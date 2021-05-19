Эвертон - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2021

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

19 мая, 20:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Проблемные команды с большими надеждами перед сезоном. Гроза всех топов "Вулвз" против тренера высокого уровня Карло Анчелотти. Обоим прочили высокие места в чемпионате, однако пока коллективы могут довольствоваться лишь местами в середине таблицы. Кто же после матча сможет улучшить свое турнирное положение?

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"Эвертон"

"Ириски" растаяли до конца сезона, не выдержав высокий градус накала АПЛ. В заключительных матчах, когда еще были очень хорошие шансы на Лигу Чемпионов, подопечные Анчелотти теряли очки с "Бернли" (1:2), "Кристал Пэлас" (1:1), "Брайтоном" (0:0), "Астон Виллой" (1:2, 0:0) и "Шеффилдом" (0:1). Причем большинство плохих результатов именно на "Гудисоне" - точно не крепости для "Эвертона" в этом сезоне. "Ириски" занимают 16 место по набору очков дома в чемпионате. Вот что поколебало их амбиции на еврокубки, хотя шансы на Лигу Конференций или Лигу Европы еще есть. Но нужно ли Анчелотти этой головной боли, когда команда не может выдержать 40 матчей внутренних турниров?

Кадры хозяев

И завершение сезона "ириски" проведут без Гбамена. Футболист сыграл три матчей за два года - "замечательный трансфер". А вот Кинг и Мина вышли из лазарета и смогут принять участие в матче.

"Вулверхэмптон"

Потеря лидера стала причиной опущенных рук португальских англичан. Тяжелая травма головы Рауля Хименеса повлияла не только на отсутствие достойного острия атаки, но и на психологическое состояние команды. "Волкам" в этом сезоне покорялись в основном аутсайдеры, а от грозы топовых команд почти не осталось ничего. Подопечные Санту будут доигрывать сезон на уменьшенных оборотах. Это они показали уже в прошлом матче против "Тоттенхэма", где огня в глазах и от бутс футболистов не было.

Getting ready for Goodison Park.



???????? pic.twitter.com/mv4SG5Yrrr — Wolves (@Wolves) May 18, 2021

Кадры гостей

В "Вулвз" хуже ситуация с лазаретом. Там находятся сразу пять игроков: Хименес, Хонни, Нету, Поденсе и Отасови.

Последние матчи "Эвертона" и "Вулверхэмптона"

Последние пять встреч хозяев

16.05.2021. "Эвертон" - "Шеффилд Юнайтед" 0:1

13.05.2021. "Астон Вилла" - "Эвертон" 0:0

09.05.2021. "Вест Хэм" - "Эвертон" 0:1

07.05.2021. "Эвертон" - "Астон Вилла" 1:2

23.04.2021. "Арсенал" - "Эвертон" 0:1

Последние пять встреч гостей

16.05.2021. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:0

09.05.2021. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 2:1

03.05.2021. "Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" 1:1

25.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4

17.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 9 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 10 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 11 "Астон Вилла" 36 14 7 15 51-44 +7 49 12 "Вулверхэмптон" 36 12 9 15 35-49 -14 45 13 "Кристал Пэлас" 36 12 8 16 40-61 -21 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 16 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39 17 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 36 5 11 20 33-70 -37 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 36 6 2 28 19-62 -43 20

Последние матчи между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном"

12.01.2021. "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1:2

12.07.2020. "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 3:0

01.09.2019. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 3:2

02.02.2019. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:3

11.08.2019. "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 3:0

Цифры и факты

Последний раз "Эвертон" дома побеждал 1 марта ("Саутгемптон" 1:0). С тех пор четыре поражения и две ничьих.

В последних пяти матчах между командами было забито больше двух голов.

"Вулвз" выиграл на выезде всего три раза в последних 14 поединках.

Ставки и коэффициенты на матч "Эвертон" - "Вулверхэмптон"

Прогноз на матч "Эвертон" - "Вулверхэмптон"

Команды откровенно доигрывают сезон. "Вулвз" этого и не скрывает, "Эвертон" тоже не особо сильно старается. "Ирискам" еврокубки не нужны - это они показали в матче с "Шеффилдом", поэтому на победу играть не будут. Прогноз: Х2.