Вест Хэм - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.05.21

Английская Премьер-лига, 35-й тур

9 мая 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 18:30 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Вест Хэм” не утратил надежды пробиться в Лигу чемпионов, но еврокубковые амбиции “хаммерс” будут проверены в воскресенье “Эвертоном”, еще одной командой пелотона АПЛ, которая не первый год мечтает разбить традиционные топ-6.

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Вест Хэм

После поражений “Ньюкаслу” (2:3) и “Челси” (0:1) “Вест Хэм” отправился в Бернли, где провел впечатляющий по качеству матч, хоть и выиграл всего 2:1. Однако команда Дэвида Мойеса наиграла больше чем на два гола. Тренер “хаммерс” удивил в той игре с составом, выпустив сразу в основе Лансини, Форнальса, Лингарда, Бенрахма и Антонио. Однако в игре “Вест Хэма” был баланс, пусть и вновь не удалось избежать пропущенного гола. Лондонцам не удается сделать клиншит уже на протяжении семи туров.

“Вест Хэм” по-прежнему остается без травмированного Райса, также вне игры остаются Масуаку и Огбонна. Под вопросом участие в матче Марка Нобла. Ярмоленко провел в пятницу матч за команду “Вест Хэма” U-23 и вряд ли сыграет против “Эвертона”.

Эвертон

“Ириски” победили всего раз в последних семи турах. Матч с “Вест Хэмом” может быть определяющим в шансах “Эвертона” на попадание в еврокубки. Спад “ирисок” можно объяснить многочисленными травмами, в частности команде Анчелотти очень не хватало в последних поединках Дукуре, который свои динамизмом мог бы оживить медленную игру “Эвертона” в центре поля. К радости Анчелотти французский хавбек успел восстановиться к игре с “Вест Хэмом”. Точно матч пропустят Хамес Родригес и Гбамен.

Статистика команд, цифры и факты

В последних десяти матчах “Эвертону” лишь два раза удалось забить больше одного гола за 90 минут.

“Эвертон” плохо проводит домашние матчи (две победы и шесть поражений в 10 последних поединках на “Гудисоне”), но на выезде “ириски” проиграли лишь раз в 12 матчах, выиграв восемь из них.

“Вест Хэму” не удалось пробить “Челси” (0:1) но в других пяти последних поединках команда Мойеса забивала не менее двух голов.

При этом “хаммерс” много пропускают. Последняя “сухая” победа была над “Лидсом” 2:0 восемь туров назад, восьмого марта.

Личные встречи

Гол Соучека на 86-й минуте принес “Вест Хэму” минимальную победу над “Эвертоном” (1:0) в матче первого круга, который состоялся первого января. Воскресный матч будет 50-м противостоянием “Вест Хэма” и “Эвертона” в истории АПЛ. Пока у "ирисок" внушительное преимущество: 26 побед, 13 ничьих, 10 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80 2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67 3 "Челси" 35 18 10 7 55-32 +23 64 4 "Лестер Сити" 35 19 6 10 63-43 +20 63 5 "Вест Хэм Юнайтед" 34 17 7 10 55-44 +11 58 6 "Ливерпуль" 34 16 9 9 57-39 +18 57 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 33 15 7 11 45-42 +3 52 9 "Лидс Юнайтед" 35 15 5 15 53-53 0 50 10 "Арсенал" 34 14 7 13 46-37 +9 49 11 "Астон Вилла" 33 14 6 13 48-38 +10 48 12 "Вулверхэмптон" 34 11 9 14 33-46 -13 42 13 "Кристал Пэлас" 34 11 8 15 36-56 -20 41 14 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 8 13 13 35-39 -4 37 16 "Саутгемптон" 34 10 7 17 41-61 -20 37 17 "Бернли" 34 9 9 16 31-47 -16 36 18 "Фулхэм" 34 5 12 17 25-45 -20 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 34 5 11 18 31-65 -34 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл – Соучек, Лансини – Форнальс, Лингард, Бенрахма – Антонио

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Мина, Коулмэн – Гомеш, Аллан, Дукуре – Сигурдссон – Ришарлисон, Калверт-Льюин

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Эвертон от UA-Football

Футбол “Вест Хэма” в последних матчах вызывает больше приятных впечатлений, чем игра “Эвертона”, но Карло Анчелотти надеется, что после поражения “Вилле” в последнем туре его команда тоже сможет подарить своим болельщикам положительные эмоции. Обе команды не демонстрируют надежность в игре у своих ворот, но в атаке “Вест Хэм” действует качественнее, создавая в среднем за матч больше моментов, чем “Эвертон”. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.