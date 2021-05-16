Тоттенгем - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ 16.05.2021

Английская Премьер-Лига, 36-й тур

16 мая, 16:05. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В этой встрече только один вопрос: будут ли "шпоры" бросать все силы для борьбы за еврокубки? На кону квалификационный этап Лиги Конференций, в лучшем случае - групповой этап Лиги Европы. Когда есть только очень призрачные шансы на ЛЧ, то на безрыбье и рак рыба, или лучше все-таки обойтись без таких турниров в следующем сезоне?

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"Тоттенхэм"

После смены тренера "шпоры" победили в двух домашних матчах ( "Саутгемптон" 2:1, "Шеффилд" 4:0), и проиграли в двух выездных ( "Лидс" 1:3, "Манчестер Сити" 0:1 - финал Кубка Лиги на нейтральном поле). Вряд ли болельщики довольны и игрой, и результатами команды, потому что пока ни первого, ни второго нет. Райан Мейсон вернул в основной состав Деле Алли и Бейла, посадил на скамью запасных Ндомбеле, да и вообще пока ищет свой оптимальный состав. Трудно ожидать хорошие и быстрые результаты, когда для наставника это первая команда во взрослом профессиональном футболе.

Кадры хозяев

Лондонцам не поможет только один игрок - Бен Дэвис. У защитника повреждения мышцы, и он пропустил уже семь последних матчей команды.

"Вулверхэмптон"

Большего ожидали от "волков" в этом сезоне. Текущее 12 место точно не входило в планы Эшпириту Санту. Гроза больших команд ранее теперь основную массу очков набирает против аутсайдеров. Хотя и победы над командами из топ-6 никуда не делись - дважды был бит "Арсенал", однажды "Челси". Однако, например, такие результаты, как недавняя разгромное поражение от "Бернли" (0:4), или ничья с аутсайдером "Вест Бром" (1:1) оставляет вопрос к мотивации от тренеров. Футболисты играют "под настроение".

Кадры гостей

У подопечных Санту лазарет более наполненный, чем у соперника. До матча там находились сразу шесть игроков: Хименес, Нету, Хонни, Отасови, Боли и Марсаль. Правда, последние двое уже занимаются в общей группе, хотя и не на полную мощность.

Последние матчи "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона"

Последние пять встреч хозяев

08.05.2021. "Лидс" - "Тоттенхэм" 3:1

02.05.2021. "Тоттенхэм" - "Шеффилд" 4:0

25.04.2021. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 1:0

21.04.2021. "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:1

16.04.2021. "Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2

Последние пять встреч гостей

09.05.2021. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 2:1

03.05.2021. "Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" 1:1

25.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4

17.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Шеффилд" 1:0

09.04.2021. "Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 0:1

Турнирное положение

7 Тоттенхэм 35 16 8 11 61-41 56 12 Вулверхэмптон 35 12 9 14 35-47 45

Матчи между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном"

До этого команды играли между собой 98 раз. За победами ведут "шпоры" - 48:29. Еще 21 матч завершился вничью. В декабре прошлого года коллективы встречались в первом круге. Тогда на гол Ндомбеле на первой минуте "Вулвз" ответили мячом Се на 86-й минуте. Классика от тогда еще команды Моуриньо - пропускать под занавес поединка.

Последние пять встреч между командами

27.12.2020. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:1

01.03.2020. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:3

15.12.2020. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:2

29.12.2018. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 1:3

03.11.2018. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:3

Цифры и факты

"Тоттенхэм" забивает дома восемь матчей подряд.

"Шпоры" третья лучшая команда дома в чемпионате (30 очков) - впереди только "Вест Хэм" (31) и "Манчестер Сити" (38).

В последних шести матчах между командами оба коллектива забивали.

Последний раз "Тоттенхэм" победил в "Вулверхэмптон" дома еще в 2010 году.

Ставки и коэффициенты на матч "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон"

Прогноз на матч "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон"

"Лидс" (53), "Арсенал" (55) и "Эвертон" (56) вплотную поджали "Тоттенхэм" (56 очков) в турнирной таблице. Сейчас на кону стоит не только борьба за еврокубки, а разница в несколько десятков миллионов фунтов призовых - в зависимости от занятого места. "Шпоры" выйдут на этот матч с мыслью только о победе, однако "Вулвз" так просто ее не отдаст. Прогноз: 2:1.