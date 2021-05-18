Манчестер Юнайтед - Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2021

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

18 мая, 20:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Ли Мейсон (Болтон)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

И "Манчестер Юнайтед", и "Фулхэм" уже примерно знают где закончат сезон: первые - в зоне ЛЧ, вторые - в тройке аутсайдеров. Команды откровенно будут доигрывать, однако с ноткой "но": за последние шесть матчей (по три с каждой) на двоих в коллективов пять поражений. Нужно исправляться перед фанатами, особенно "манкунианцам". Подопечные Сульшера впервые сыграют при болельщиках на "Олд Траффорд" за 14 месяцев.

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"Манчестер Юнайтед"

В том сезоне "красные дьяволы" в последнем туре АПЛ завоевали себе бронзовые медали победой над "Лестером". На данный момент именно "лисы" поджимают "МЮ" в турнирной таблице. Не критично - целых четыре очка отрыва перед матчами с "Челси" и "Тоттенхэмом" для подопечных Роджерса. Однако, футболисты хозяев все-таки не хотят потерять серебряные медали, сделав шаг вперед по сравнению с предыдущим чемпионатом. За прогрессией в следующем сезоне, смотри, и первое возьмут!

В последних двух матчах "манкунианцы" потерпели два подряд поражения. Если ноль очков в матче с "Лестером" (1:2) можно понять через очень экспериментальный состав, то счет 2:4 на "Олд Траффорд" против "Ливерпуля" болельщики при никаких обстоятельствах не объяснят для себя. Даже то, что матч проходил через 48 часов после окончания поединка с "лисами". Фанаты сами виноваты, ведь именно они были инициаторами срыва матча чуть больше, чем неделей ранее.

Кадры хозяев

Сразу четверо игроков находятся в лазарете "Манчестер Юнайтед": Магуайр, Джонс, Джеймс и Марсьяль. Центральный защитник Фил Джонс не сыграет уже до конца сезона, валлиец и француз делают все возможно для возвращения на поле до финального матча ЛЕ против "Вильярреала", а вот у капитана немного сложнее с этим: Магуайр повредил связки голеностопа в матче против "Астон Виллы" и точно пропустит следующие два поединка.

"Фулхэм"

После одного сезона в АПЛ "дачники" снова возвращаются в Чемпионшип на пару с "Вест Бромом", который тоже квалифицировался в сильнейший дивизион Англии только в прошлом году. В общем подопечные Паркера имели единичные выигрыши и даже надеялись на все же сохранение прописки в элите, однако решающий отрезок сезона был полностью провален: одна ничья в последних восьми матчах при семи поражениях.

В "Фулхэма" вторая худшая атака в чемпионате - 26 забитых мячей. Меньше только у полного аутсайдера "Шеффилда" (19). Одной из причин вылета стали как раз нападающие: большинство - неопытные игроки для такого высокого уровня. Отличается только Александр Митрович, однако он полностью провалил сезон, ведь забил три гола за 27 матчей. Отметим, что в мартовских матчах сборных за Сербию он записал в свой актив целых пять мячей за три поединка.

Кадры гостей

Из-за травм колена не сыграют Конголо и Кейрни. Участие Робинсона в матче под вопросом.

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма"

Последние пять встреч "Манчестер Юнайтед"

13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4 АПЛ

11.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:2 АПЛ

09.05.2021. "Астон Виллы" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 АПЛ

06.05.2021. "Рома" - "Манчестер Юнайтед" 3:2 ЛЕ

29.04.221. "Манчестер Юнайтед" - "Рома" 6:2 ЛЕ

Последние пять встреч "Фулхэма"

15.05.2021. "Саутгемптон" - "Фулхэм" 3:1 АПЛ

10.05.2021. "Фулхэм" - "Бернли" 0:2 АПЛ

01.05.2021. "Челси" - "Фулхэм" 2:0 АПЛ

18.04.2021. "Арсенал" - "Фулхэм" 1:1 АПЛ

09.04.2021. "Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 0:1 АПЛ

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 26 5 5 76-29 +47 83 2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 10 "Лидс Юнайтед" 36 16 5 15 57-53 +4 53 11 "Астон Вилла" 36 14 7 15 51-44 +7 49 12 "Вулверхэмптон" 36 12 9 15 35-49 -14 45 13 "Кристал Пэлас" 36 12 8 16 40-61 -21 44 14 "Саутгемптон" 36 12 7 17 47-63 -16 43 15 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39 16 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39 17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 8 14 14 37-42 -5 38 18 "Фулхэм" 36 5 12 19 26-50 -24 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 36 5 11 20 33-70 -37 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 36 6 2 28 19-62 -43 20

Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма"

В 85 матчах друг против друга "Фулхэм" всего 14 раз одерживал победу против 52 у "манкунианцев". Еще 19 раз была зафиксирована ничья. Последний раз команды противостояли друг другу в первом круге: тогда подопечные Сульшера одержали волевую победу на "Крейвен Коттедж" со счетом 1:2

Последние пять матчей между командами

20.01.2021. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 АПЛ

09.02.2019. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 АПЛ

08.12.2018. "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 4:1 АПЛ

09.02.2014. "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:2 АПЛ

02.11.2013. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 АПЛ

Цифры и факты

Дома "Манчестер Юнайтед" вторая по результативности команда АПЛ - 37 голов. Первая - "Манчестер Сити" (38).

В гостях "Фулхэм" забил почти в два раза больше, чем на "Крейвен Коттедж": 17 против 9.

В последних восьми матчах на "Олд Траффорд" подопечные Сульшера отмечались хотя бы один раз.

"Дачники" забивали в семи последних матчах на выезде из девяти.

С 2003-го года "манкунианцы" всего один раз не победили "Фулхэм" на "Олд Траффорд": в феврале 2014-го подопечные тогда еще Мойеса потеряли три очка на 90+4 минуте (2:2).

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"

Всего одна победа отделяет "манкунианцев" от гарантированного серебра в этом сезоне АПЛ. Впереди матч с "Вулвз", который предшествует финальному поединку Лиги Европи, поэтому подопечные Сульшера отдадут здесь все силы, чтобы сохранить их в воскресной встрече против "волков". При условии удачного результата сегодня уже тогда будет ротация.

На выезде команда Паркера выглядит лучше, ведь набрала 17 очков против 10 дома, и забивает больше (17:9). Не слишком утешительные факты для уже со следующего сезона коллектива с Чемпионшипа, однако это ли не повод хотя бы немного испортить нервы без пяти минут серебряным призерам и хотя бы попробовать тихонько хлопнуть дверью. Прогноз: Победа "МЮ" + обе забьют.