:2), уступив “чайкам” во всех компонентах игры. Мотивация “Лидса” – попасть в первую десятку, в то время как “Брайтон” боролся за выживание. Возможно этот фактор сыграл свою роль, как и усталость после трех непростых матчей. Кроме того, “Лидс” потерял из-за травм Калвина Филлипса и Рафинья, важнейших своих футболистов. Их участие в игре со “шпорами” под вопросом.
Тоттенхэм
Разгромную победу над вылетевшим “Шеффилд Юнайтед” (4:0) не стоит переоценивать, но за игрой “шпор” было приятно смотреть. Гарет Бэйл сделал хет-трик, два ассиста выполнил Орье, гол+ассист у Сона. Непривычно было только, что лучший бомбардир и ассистент лиги Харри Кейн остался без результативных действий. Преждевременно говорить, что “шпоры” возвращаются к футболу Почеттино, но британская пресса не может без преувеличений. К матчу с “Лидсом” готовы все игроки “шпор”, за исключением Бена Дэвиса.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лидс” на старте чемпионата был одной из самых зрелищных команд чемпионата, но под конец сезона команда Марсело Бьелсы немного изменилась и стала менее результативной в обе стороны. В последних 11 матчах с участием “Лидса” было забито не больше трех голов.
- Другое дело – “Тоттенхэм”. В шести из десяти последних матчей “шпор” в АПЛ забивалось четыре и больше голов.
- Последней командой АПЛ, которая не проигрывала клубам топ-6 на своем поле на протяжении сезона был “Вест Хэм” в кампании 2015/16.
Личные встречи
В первом круге “Тоттенхэм” уверенно обыграл “Лидс” со счетом 3:0. Общая история встреч в АПЛ свидетельствует в пользу “Лидса”: 10 побед, шесть ничьих, девять поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|25
|5
|4
|71-24
|+47
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|10
|4
|64-35
|+29
|67
|3
|"Лестер Сити"
|34
|19
|6
|9
|61-39
|+22
|63
|4
|"Челси"
|34
|17
|10
|7
|53-31
|+22
|61
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|17
|7
|10
|55-44
|+11
|58
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|8
|10
|60-38
|+22
|56
|7
|"Ливерпуль"
|33
|15
|9
|9
|55-39
|+16
|54
|8
|"Эвертон"
|33
|15
|7
|11
|45-42
|+3
|52
|9
|"Арсенал"
|34
|14
|7
|13
|46-37
|+9
|49
|10
|"Астон Вилла"
|33
|14
|6
|13
|48-38
|+10
|48
|11
|"Лидс Юнайтед"
|34
|14
|5
|15
|50-52
|-2
|47
|12
|"Вулверхэмптон"
|34
|11
|9
|14
|33-46
|-13
|42
|13
|"Кристал Пэлас"
|33
|10
|8
|15
|34-56
|-22
|38
|14
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|8
|13
|13
|35-39
|-4
|37
|15
|"Саутгемптон"
|33
|10
|7
|16
|41-59
|-18
|37
|16
|"Бернли"
|34
|9
|9
|16
|31-47
|-16
|36
|17
|"Ньюкасл"
|34
|9
|9
|16
|36-56
|-20
|36
|18
|"Фулхэм"
|34
|5
|12
|17
|25-45
|-20
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|34
|5
|11
|18
|31-65
|-34
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|34
|5
|2
|27
|18-60
|-42
|17
Ориентировочные составы
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски – Филлипс – Рафинья, Даллас, Робертс, Харрисон – Бэмфорд
“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье – Ло Чельсо, Хейбьерг – Сон, Алли, Бэйл – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лидс – Тоттенхэм от UA-Football
До матча с “Брайтоном” “Лидс” не проигрывал в шести поединках подряд. Игра с “Тоттенхэмом” покажет, насколько это поражение было показательным. Первая десятка – хорошая цель для “Лидса”, но игроки “Тоттенхэма” преследуют более значительные цели. С другой стороны, Марсело Бьелса как тренер имеет гораздо больше опыта, чем Райан Мэйсон, и он способен придумать план, как остановить Бэйла, Сона и Кейна. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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