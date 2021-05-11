Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.05.21

Английская Премьер-лига, 36-й тур

11 мая 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 20:00 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

В четверг “Рома”, в воскресенье “Астон Вилла”, во вторник “Лестер”, в четверг “Ливерпуль”. “Манчестер Юнайтед” провел только два матча из своего сумасшедшего недельного календаря. Поражение “Вест Хэма” Дэвида Мойеса гарантировало МЮ топ-4, поэтому результатами некоторых матчей можно пожертвовать.

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Манчестер Юнайтед

Мы уже видели это не один раз. В воскресенье “Юнайтед” пропустил первым от “Астон Виллы”, но после перерыва команда Сульшера забила три гола и выиграла матч. Фернандеш снова отличился с пенальти, красивый мяч получился у Гринвуда, снова отличился Кавани, выйдя на замену. В понедельник уругваец продлил на год контракт с клубом – настолько ему понравилось играть в “Юнайтед”, безумно рады этому и игроки, и болельщики МЮ.

Но не все так идеально было в игре против “Виллы”. Травму получил капитан и лидер защиты Харри Магуайр. Он был заменен и прервалась его удивительная серия – до воскресной игры он не пропустил ни одной минуты в АПЛ после своего перехода из “Лестера”. Вероятно, Сульшер отдаст приоритет игре с “Ливерпулем”, поэтому завтра мы можем увидеть таких футболистов как Теллес, Туанзебе, Уильямс, Диалло, ван де Бек, Мата, которые не получают много игровых минут.

Лестер

Ничья с “Саутгемптоном” (1:1), который практически весь матч играл вдесятером, а затем поражение “Ньюкаслу” (2:4). “Лестер” планировал в этих двух турах взять шесть очков, но остался всего с одним. А впереди три непростых соперника – “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “Тоттенхэм”. “Лестер” остается четвертым, но “Вест Хэм” и “Ливерпуль” сохраняют шансы его обойти.

Очень невовремя травмировался Джонни Эванс. Опытный центрбек получил мышечную травму на разминке перед игрой с “Ньюкаслом” и без своего лидера защита “Лестера” посыпалась, пропустив четыре гола от “сорок”. Голы Олбрайтона и Ихеаначо в конце матча сделали счет чуть более приемлемым.

Участие Эванса в матче с “Юнайтед” под вопросом, точно не сыграют Джастин и Барнс.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” не проигрывает в АПЛ в 14 матчах подряд, всего в последних 28 поединках лиги “Юнайтед” проиграл всего раз. Четыре поражения за сезон – это меньше всех в АПЛ.

На старте МЮ не мог выиграть в первых четырех матчах подряд на “Олд Траффорд”, но затем победил в девяти из 12 поединках на своем поле (две ничьи, поражение).

“Лестер” проиграл в трех из последних шести матчей в АПЛ (одна ничья, две победы).

“Лестер входит в четверку лучших выездных команд (10 побед, пять ничьих, два поражения). Команда Роджерса забивала на выезде в 15 из 17 матчей.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в марте, в кубковом матче и “Лестер” выиграл 3:1. Но в чемпионате Англии “лисы” не могут обыграть “Юнайтед” уже в 12 матчах подряд (четыре ничьи, восемь поражений). В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Общая статистика в АПЛ в пользу МЮ: 19 побед, восемь ничьих, два поражения. На “Олд Траффорд” “Лестер” выиграл всего один матч из последних 22 (пять ничьих, 16 поражений), и это было в сезоне 1997/98.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80 2 "Манчестер Юнайтед" 34 20 10 4 67-36 +31 70 3 "Челси" 35 18 10 7 55-32 +23 64 4 "Лестер Сити" 35 19 6 10 63-43 +20 63 5 "Вест Хэм Юнайтед" 35 17 7 11 55-45 +10 58 6 "Ливерпуль" 34 16 9 9 57-39 +18 57 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 34 16 7 11 46-42 +4 55 9 "Арсенал" 35 15 7 13 49-38 +11 52 10 "Лидс Юнайтед" 35 15 5 15 53-53 0 50 11 "Астон Вилла" 34 14 6 14 49-41 +8 48 12 "Вулверхэмптон" 35 12 9 14 35-47 -12 45 13 "Кристал Пэлас" 34 11 8 15 36-56 -20 41 14 "Бернли" 35 10 9 16 33-47 -14 39 15 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 8 13 14 36-41 -5 37 17 "Саутгемптон" 34 10 7 17 41-61 -20 37 18 "Фулхэм" 35 5 12 18 25-47 -22 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 35 5 11 19 32-68 -36 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Теллес, Байи, Туанзебе, Ван-Биссака – Мактомини, Матич – Диалло, ван де Бек, Мата – Гринвуд

“Лестер”: Шмейхель – Амарти, Фофана, Сеюнджю – Перейра, Прат, Тилеманс, Томас – Перес, Мэддисон – Ихеаначо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football

В среднем в матчах с участием “Лестера” и “Манчестер Юнайтед” забивается около трех мячей, и учитывая, что обе команды потеряли из-за травм лучших защитников, голы неизбежны. Ставка – “обе забьют да” в 1.79. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.