Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.05.21

Английская Премьер-лига, 37-й тур

18 мая 2021. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон энд Хоув Альбион” 21:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine+

Пеп Гвардиола считает, что его команда будет готова к финалу Лиги чемпионов с “Челси”, если хорошо проведет последние матчи АПЛ против “Брайтона” и “Эвертона”. К “чайкам” тренер “Манчестер Сити” испытывает особый трепет. В январе он назвал главного тренера “Брайтона” Грэма Поттера “лучшим английским тренером”.

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Брайтон

Команда “лучшего английского тренера” смогла избежать вылета, не набрав и 40 очков. Просто “Фулхэм”, “Вест Бромвич” и “Шеффилд Юнайтед” были хуже. Качество футбола “Брайтона” не соответствует семнадцатому месту, но часто игровые обстоятельства складываются против команды Грэма Поттера. В частности в прошлом туре “Вест Хэм” смог отыграться на последней минуте только благодаря чудо-голу Бенрахма. Концовку чемпионата “Брайтон” проводит не лучшим образом – всего одна победа в последних семи турах (три ничьи, три поражения). В матче с “Сити” тренер “чаек” не сможет рассчитывать на Данка, Мопе, Лампти, Марча, Велтмана и Проппера.

Манчестер Сити

“Манчестер Сити” только дважды в чемпионате пропускал больше трех голов за игру. Неожиданно второй командой после “Лестера”, которой удалось забить так много “Сити”, стал “Ньюкасл” в прошлом туре. Не лучший дебют 35-летнего вратаря “горожан” Скотта Карсона. Его бессмысленно винить в пропущенных голах, но Гвардиола сообщил, что против “Брайтона” место в воротах уже займет Эдерсон. Возможно, место в старте вновь получит Ферран Торрес. Именно благодаря его хет-трику “Сити” удалось добыть результативную победу над “сороками” (4:3). Эта была 34-я победа “Манчестер Сити” в 38 последних матчах во всех турнирах.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл 21 из последних 24 матчей Премьер-лиги.

“Горожане” забивали по меньшей мере два гола в десяти из 11 последних выездных поединков АПЛ.

“Манчестер Сити” играл вничью первый тайм, а затем выигрывал после перерыва в шести из восьми последних матчей.

“Брайтон” не проигрывает на своем поле последние четыре матча Премьер-лиги (две победы, две ничьи).

“Брайтон” пропустил восемь голов в последних десяти матчах.

Личные встречи

В первом круге “Манчестер Сити” переиграл “Брайтон” со счетом 1:0 благодаря голу Фодена. В рамках АПЛ “чайкам” еще ни разу не удалось отобрать очки у “горожан” – семь матчей, семь поражений. В последний раз “Брайтон” переигрывал “Сити” в 1989 году.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 26 5 5 76-29 +47 83 2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 10 "Лидс Юнайтед" 36 16 5 15 57-53 +4 53 11 "Астон Вилла" 36 14 7 15 51-44 +7 49 12 "Вулверхэмптон" 36 12 9 15 35-49 -14 45 13 "Кристал Пэлас" 36 12 8 16 40-61 -21 44 14 "Саутгемптон" 36 12 7 17 47-63 -16 43 15 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39 16 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39 17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 8 14 14 37-42 -5 38 18 "Фулхэм" 36 5 12 19 26-50 -24 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 36 5 11 20 33-70 -37 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 36 6 2 28 19-62 -43 20

Ориентировочные составы

“Брайтон”: Санчес – Уайт, Уэбстер, Берн – Гросс, Лаллана, Биссума, Модер – Тау, Уэлбек, Троссард

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Менди – Силва, Фернандиьо, Фоден – Марез, Жезус, Торрес

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” пропустил четыре гола в последних двух турах, а в последних десяти поединках АПЛ у команды Гвардиолы было всего три клиншита. Однако “Брайтон” не самая результативная команда, и в последних поединках играет в довольно-таки закрытом стиле. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.