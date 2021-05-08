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Ливерпуль – Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.21
"Красным" крайне нужна победа для борьбы за топ-4
Фото: AP Photo, автор неизвестен
"Ливерпуль" продолжает упорную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Последние неудачи "Лестера" свидетельствуют о том, что в топ-4 может появиться свободное место. По потерянным "мерсисайдцы" идут в четырёх пунктах от "Челси" и в трёх от "лис" – конкуренты могут и подвинуться, если дружина Клоппа вновь нащупает свою игру.
"Ливерпуль"
"Ливерпуль" подал признаки возрождения, выдав обнадёживающую серию из трёх побед в АПЛ. В неё входили тактический мастеркласс от Клоппа в игре с "Вулвз" (0:1), форменный разгром "Арсенала" (0:3) и камбек с решающим голом в компенсированное время в матче с "Виллой" (2:1). Налицо все атрибуты того самого чемпионского "Ливерпуля" прошлогоднего образца.
Но "Лидс" с "Ньюкаслом" быстро отрезвили поклонников "мерсисайдцев". С командой Бьелсы "красным" и вовсе повезло унести ноги "Элланд Роуд" с очком в активе, а "сорок" им не удалось вовремя добить, после чего соперники вернулись в игру, вырвав ничью на последних секундах. Вполне вероятно, что эти два результата могут в итоге очень дорого обойтись "Ливерпулю", если они не выдадут эффектный финиш.
Главная беда нынешнего "Ливерпуля" – матчи с аутсайдерами. С командами, которые на данный момент занимают последние 7 мест в АПЛ, "красные" одержали лишь 2 победы в 11 встречах. И оба раза был повержен уж совсем пропащий "Шеффилд Юнайтед".
"Саутгемптон"
"Саутгемптон" – как раз та команда с нижней таблицы, с которыми "Ливерпулю" так тяжко даются матчи в этом сезоне. Игра соперников в первом круге, в которой "святые" добыли минимальную победу (1:0), лишний раз подтверждает этот тезис.
Ральф Хазенхюттль в этой постковидной кампании лишился своего главного оружия – прессинга. Из-за высоких нагрузок "Саутгемптон" не может давить на соперника в привычной агрессивной манере в каждом матче, чем во многом и объясняется их кризис. Но полностью оправдать этим пятое место с конца – было бы преувеличением. Вина команды и тренерского штаба тут бесспорна, ведь "святые" не только не добывают результат, но и часто смотрятся откровенно плохо.
К счастью, вылет "Саутгемптону" всё же не светит. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, к тому же имеется игра в запасе. Напоследок можно ещё разок стать на пути у "Ливерпуля", немного скрасив неоднозначный сезон. Но шансов для этого крайне мало, ведь в 2021-м году "Сотон" – худшая команда АПЛ (набрано всего 11 очков).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|25
|5
|4
|71-24
|+47
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|10
|4
|64-35
|+29
|67
|3
|"Лестер Сити"
|35
|19
|6
|10
|63-43
|+20
|63
|4
|"Челси"
|34
|17
|10
|7
|53-31
|+22
|61
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|17
|7
|10
|55-44
|+11
|58
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|8
|10
|60-38
|+22
|56
|7
|"Ливерпуль"
|33
|15
|9
|9
|55-39
|+16
|54
|8
|Эвертон
|33
|15
|7
|11
|45-42
|+3
|52
|9
|"Арсенал"
|34
|14
|7
|13
|46-37
|+9
|49
|10
|"Астон Вилла"
|33
|14
|6
|13
|48-38
|+10
|48
|11
|"Лидс Юнайтед"
|34
|14
|5
|15
|50-52
|-2
|47
|12
|"Вулверхэмптон"
|34
|11
|9
|14
|33-46
|-13
|42
|13
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|14
|"Кристал Пэлас"
|33
|10
|8
|15
|34-56
|-22
|38
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|8
|13
|13
|35-39
|-4
|37
|16
|"Саутгемптон"
|33
|10
|7
|16
|41-59
|-18
|37
|17
|"Бернли"
|34
|9
|9
|16
|31-47
|-16
|36
|18
|"Фулхэм"
|34
|5
|12
|17
|25-45
|-20
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|34
|5
|11
|18
|31-65
|-34
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|34
|5
|2
|27
|18-60
|-42
|17
Статистика и факты
- "Ливерпуль" не смог выиграть 9 из 10 последних матчей на "Энфилде" в АПЛ
- "Саутгемптон" проиграл 8 из 9 последних выездных матчей в АПЛ
- "Ливерпуль" не пропускал в 4 последних домашних играх против "Саутгемптона"
- В 8 из 10 последних домашних играх "Ливерпуля" в АПЛ было забито меньше 3 голов
- "Сотон" набрал меньше всего очков в АПЛ в 2021-м году (11 пунктов)
- "Сотон" пропустил больше всего голов в 2021-м году (40 пропущенных)
Личные встречи
Соперники встречались между собой 111 раз в истории. У "Ливерпуля" 56 побед, у "Сотона" – 31. Еще 24 матча завершились вничью. Общая разница мячей 170:111. В последних 10 встречах в АПЛ "святые" взяли 3 победы и одну ничью. Но на "Энфилде" в последние годы всё однозначно – победы "Ливерпуля" 4:0, 3:0 и ещё раз 3:0.
Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Тиаго – Мане, Фирмино, Салах
"Саутгемптон": Маккарти – Стивенс, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Уолкотт, Уорд-Прауз, Диалло, Армстронг – Адамс, Редмонд
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон" от UA-Футбол
Победа "Ливерпуля" 2:0. При всех ужасах "Ливерпуля" в игре с атсайдерами и неудачах в игре на "Энфилде", в успех "Сотона" не верится – уж больно безнадежно они выглядят в последние месяцы. Хотя до разгрома дело вряд ли дойдёт. Разве что "святые" вновь найдут своё удаление.
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