  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.05.2021
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.05.2021

Англия
(1 голосов)

Решающий матч для "мерсисайдцев"

Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.05.2021

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 38-й тур

23 мая, 18:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Время “икс” для подопечных Клоппа. На прошлых выходных "мерсисайдцы" впервые с февраля вернулись в топ-4, и теперь все в их руках (ногах). Им нужна победа. Если "Ливерпуль" в этом матче получит три очка, то только чудо помешает им попасть в зону Лиги Чемпионов. Сможет ли немотивированный "Кристал Пэлас" принять участие в итоговом расположении мест в турнирной таблице?

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Ливерпуль"

Откровенно провальный сезон для "мерсисайдцев", особенно по сравнению с предыдущими два. Подопечные Клоппа проиграли матч за Суперкубок Англии "Арсеналу", затем от тех же "канониров" вылетели в четвертом раунде Кубка Лиги, и на этой же стадии Кубка Англии уступили "Манчестер Юнайтед". Это подкрепилось вылетом в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Реала", а последним гвоздем в крышку сами знаете чего мог стать гимн Лиги Европы/Лиги конференций на Энфилде в следующем сезоне.

Однако молотки убираем, сейчас "мерсисайдцы" исправились хоть как-то, добыли две ничьи и четыре победы в последних шести матчах, таким образом увеличив свои шансы на топ-4. Тем более "Лестер" снова сдал позиции под конец сезона, поэтому к заключительного тура команды подходят с одинаковым количеством очков. "Ливерпуль" опережает соперника по главному дополнительному показателю - разница голов. На четыре мяча подопечные Клоппа впереди. Сможет ли при хотя бы минимальной победы "мерсисайдцев" над лондонцами "Лестер" победить в шесть голов "Тоттенхэм" в параллельном матче? Объективно: нет. Но эту победу еще нужно получить.

Кадры хозяев

В лазарете у "мерсисайдцев" всегда интересно. Там продолжают находиться Ван Дейк, Гомес, Дэвис, Кабак, Матип, Кейта и Хендерсон. Единственный плюс - Жота, который восстановился после травмы и готов помочь в финальном матче сезона.

"Кристал Пэлас"

Сезон для лондонцев завершен еще давно. Однако этот матч тоже станет для них особенным. Мостик наставника покинет легенда английского тренерского цеха Рой Ходжсон, который верой и правдой служил "орлам" в течение четырех сезонов. Более того, этот поединок станет вообще последним в карьере 73-летнего специалиста. Неделю назад его с почестями проводили на "Селхерст Парк". Теперь время одного из лучших стадионов Англии.

"Кристал Пэлас" - крепкий середняк чемпионата с интересными персонажами, такими как Заа или Эзе, в которых 23 результативные действия на двоих в этом сезоне. Для них поединки против топ-6 это возможность себя продать в хорошую команду. Правда, результаты последних у команды не очень: две победы при пяти поражениях в последних семи матчах. Да и Эзе пока вне состава

Кадры гостей

В "орлов" не менее проблем в лазарете. Вместе с вышеупомянутым Эзе там находятся Викем, Макартур, Миливоевич, Сахо, Фергюсон, Денн, Митчел и Бентеке. Последние двое еще имеют шанс восстановиться к матчу против "мерсисайдццив".

Последние матчи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"

Последние пять встреч хозяев

  • 19.05.2021. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
  • 16.05.2021. "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" 1:2
  • 13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4
  • 08.05.2021. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0
  • 24.04.2021. "Ливерпуль" - "Ньюкасл" 1:1

Последние пять встреч гостей

  • 19.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:3
  • 16.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" 3:2
  • 11.05.2021. "Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" 3:1
  • 08.05.2021. "Шеффилд" - "Кристал Пэлас" 0:2
  • 01.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83
2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71
3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67
4 "Ливерпуль" 37 19 9 9 66-42 +24 66
5 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66
6 "Вест Хэм Юнайтед" 37 18 8 11 59-47 +12 62
7 "Тоттенхэм" 37 17 8 12 64-43 +21 59
8 "Эвертон" 37 17 8 12 47-43 +4 59
9 "Арсенал" 37 17 7 13 53-39 +14 58
10 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56
11 "Астон Вилла" 37 15 7 15 53-45 +8 52
12 "Вулверхэмптон" 37 12 9 16 35-50 -15 45
13 "Кристал Пэлас" 37 12 8 17 41-64 -23 44
14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43
15 "Ньюкасл" 37 11 9 17 44-62 -18 42
16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41
17 "Бернли" 37 10 9 18 33-54 -21 39
18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28
19 "Вест Бромвич Альбион" 37 5 11 21 34-73 -39 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 37 6 2 29 19-63 -44 20

Последние матчи между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас"

История противостояния насчитывает 56 матчей. "Мерсисайдцы" ведут по победам - ​​31 против 14. Еще 11 поединков завершились вничью. Последний раз команды играли в декабре прошлого года. Тогда на "Селхерст Парк" хозяева потерпели сокрушительное поражение 0:7.

Последние пять встреч между командами

  • 19.12.2020. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7
  • 24.06.2020. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0
  • 23.11.2019. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2
  • 19.01.2019. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:3
  • 20.08.20018. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

  • В восьми последних очных встречах верх взял "Ливерпуль".
  • "Мерсисайдцы" четыре раза подряд попадали в Лигу Чемпионов.
  • "Кристал Пэлас" ни разу за 15 сезонов не финишировал ниже 15 места в АПЛ.

Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

1xbet
1.18
8.80
18.00
Сделать ставку
Favbet
1.16
8.20
19.50
Сделать ставку
melbet
1.155
8.60
17.00
Сделать ставку

Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

Отступать некуда. Победа хозяевам гарантирована. Тем более на стадион вернется горячая армия фанатов "Энфилда". Клопп заявил, что очень их ждет и хочет поддержки. Болельщики организуют это, однако команды должны взамен показать хорошую игру. В частности, их любимая - хозяин стадиона. Прогноз на матч: 3:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...