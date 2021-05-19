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Бернли - Ливерпуль. Анонс прогноз матча АПЛ на 19.05.2021
Даешь ЛЧ!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига, 37-й тур
19 мая, 22:15. "Терф Мур" (Бернли)
Главный арбитр: Крис Кавана (Манчестер)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Борьба за топ-4 АПЛ, как всегда, идет до последнего тура. "Ливерпуль" всего на два очка уступает "Лестеру", имея как раз сегодняшнюю игру в запасе. "Бернли" уже ни на что не надеется и может разве что поставить задачу запихнуть палки в колеса не слишком уверенным "мерсисайдцам". Сможет ли он это сделать?
"Бернли"
Подопечные Дайча в этом сезоне выступили намного хуже, чем в предыдущем. В прошлом году они уверенно выглядели в средине турнирной таблицы, а сейчас находятся на расстоянии нескольких очков от пропасти в Чемпионшип. Причина этого - одна из худших атак в чемпионате: всего 33 гола. Только аутсайдеры "Фулхэм" (27) и "Шеффилд" (19) имеют меньше, а у того же "Вест Брома" столько же. Мало создает команда вблизи чужих ворот, еще й допускает соперников к своим. Повезло, что есть еще хуже команды, и "бордовые" все-таки сохранили прописку, хотя были такие моменты, что "Фулхэм" им уже громко дышал в спину.
Кадры хозяев
Сразу пятеро игроков не сыграют в сегодняшнем матче: Бардсли, Брейди, Лонг, Стивенс и Поуп. Ник готовится к Евро и хочет до конца залечить травму плеча, поэтому вряд ли выйдет на поле. Его дублер Пикок-Фаррелл не стоит на одном уровне с ним. В предыдущем матче против "Лидса" (0:4) неуверенная игра именно от Бейли привела к нескольким голам.
DYCHE | “We are finishing off the season with a low number of players and we’ve got to get them right." ????#BURLIV | #UTC— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 18, 2021
"Ливерпуль"
Гол Алиссона в прошлом туре против "Вест Бромвича" (2:1) затмил информационно даже первую победу "Лестера" в Кубке Англии. Только вот это получение суперважных трех очков должно дать вдохновение подопечным Клоппа бороться до последнего и точно не терять победу против немотивированного почти аутсайдера "Бернли". Тем более при условии положительного результата для "мерсисайдцев" они вернутся в зону Лиги Чемпионов, да и отомстить за поражение 0:1 в первом круге на "Энфилде" нужно.
Кадры гостей
Как всегда, лазарет у "Ливерпуля" по горло. Более того, к Хендерсону, Гомесу, Ван Дейку, Кабаку, Матипу, Дэвису, Кейта и Милнеру присоединился еще и Диогу Жота, который не сыграет в этом матче. Теперь Мане точно будет в основе, и Клоппу не придётся выбирать между ними двумя.
???????????????????????????????? for two final BIG games ????#WithYouAllTheWay pic.twitter.com/uKrlsn8cKT— Liverpool FC (@LFC) May 18, 2021
Последние матчи "Бернли" и "Ливерпуля"
Последние пять встреч хозяев
- 15.05.2021. "Бернли" - "Лидс" 0:4
- 10.05.2021. "Фулхэм" - "Бернли" 0:2
- 03.05.2021. "Бернли" - "Вест Хэм" 1:2
- 25.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4
- 18.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1
Последние пять встреч гостей
- 16.05.2021. "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" 1:2
- 13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4
- 08.05.2021. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0
- 24.04.2021. "Ливерпуль" - "Ньюкасл" 1:1
- 19.04.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 1:1
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|5
|"Ливерпуль"
|36
|18
|9
|9
|63-42
|+21
|63
|6
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|8
|11
|63-41
|+22
|59
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|8
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|9
|"Эвертон"
|36
|16
|8
|12
|46-43
|+3
|56
|10
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|11
|"Астон Вилла"
|36
|14
|7
|15
|51-44
|+7
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|9
|15
|35-49
|-14
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|8
|16
|40-61
|-21
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|16
|"Бернли"
|36
|10
|9
|17
|33-51
|-18
|39
|17
|"Ньюкасл"
|36
|10
|9
|17
|43-62
|-19
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|36
|5
|11
|20
|33-70
|-37
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|36
|6
|2
|28
|19-62
|-43
|20
Последние матчи между "Бернли" и "Ливерпулем"
107 поединков насчитывает история противостояния этих команд. Более успешным является "Ливерпуль": 47 побед против 34. Еще 26 матчей завершились вничью. Последний раз коллективы противостояли друг другу в матче первого круга в январе. Тогда поражение 0:1 на "Энфилде" начало для "мерсисайдцев" ужасную шестиматчевую проигрышную домашнюю серию. Есть за что отомстить.
Последние пять встреч между "Бернли" и "Ливерпулем"
- 21.01.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 0:1
- 11.07.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 1:1
- 31.08.2019. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
- 10.03.2019. "Ливерпуль" - "Бернли" 4:2
- 05.12.2018. "Бернли" - "Ливерпуль" 1:3
A boss away day ????— Liverpool FC (@LFC) May 18, 2021
Three goals and three points from our last trip to Burnley ⏪⚽️ #BURLIV pic.twitter.com/bsxKUV5Umt
Цифры и факты
- "Бернли" в последний раз побеждал дома 27 января ("Астон Вилла" 3:2). С тех пор - пять поражений и столько же ничьих.
- "Ливерпуль" забивает в восьми матчах АПЛ подряд.
- Да и вообще в "мерсисадцев" четвертая лучшая атака в чемпионате на ряду с "Тоттенхэмом" (63 гола) после "Манчестер Сити" (78), "Манчестер Юнайтед" (71) и "Лестера" (66).
- Мохамед Салах борется за Золотую бутсу АПЛ с Гарри Кейном. За два тура до финиша у обоих по 22 гола.
- Подопечные Клоппа забивают в гостях 13 поединков подряд.
- "Бернли" дома не пропустил лишь в одной встрече из последних 13.
Ставки и коэффициенты на матч "Бернли" - "Ливерпуль"
Прогноз на матч "Бернли" - "Ливерпуль"
Слишком много стоит на кону. Если не выигрывать "Бернли", то зачем вообще Лига Чемпионов? Более того, это нужно сделать уверенно, еще и на фоне двух событий: того же гола Алиссона и поражения "Лестера". Прогноз: 0:2.
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