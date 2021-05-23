Манчестер Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.05.21

Английская Премьер-лига, 38-й тур

23 мая 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 18:00 “Эвертон”

Через шесть дней “Манчестер Сити” проведет свой самый важный матч сезона, но сначала команда Пепа Гвардиолы получит перед 10000 болельщиками на “Этихаде” чемпионский трофей и устроит чествование Серхио Агуэро. “Эвертон” имеет минимальные шансы на группу Лиги Европы.

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Манчестер Сити

В прошлом туре в игре против “Брайтона” “Сити” остался в меньшинстве после удаления Канселу на десятой минуты, “горожане” выигрывали 2:0, но все уже “Брайтону” удалось сделать камбэк – 3:2. Это было третье поражение “Манчестер Сити” в последних шести матчах АПЛ, во второй игре подряд “горожане” пропускают три гола. Странные результаты можно объяснить небольшой потерей фокуса после выигрыша чемпионата, а также ротацией Гвардиолы. К игре против “Эвертона” готовы все игроки “Сити”, за исключением дисквалифицированного Канселу.

Эвертон

В какое-то время “Эвертон” Карло Анчелотти считался претендентом на топ-4, но “ириски” не смогли стабильно добиваться результатов, и перед предпоследним туров занимают восьмое место, которое оставляет их без еврокубков. Но если “Лестер” обыграет “Тоттенхэм”, а “Эвертон” обыграет “Сити” команда Анчелотти поучаствует в Лиге конференций. Нельзя при этом сказать, что “ириски” часто побеждают в конце сезона. В последних 11 турах Премьер-лиги у “Эвертона” было три победы, четыре ничьи и четыре поражения. В матче против “Сити” не сыграют Хамес и Коулмэн.

Статистика команд, цифры и факты

По выездным показателям, “Эвертон” – четвертая команда в АПЛ (11 побед, четыре ничьи, Три поражения). “Ириски” не проигрывают в гостях уже в 14 матчах подряд.

“Эвертон” не пропускал в шести из семи последних поединках на выезде в Премьер-лиге. Обидчиком “ирисок” смог стать только “Челси” (0:2).

“Манчестер Сити” проиграл два последних домашних матча АПЛ со счетом 1:2. В целом в чемпионате команда Гвардиолы еще не проигрывала два поединка подряд.

“Манчестер Сити” забивал по меньшей мере один гол в 25 из последних 26 матчей. Сыграть на ноль против “горожан” только удалось “Манчестер Юнайтед”.

Личные встречи

В февральском матче первого круга “Манчестер Сити” выиграл со счетом 3:1. Позже “Сити” переиграл “Эвертон” и в Кубке Англии со счетом 2:0. Всего чемпион Англии 2020/21 выиграл у “Эвертона” в семи последних матчах во всех турнирах. Ситуация в целом в АПЛ не настолько ужасна для “ирисок”: 18 побед, девять ничьих и 20 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Ливерпуль" 37 19 9 9 66-42 +24 66 5 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 6 "Вест Хэм Юнайтед" 37 18 8 11 59-47 +12 62 7 "Тоттенхэм" 37 17 8 12 64-43 +21 59 8 "Эвертон" 37 17 8 12 47-43 +4 59 9 "Арсенал" 37 17 7 13 53-39 +14 58 10 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 11 "Астон Вилла" 37 15 7 15 53-45 +8 52 12 "Вулверхэмптон" 37 12 9 16 35-50 -15 45 13 "Кристал Пэлас" 37 12 8 17 41-64 -23 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Ньюкасл" 37 11 9 17 44-62 -18 42 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 17 "Бернли" 37 10 9 18 33-54 -21 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 37 5 11 21 34-73 -39 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 37 6 2 29 19-63 -44 20

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Фоден – Агуэро

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Мина, Годфри, Холгейт – Аллан, Сигурдссон, Дукуре – Ришарлисон, Калверт-Льюин

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Эвертон от UA-Football

“Эвертон” хорошо играет на выезде, но его последние результаты против “Сити” не совсем удачны. Для команды Гвардиолы это последний матч перед финалом Лиги чемпионов и “горожане” явно не хотят подходить к игре против “Челси” с двумя подряд поражениями. Матчи “Эвертона” в последнее время малорезультативны, “Сити” наоборот много забивает и пропускает. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.