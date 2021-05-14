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Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.05.21

Англия
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Ньюкасл – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.05.21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36-й тур

14 мая 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Манчестер Сити” проведет первый матч в качестве чемпиона Англии 2020/21, “Ньюкасл” – как команда, избежавшая вылета в Чемпионшип. “Сити” может расценивать оставшиеся матчи как подготовку к финалу Лиги чемпионов с “Челси” и расцветший “Ньюкасл” на данный момент – неплохой противник.

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Ньюкасл

Поражение “Арсеналу” в позапрошлом туре было исключением из удивительной серии “Ньюкасла”. В апреле команда Стива Брюса взяла восемь очков из 12 возможных в четырех матчах АПЛ, а сам тренер “Ньюкаслу” стал одним из претендентов на звание “тренера месяца”. Игра с “Арсеналом” действительно (0:2) была во всех смыслах неудачной, но в прошлом туре “сороки” вновь удивили, переиграв на выезде “Лестер” со счетом 4:2. “Ньюкасл” был очень эффективен в атаке и обыгрывал претендента на ЛЧ со счетом 4:0, но пропустил два мяча в конце. К сожалению, форвард “сорок” Каллум Уилсон, забивший два гола “Лестеру”, выбил до конца сезона из-за травмы. Также вне игры остаются Ласселс и Дарлоу, Фабиан Шер дисквалифицирован.

Манчестер Сити

Второй состав “Сити” проиграл “Челси” на прошлых выходных, но “Манчестер Юнайтед” вручил своим “громким соседям” чемпионство, уступив во вторник “Лестеру”. Гвардиола может вернуться к своему первому составу, но по-прежнему восстанавливается Кевин Де Брюйне. Против “Ньюкасла” он не сыграет. Больше потерь у “Сити” нет. “Горожане” проиграли три раза в последних десяти турах, но это были домашние поражения. “Сити” выиграл последние 11 выездных матчей Премьер-лиги.

Статистика команд, цифры и факты

  • В девяти из 11 выездных побед в АПЛ “Манчестер Сити” забивал два и больше голов.
  • У “Манчестер Сити” лучшая защита в лиге – 26 пропущенных голов в 35 турах. “Ньюкасл” пропустил 58 мячей. Это пятый с конца показатель.
  • Последней командой, которая не забивала “Ньюкаслу” был “Вест Бромвич” (7 марта, 0:0).
  • “Ньюкасл” забивал два и больше голов в пяти из шести последних туров АПЛ.

Личные встречи

В первом круге “Сити” комфортно переиграл “Ньюкасл” со счетом 2:0. “Сороки” выиграли только один из последних 21 поединка против “горожан” (пять ничьих, 14 поражений). Однако на “Сент-Джеймс Парк” команда из Тайнсайда проиграла только один из последних четырех матчей против “Сити” (победа, две ничьи). Общая статистика в АПЛ: 25 побед “Манчестер Сити”, восемь ничьих, восемь побед “Ньюкасла”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80
2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70
3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66
4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64
5 "Ливерпуль" 35 17 9 9 61-41 +20 60
6 "Вест Хэм Юнайтед" 35 17 7 11 55-45 +10 58
7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56
8 "Эвертон" 35 16 8 11 46-42 +4 56
9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55
10 "Лидс Юнайтед" 35 15 5 15 53-53 0 50
11 "Астон Вилла" 35 14 7 14 49-41 +8 49
12 "Вулверхэмптон" 35 12 9 14 35-47 -12 45
13 "Кристал Пэлас" 35 11 8 16 37-59 -22 41
14 "Саутгемптон" 35 11 7 17 44-62 -18 40
15 "Бернли" 35 10 9 16 33-47 -14 39
16 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39
17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 8 13 14 36-41 -5 37
18 "Фулхэм" 35 5 12 18 25-47 -22 27
19 "Вест Бромвич Альбион" 35 5 11 19 32-68 -36 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт, Кларк, Фернандес – Ритчи, Уиллок, Шелви, Альмирон, Мерфи – Жоэлинтон, Сент-Максимен

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

У Гвардиолы нет причин выставлять второй состав, и хотя из-за травмы не будет Де Брюйне, “Сити” в такой конфигурации не имеет себе равных в Европе. “Ньюкасл” в последних матчах добивался успеха там, где действовал открыто, а когда он пытался закрыться, как в игре с “Арсеналом”, было поражение. У “Сити” будет пространство в атаке, что и нужно команде Гвардиолы, при этом “горожане” демонстрируют солидность в обороне, и не должны пропустить. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ньюкасл
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