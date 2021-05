Бернли - Ливерпуль. Анонс прогноз матча АПЛ на 19.05.2021

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

19 мая, 22:15. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Крис Кавана (Манчестер)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Борьба за топ-4 АПЛ, как всегда, идет до последнего тура. "Ливерпуль" всего на два очка уступает "Лестеру", имея как раз сегодняшнюю игру в запасе. "Бернли" уже ни на что не надеется и может разве что поставить задачу запихнуть палки в колеса не слишком уверенным "мерсисайдцам". Сможет ли он это сделать?

Подопечные Дайча в этом сезоне выступили намного хуже, чем в предыдущем. В прошлом году они уверенно выглядели в средине турнирной таблицы, а сейчас находятся на расстоянии нескольких очков от пропасти в Чемпионшип. Причина этого - одна из худших атак в чемпионате: всего 33 гола. Только аутсайдеры "Фулхэм" (27) и "Шеффилд" (19) имеют меньше, а у того же "Вест Брома" столько же. Мало создает команда вблизи чужих ворот, еще й допускает соперников к своим. Повезло, что есть еще хуже команды, и "бордовые" все-таки сохранили прописку, хотя были такие моменты, что "Фулхэм" им уже громко дышал в спину.

Сразу пятеро игроков не сыграют в сегодняшнем матче: Бардсли, Брейди, Лонг, Стивенс и Поуп. Ник готовится к Евро и хочет до конца залечить травму плеча, поэтому вряд ли выйдет на поле. Его дублер Пикок-Фаррелл не стоит на одном уровне с ним. В предыдущем матче против "Лидса" (0:4) неуверенная игра именно от Бейли привела к нескольким голам.

DYCHE | "We are finishing off the season with a low number of players and we've got to get them right."