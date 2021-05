Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Видимо, "Челси" импонируют регулярные встречи с одними и теми же оппонентами – сначала "Манчестер Сити" (и впереди тоже), теперь "Лестер". В субботу, 15 мая, был сыгран финал Кубка Англии, по итогам которого трофей ускользнул от коллектива Тухеля и достался команде Роджерса. "Лисы" впервые одержали победу в старейшем футбольном соревновании, сделали они это благодаря красивому и спонтанному голу Юри Тилеманса. Вечером вторника, 18 числа, "Челси" и "Лестер" окончательно сбросят плащи финалистов, вспомнят о неуютном соседстве в АПЛ и дышащем в спину Юргене Клоппе.

Неделька у лондонцев, конечно, максимально не задалась. В среду банда Тухеля уступила дома "Арсеналу", затем в субботу проиграла все тому же "Лестеру" на "Уэмбли", а в воскресенье женская команда "синих" была разбита "Барселоной" в финале Лиги чемпионов. Учитывая, что в конце мая "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в решающем поединке за главный клубный европейский трофей, то многим болельщикам "пенсионеров" уже стало немного не по себе после таких неудач. Тем не менее, в сторону предрассудки, включим трезвую оценку ситуации. Мужская команда "Челси" не была слабее "канониров" и "лисов" в этих очных встречах. В некоторых моментах привычная нереализация уступила место невезению – иначе сложно объяснить перекладину Жиру у ворот Лено, миллиметровый офсайд Чилвелла и слишком яркий день для Шмейхеля.

Для гарантированного получения билета в четверку, "Челси" нужно обыгрывать "Лестер" и "Астон Виллу" в оставшихся двух турах.

