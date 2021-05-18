Надломленные сезоном. Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2021

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

19 мая. 20:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В предпоследнем туре чемпионата Англии встретятся шестой и одиннадцатый коллективы первенства. "Тоттенхэм" доигрывает сезон, сменив по ходу кампании менеджера, но даже имея призрачные шансы на путевку в Лигу чемпионов. "Астон Вилла" зависла в вакууме, не выдержав свой же заданный темп во втором круге, хотя ранее коллектив из Бирмингема целился на неприлично высокие по своим меркам позиции.

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"Тоттенхэм"

Лондонцы забрались в район Лиги Европы, во многом благодаря осечкам конкурентов. Хоть фантастический расклад с ЛЧ на следующий сезон теоретически и возможен, но чем там "шпорам" заниматься после столь деструктивного года – не совсем понятно. Ход "Тоттенхэма" Моуриньо сильно замедлился, когда оппоненты научились противостоять связке Кейна и Сона, а ничего нового дальше португалец так и не придумал. Как итог: закономерное увольнение "Особенного", разбитая команда и лидер, который устал тянуть клуб на своих плечах и уже ищет новый вызов.

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29-летний Мейсон не должен сейчас стоять у руля "лилейно-белых" – жестокая травма заставила его слишком рано закончить карьеру игрока, с точки же зрения наставничества Райан пока ни разу не Нагельсманн. На данном этапе мы не увидим на поле реализации идей человека, который едва старше ведущего футболиста своей банды.

После ухода Жозе "шпоры" провели 5 матчей. Слабее "Тоттенхэма" оказались "Саутгемптон" (2:1), "Шеффилд" (4:0) и "Вулвз" (2:0), сильнее – "Лидс" (3:1) и "Сити" в финале Кубка лиги (1:0).

"Астон Вилла"

В предыдущем сезоне "Астон Вилла" спаслась от вылета обратно в Чемпионшип только благодаря ошибке Hawk-Eye в матче с "Шеффилд Юнайтед". Команда Смита действительно демонстрировала неконструктивный футбол в кампании-2019/20.

Тем не менее, в текущем розыгрыше "Вилла" мало того, что давно гарантировала себе прописку в элите, так еще и зимой тусовалась вблизи зоны еврокубков. Весна без травмированного Грилиша расставила все по местам: даже с достаточным классом арендованного Баркли и откровенным опережением xG от Уоткинса "львы" пока не готовы вести столь серьезную борьбу.

В марте, апреле и мае Бирмингем капитулировал в 6 матчах из 12 – еще в 4 поединках был зафиксирован паритет. Получается, у банды Дина всего две победы за целый квартал.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.03.21, "Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 0:2, АПЛ

16.02.20, "Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 2:3, АПЛ

10.08.19, "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 3:1, АПЛ

08.01.17, "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 2:0, Кубок Англии

13.03.16, "Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 0:2, АПЛ

Цифры и факты

– "Тоттенхэм" выиграл последние 6 матчей против "Астон Виллы" во всех соревнованиях;

– "Тоттенхэм" выиграл 6 из 7 последних домашних поединков в АПЛ;

– В 2 из 3 последних очных встреч забивали оба коллектива.

Кадровая ситуация

За "Тоттенхэм" не сыграют Бен Дэвис и Серж Орье. Дин Смит не рассчитывает на Мэтти Кэша (подколенное сухожилие) и Трезеге, под вопросом участие в матче Моргана Сансона.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

2:0. У представителей Лондона, в отличие от "делегатов" из Бирмингема, еще есть, за что цепляться и что отстаивать. Класс хозяев превышает уровень гостей, "шпоры" должны справиться с немотивированными "львами" – даже несмотря на камбэк Грилиша в старт.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.