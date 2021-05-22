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Страждущий против невезучего. Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 23.05.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "канонирами" и "чайками" в рамках чемпионата Англии
NBC
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
23 мая. 18:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)
Телетрансляция: –
В последнем туре чемпионата Англии "Брайтон энд Хоув Альбион" приедет в гости к "Арсеналу". Матч практически не имеет турнирного значения: "чайки" уже сохранили прописку в АПЛ на следующий сезон, а "оружейников" вряд ли уж слишком сильно заводит идея выступлений в Лиге конференций в кампании-2021/22.
"Арсенал"
Тем не менее, шансы на путевку в новый, третий по значимости европейский турнир, у команды Артеты не такие и призрачные – нужно обыграть "Брайтон" и ждать поражений "Тоттенхэма" мотивированному "Лестеру" и "Эвертона" на "Этихаде".
В целом, "Арсенал" провел кампанию крайне неудачно. Взятые в августе Кубок и Суперкубок Англии напомнили нам о скиллах Артеты добиваться результата в отдельно взятых матчах (при условии, что Обамеянг в хорошей форме), однако сезон-2020/21 логично указал на неспособность Микеля волшебным образом излечить столь проблемный клуб на дистанции. Здесь и зимние вылеты из локальных соревнований, непопадание даже в Лигу Европы по итогам распределения мест в АПЛ и судьба "фанеры над Парижем" в полуфинале текущего розыгрыша турнира с "Вильярреалом".
Да, "Арсенал" праздновал победы в последних трех матчах АПЛ, однако очаровываться успехами в поединках с вылетевшим "ВБА" (3:1), дрейфующим в середине таблицы "Кристал Пэлас" (1:3) и немного подхватившим нефарт на отрезке "Челси" (0:1) – точно не стоит. "Канониры" плохо играют в позиционный футбол, креатив в атаке исчез вместе с хорошим настроением и здоровьем Пьера-Эмерика, а в обороне коллектив нередко дает показательные цирковые выступления.
Bring on Brighton ????#ARSBHA pic.twitter.com/AekemywSly— Arsenal (@Arsenal) May 21, 2021
"Брайтон"
Официально: команда Грэма Поттера – самая невезучая банда АПЛ в этом сезоне. А какую другую характеристику можно дать коллективу, который провалился практически по всем ожидаемым показателям? К примеру, в начале марта "Брайтон" шел четвертым в таблице по xPoints, сразу за "Сити", "Челси" и "Ливерпулем", а в реальном зачете "чайки" находились сразу перед аутсайдерами. Про жуткую нереализацию моментов вообще говорить не приходится – для этого коллектива вполне нормально разбить соперника по xG, но уступить на табло.
В случае "Брайтона" подобное невезение можно было бы решить более высоким классом исполнителей в атаке. К менеджеру претензий нет, ведь Поттер ставит качественный современный футбол и является перспективным наставником по меркам АПЛ. Уважаемый Дэниэл Леви, вы бы присмотрелись…
В мае "Брайтон" обыграл "Лидс" (2:0), уступил "Вулвз" (2:1) и оформил паритет с "Вест Хэмом" (1:1). Также подопечные Грэма в последнем своем поединке перебегали десятерых игроков Гвардиолы (3:2). "Чайки" почти весь матч играли в большинстве.
????♂️ Ready to face @Arsenal.#BHAFC ????⚪ pic.twitter.com/SVlkUxwWga— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 21, 2021
Турнирная таблица
Личные встречи
29.12.20, "Брайтон" – "Арсенал" 0:1
20.06.20, "Брайтон" – "Арсенал" 2:1
05.12.19, "Арсенал" – "Брайтон" 1:2
05.05.19, "Арсенал" – "Брайтон" 1:1
26.12.18, "Брайтон" – "Арсенал" 1:1
Цифры и факты
– "Брайтон" выиграл два поединка из последних пяти;
– "Арсенал" не проиграл в пяти своих последних матчах;
Кадровая ситуация
С тем фактом, что не поможет "Арсеналу" арендованный у "Брайтона" Мэтью Райан, Артета как-то справится. А вот без Давида Луиза и Эктора Бельерина "канонирам" может быть тяжеловато. Из-за дисквалификации поединок пропустит Нил Мопе. Также не помогут Поттеру Йоэл Велтман, Тарик Лэмпти, Солли Марч, Дэви Проппер и, скорее всего, Дэнни Уэлбек.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Брайтоном" от UA-Футбол
1:1. Как понятно из пункта "Личные встречи", "чайки" – крайне неудобный соперник для "пушкарей" в последние несколько сезонов. Текущая форма и турнирное положение команд указывают на то, что нас ждет равный поединок, без большого преимущества от хозяев или гостей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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