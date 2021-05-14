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Бернли - Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.05.2021

Англия
(1 голосов)

Сойдутся уже почти немотивированные команды

Бернли - Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.05.2021

Лідс/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига, 36-й тур

15 мая, 14:30. "Терф Мур" (Бернли)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Главный арбитр: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Три тура до окончания чемпионата, и уже большинство футбольных экспертов уже готовы подводить итоги. Для "Бернли" и "Лидса" дальнейшие три матча будут битвой разве что за призовые от телетрансляций, ведь чем выше финиширует команда, тем больше ей "капнет" на счет. Правда, не все так просто, ведь в "Лидса" есть еще шансы (хотя и призрачные) на еврокубки: до седьмого "Тоттенхэма" шесть очков.

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"Бернли"

Подопечные Шона Дайча завершают чемпионат ниже ожидаемого. "Бордовые" в том сезоне боролись за еврокубки, но в конце концов оказались на 10-м месте. Теперь же "Бернли" вырвался из непрестижной битвы за выживание и будет спокойно доигрывать три матча. Карантинный футбол подкосил игроков и выбил из тонуса: возможно они так сильно зависимы от болельщиков. Дайч и компания играют вспышками, ведь изредка выдают крутые результаты (выездные победы против "Ливерпуля", "Эвертона" и "Вулвз"), однако за стабильность они принимают все же неудачи.

Кадры хозяев

Три исполнители "Бернли" точно не сыграют в матче: Бардсли, Брейди и Лонг. Пока под вопросом находится участие голкипера Ника Поупа в поединке, ведь страж ворот сборной Англии испытывает проблемы с плечом и хочет полноценно восстановиться к Евро-2020.

"Лидс"

"Манчестер Сити" завоевал титул, а "павлины" - сердца миллионов болельщиков. Наставник для многих топовых современных тренеров Марсело Бьелса в свой первый же сезон с командой в АПЛ сумел не только сохранить прописку (в отличие от "Фулхэма" и "Вест Брома", которые после поднятия в АПЛ сразу же вылетели вернулись назад в Чемпионшип), а и достойно противостоять лидерам и закрепиться внутри таблицы. Будет ли бросать “Лидс” все силы в конце сезона ради еврокубков? Вряд ли. На кону не только неинтересна для клубов АПЛ Лига конференций, но и здоровье футболистов перед чемпионатом Европы. Бьелса требователен, но не тиран же.

Кадры гостей

Несмотря на очень сильно значимую для аргентинского наставника выносливость (прессинг игроки включают в каждом матче), за три тура до конца АПЛ всего двое в лазарете: Форшоу и Кошта. Не очень весомые потери.

Последние матчи команд

Последние пять встреч хозяев

  • 10.05.2021. "Фулхэм" - "Бернли" 0:2 АПЛ
  • 03.05.2021. "Бернли" - "Вест Хэм" 1:2 АПЛ
  • 25.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4 АПЛ
  • 18.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1 АПЛ
  • 11.04.2021. "Бернли" - "Ньюкасл" 1:2 АПЛ

Последние пять встреч гостей

  • 08.05.2021. "Лидс" - "Тоттенхэм" 3:1 АПЛ
  • 01.05.2021. "Брайтон" - "Лидс" 2:0 АПЛ
  • 25.04.2021. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 АПЛ
  • 19.04.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 1:1 АПЛ
  • 10.04.2021. "Манчестер Сити" - "Лидс" 1:2 АПЛ

Турнирное положение команд

10 Лидс 35 15 5 15 53-53 50
15 Бернли 35 10 9 16 33-47 39

Последние матчи между "Бернли" и "Лидсом"

Эти команды встречались в 61-м матче. Статистика побед 31:18 в пользу "павлинов". Последний раз коллективы противостояли друг другу в первом круге АПЛ: в конце декабря "Лидс" одержал минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Бэмфорда с пенальти.

Последние пять встреч между командами

  • 27.12.2020. "Лидс" - "Бернли" 1:0 АПЛ
  • 19.09.2017. "Бернли" - "Лидс" 2:3 (после пенальти) (Кубок Лиги)
  • 09.04.2016. "Бернли" - "Лидс" 1:0 (Чемпионшип)
  • 08.08.2015. "Лидс" - "Бернли" 1:1 (Чемпионшип)
  • 15.03.2014. "Бернли" - "Лидс" 2:1 (Чемпионшип)

Цифры и факты

  • "Бернли" дома набрал 18 очков за 17 матчей - 16-й худший показатель в лиге.
  • "Лидс" - третья результативная команда в АПЛ по забитым и пропущенным в сумме - 106 голов (53:53) после "Ман Юнайтед" (112) и "Лестера" (109).
  • Последний раз "бордовые" побеждали дома еще 27-го января ("Астон Виллу" 3:2). С тех пор четыре поражения и пять ничьих.
  • "Лидс" пропускает в гостях в каждом матче этого года - 10 поединков подряд.

Ставки и коэффициенты на матч "Бернли" - "Лидс"

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Прогноз на матч "Бернли" - "Лидс"

Завершающий отрезок чемпионата Англии славится своими неожиданными результатам, поэтому в этот раз нужно пойти более легким путем. "Лидс" часто пропускает на выезде, а "Бернли", хоть и не уверен дома, но свои голы берет. Прогноз: обе забьют.

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В статье: АПЛ Бернли Лидс
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