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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.05.21
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур.
9 мая 2021. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 16:05 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Я никогда не видел такого календаря в современном футболе. Это немыслимо. Тот, кто это сделал, никогда не играл в футбол”. Сложно не проникнуться симпатией к Оле-Гуннару Сульшеру. В четверг его команда играла с “Ромой” ответный полуфинал ЛЕ, а начиная с воскресенья “Манчестер Юнайтед” проведет три матча за пять дней в чемпионате Англии.
Астон Вилла
Джек Грилиш не успеет восстановиться к матчу с “Юнайтед”. Без своего лидера “Астон Вилла” смогла выиграть только три из 11 матчей в Премьер-лиге. Но и с Грилишем на поле “Вилла” была нестабильна во второй половине сезона. В последний раз бирмингемцам удавалось побеждать в двух матчах подряд в декабре.
Именно победой закончился матч прошлого тура “Виллы” с “Эвертоном”. Игра на “Гудисон-Парке” получилась зрелищной и с большим количеством моментов, и бирмингемцы победили со счетом 2:1. Цель “Виллы” на оставшиеся пять туров – попасть в первую десятку.
Манчестер Юнайтед
В воскресенье “Астон Вилла”, во вторник “Лестер”, в четверг “Ливерпуль”. Сульшер говорит, что у него нет выбора – придется проводить ротацию. Даже Харри Магуайр, не пропустивший в чемпионате ни одной минуты после своего перехода в “Манчестер Юнайтед” из “Лестера” в каком-то из матчей не сыграет. “Мне жаль своих игроков, жаль команду. Я не могу ими рисковать, поэтому будет ротация. Физически невозможно сыграть три матча за пять дней. Буду надеяться, что никто не травмируется, больше всего я буду переживать по этому поводу”, – сказал Сульшер.
У “Юнайтед” неплохие результаты в АПЛ: пять побед в последних шести матчей (ничья с “Лидсом” 0:0), последнее поражение было в январе, а на выезде в этом сезоне АПЛ команда Сульшера еще ни разу не проиграла. В матче с “Астон Виллой” не сыграют Джонс, Джеймс и Марсьяль.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывает на выезде в АПЛ в 24 матчах подряд (15 побед, девять ничьих).
- Всего в чемпионате “Юнайтед” проиграл только в одном матче из последних 27 (17 побед, девять ничьих). Нынешняя беспроигрышная серия МЮ – лучшая среди всех команд АПЛ.
- “Астон Вилла” пропускала по меньшей мере один гол в последних семи поединках подряд, это самая длинная серия без клиншитов в лиге на данный момент.
- Бруну Фернандеш забил два гола в двух матчах с “Астон Виллой”. Дважды он это сделал с пенальти, и дважды его голы были победными.
Личные встречи
В первом круге (матч состоялся первого января) “Юнайтед” выиграл со счетом 2:1. “Вилла” не может обыграть МЮ на своем поле в АПЛ с 1995 года, а всего в 44 последних матчах между командами в АПЛ “Астон Вилла” выиграла всего один раз (11 ничьих, 32 поражения).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|25
|5
|5
|72-26
|+46
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|10
|4
|64-35
|+29
|67
|3
|"Челси"
|35
|18
|10
|7
|55-32
|+23
|64
|4
|"Лестер Сити"
|35
|19
|6
|10
|63-43
|+20
|63
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|17
|7
|10
|55-44
|+11
|58
|6
|"Ливерпуль"
|34
|16
|9
|9
|57-39
|+18
|57
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|33
|15
|7
|11
|45-42
|+3
|52
|9
|"Лидс Юнайтед"
|35
|15
|5
|15
|53-53
|0
|50
|10
|"Арсенал"
|34
|14
|7
|13
|46-37
|+9
|49
|11
|"Астон Вилла"
|33
|14
|6
|13
|48-38
|+10
|48
|12
|"Вулверхэмптон"
|34
|11
|9
|14
|33-46
|-13
|42
|13
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|8
|15
|36-56
|-20
|41
|14
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|8
|13
|13
|35-39
|-4
|37
|16
|"Саутгемптон"
|34
|10
|7
|17
|41-61
|-20
|37
|17
|"Бернли"
|34
|9
|9
|16
|31-47
|-16
|36
|18
|"Фулхэм"
|34
|5
|12
|17
|25-45
|-20
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|34
|5
|11
|18
|31-65
|-34
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис, Макгинн – Траоре, Баркли, Эль-Гази – Уоткинс
“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Матич, Мактомини – ван де Бек, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Нестабильность “Виллы” и неспособность команды Дина Смита сохранить ворота на замке в последних матчах говорят в пользу “Юнайтед”. Но Сульшеру придется принять непростые решения относительно состава. Возможно тренер МЮ больше котирует матчи с “Лестером” и “Ливерпулем”. Как бы там не было, маловероятно, что беспроигрышная серия МЮ оборвется именно в Бирмингеме. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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