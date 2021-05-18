Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Видимо, "Челси" импонируют регулярные встречи с одними и теми же оппонентами – сначала "Манчестер Сити" (и впереди тоже), теперь "Лестер". В субботу, 15 мая, был сыгран финал Кубка Англии, по итогам которого трофей ускользнул от коллектива Тухеля и достался команде Роджерса. "Лисы" впервые одержали победу в старейшем футбольном соревновании, сделали они это благодаря красивому и спонтанному голу Юри Тилеманса. Вечером вторника, 18 числа, "Челси" и "Лестер" окончательно сбросят плащи финалистов, вспомнят о неуютном соседстве в АПЛ и дышащем в спину Юргене Клоппе.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Челси"

Неделька у лондонцев, конечно, максимально не задалась. В среду банда Тухеля уступила дома "Арсеналу", затем в субботу проиграла все тому же "Лестеру" на "Уэмбли", а в воскресенье женская команда "синих" была разбита "Барселоной" в финале Лиги чемпионов. Учитывая, что в конце мая "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в решающем поединке за главный клубный европейский трофей, то многим болельщикам "пенсионеров" уже стало немного не по себе после таких неудач. Тем не менее, в сторону предрассудки, включим трезвую оценку ситуации. Мужская команда "Челси" не была слабее "канониров" и "лисов" в этих очных встречах. В некоторых моментах привычная нереализация уступила место невезению – иначе сложно объяснить перекладину Жиру у ворот Лено, миллиметровый офсайд Чилвелла и слишком яркий день для Шмейхеля.

Для гарантированного получения билета в четверку, "Челси" нужно обыгрывать "Лестер" и "Астон Виллу" в оставшихся двух турах.

No time to dwell. We'll be ready for Leicester tomorrow.#MondayMotivation pic.twitter.com/eGL77Tto3Z — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2021

"Лестер"

Сезон у "лисов" уже вышел хорошим, а если у них еще и получится удержаться в зоне Лиги чемпионов, так кампания вообще будет на загляденье. Эмоциональное состояние у коллектива сейчас на высоте. За два с половиной года Роджерс окончательно притерся к команде, тренер и футболисты вкупе с руководством и персоналом плавно отошли от неожиданных историй а-ля "500 к 1", активно тормоша гранды (здесь например, недавняя победа над "МЮ" на "Олд Траффорд" со счетом 1:2) и, в принципе, уже не так часто проваливаясь с андердогами, что подтверждает место в таблице. Брендан умело варьирует осторожную прагматику и яркое доминирование, качественно готовясь к соперникам.

К слову, в последнем туре "Лестер" сыграет с "Тоттенхэмом", который сохраняет математические шансы на четвертую позицию. В поединках с лондонскими бандами "лисам" должно хватить 4 баллов.

Турнирная таблица

Ситуация в рейтинговом зачете перед этим матчем говорит сама за себя:

Личные встречи

15.05.2021, "Челси" – "Лестер" 0:1, финал Кубка Англии

19.01.2021, "Лестер" – "Челси" 2:0, чемпионат Англии

28.06.2020, "Лестер" – "Челси" 0:1, ¼ финала Кубка Англии

01.02.2020, "Лестер" – "Челси" 2:2, чемпионат Англии

18.08.2019, "Челси" – "Лестер" 1:1, чемпионат Англии

Цифры и факты

– "Лестер "не проигрывает в 12 последних выездных матчах из 13;

– В последних 5 поединках на "Стэмфорд Бридж" "Лестер" трижды сыграл вничью, один раз выиграл и один раз проиграл.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Роджерсу давно недоступны Харви Барнс и Джеймс Джастин, в субботу мышечную травму на мокром газоне получил Джонни Эванс. Тухель рассчитывает на всех своих футболистов, в строй вернулись Андреас Кристенсен и Матео Ковачич.

Менеджер "Челси" может еще раз провернуть трюк с быстрым Джеймсом в тройке центрбеков, чтобы нейтрализовать Варди; В свою очередь Роджерс, конечно, должен подготовиться к повторению плана от оппонента, хоть и сам наверняка вновь сыграет по схеме 3-4-1-2.

"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилвелл – Маунт, Пулишич – Хавертц

"Лестер": Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас – Мэддисон – Варди, Ихеаначо

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол

2:1. Обе команды будут заряжены на положительный результат, однако в контексте "ответной" встречи сильно просматривается запредельная мотивация игроков "Челси". Они дважды подряд непривычно оступились после крайне стабильного этапа с Тухелем, где даже редкие проигрыши легко объяснялись и не вызывали вопросов. Сейчас же отступать им некуда, иначе тяжело представить, на каком фоне "синие" подберутся к матчу с "Манчестер Сити". "Лестер" продублирует свой субботний подход на контратаках, а также продолжит искать передачами за спину Варди и других любителей рывков на финальной трети.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.