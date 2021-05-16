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Тоттенгем - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ 16.05.2021
Тоттенгем - Вулверхэмптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 мая ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Вулвергемптон/Автор невідомий
Английская Премьер-Лига, 36-й тур
16 мая, 16:05. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
В этой встрече только один вопрос: будут ли "шпоры" бросать все силы для борьбы за еврокубки? На кону квалификационный этап Лиги Конференций, в лучшем случае - групповой этап Лиги Европы. Когда есть только очень призрачные шансы на ЛЧ, то на безрыбье и рак рыба, или лучше все-таки обойтись без таких турниров в следующем сезоне?
"Тоттенхэм"
После смены тренера "шпоры" победили в двух домашних матчах ( "Саутгемптон" 2:1, "Шеффилд" 4:0), и проиграли в двух выездных ( "Лидс" 1:3, "Манчестер Сити" 0:1 - финал Кубка Лиги на нейтральном поле). Вряд ли болельщики довольны и игрой, и результатами команды, потому что пока ни первого, ни второго нет. Райан Мейсон вернул в основной состав Деле Алли и Бейла, посадил на скамью запасных Ндомбеле, да и вообще пока ищет свой оптимальный состав. Трудно ожидать хорошие и быстрые результаты, когда для наставника это первая команда во взрослом профессиональном футболе.
Кадры хозяев
Лондонцам не поможет только один игрок - Бен Дэвис. У защитника повреждения мышцы, и он пропустил уже семь последних матчей команды.
"Вулверхэмптон"
Большего ожидали от "волков" в этом сезоне. Текущее 12 место точно не входило в планы Эшпириту Санту. Гроза больших команд ранее теперь основную массу очков набирает против аутсайдеров. Хотя и победы над командами из топ-6 никуда не делись - дважды был бит "Арсенал", однажды "Челси". Однако, например, такие результаты, как недавняя разгромное поражение от "Бернли" (0:4), или ничья с аутсайдером "Вест Бром" (1:1) оставляет вопрос к мотивации от тренеров. Футболисты играют "под настроение".
???? pic.twitter.com/HksxPXGDMc— Wolves (@Wolves) May 15, 2021
Кадры гостей
У подопечных Санту лазарет более наполненный, чем у соперника. До матча там находились сразу шесть игроков: Хименес, Нету, Хонни, Отасови, Боли и Марсаль. Правда, последние двое уже занимаются в общей группе, хотя и не на полную мощность.
Последние матчи "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона"
Последние пять встреч хозяев
- 08.05.2021. "Лидс" - "Тоттенхэм" 3:1
- 02.05.2021. "Тоттенхэм" - "Шеффилд" 4:0
- 25.04.2021. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 1:0
- 21.04.2021. "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:1
- 16.04.2021. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2
Последние пять встреч гостей
- 09.05.2021. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 2:1
- 03.05.2021. "Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" 1:1
- 25.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4
- 17.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Шеффилд" 1:0
- 09.04.2021. "Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 0:1
Турнирное положение
|7
|Тоттенхэм
|35
|16
|8
|11
|61-41
|56
|12
|Вулверхэмптон
|35
|12
|9
|14
|35-47
|45
Матчи между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном"
До этого команды играли между собой 98 раз. За победами ведут "шпоры" - 48:29. Еще 21 матч завершился вничью. В декабре прошлого года коллективы встречались в первом круге. Тогда на гол Ндомбеле на первой минуте "Вулвз" ответили мячом Се на 86-й минуте. Классика от тогда еще команды Моуриньо - пропускать под занавес поединка.
???? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????? v Wolves— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 15, 2021
Ft. Modric, Kane, Keane & more! @HSBC_Sport ⚪️ #COYS pic.twitter.com/eRYGvrTKW7
Последние пять встреч между командами
- 27.12.2020. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:1
- 01.03.2020. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:3
- 15.12.2020. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:2
- 29.12.2018. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 1:3
- 03.11.2018. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:3
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" забивает дома восемь матчей подряд.
- "Шпоры" третья лучшая команда дома в чемпионате (30 очков) - впереди только "Вест Хэм" (31) и "Манчестер Сити" (38).
- В последних шести матчах между командами оба коллектива забивали.
- Последний раз "Тоттенхэм" победил в "Вулверхэмптон" дома еще в 2010 году.
Ставки и коэффициенты на матч "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон"
Прогноз на матч "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон"
"Лидс" (53), "Арсенал" (55) и "Эвертон" (56) вплотную поджали "Тоттенхэм" (56 очков) в турнирной таблице. Сейчас на кону стоит не только борьба за еврокубки, а разница в несколько десятков миллионов фунтов призовых - в зависимости от занятого места. "Шпоры" выйдут на этот матч с мыслью только о победе, однако "Вулвз" так просто ее не отдаст. Прогноз: 2:1.
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