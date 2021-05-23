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Манчестер Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.05.21
Манчестер Сити – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38-й тур
23 мая 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 18:00 “Эвертон”
Через шесть дней “Манчестер Сити” проведет свой самый важный матч сезона, но сначала команда Пепа Гвардиолы получит перед 10000 болельщиками на “Этихаде” чемпионский трофей и устроит чествование Серхио Агуэро. “Эвертон” имеет минимальные шансы на группу Лиги Европы.
Манчестер Сити
В прошлом туре в игре против “Брайтона” “Сити” остался в меньшинстве после удаления Канселу на десятой минуты, “горожане” выигрывали 2:0, но все уже “Брайтону” удалось сделать камбэк – 3:2. Это было третье поражение “Манчестер Сити” в последних шести матчах АПЛ, во второй игре подряд “горожане” пропускают три гола. Странные результаты можно объяснить небольшой потерей фокуса после выигрыша чемпионата, а также ротацией Гвардиолы. К игре против “Эвертона” готовы все игроки “Сити”, за исключением дисквалифицированного Канселу.
Эвертон
В какое-то время “Эвертон” Карло Анчелотти считался претендентом на топ-4, но “ириски” не смогли стабильно добиваться результатов, и перед предпоследним туров занимают восьмое место, которое оставляет их без еврокубков. Но если “Лестер” обыграет “Тоттенхэм”, а “Эвертон” обыграет “Сити” команда Анчелотти поучаствует в Лиге конференций. Нельзя при этом сказать, что “ириски” часто побеждают в конце сезона. В последних 11 турах Премьер-лиги у “Эвертона” было три победы, четыре ничьи и четыре поражения. В матче против “Сити” не сыграют Хамес и Коулмэн.
Статистика команд, цифры и факты
- По выездным показателям, “Эвертон” – четвертая команда в АПЛ (11 побед, четыре ничьи, Три поражения). “Ириски” не проигрывают в гостях уже в 14 матчах подряд.
- “Эвертон” не пропускал в шести из семи последних поединках на выезде в Премьер-лиге. Обидчиком “ирисок” смог стать только “Челси” (0:2).
- “Манчестер Сити” проиграл два последних домашних матча АПЛ со счетом 1:2. В целом в чемпионате команда Гвардиолы еще не проигрывала два поединка подряд.
- “Манчестер Сити” забивал по меньшей мере один гол в 25 из последних 26 матчей. Сыграть на ноль против “горожан” только удалось “Манчестер Юнайтед”.
Личные встречи
В февральском матче первого круга “Манчестер Сити” выиграл со счетом 3:1. Позже “Сити” переиграл “Эвертон” и в Кубке Англии со счетом 2:0. Всего чемпион Англии 2020/21 выиграл у “Эвертона” в семи последних матчах во всех турнирах. Ситуация в целом в АПЛ не настолько ужасна для “ирисок”: 18 побед, девять ничьих и 20 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|66-42
|+24
|66
|5
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|18
|8
|11
|59-47
|+12
|62
|7
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|8
|12
|64-43
|+21
|59
|8
|"Эвертон"
|37
|17
|8
|12
|47-43
|+4
|59
|9
|"Арсенал"
|37
|17
|7
|13
|53-39
|+14
|58
|10
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|11
|"Астон Вилла"
|37
|15
|7
|15
|53-45
|+8
|52
|12
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|9
|16
|35-50
|-15
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|37
|12
|8
|17
|41-64
|-23
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Ньюкасл"
|37
|11
|9
|17
|44-62
|-18
|42
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|17
|"Бернли"
|37
|10
|9
|18
|33-54
|-21
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|37
|5
|11
|21
|34-73
|-39
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|37
|6
|2
|29
|19-63
|-44
|20
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Фоден – Агуэро
“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Мина, Годфри, Холгейт – Аллан, Сигурдссон, Дукуре – Ришарлисон, Калверт-Льюин
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Эвертон от UA-Football
“Эвертон” хорошо играет на выезде, но его последние результаты против “Сити” не совсем удачны. Для команды Гвардиолы это последний матч перед финалом Лиги чемпионов и “горожане” явно не хотят подходить к игре против “Челси” с двумя подряд поражениями. Матчи “Эвертона” в последнее время малорезультативны, “Сити” наоборот много забивает и пропускает. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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