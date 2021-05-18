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Манчестер Юнайтед - Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2021
Команды, которые уже (не)решили свои турнирные задачи
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Английская Премьер-Лига, 37-й тур
18 мая, 20:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Ли Мейсон (Болтон)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
И "Манчестер Юнайтед", и "Фулхэм" уже примерно знают где закончат сезон: первые - в зоне ЛЧ, вторые - в тройке аутсайдеров. Команды откровенно будут доигрывать, однако с ноткой "но": за последние шесть матчей (по три с каждой) на двоих в коллективов пять поражений. Нужно исправляться перед фанатами, особенно "манкунианцам". Подопечные Сульшера впервые сыграют при болельщиках на "Олд Траффорд" за 14 месяцев.
"Манчестер Юнайтед"
В том сезоне "красные дьяволы" в последнем туре АПЛ завоевали себе бронзовые медали победой над "Лестером". На данный момент именно "лисы" поджимают "МЮ" в турнирной таблице. Не критично - целых четыре очка отрыва перед матчами с "Челси" и "Тоттенхэмом" для подопечных Роджерса. Однако, футболисты хозяев все-таки не хотят потерять серебряные медали, сделав шаг вперед по сравнению с предыдущим чемпионатом. За прогрессией в следующем сезоне, смотри, и первое возьмут!
В последних двух матчах "манкунианцы" потерпели два подряд поражения. Если ноль очков в матче с "Лестером" (1:2) можно понять через очень экспериментальный состав, то счет 2:4 на "Олд Траффорд" против "Ливерпуля" болельщики при никаких обстоятельствах не объяснят для себя. Даже то, что матч проходил через 48 часов после окончания поединка с "лисами". Фанаты сами виноваты, ведь именно они были инициаторами срыва матча чуть больше, чем неделей ранее.
Sunday sessions ✌️ #MUFC pic.twitter.com/PQoeEVcmHx— Manchester United (@ManUtd) May 16, 2021
Кадры хозяев
Сразу четверо игроков находятся в лазарете "Манчестер Юнайтед": Магуайр, Джонс, Джеймс и Марсьяль. Центральный защитник Фил Джонс не сыграет уже до конца сезона, валлиец и француз делают все возможно для возвращения на поле до финального матча ЛЕ против "Вильярреала", а вот у капитана немного сложнее с этим: Магуайр повредил связки голеностопа в матче против "Астон Виллы" и точно пропустит следующие два поединка.
"Фулхэм"
После одного сезона в АПЛ "дачники" снова возвращаются в Чемпионшип на пару с "Вест Бромом", который тоже квалифицировался в сильнейший дивизион Англии только в прошлом году. В общем подопечные Паркера имели единичные выигрыши и даже надеялись на все же сохранение прописки в элите, однако решающий отрезок сезона был полностью провален: одна ничья в последних восьми матчах при семи поражениях.
В "Фулхэма" вторая худшая атака в чемпионате - 26 забитых мячей. Меньше только у полного аутсайдера "Шеффилда" (19). Одной из причин вылета стали как раз нападающие: большинство - неопытные игроки для такого высокого уровня. Отличается только Александр Митрович, однако он полностью провалил сезон, ведь забил три гола за 27 матчей. Отметим, что в мартовских матчах сборных за Сербию он записал в свой актив целых пять мячей за три поединка.
Кадры гостей
Из-за травм колена не сыграют Конголо и Кейрни. Участие Робинсона в матче под вопросом.
Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма"
Последние пять встреч "Манчестер Юнайтед"
- 13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4 АПЛ
- 11.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:2 АПЛ
- 09.05.2021. "Астон Виллы" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 АПЛ
- 06.05.2021. "Рома" - "Манчестер Юнайтед" 3:2 ЛЕ
- 29.04.221. "Манчестер Юнайтед" - "Рома" 6:2 ЛЕ
Последние пять встреч "Фулхэма"
- 15.05.2021. "Саутгемптон" - "Фулхэм" 3:1 АПЛ
- 10.05.2021. "Фулхэм" - "Бернли" 0:2 АПЛ
- 01.05.2021. "Челси" - "Фулхэм" 2:0 АПЛ
- 18.04.2021. "Арсенал" - "Фулхэм" 1:1 АПЛ
- 09.04.2021. "Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 0:1 АПЛ
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|26
|5
|5
|76-29
|+47
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|20
|10
|6
|70-42
|+28
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|36
|18
|10
|8
|55-33
|+22
|64
|5
|"Ливерпуль"
|36
|18
|9
|9
|63-42
|+21
|63
|6
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|8
|11
|63-41
|+22
|59
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|8
|"Эвертон"
|36
|16
|8
|12
|46-43
|+3
|56
|9
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|10
|"Лидс Юнайтед"
|36
|16
|5
|15
|57-53
|+4
|53
|11
|"Астон Вилла"
|36
|14
|7
|15
|51-44
|+7
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|9
|15
|35-49
|-14
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|8
|16
|40-61
|-21
|44
|14
|"Саутгемптон"
|36
|12
|7
|17
|47-63
|-16
|43
|15
|"Бернли"
|36
|10
|9
|17
|33-51
|-18
|39
|16
|"Ньюкасл"
|36
|10
|9
|17
|43-62
|-19
|39
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|8
|14
|14
|37-42
|-5
|38
|18
|"Фулхэм"
|36
|5
|12
|19
|26-50
|-24
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|36
|5
|11
|20
|33-70
|-37
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|36
|6
|2
|28
|19-62
|-43
|20
Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма"
В 85 матчах друг против друга "Фулхэм" всего 14 раз одерживал победу против 52 у "манкунианцев". Еще 19 раз была зафиксирована ничья. Последний раз команды противостояли друг другу в первом круге: тогда подопечные Сульшера одержали волевую победу на "Крейвен Коттедж" со счетом 1:2
Последние пять матчей между командами
- 20.01.2021. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 АПЛ
- 09.02.2019. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 АПЛ
- 08.12.2018. "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 4:1 АПЛ
- 09.02.2014. "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:2 АПЛ
- 02.11.2013. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 АПЛ
???? @WayneRooney picked his spot v Fulham in 2011! ????#MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/tQY72EosQV— Manchester United (@ManUtd) May 17, 2021
Цифры и факты
- Дома "Манчестер Юнайтед" вторая по результативности команда АПЛ - 37 голов. Первая - "Манчестер Сити" (38).
- В гостях "Фулхэм" забил почти в два раза больше, чем на "Крейвен Коттедж": 17 против 9.
- В последних восьми матчах на "Олд Траффорд" подопечные Сульшера отмечались хотя бы один раз.
- "Дачники" забивали в семи последних матчах на выезде из девяти.
- С 2003-го года "манкунианцы" всего один раз не победили "Фулхэм" на "Олд Траффорд": в феврале 2014-го подопечные тогда еще Мойеса потеряли три очка на 90+4 минуте (2:2).
Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
Всего одна победа отделяет "манкунианцев" от гарантированного серебра в этом сезоне АПЛ. Впереди матч с "Вулвз", который предшествует финальному поединку Лиги Европи, поэтому подопечные Сульшера отдадут здесь все силы, чтобы сохранить их в воскресной встрече против "волков". При условии удачного результата сегодня уже тогда будет ротация.
На выезде команда Паркера выглядит лучше, ведь набрала 17 очков против 10 дома, и забивает больше (17:9). Не слишком утешительные факты для уже со следующего сезона коллектива с Чемпионшипа, однако это ли не повод хотя бы немного испортить нервы без пяти минут серебряным призерам и хотя бы попробовать тихонько хлопнуть дверью. Прогноз: Победа "МЮ" + обе забьют.
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