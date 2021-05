Надломленные сезоном. Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2021

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

19 мая. 20:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В предпоследнем туре чемпионата Англии встретятся шестой и одиннадцатый коллективы первенства. "Тоттенхэм" доигрывает сезон, сменив по ходу кампании менеджера, но даже имея призрачные шансы на путевку в Лигу чемпионов. "Астон Вилла" зависла в вакууме, не выдержав свой же заданный темп во втором круге, хотя ранее коллектив из Бирмингема целился на неприлично высокие по своим меркам позиции.

Лондонцы забрались в район Лиги Европы, во многом благодаря осечкам конкурентов. Хоть фантастический расклад с ЛЧ на следующий сезон теоретически и возможен, но чем там "шпорам" заниматься после столь деструктивного года – не совсем понятно. Ход "Тоттенхэма" Моуриньо сильно замедлился, когда оппоненты научились противостоять связке Кейна и Сона, а ничего нового дальше португалец так и не придумал. Как итог: закономерное увольнение "Особенного", разбитая команда и лидер, который устал тянуть клуб на своих плечах и уже ищет новый вызов.

29-летний Мейсон не должен сейчас стоять у руля "лилейно-белых" – жестокая травма заставила его слишком рано закончить карьеру игрока, с точки же зрения наставничества Райан пока ни разу не Нагельсманн. На данном этапе мы не увидим на поле реализации идей человека, который едва старше ведущего футболиста своей банды.

После ухода Жозе "шпоры" провели 5 матчей. Слабее "Тоттенхэма" оказались "Саутгемптон" (2:1), "Шеффилд" (4:0) и "Вулвз" (2:0), сильнее – "Лидс" (3:1) и "Сити" в финале Кубка лиги (1:0).

