Английская Премьер-Лига, 35-й тур

8 мая. Ливерпуль, "Энфилд Роуд"

"Ливерпуль" 22:15 "Саутгемптон"

Трансляция – Setanta Sports

"Ливерпуль" продолжает упорную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Последние неудачи "Лестера" свидетельствуют о том, что в топ-4 может появиться свободное место. По потерянным "мерсисайдцы" идут в четырёх пунктах от "Челси" и в трёх от "лис" – конкуренты могут и подвинуться, если дружина Клоппа вновь нащупает свою игру.

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" подал признаки возрождения, выдав обнадёживающую серию из трёх побед в АПЛ. В неё входили тактический мастеркласс от Клоппа в игре с "Вулвз" (0:1), форменный разгром "Арсенала" (0:3) и камбек с решающим голом в компенсированное время в матче с "Виллой" (2:1). Налицо все атрибуты того самого чемпионского "Ливерпуля" прошлогоднего образца.

Но "Лидс" с "Ньюкаслом" быстро отрезвили поклонников "мерсисайдцев". С командой Бьелсы "красным" и вовсе повезло унести ноги "Элланд Роуд" с очком в активе, а "сорок" им не удалось вовремя добить, после чего соперники вернулись в игру, вырвав ничью на последних секундах. Вполне вероятно, что эти два результата могут в итоге очень дорого обойтись "Ливерпулю", если они не выдадут эффектный финиш.

Главная беда нынешнего "Ливерпуля" – матчи с аутсайдерами. С командами, которые на данный момент занимают последние 7 мест в АПЛ, "красные" одержали лишь 2 победы в 11 встречах. И оба раза был повержен уж совсем пропащий "Шеффилд Юнайтед".

"Саутгемптон"

"Саутгемптон" – как раз та команда с нижней таблицы, с которыми "Ливерпулю" так тяжко даются матчи в этом сезоне. Игра соперников в первом круге, в которой "святые" добыли минимальную победу (1:0), лишний раз подтверждает этот тезис.

Ральф Хазенхюттль в этой постковидной кампании лишился своего главного оружия – прессинга. Из-за высоких нагрузок "Саутгемптон" не может давить на соперника в привычной агрессивной манере в каждом матче, чем во многом и объясняется их кризис. Но полностью оправдать этим пятое место с конца – было бы преувеличением. Вина команды и тренерского штаба тут бесспорна, ведь "святые" не только не добывают результат, но и часто смотрятся откровенно плохо.

К счастью, вылет "Саутгемптону" всё же не светит. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, к тому же имеется игра в запасе. Напоследок можно ещё разок стать на пути у "Ливерпуля", немного скрасив неоднозначный сезон. Но шансов для этого крайне мало, ведь в 2021-м году "Сотон" – худшая команда АПЛ (набрано всего 11 очков).

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 25 5 4 71-24 +47 80 2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67 3 "Лестер Сити" 35 19 6 10 63-43 +20 63 4 "Челси" 34 17 10 7 53-31 +22 61 5 "Вест Хэм Юнайтед" 34 17 7 10 55-44 +11 58 6 "Тоттенхэм" 34 16 8 10 60-38 +22 56 7 "Ливерпуль" 33 15 9 9 55-39 +16 54 8 Эвертон 33 15 7 11 45-42 +3 52 9 "Арсенал" 34 14 7 13 46-37 +9 49 10 "Астон Вилла" 33 14 6 13 48-38 +10 48 11 "Лидс Юнайтед" 34 14 5 15 50-52 -2 47 12 "Вулверхэмптон" 34 11 9 14 33-46 -13 42 13 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39 14 "Кристал Пэлас" 33 10 8 15 34-56 -22 38 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 8 13 13 35-39 -4 37 16 "Саутгемптон" 33 10 7 16 41-59 -18 37 17 "Бернли" 34 9 9 16 31-47 -16 36 18 "Фулхэм" 34 5 12 17 25-45 -20 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 34 5 11 18 31-65 -34 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 34 5 2 27 18-60 -42 17

Статистика и факты

"Ливерпуль" не смог выиграть 9 из 10 последних матчей на "Энфилде" в АПЛ

"Саутгемптон" проиграл 8 из 9 последних выездных матчей в АПЛ

"Ливерпуль" не пропускал в 4 последних домашних играх против "Саутгемптона"

В 8 из 10 последних домашних играх "Ливерпуля" в АПЛ было забито меньше 3 голов

"Сотон" набрал меньше всего очков в АПЛ в 2021-м году (11 пунктов)

"Сотон" пропустил больше всего голов в 2021-м году (40 пропущенных)

Личные встречи

Соперники встречались между собой 111 раз в истории. У "Ливерпуля" 56 побед, у "Сотона" – 31. Еще 24 матча завершились вничью. Общая разница мячей 170:111. В последних 10 встречах в АПЛ "святые" взяли 3 победы и одну ничью. Но на "Энфилде" в последние годы всё однозначно – победы "Ливерпуля" 4:0, 3:0 и ещё раз 3:0.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Тиаго – Мане, Фирмино, Салах

"Саутгемптон": Маккарти – Стивенс, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Уолкотт, Уорд-Прауз, Диалло, Армстронг – Адамс, Редмонд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон" от UA-Футбол

Победа "Ливерпуля" 2:0. При всех ужасах "Ливерпуля" в игре с атсайдерами и неудачах в игре на "Энфилде", в успех "Сотона" не верится – уж больно безнадежно они выглядят в последние месяцы. Хотя до разгрома дело вряд ли дойдёт. Разве что "святые" вновь найдут своё удаление.