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Одного финала мало. Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "лисами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
18 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Видимо, "Челси" импонируют регулярные встречи с одними и теми же оппонентами – сначала "Манчестер Сити" (и впереди тоже), теперь "Лестер". В субботу, 15 мая, был сыгран финал Кубка Англии, по итогам которого трофей ускользнул от коллектива Тухеля и достался команде Роджерса. "Лисы" впервые одержали победу в старейшем футбольном соревновании, сделали они это благодаря красивому и спонтанному голу Юри Тилеманса. Вечером вторника, 18 числа, "Челси" и "Лестер" окончательно сбросят плащи финалистов, вспомнят о неуютном соседстве в АПЛ и дышащем в спину Юргене Клоппе.
"Челси"
Неделька у лондонцев, конечно, максимально не задалась. В среду банда Тухеля уступила дома "Арсеналу", затем в субботу проиграла все тому же "Лестеру" на "Уэмбли", а в воскресенье женская команда "синих" была разбита "Барселоной" в финале Лиги чемпионов. Учитывая, что в конце мая "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в решающем поединке за главный клубный европейский трофей, то многим болельщикам "пенсионеров" уже стало немного не по себе после таких неудач. Тем не менее, в сторону предрассудки, включим трезвую оценку ситуации. Мужская команда "Челси" не была слабее "канониров" и "лисов" в этих очных встречах. В некоторых моментах привычная нереализация уступила место невезению – иначе сложно объяснить перекладину Жиру у ворот Лено, миллиметровый офсайд Чилвелла и слишком яркий день для Шмейхеля.
Для гарантированного получения билета в четверку, "Челси" нужно обыгрывать "Лестер" и "Астон Виллу" в оставшихся двух турах.
No time to dwell. We'll be ready for Leicester tomorrow.#MondayMotivation pic.twitter.com/eGL77Tto3Z— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2021
"Лестер"
Сезон у "лисов" уже вышел хорошим, а если у них еще и получится удержаться в зоне Лиги чемпионов, так кампания вообще будет на загляденье. Эмоциональное состояние у коллектива сейчас на высоте. За два с половиной года Роджерс окончательно притерся к команде, тренер и футболисты вкупе с руководством и персоналом плавно отошли от неожиданных историй а-ля "500 к 1", активно тормоша гранды (здесь например, недавняя победа над "МЮ" на "Олд Траффорд" со счетом 1:2) и, в принципе, уже не так часто проваливаясь с андердогами, что подтверждает место в таблице. Брендан умело варьирует осторожную прагматику и яркое доминирование, качественно готовясь к соперникам.
К слову, в последнем туре "Лестер" сыграет с "Тоттенхэмом", который сохраняет математические шансы на четвертую позицию. В поединках с лондонскими бандами "лисам" должно хватить 4 баллов.
Another ???????????????????????????? game against Chelsea tomorrow ????#CheLei pic.twitter.com/YjKe09kW4d— Leicester City ???? (@LCFC) May 17, 2021
Турнирная таблица
Ситуация в рейтинговом зачете перед этим матчем говорит сама за себя:
Личные встречи
15.05.2021, "Челси" – "Лестер" 0:1, финал Кубка Англии
19.01.2021, "Лестер" – "Челси" 2:0, чемпионат Англии
28.06.2020, "Лестер" – "Челси" 0:1, ¼ финала Кубка Англии
01.02.2020, "Лестер" – "Челси" 2:2, чемпионат Англии
18.08.2019, "Челси" – "Лестер" 1:1, чемпионат Англии
Цифры и факты
– "Лестер "не проигрывает в 12 последних выездных матчах из 13;
– В последних 5 поединках на "Стэмфорд Бридж" "Лестер" трижды сыграл вничью, один раз выиграл и один раз проиграл.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Роджерсу давно недоступны Харви Барнс и Джеймс Джастин, в субботу мышечную травму на мокром газоне получил Джонни Эванс. Тухель рассчитывает на всех своих футболистов, в строй вернулись Андреас Кристенсен и Матео Ковачич.
Менеджер "Челси" может еще раз провернуть трюк с быстрым Джеймсом в тройке центрбеков, чтобы нейтрализовать Варди; В свою очередь Роджерс, конечно, должен подготовиться к повторению плана от оппонента, хоть и сам наверняка вновь сыграет по схеме 3-4-1-2.
"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилвелл – Маунт, Пулишич – Хавертц
"Лестер": Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас – Мэддисон – Варди, Ихеаначо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол
2:1. Обе команды будут заряжены на положительный результат, однако в контексте "ответной" встречи сильно просматривается запредельная мотивация игроков "Челси". Они дважды подряд непривычно оступились после крайне стабильного этапа с Тухелем, где даже редкие проигрыши легко объяснялись и не вызывали вопросов. Сейчас же отступать им некуда, иначе тяжело представить, на каком фоне "синие" подберутся к матчу с "Манчестер Сити". "Лестер" продублирует свой субботний подход на контратаках, а также продолжит искать передачами за спину Варди и других любителей рывков на финальной трети.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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