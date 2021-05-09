Астон Вилла - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.05.21

Английская Премьер-лига, 35-й тур.

9 мая 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 16:05 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Я никогда не видел такого календаря в современном футболе. Это немыслимо. Тот, кто это сделал, никогда не играл в футбол”. Сложно не проникнуться симпатией к Оле-Гуннару Сульшеру. В четверг его команда играла с “Ромой” ответный полуфинал ЛЕ, а начиная с воскресенья “Манчестер Юнайтед” проведет три матча за пять дней в чемпионате Англии.

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Астон Вилла

Джек Грилиш не успеет восстановиться к матчу с “Юнайтед”. Без своего лидера “Астон Вилла” смогла выиграть только три из 11 матчей в Премьер-лиге. Но и с Грилишем на поле “Вилла” была нестабильна во второй половине сезона. В последний раз бирмингемцам удавалось побеждать в двух матчах подряд в декабре.

Именно победой закончился матч прошлого тура “Виллы” с “Эвертоном”. Игра на “Гудисон-Парке” получилась зрелищной и с большим количеством моментов, и бирмингемцы победили со счетом 2:1. Цель “Виллы” на оставшиеся пять туров – попасть в первую десятку.

Манчестер Юнайтед

В воскресенье “Астон Вилла”, во вторник “Лестер”, в четверг “Ливерпуль”. Сульшер говорит, что у него нет выбора – придется проводить ротацию. Даже Харри Магуайр, не пропустивший в чемпионате ни одной минуты после своего перехода в “Манчестер Юнайтед” из “Лестера” в каком-то из матчей не сыграет. “Мне жаль своих игроков, жаль команду. Я не могу ими рисковать, поэтому будет ротация. Физически невозможно сыграть три матча за пять дней. Буду надеяться, что никто не травмируется, больше всего я буду переживать по этому поводу”, – сказал Сульшер.

У “Юнайтед” неплохие результаты в АПЛ: пять побед в последних шести матчей (ничья с “Лидсом” 0:0), последнее поражение было в январе, а на выезде в этом сезоне АПЛ команда Сульшера еще ни разу не проиграла. В матче с “Астон Виллой” не сыграют Джонс, Джеймс и Марсьяль.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” не проигрывает на выезде в АПЛ в 24 матчах подряд (15 побед, девять ничьих).

Всего в чемпионате “Юнайтед” проиграл только в одном матче из последних 27 (17 побед, девять ничьих). Нынешняя беспроигрышная серия МЮ – лучшая среди всех команд АПЛ.

“Астон Вилла” пропускала по меньшей мере один гол в последних семи поединках подряд, это самая длинная серия без клиншитов в лиге на данный момент.

Бруну Фернандеш забил два гола в двух матчах с “Астон Виллой”. Дважды он это сделал с пенальти, и дважды его голы были победными.

Личные встречи

В первом круге (матч состоялся первого января) “Юнайтед” выиграл со счетом 2:1. “Вилла” не может обыграть МЮ на своем поле в АПЛ с 1995 года, а всего в 44 последних матчах между командами в АПЛ “Астон Вилла” выиграла всего один раз (11 ничьих, 32 поражения).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80 2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67 3 "Челси" 35 18 10 7 55-32 +23 64 4 "Лестер Сити" 35 19 6 10 63-43 +20 63 5 "Вест Хэм Юнайтед" 34 17 7 10 55-44 +11 58 6 "Ливерпуль" 34 16 9 9 57-39 +18 57 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 33 15 7 11 45-42 +3 52 9 "Лидс Юнайтед" 35 15 5 15 53-53 0 50 10 "Арсенал" 34 14 7 13 46-37 +9 49 11 "Астон Вилла" 33 14 6 13 48-38 +10 48 12 "Вулверхэмптон" 34 11 9 14 33-46 -13 42 13 "Кристал Пэлас" 34 11 8 15 36-56 -20 41 14 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 8 13 13 35-39 -4 37 16 "Саутгемптон" 34 10 7 17 41-61 -20 37 17 "Бернли" 34 9 9 16 31-47 -16 36 18 "Фулхэм" 34 5 12 17 25-45 -20 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 34 5 11 18 31-65 -34 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис, Макгинн – Траоре, Баркли, Эль-Гази – Уоткинс

“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Матич, Мактомини – ван де Бек, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Нестабильность “Виллы” и неспособность команды Дина Смита сохранить ворота на замке в последних матчах говорят в пользу “Юнайтед”. Но Сульшеру придется принять непростые решения относительно состава. Возможно тренер МЮ больше котирует матчи с “Лестером” и “Ливерпулем”. Как бы там не было, маловероятно, что беспроигрышная серия МЮ оборвется именно в Бирмингеме. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.