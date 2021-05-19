Бернли - Ливерпуль. Анонс прогноз матча АПЛ на 19.05.2021

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

19 мая, 22:15. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Крис Кавана (Манчестер)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Борьба за топ-4 АПЛ, как всегда, идет до последнего тура. "Ливерпуль" всего на два очка уступает "Лестеру", имея как раз сегодняшнюю игру в запасе. "Бернли" уже ни на что не надеется и может разве что поставить задачу запихнуть палки в колеса не слишком уверенным "мерсисайдцам". Сможет ли он это сделать?

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"Бернли"

Подопечные Дайча в этом сезоне выступили намного хуже, чем в предыдущем. В прошлом году они уверенно выглядели в средине турнирной таблицы, а сейчас находятся на расстоянии нескольких очков от пропасти в Чемпионшип. Причина этого - одна из худших атак в чемпионате: всего 33 гола. Только аутсайдеры "Фулхэм" (27) и "Шеффилд" (19) имеют меньше, а у того же "Вест Брома" столько же. Мало создает команда вблизи чужих ворот, еще й допускает соперников к своим. Повезло, что есть еще хуже команды, и "бордовые" все-таки сохранили прописку, хотя были такие моменты, что "Фулхэм" им уже громко дышал в спину.

Кадры хозяев

Сразу пятеро игроков не сыграют в сегодняшнем матче: Бардсли, Брейди, Лонг, Стивенс и Поуп. Ник готовится к Евро и хочет до конца залечить травму плеча, поэтому вряд ли выйдет на поле. Его дублер Пикок-Фаррелл не стоит на одном уровне с ним. В предыдущем матче против "Лидса" (0:4) неуверенная игра именно от Бейли привела к нескольким голам.

DYCHE | “We are finishing off the season with a low number of players and we’ve got to get them right." ????#BURLIV | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 18, 2021

"Ливерпуль"

Гол Алиссона в прошлом туре против "Вест Бромвича" (2:1) затмил информационно даже первую победу "Лестера" в Кубке Англии. Только вот это получение суперважных трех очков должно дать вдохновение подопечным Клоппа бороться до последнего и точно не терять победу против немотивированного почти аутсайдера "Бернли". Тем более при условии положительного результата для "мерсисайдцев" они вернутся в зону Лиги Чемпионов, да и отомстить за поражение 0:1 в первом круге на "Энфилде" нужно.

Кадры гостей

Как всегда, лазарет у "Ливерпуля" по горло. Более того, к Хендерсону, Гомесу, Ван Дейку, Кабаку, Матипу, Дэвису, Кейта и Милнеру присоединился еще и Диогу Жота, который не сыграет в этом матче. Теперь Мане точно будет в основе, и Клоппу не придётся выбирать между ними двумя.

Последние матчи "Бернли" и "Ливерпуля"

Последние пять встреч хозяев

15.05.2021. "Бернли" - "Лидс" 0:4

10.05.2021. "Фулхэм" - "Бернли" 0:2

03.05.2021. "Бернли" - "Вест Хэм" 1:2

25.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4

18.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1

Последние пять встреч гостей

16.05.2021. "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" 1:2

13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4

08.05.2021. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0

24.04.2021. "Ливерпуль" - "Ньюкасл" 1:1

19.04.2021. "Лидс" - "Ливерпуль" 1:1

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 9 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 10 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 11 "Астон Вилла" 36 14 7 15 51-44 +7 49 12 "Вулверхэмптон" 36 12 9 15 35-49 -14 45 13 "Кристал Пэлас" 36 12 8 16 40-61 -21 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 16 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39 17 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 36 5 11 20 33-70 -37 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 36 6 2 28 19-62 -43 20

Последние матчи между "Бернли" и "Ливерпулем"

107 поединков насчитывает история противостояния этих команд. Более успешным является "Ливерпуль": 47 побед против 34. Еще 26 матчей завершились вничью. Последний раз коллективы противостояли друг другу в матче первого круга в январе. Тогда поражение 0:1 на "Энфилде" начало для "мерсисайдцев" ужасную шестиматчевую проигрышную домашнюю серию. Есть за что отомстить.

Последние пять встреч между "Бернли" и "Ливерпулем"

21.01.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 0:1

11.07.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 1:1

31.08.2019. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3

10.03.2019. "Ливерпуль" - "Бернли" 4:2

05.12.2018. "Бернли" - "Ливерпуль" 1:3

A boss away day ????



Three goals and three points from our last trip to Burnley ⏪⚽️ #BURLIV pic.twitter.com/bsxKUV5Umt — Liverpool FC (@LFC) May 18, 2021

Цифры и факты

"Бернли" в последний раз побеждал дома 27 января ("Астон Вилла" 3:2). С тех пор - пять поражений и столько же ничьих.

"Ливерпуль" забивает в восьми матчах АПЛ подряд.

Да и вообще в "мерсисадцев" четвертая лучшая атака в чемпионате на ряду с "Тоттенхэмом" (63 гола) после "Манчестер Сити" (78), "Манчестер Юнайтед" (71) и "Лестера" (66).

Мохамед Салах борется за Золотую бутсу АПЛ с Гарри Кейном. За два тура до финиша у обоих по 22 гола.

Подопечные Клоппа забивают в гостях 13 поединков подряд.

"Бернли" дома не пропустил лишь в одной встрече из последних 13.

Ставки и коэффициенты на матч "Бернли" - "Ливерпуль"

Прогноз на матч "Бернли" - "Ливерпуль"

Слишком много стоит на кону. Если не выигрывать "Бернли", то зачем вообще Лига Чемпионов? Более того, это нужно сделать уверенно, еще и на фоне двух событий: того же гола Алиссона и поражения "Лестера". Прогноз: 0:2.