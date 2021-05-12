Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.05.21

Английская Премьер-лига, 34-й тур

13 мая 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:15 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

По словам Юргена Клоппа, график “Манчестер Юнайтед” – это преступление. В четверг “Юнайтед” сыграет четвертый матч за восьмой день. Все обстоятельства сложились против МЮ. Игра с “Лестером” была перенесена на вторник из-за участия “лис” в финале Кубка Англии, а причиной переноса матча с “Ливерпулем” стали протесты болельщиков в прошлое воскресенье.

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Манчестер Юнайтед

Игра с “Лестером” могла сыграть определяющее значение в распределении мест в первой четверке. “Лисы” в своей нынешней форме могли бы и не справиться с основой МЮ, но во вторник против них играли глубокие резервисты вроде Туанзебе, Уильямса, Теллеса, Маты и ван де Бека, а также абсолютные дебютанты Диалло и Эланга. Поражение “Лестеру” в первую очередь ударило по амбициям “Вест Хэма” и “Ливерпуля”, но Юрген Клопп говорит, что на месте Сульшера он поступил так же. Само собой, “Юнайтед” и Сульшер не хотели уступать и прерывать свою серию из 14 матчей без поражений, но других вариантов действительно не было. У “Юнайтед” нет такой мощной скамейки, как у “Сити” или “Челси”. Ожидается, что против “Ливерпуля” сыграет основа МЮ, из-за травм матч пропустят Магуайр, Марсьяль и Джеймс.

Ливерпуль

Серия из трех побед “Ливерпуля” в марте-апреле прервалась двумя обидными ничьими с “Лидсом” (1:1) и “Ньюкаслом” (1:1). В этих матчах “красные” доминировали, особенно в первые 45 минут, создавали достаточно моментов, чтобы выигрывать с комфортным счетом, но затем пропускали голы в ответ на последних минутах. В матче прошлого тура с “Саутгемптоном” этого удалось избежать. Мане забил первый гол “Ливерпуля” на 30-й минуте, а в конце игры своей мяч провел Тьяго – 2:0. Попадание в топ-4 все равно остается трудновыполнимой задачей. “Ливерпулю” нужно выигрывать свои матчи, и надеяться на потери соперников. Помимо традиционной тройки центрбеков и Хендерсона, с “Юнайтед” не сыграют Кабак, Милнер, Кейта, Дэвис и Ориги.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” не проигрывает в шести матчах АПЛ подряд (четыре победы, две ничьи). Это его лучшая серия с декабря.

Последней командой, которая забивала “Ливерпулю” больше одного гола был “Эвертон” (0:2, 20 февраля).

“Ливерпуль” проиграл три выездных матчах в сезоне 2020/21 АПЛ из 16 (семь побед, шесть ничьих).

Проиграв “Лестеру”, “Манчестер Юнайтед” прервал свою из 14 матчей без поражений в АПЛ.

За исключением игры с “Лидсом” (0:0) в пяти последних матчах Премьер-лиги с участие “Манчестер Юнайтед” забивали обе команды.

Личные встречи

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне “Ливерпулю” удалось выиграть в домашнем матче (2:0), на “Олд Траффорд” была ничья 1:1. В этом сезоне команды также встречались в кубковом матче – “Юнайтед” выиграл 3:2. Общая статистика в АПЛ в пользу МЮ: 28 побед, 14 ничьих, 15 поражений. Для Юргена Клоппа это будет седьмая попытка победить на “Олд Траффорд” (четыре ничьи, два поражения). “Юнайтед” проиграл “Ливерпуля” всего в одном из последних 15 матчей во всех соревнованиях.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80 2 "Манчестер Юнайтед" 35 20 10 5 68-38 +30 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 35 18 10 7 55-32 +23 64 5 "Вест Хэм Юнайтед" 35 17 7 11 55-45 +10 58 6 "Ливерпуль" 34 16 9 9 57-39 +18 57 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 34 16 7 11 46-42 +4 55 9 "Арсенал" 35 15 7 13 49-38 +11 52 10 "Лидс Юнайтед" 35 15 5 15 53-53 0 50 11 "Астон Вилла" 34 14 6 14 49-41 +8 48 12 "Вулверхэмптон" 35 12 9 14 35-47 -12 45 13 "Кристал Пэлас" 35 11 8 16 37-59 -22 41 14 "Саутгемптон" 35 11 7 17 44-62 -18 40 15 "Бернли" 35 10 9 16 33-47 -14 39 16 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39 17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 8 13 14 36-41 -5 37 18 "Фулхэм" 35 5 12 18 25-47 -22 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 35 5 11 19 32-68 -36 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Шоу, Байи, Линделеф, Уан-Биссака – Фред, Мактомини – Погба, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Уильямс, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

Сульшер пытался спасти игру с “Лестером” заменами Кавани, Фернандеша и Рэшфорда, но лидеры атаки МЮ не смогли оказать какого-то влияние. Очевидно, что игроков “Юнайтед” настигла усталость. Однако “Ливерпуль” в этом сезоне перестал был командой, которая пользуется своими шансами. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.