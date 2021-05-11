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Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.05.21
Манчестер Юнайтед – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
11 мая 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 20:00 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
В четверг “Рома”, в воскресенье “Астон Вилла”, во вторник “Лестер”, в четверг “Ливерпуль”. “Манчестер Юнайтед” провел только два матча из своего сумасшедшего недельного календаря. Поражение “Вест Хэма” Дэвида Мойеса гарантировало МЮ топ-4, поэтому результатами некоторых матчей можно пожертвовать.
Манчестер Юнайтед
Мы уже видели это не один раз. В воскресенье “Юнайтед” пропустил первым от “Астон Виллы”, но после перерыва команда Сульшера забила три гола и выиграла матч. Фернандеш снова отличился с пенальти, красивый мяч получился у Гринвуда, снова отличился Кавани, выйдя на замену. В понедельник уругваец продлил на год контракт с клубом – настолько ему понравилось играть в “Юнайтед”, безумно рады этому и игроки, и болельщики МЮ.
Но не все так идеально было в игре против “Виллы”. Травму получил капитан и лидер защиты Харри Магуайр. Он был заменен и прервалась его удивительная серия – до воскресной игры он не пропустил ни одной минуты в АПЛ после своего перехода из “Лестера”. Вероятно, Сульшер отдаст приоритет игре с “Ливерпулем”, поэтому завтра мы можем увидеть таких футболистов как Теллес, Туанзебе, Уильямс, Диалло, ван де Бек, Мата, которые не получают много игровых минут.
Лестер
Ничья с “Саутгемптоном” (1:1), который практически весь матч играл вдесятером, а затем поражение “Ньюкаслу” (2:4). “Лестер” планировал в этих двух турах взять шесть очков, но остался всего с одним. А впереди три непростых соперника – “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “Тоттенхэм”. “Лестер” остается четвертым, но “Вест Хэм” и “Ливерпуль” сохраняют шансы его обойти.
Очень невовремя травмировался Джонни Эванс. Опытный центрбек получил мышечную травму на разминке перед игрой с “Ньюкаслом” и без своего лидера защита “Лестера” посыпалась, пропустив четыре гола от “сорок”. Голы Олбрайтона и Ихеаначо в конце матча сделали счет чуть более приемлемым.
Участие Эванса в матче с “Юнайтед” под вопросом, точно не сыграют Джастин и Барнс.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывает в АПЛ в 14 матчах подряд, всего в последних 28 поединках лиги “Юнайтед” проиграл всего раз. Четыре поражения за сезон – это меньше всех в АПЛ.
- На старте МЮ не мог выиграть в первых четырех матчах подряд на “Олд Траффорд”, но затем победил в девяти из 12 поединках на своем поле (две ничьи, поражение).
- “Лестер” проиграл в трех из последних шести матчей в АПЛ (одна ничья, две победы).
- “Лестер входит в четверку лучших выездных команд (10 побед, пять ничьих, два поражения). Команда Роджерса забивала на выезде в 15 из 17 матчей.
Личные встречи
В последний раз команды встречались в марте, в кубковом матче и “Лестер” выиграл 3:1. Но в чемпионате Англии “лисы” не могут обыграть “Юнайтед” уже в 12 матчах подряд (четыре ничьи, восемь поражений). В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Общая статистика в АПЛ в пользу МЮ: 19 побед, восемь ничьих, два поражения. На “Олд Траффорд” “Лестер” выиграл всего один матч из последних 22 (пять ничьих, 16 поражений), и это было в сезоне 1997/98.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|25
|5
|5
|72-26
|+46
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|20
|10
|4
|67-36
|+31
|70
|3
|"Челси"
|35
|18
|10
|7
|55-32
|+23
|64
|4
|"Лестер Сити"
|35
|19
|6
|10
|63-43
|+20
|63
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|17
|7
|11
|55-45
|+10
|58
|6
|"Ливерпуль"
|34
|16
|9
|9
|57-39
|+18
|57
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|34
|16
|7
|11
|46-42
|+4
|55
|9
|"Арсенал"
|35
|15
|7
|13
|49-38
|+11
|52
|10
|"Лидс Юнайтед"
|35
|15
|5
|15
|53-53
|0
|50
|11
|"Астон Вилла"
|34
|14
|6
|14
|49-41
|+8
|48
|12
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|9
|14
|35-47
|-12
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|8
|15
|36-56
|-20
|41
|14
|"Бернли"
|35
|10
|9
|16
|33-47
|-14
|39
|15
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|8
|13
|14
|36-41
|-5
|37
|17
|"Саутгемптон"
|34
|10
|7
|17
|41-61
|-20
|37
|18
|"Фулхэм"
|35
|5
|12
|18
|25-47
|-22
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|35
|5
|11
|19
|32-68
|-36
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Теллес, Байи, Туанзебе, Ван-Биссака – Мактомини, Матич – Диалло, ван де Бек, Мата – Гринвуд
“Лестер”: Шмейхель – Амарти, Фофана, Сеюнджю – Перейра, Прат, Тилеманс, Томас – Перес, Мэддисон – Ихеаначо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football
В среднем в матчах с участием “Лестера” и “Манчестер Юнайтед” забивается около трех мячей, и учитывая, что обе команды потеряли из-за травм лучших защитников, голы неизбежны. Ставка – “обе забьют да” в 1.79. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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