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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.05.21
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
13 мая 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:15 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
По словам Юргена Клоппа, график “Манчестер Юнайтед” – это преступление. В четверг “Юнайтед” сыграет четвертый матч за восьмой день. Все обстоятельства сложились против МЮ. Игра с “Лестером” была перенесена на вторник из-за участия “лис” в финале Кубка Англии, а причиной переноса матча с “Ливерпулем” стали протесты болельщиков в прошлое воскресенье.
Манчестер Юнайтед
Игра с “Лестером” могла сыграть определяющее значение в распределении мест в первой четверке. “Лисы” в своей нынешней форме могли бы и не справиться с основой МЮ, но во вторник против них играли глубокие резервисты вроде Туанзебе, Уильямса, Теллеса, Маты и ван де Бека, а также абсолютные дебютанты Диалло и Эланга. Поражение “Лестеру” в первую очередь ударило по амбициям “Вест Хэма” и “Ливерпуля”, но Юрген Клопп говорит, что на месте Сульшера он поступил так же. Само собой, “Юнайтед” и Сульшер не хотели уступать и прерывать свою серию из 14 матчей без поражений, но других вариантов действительно не было. У “Юнайтед” нет такой мощной скамейки, как у “Сити” или “Челси”. Ожидается, что против “Ливерпуля” сыграет основа МЮ, из-за травм матч пропустят Магуайр, Марсьяль и Джеймс.
Ливерпуль
Серия из трех побед “Ливерпуля” в марте-апреле прервалась двумя обидными ничьими с “Лидсом” (1:1) и “Ньюкаслом” (1:1). В этих матчах “красные” доминировали, особенно в первые 45 минут, создавали достаточно моментов, чтобы выигрывать с комфортным счетом, но затем пропускали голы в ответ на последних минутах. В матче прошлого тура с “Саутгемптоном” этого удалось избежать. Мане забил первый гол “Ливерпуля” на 30-й минуте, а в конце игры своей мяч провел Тьяго – 2:0. Попадание в топ-4 все равно остается трудновыполнимой задачей. “Ливерпулю” нужно выигрывать свои матчи, и надеяться на потери соперников. Помимо традиционной тройки центрбеков и Хендерсона, с “Юнайтед” не сыграют Кабак, Милнер, Кейта, Дэвис и Ориги.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” не проигрывает в шести матчах АПЛ подряд (четыре победы, две ничьи). Это его лучшая серия с декабря.
- Последней командой, которая забивала “Ливерпулю” больше одного гола был “Эвертон” (0:2, 20 февраля).
- “Ливерпуль” проиграл три выездных матчах в сезоне 2020/21 АПЛ из 16 (семь побед, шесть ничьих).
- Проиграв “Лестеру”, “Манчестер Юнайтед” прервал свою из 14 матчей без поражений в АПЛ.
- За исключением игры с “Лидсом” (0:0) в пяти последних матчах Премьер-лиги с участие “Манчестер Юнайтед” забивали обе команды.
Личные встречи
В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне “Ливерпулю” удалось выиграть в домашнем матче (2:0), на “Олд Траффорд” была ничья 1:1. В этом сезоне команды также встречались в кубковом матче – “Юнайтед” выиграл 3:2. Общая статистика в АПЛ в пользу МЮ: 28 побед, 14 ничьих, 15 поражений. Для Юргена Клоппа это будет седьмая попытка победить на “Олд Траффорд” (четыре ничьи, два поражения). “Юнайтед” проиграл “Ливерпуля” всего в одном из последних 15 матчей во всех соревнованиях.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|25
|5
|5
|72-26
|+46
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|20
|10
|5
|68-38
|+30
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|35
|18
|10
|7
|55-32
|+23
|64
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|17
|7
|11
|55-45
|+10
|58
|6
|"Ливерпуль"
|34
|16
|9
|9
|57-39
|+18
|57
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|34
|16
|7
|11
|46-42
|+4
|55
|9
|"Арсенал"
|35
|15
|7
|13
|49-38
|+11
|52
|10
|"Лидс Юнайтед"
|35
|15
|5
|15
|53-53
|0
|50
|11
|"Астон Вилла"
|34
|14
|6
|14
|49-41
|+8
|48
|12
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|9
|14
|35-47
|-12
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|8
|16
|37-59
|-22
|41
|14
|"Саутгемптон"
|35
|11
|7
|17
|44-62
|-18
|40
|15
|"Бернли"
|35
|10
|9
|16
|33-47
|-14
|39
|16
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|8
|13
|14
|36-41
|-5
|37
|18
|"Фулхэм"
|35
|5
|12
|18
|25-47
|-22
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|35
|5
|11
|19
|32-68
|-36
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Шоу, Байи, Линделеф, Уан-Биссака – Фред, Мактомини – Погба, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Уильямс, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Сульшер пытался спасти игру с “Лестером” заменами Кавани, Фернандеша и Рэшфорда, но лидеры атаки МЮ не смогли оказать какого-то влияние. Очевидно, что игроков “Юнайтед” настигла усталость. Однако “Ливерпуль” в этом сезоне перестал был командой, которая пользуется своими шансами. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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