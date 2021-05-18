  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "лисами" в рамках чемпионата Англии

Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Видимо, "Челси" импонируют регулярные встречи с одними и теми же оппонентами – сначала "Манчестер Сити" (и впереди тоже), теперь "Лестер". В субботу, 15 мая, был сыгран финал Кубка Англии, по итогам которого трофей ускользнул от коллектива Тухеля и достался команде Роджерса. "Лисы" впервые одержали победу в старейшем футбольном соревновании, сделали они это благодаря красивому и спонтанному голу Юри Тилеманса. Вечером вторника, 18 числа, "Челси" и "Лестер" окончательно сбросят плащи финалистов, вспомнят о неуютном соседстве в АПЛ и дышащем в спину Юргене Клоппе.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Челси"

Неделька у лондонцев, конечно, максимально не задалась. В среду банда Тухеля уступила дома "Арсеналу", затем в субботу проиграла все тому же "Лестеру" на "Уэмбли", а в воскресенье женская команда "синих" была разбита "Барселоной" в финале Лиги чемпионов. Учитывая, что в конце мая "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в решающем поединке за главный клубный европейский трофей, то многим болельщикам "пенсионеров" уже стало немного не по себе после таких неудач. Тем не менее, в сторону предрассудки, включим трезвую оценку ситуации. Мужская команда "Челси" не была слабее "канониров" и "лисов" в этих очных встречах. В некоторых моментах привычная нереализация уступила место невезению – иначе сложно объяснить перекладину Жиру у ворот Лено, миллиметровый офсайд Чилвелла и слишком яркий день для Шмейхеля.

Для гарантированного получения билета в четверку, "Челси" нужно обыгрывать "Лестер" и "Астон Виллу" в оставшихся двух турах.

"Лестер"

Сезон у "лисов" уже вышел хорошим, а если у них еще и получится удержаться в зоне Лиги чемпионов, так кампания вообще будет на загляденье. Эмоциональное состояние у коллектива сейчас на высоте. За два с половиной года Роджерс окончательно притерся к команде, тренер и футболисты вкупе с руководством и персоналом плавно отошли от неожиданных историй а-ля "500 к 1", активно тормоша гранды (здесь например, недавняя победа над "МЮ" на "Олд Траффорд" со счетом 1:2) и, в принципе, уже не так часто проваливаясь с андердогами, что подтверждает место в таблице. Брендан умело варьирует осторожную прагматику и яркое доминирование, качественно готовясь к соперникам.

К слову, в последнем туре "Лестер" сыграет с "Тоттенхэмом", который сохраняет математические шансы на четвертую позицию. В поединках с лондонскими бандами "лисам" должно хватить 4 баллов.

Турнирная таблица

Ситуация в рейтинговом зачете перед этим матчем говорит сама за себя:

Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021 - изображение 1

Личные встречи

15.05.2021, "Челси" – "Лестер" 0:1, финал Кубка Англии

19.01.2021, "Лестер" – "Челси" 2:0, чемпионат Англии

28.06.2020, "Лестер" – "Челси" 0:1, ¼ финала Кубка Англии

01.02.2020, "Лестер" – "Челси" 2:2, чемпионат Англии

18.08.2019, "Челси" – "Лестер" 1:1, чемпионат Англии

Читайте такжеЛестер случайно нокаутировал Челси, Конте подал руку Синьоре, Юве нужен Зидан. Аудиомнение #93

Цифры и факты

– "Лестер "не проигрывает в 12 последних выездных матчах из 13;

– В последних 5 поединках на "Стэмфорд Бридж" "Лестер" трижды сыграл вничью, один раз выиграл и один раз проиграл.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Роджерсу давно недоступны Харви Барнс и Джеймс Джастин, в субботу мышечную травму на мокром газоне получил Джонни Эванс. Тухель рассчитывает на всех своих футболистов, в строй вернулись Андреас Кристенсен и Матео Ковачич.

Менеджер "Челси" может еще раз провернуть трюк с быстрым Джеймсом в тройке центрбеков, чтобы нейтрализовать Варди; В свою очередь Роджерс, конечно, должен подготовиться к повторению плана от оппонента, хоть и сам наверняка вновь сыграет по схеме 3-4-1-2.

"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилвелл – Маунт, Пулишич – Хавертц

"Лестер": Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас – Мэддисон – Варди, Ихеаначо

Ставки и коэффициенты на матч

1xbet
1.76
3.84
5.30
Сделать ставку
Favbet
1.70
3.75
5.00
Сделать ставку
melbet
1.73
3.75
5.30
Сделать ставку

Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол

2:1. Обе команды будут заряжены на положительный результат, однако в контексте "ответной" встречи сильно просматривается запредельная мотивация игроков "Челси". Они дважды подряд непривычно оступились после крайне стабильного этапа с Тухелем, где даже редкие проигрыши легко объяснялись и не вызывали вопросов. Сейчас же отступать им некуда, иначе тяжело представить, на каком фоне "синие" подберутся к матчу с "Манчестер Сити". "Лестер" продублирует свой субботний подход на контратаках, а также продолжит искать передачами за спину Варди и других любителей рывков на финальной трети.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брендан Роджерс анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ прогноз UA-Футбол Лестер Сити Прогнозы Прогноз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...