Генеральный прогон? А вряд ли. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 08.05.2021

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

8 мая. 19:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Помимо двух привычных встреч в чемпионате, жребий решил подкинуть "Манчестер Сити" и "Челси" еще столько же матчей в текущем сезоне, сведя команды в полуфинале Кубка Англии и решающей битве за главный клубный европейский трофей. В локальном соревновании три недели назад подопечные Тухеля обыграли банду Пепа (1:0), за событиями же финала Лиги чемпионов мы с интересом будем следить в конце мая. Сейчас на повестке дня – очный поединок второго круга АПЛ, по итогам которого "Сити" может стать чемпионом, а "Челси" заработать важные баллы в борьбе за путевку в ЛЧ на следующую кампанию.

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"Манчестер Сити"

А ведь ребята Гвардиолы не слишком ярко начали сезон: в первой половине розыгрыша у "горожан" плохо работал фирменный контрпрессинг, атаковала команда очень грузно и без креатива, не мог похвастаться сегодняшней надежностью Диаш. Еще в декабре "Сити" не выглядел претендентом на титул хотя бы из-за плохой реализации, забивая в АПЛ меньше "Кристал Пэлас", однако в начале года банда Пепа расправила крылья и начала набирать сумасшедший ход. Коллектив пережил отсутствие Кевина Де Брюйне благодаря ранее неведанным рывкам в штрафную площадку от Гюндогана, также "Сити" удалось отыскать баланс в обороне – Рубен и вовсе стал эдаким "манчестерским Ван Дейком". Особенно радует, что в 2021-м регулярно на поле мы видим 11-го номера "небесно-голубых"– Александр Зинченко набрал хорошую форму, украинец оправдывает доверие менеджера постоянным прогрессом.

В период с января по май "Сити" сыграл 33 матча во всех турнирах – ни одной ничьи, 30 побед и 3 поражения. Неудача с "Юнайтед" запомнилась циничным планом Сульшера (0:2), с "Лидсом" команда Пепа провалилась в условиях ротации между энергозатратными поединками четвертьфинала ЛЧ с "Боруссией Д" (1:2), в равной битве за выход в финал Кубка Англии "Челси" единожды застал резервного голкипера "горожан" Зака Стеффена врасплох в полупозиции (1:0). Естественно, в случае с "Манчестер Сити" нам легче вспомнить о трех абсолютно неаномальных проигрышах, чем останавливаться на тридцати закономерных успехах. Именно благодаря убедительной игре в победных матчах коллектив Гвардиолы уже выиграл очередной Кубок лиги, претендует на победу в Лиге чемпионов и возьмет золотые медали в первенстве. Действительно, победа в чемпионате от "Сити" никуда не денется, главное для Пепа на данный момент – подвести команду в хороших кондициях к финишу месяца. К слову, немаловажно, что парни из Манчестера наконец-то наткнулись на заслуженный фарт – две победы над парижскими атакующими анархистами тому прямое доказательство.

"Челси"

Вторая половина сезона для "пенсионеров" также складывается более конструктивно, чем первая. Напомним, на экваторе розыгрыша Роману Абрамовичу окончательно надоела невнятная игра "Челси" под руководством Лэмпарда, англичанину указали на дверь. Объективности ради заметим, что любой другой тренер бы расстался со своей должностью намного быстрее Фрэнка; статус легенды продлил для бывшему хавбеку пребывание на тренерском мостике. К концу января экс-диспетчер "синих" окончательно поплыл под всеобщим давлением, поэтому боссы, понимая, что потенциал кадров не раскрыт даже на половину, решили не затягивать и пригласить более опытного наставника. Для "Челси" попросту не существует сценария с безоговорочным доверием к менеджеру – здесь кратковременные яркие всплески все еще значимее долгосрочных тернистых проектов.

"Этот клуб создан выигрывать финалы, а не просто играть в них" – цитата Тухеля подчеркивает его осознание, немец действительно четко понимает, куда он попал. С самого первого дня в "Челси" Томас буквально заточен под результат: он быстро определился с тактическим модулем на борту самолета в Лондон, вернул в основу проверенных бойцов, поставил коллективу рабочий высокий прессинг, защищается с помощью владения на чужой половине поля и успешно пользуется крепкой заложенной физической подготовкой футболистов при Лэмпарде (на фоне "Реала" последнее особенно бросалось в глаза). Осталось лишь решить проблему с нереализацией очевидных моментов. В 24 матчах при Тухеле "синие" 16 раз праздновали успех, 6 раз разошлись с оппонентами мирно и всего дважды проиграли – расхлябанно выйдя на "Вест Бромвич" (2:5) и позволив Тареми добыть Пиррову победу для "Порту" (0:1).

Турнирная таблица

Личные встречи

17.04.2021 , "Челси" – "Манчестер Сити" 1:0, ½ финала Кубка Англии

03.01.2021, "Челси" – "Манчестер Сити" 1:3, АПЛ

25.06.2020, "Челси" – "Манчестер Сити" 2:1, АПЛ

23.11.2019, "Манчестер Сити" – "Челси" 2:1, АПЛ

24.02.2019, "Челси" – "Манчестер Сити" 0:0 (3:4 по пенальти), финал Кубка лиги

Цифры и факты

– "Челси" сохранил свои ворота сухими в 7 из 9 последних матчей в АПЛ;

– "Пенсионеры" не проигрывают в 14 из последних 15 поединков в чемпионате;

– "Манчестер Сити" выиграл в 3 последних домашних матчах против "Челси" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Матео Ковачич пропустит ближайшие матчи своей команды с "небесно-голубыми" и "канонирами". Гвардиола не рассчитывает на дисквалифицированного Джона Стоунза, остальные "горожане" в строю. Тем не менее, наивно полагать, что в условиях тяжелейшей дистанции сезона Пеп и Тухель бросят в бой тех же футболистов, которые ковали победы посреди недели. Составы точно подвергнутся изменениям, и то, что "Сити" отдыхал на день больше, не имеет большого значения.

Эдерсон – Канселу, Аке, Ляпорт, Менди – Родри, Гюндоган, Торрес, Де Брюйне, Стерлинг – Агуэро

Менди – Рюдигер, Зума, Кристенсен – Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Алонсо – Зиеш, Пулишич – Вернер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

1:1. "Горожане" спокойно могут оформить чемпионство и в следующем туре, в свою очередь "синие" вряд ли расстроятся из-за паритета на "Этихаде". Многие окрестили данный матч "генеральным прогоном", "репетицией финала ЛЧ". Выскажем непопулярное мнение – поединки между командами в начале и в конце мая будут иметь мало общего. Сейчас Гвардиола и Тухель, скорее, предпочтут скрыть друг от друга как можно больше деталей и не козырять тактическими фишками, при этом поставив свежих исполнителей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.