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Вест Хэм - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.05.21
Вест Хэм – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
9 мая 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 18:30 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Вест Хэм” не утратил надежды пробиться в Лигу чемпионов, но еврокубковые амбиции “хаммерс” будут проверены в воскресенье “Эвертоном”, еще одной командой пелотона АПЛ, которая не первый год мечтает разбить традиционные топ-6.
Вест Хэм
После поражений “Ньюкаслу” (2:3) и “Челси” (0:1) “Вест Хэм” отправился в Бернли, где провел впечатляющий по качеству матч, хоть и выиграл всего 2:1. Однако команда Дэвида Мойеса наиграла больше чем на два гола. Тренер “хаммерс” удивил в той игре с составом, выпустив сразу в основе Лансини, Форнальса, Лингарда, Бенрахма и Антонио. Однако в игре “Вест Хэма” был баланс, пусть и вновь не удалось избежать пропущенного гола. Лондонцам не удается сделать клиншит уже на протяжении семи туров.
“Вест Хэм” по-прежнему остается без травмированного Райса, также вне игры остаются Масуаку и Огбонна. Под вопросом участие в матче Марка Нобла. Ярмоленко провел в пятницу матч за команду “Вест Хэма” U-23 и вряд ли сыграет против “Эвертона”.
Эвертон
“Ириски” победили всего раз в последних семи турах. Матч с “Вест Хэмом” может быть определяющим в шансах “Эвертона” на попадание в еврокубки. Спад “ирисок” можно объяснить многочисленными травмами, в частности команде Анчелотти очень не хватало в последних поединках Дукуре, который свои динамизмом мог бы оживить медленную игру “Эвертона” в центре поля. К радости Анчелотти французский хавбек успел восстановиться к игре с “Вест Хэмом”. Точно матч пропустят Хамес Родригес и Гбамен.
Статистика команд, цифры и факты
- В последних десяти матчах “Эвертону” лишь два раза удалось забить больше одного гола за 90 минут.
- “Эвертон” плохо проводит домашние матчи (две победы и шесть поражений в 10 последних поединках на “Гудисоне”), но на выезде “ириски” проиграли лишь раз в 12 матчах, выиграв восемь из них.
- “Вест Хэму” не удалось пробить “Челси” (0:1) но в других пяти последних поединках команда Мойеса забивала не менее двух голов.
- При этом “хаммерс” много пропускают. Последняя “сухая” победа была над “Лидсом” 2:0 восемь туров назад, восьмого марта.
Личные встречи
Гол Соучека на 86-й минуте принес “Вест Хэму” минимальную победу над “Эвертоном” (1:0) в матче первого круга, который состоялся первого января. Воскресный матч будет 50-м противостоянием “Вест Хэма” и “Эвертона” в истории АПЛ. Пока у "ирисок" внушительное преимущество: 26 побед, 13 ничьих, 10 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|25
|5
|5
|72-26
|+46
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|10
|4
|64-35
|+29
|67
|3
|"Челси"
|35
|18
|10
|7
|55-32
|+23
|64
|4
|"Лестер Сити"
|35
|19
|6
|10
|63-43
|+20
|63
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|17
|7
|10
|55-44
|+11
|58
|6
|"Ливерпуль"
|34
|16
|9
|9
|57-39
|+18
|57
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|33
|15
|7
|11
|45-42
|+3
|52
|9
|"Лидс Юнайтед"
|35
|15
|5
|15
|53-53
|0
|50
|10
|"Арсенал"
|34
|14
|7
|13
|46-37
|+9
|49
|11
|"Астон Вилла"
|33
|14
|6
|13
|48-38
|+10
|48
|12
|"Вулверхэмптон"
|34
|11
|9
|14
|33-46
|-13
|42
|13
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|8
|15
|36-56
|-20
|41
|14
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|8
|13
|13
|35-39
|-4
|37
|16
|"Саутгемптон"
|34
|10
|7
|17
|41-61
|-20
|37
|17
|"Бернли"
|34
|9
|9
|16
|31-47
|-16
|36
|18
|"Фулхэм"
|34
|5
|12
|17
|25-45
|-20
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|34
|5
|11
|18
|31-65
|-34
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл – Соучек, Лансини – Форнальс, Лингард, Бенрахма – Антонио
“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Мина, Коулмэн – Гомеш, Аллан, Дукуре – Сигурдссон – Ришарлисон, Калверт-Льюин
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Эвертон от UA-Football
Футбол “Вест Хэма” в последних матчах вызывает больше приятных впечатлений, чем игра “Эвертона”, но Карло Анчелотти надеется, что после поражения “Вилле” в последнем туре его команда тоже сможет подарить своим болельщикам положительные эмоции. Обе команды не демонстрируют надежность в игре у своих ворот, но в атаке “Вест Хэм” действует качественнее, создавая в среднем за матч больше моментов, чем “Эвертон”. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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