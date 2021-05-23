Львы стерегут бронзу. Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 23.05.2021

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

23 мая. 18:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Туманный Альбион решил привлечь любителей футбола не чемпионской гонкой по испанским лекалам, а напряженным розыгрышем бронзовых медалей и тех двух оставшихся путевок в Лигу чемпионов. По итогам 38-го тура мы узнаем, кто из трио "Челси", "Ливерпуля" и "Лестера" останется за бортом ТОП-4. Подопечные Томаса Тухеля отправятся в Бирмингем и просто им точно не будет.

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"Астон Вилла"

А как все хорошо начиналось и даже продолжалось вплоть до экватора первенства – еще зимой "львы" активно претендовали на еврокубки. Свою лепту в сбитый темп "Астон Виллы" внесли травмы ведущих исполнителей и COVID-19, из-за чего вторая половина чемпионата командой Смита была провалена. Подумать только, Джек Грилиш пребывал в лазарете 12 матчей!

К двум своим весенним успехам Бирмингем все-таки прибавил еще один посреди недели. Что мы узнали благодаря победе "вилланов" над "Тоттенхэмом" в предыдущем туре? То, что даже такая сбавившая ход банда Дина намного интереснее унылых в атаке "шпор". По сути, Регилон сам забил своей команде два мяча, однако гости все же однозначно могли делать счет крупнее. Отметим, что вне зависимости от результата поединка с "Челси", "Вилла" останется на заслуженной 11-й позиции.

"Челси"

Не финиш сезона у "синих", а прям сплошные финалы. В спарке с "Лестером" лондонцы не взяли Кубок Англии, зато сильно ударили по шансам "лис" получить билет в Лигу чемпионов. В воскресенье "Челси" проведет важный матч, в котором, для сохранения нервов и получения гарантий, гостям нужно вывозить из Бирмингема 3 зачетных пункта.

Благодаря победе над командой Роджерса, подопечные Тухеля сумели вернуть уверенность после нескольких неудач. "Пенсионеры" явно пребывают в тонусе ввиду насыщенного графика; хорошая форма лондонских футболистов на финише сезона навевает оптимизм у фанатов клуба.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.12.20, "Челси" – "Астон Вилла" 1:1

21.06.20, "Астон Вилла" – "Челси" 1:2

04.12.19, "Челси" – "Астон Вилла" 2:1

02.04.16, "Астон Вилла" – "Челси" 0:4

17.10.15, "Челси" – "Астон Вилла" 2:0

Цифры и факты

– "Челси" выиграл в 6 последних выездных матчах из 7 против "Астон Виллы" во всех турнирах;

– Весной "Астон Вилла" добыла всего 3 победы в 13 поединках;

Кадровая ситуация

Дин Смит по-прежнему не рассчитывает на Моргана Сансона, Мэтти Кэша и Трезеге. Не поможет "Астон Вилле" арендованный у "синих" Росс Баркли. Зато должны сыграть Джек Грилиш и Тайрон Мингз.

В свою очередь Тухель рад возвращению Кристенсена, но под вопросом участие Н'Голо Канте и Кая Хавертца – Томас может приберечь француза и немца, так как менее чем через неделю "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Челси" от UA-Футбол

1:2. Приятной прогулки на "Вилла Парк" у "пенсионеров" не выйдет. Во-первых, текущий сезон показал, что полностью без нервов они обходятся не слишком часто из-за плохой реализации. Во-вторых, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "львы" по крайне мере попытаются не провалиться перед своими болельщиками. И все же, Тухель должен найти ходы, чтобы "Челси" не зависел от цифр на табло в параллельных поединках с участием "Лестера" и "Ливерпуля".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.