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Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.05.21
Ньюкасл – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
14 мая 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 22:00 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Манчестер Сити” проведет первый матч в качестве чемпиона Англии 2020/21, “Ньюкасл” – как команда, избежавшая вылета в Чемпионшип. “Сити” может расценивать оставшиеся матчи как подготовку к финалу Лиги чемпионов с “Челси” и расцветший “Ньюкасл” на данный момент – неплохой противник.
Ньюкасл
Поражение “Арсеналу” в позапрошлом туре было исключением из удивительной серии “Ньюкасла”. В апреле команда Стива Брюса взяла восемь очков из 12 возможных в четырех матчах АПЛ, а сам тренер “Ньюкаслу” стал одним из претендентов на звание “тренера месяца”. Игра с “Арсеналом” действительно (0:2) была во всех смыслах неудачной, но в прошлом туре “сороки” вновь удивили, переиграв на выезде “Лестер” со счетом 4:2. “Ньюкасл” был очень эффективен в атаке и обыгрывал претендента на ЛЧ со счетом 4:0, но пропустил два мяча в конце. К сожалению, форвард “сорок” Каллум Уилсон, забивший два гола “Лестеру”, выбил до конца сезона из-за травмы. Также вне игры остаются Ласселс и Дарлоу, Фабиан Шер дисквалифицирован.
Манчестер Сити
Второй состав “Сити” проиграл “Челси” на прошлых выходных, но “Манчестер Юнайтед” вручил своим “громким соседям” чемпионство, уступив во вторник “Лестеру”. Гвардиола может вернуться к своему первому составу, но по-прежнему восстанавливается Кевин Де Брюйне. Против “Ньюкасла” он не сыграет. Больше потерь у “Сити” нет. “Горожане” проиграли три раза в последних десяти турах, но это были домашние поражения. “Сити” выиграл последние 11 выездных матчей Премьер-лиги.
Статистика команд, цифры и факты
- В девяти из 11 выездных побед в АПЛ “Манчестер Сити” забивал два и больше голов.
- У “Манчестер Сити” лучшая защита в лиге – 26 пропущенных голов в 35 турах. “Ньюкасл” пропустил 58 мячей. Это пятый с конца показатель.
- Последней командой, которая не забивала “Ньюкаслу” был “Вест Бромвич” (7 марта, 0:0).
- “Ньюкасл” забивал два и больше голов в пяти из шести последних туров АПЛ.
Личные встречи
В первом круге “Сити” комфортно переиграл “Ньюкасл” со счетом 2:0. “Сороки” выиграли только один из последних 21 поединка против “горожан” (пять ничьих, 14 поражений). Однако на “Сент-Джеймс Парк” команда из Тайнсайда проиграла только один из последних четырех матчей против “Сити” (победа, две ничьи). Общая статистика в АПЛ: 25 побед “Манчестер Сити”, восемь ничьих, восемь побед “Ньюкасла”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|25
|5
|5
|72-26
|+46
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|20
|10
|6
|70-42
|+28
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|36
|18
|10
|8
|55-33
|+22
|64
|5
|"Ливерпуль"
|35
|17
|9
|9
|61-41
|+20
|60
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|17
|7
|11
|55-45
|+10
|58
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|35
|16
|8
|11
|46-42
|+4
|56
|9
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|10
|"Лидс Юнайтед"
|35
|15
|5
|15
|53-53
|0
|50
|11
|"Астон Вилла"
|35
|14
|7
|14
|49-41
|+8
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|9
|14
|35-47
|-12
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|8
|16
|37-59
|-22
|41
|14
|"Саутгемптон"
|35
|11
|7
|17
|44-62
|-18
|40
|15
|"Бернли"
|35
|10
|9
|16
|33-47
|-14
|39
|16
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|8
|13
|14
|36-41
|-5
|37
|18
|"Фулхэм"
|35
|5
|12
|18
|25-47
|-22
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|35
|5
|11
|19
|32-68
|-36
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт, Кларк, Фернандес – Ритчи, Уиллок, Шелви, Альмирон, Мерфи – Жоэлинтон, Сент-Максимен
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football
У Гвардиолы нет причин выставлять второй состав, и хотя из-за травмы не будет Де Брюйне, “Сити” в такой конфигурации не имеет себе равных в Европе. “Ньюкасл” в последних матчах добивался успеха там, где действовал открыто, а когда он пытался закрыться, как в игре с “Арсеналом”, было поражение. У “Сити” будет пространство в атаке, что и нужно команде Гвардиолы, при этом “горожане” демонстрируют солидность в обороне, и не должны пропустить. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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