Прогноз Александра Шовковского на финал Кубка Англии

В эту субботу будет разыгран Кубок Англии. За трофей поборятся "Челси" на "Лестер", официальным беттинг-партнером которого является Parimatch. Как пройдет эта игра анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Челси" - "Лестер": команды забьют меньше 2.5 голов. Коэффициент 1.7

Очередная попытка "Лестера" впервые в истории клуба выиграть Кубок Англии. Сделать это будет непросто – Томасу Тухелю очень хочется поскорее выиграть свой первый трофей с "Челси".

Лондонцы 8-кратный обладатель Кубка Англии. Больше побед в этом турнире только у МЮ (12) и "Арсенала" (14). Последний раз "Синие" выигрывали трофей в 2018 году. В прошлом сезоне "Челси" также играл в финале, но проиграл "Арсенала" (1:2).

"Челси" выиграл в основное время все 5 матчей нынешнего розыгрыша Кубка Англии. На пути к финалу лондонцам противостояли лишь два представителя АПЛ - "Шеффилд Юнайтед" (2:0) и "Манчестер Сити" (1:0). Стоит отметить, что в этом сезоне в Кубке Англии "Синие" пропустили лишь один гол. В 11 предыдущих матчах Кубка Англии "Челси" одержал 10 побед в основное время.

Перед финалом "Челси" неожиданно проиграл на своем поле "Арсеналу" (0:1) и прервал 5-матчевую серию без поражений в АПЛ. Команда Тухеля потеряла третью позицию, но осталась в топ-4. "Челси" опережает ближайшего конкурента - "Вест Хэм" на 6 очков и вряд ли потеряет путевку в ЛЧ.

"Лестер" еще ни разу не выигрывал Кубок Англии, хоть четыре раза пробивался в финал. Правда, было это давно, последний раз в 1969 году. За последние 10 сезонов "Лестер" трижды доходил максимум до четвертьфинала в этом турнире и каждый раз "Лисы" уступали "Челси" (2 поражения в основное время и одно в овертайме). Последнее поражение произошло в четвертьфинале прошлого сезона (0:1).

Команде Брендана Роджерса хватило 90 минут, чтобы выиграть во всех 5 поединках Кубка Англии в этом сезоне. На своем пути "Лестер" прошел сразу трех представителей АПЛ "Брайтон" (1:0), МЮ (3:1) и "Саутгемптон" (1:0).

К матчу на "Уэмбли" команда Роджерса подходит в отличном настроении. В последнем туре АПЛ "Лестер" обыграл на выезде МЮ (2:1), укрепил свои позиции в топ-4 и помог "Манчестер Сити" досрочно выиграть чемпионат.

Прогноз

На обновленном "Уэмбли" команды забивали меньше 2.5 голов в 7 из 14 финалах Кубка Англии. Статус поединка требует от соперников играть в рациональный футбол, а оба финалиста (прежде всего, "Челси") умеют защищаться и разрушать игру оппонента.

В 7 из 8 последних личных встречах во всех турнирах команды забивали не более 2 голов. Низовыми выходили и два последних свидания "Челси" и "Лестера" в Кубке Англии: 1:1 (в основное время) и 1:0 в пользу "Челси".