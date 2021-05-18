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Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.05.21
Брайтон – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
18 мая 2021. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон энд Хоув Альбион” 21:00 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine+
Пеп Гвардиола считает, что его команда будет готова к финалу Лиги чемпионов с “Челси”, если хорошо проведет последние матчи АПЛ против “Брайтона” и “Эвертона”. К “чайкам” тренер “Манчестер Сити” испытывает особый трепет. В январе он назвал главного тренера “Брайтона” Грэма Поттера “лучшим английским тренером”.
Брайтон
Команда “лучшего английского тренера” смогла избежать вылета, не набрав и 40 очков. Просто “Фулхэм”, “Вест Бромвич” и “Шеффилд Юнайтед” были хуже. Качество футбола “Брайтона” не соответствует семнадцатому месту, но часто игровые обстоятельства складываются против команды Грэма Поттера. В частности в прошлом туре “Вест Хэм” смог отыграться на последней минуте только благодаря чудо-голу Бенрахма. Концовку чемпионата “Брайтон” проводит не лучшим образом – всего одна победа в последних семи турах (три ничьи, три поражения). В матче с “Сити” тренер “чаек” не сможет рассчитывать на Данка, Мопе, Лампти, Марча, Велтмана и Проппера.
Манчестер Сити
“Манчестер Сити” только дважды в чемпионате пропускал больше трех голов за игру. Неожиданно второй командой после “Лестера”, которой удалось забить так много “Сити”, стал “Ньюкасл” в прошлом туре. Не лучший дебют 35-летнего вратаря “горожан” Скотта Карсона. Его бессмысленно винить в пропущенных голах, но Гвардиола сообщил, что против “Брайтона” место в воротах уже займет Эдерсон. Возможно, место в старте вновь получит Ферран Торрес. Именно благодаря его хет-трику “Сити” удалось добыть результативную победу над “сороками” (4:3). Эта была 34-я победа “Манчестер Сити” в 38 последних матчах во всех турнирах.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл 21 из последних 24 матчей Премьер-лиги.
- “Горожане” забивали по меньшей мере два гола в десяти из 11 последних выездных поединков АПЛ.
- “Манчестер Сити” играл вничью первый тайм, а затем выигрывал после перерыва в шести из восьми последних матчей.
- “Брайтон” не проигрывает на своем поле последние четыре матча Премьер-лиги (две победы, две ничьи).
- “Брайтон” пропустил восемь голов в последних десяти матчах.
Личные встречи
В первом круге “Манчестер Сити” переиграл “Брайтон” со счетом 1:0 благодаря голу Фодена. В рамках АПЛ “чайкам” еще ни разу не удалось отобрать очки у “горожан” – семь матчей, семь поражений. В последний раз “Брайтон” переигрывал “Сити” в 1989 году.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|26
|5
|5
|76-29
|+47
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|20
|10
|6
|70-42
|+28
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|36
|18
|10
|8
|55-33
|+22
|64
|5
|"Ливерпуль"
|36
|18
|9
|9
|63-42
|+21
|63
|6
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|8
|11
|63-41
|+22
|59
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|8
|"Эвертон"
|36
|16
|8
|12
|46-43
|+3
|56
|9
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|10
|"Лидс Юнайтед"
|36
|16
|5
|15
|57-53
|+4
|53
|11
|"Астон Вилла"
|36
|14
|7
|15
|51-44
|+7
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|9
|15
|35-49
|-14
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|8
|16
|40-61
|-21
|44
|14
|"Саутгемптон"
|36
|12
|7
|17
|47-63
|-16
|43
|15
|"Бернли"
|36
|10
|9
|17
|33-51
|-18
|39
|16
|"Ньюкасл"
|36
|10
|9
|17
|43-62
|-19
|39
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|8
|14
|14
|37-42
|-5
|38
|18
|"Фулхэм"
|36
|5
|12
|19
|26-50
|-24
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|36
|5
|11
|20
|33-70
|-37
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|36
|6
|2
|28
|19-62
|-43
|20
Ориентировочные составы
“Брайтон”: Санчес – Уайт, Уэбстер, Берн – Гросс, Лаллана, Биссума, Модер – Тау, Уэлбек, Троссард
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Менди – Силва, Фернандиьо, Фоден – Марез, Жезус, Торрес
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football
“Манчестер Сити” пропустил четыре гола в последних двух турах, а в последних десяти поединках АПЛ у команды Гвардиолы было всего три клиншита. Однако “Брайтон” не самая результативная команда, и в последних поединках играет в довольно-таки закрытом стиле. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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