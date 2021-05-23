Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.05.2021

Английская Премьер Лига, 38-й тур

23 мая, 18:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Время “икс” для подопечных Клоппа. На прошлых выходных "мерсисайдцы" впервые с февраля вернулись в топ-4, и теперь все в их руках (ногах). Им нужна победа. Если "Ливерпуль" в этом матче получит три очка, то только чудо помешает им попасть в зону Лиги Чемпионов. Сможет ли немотивированный "Кристал Пэлас" принять участие в итоговом расположении мест в турнирной таблице?

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"Ливерпуль"

Откровенно провальный сезон для "мерсисайдцев", особенно по сравнению с предыдущими два. Подопечные Клоппа проиграли матч за Суперкубок Англии "Арсеналу", затем от тех же "канониров" вылетели в четвертом раунде Кубка Лиги, и на этой же стадии Кубка Англии уступили "Манчестер Юнайтед". Это подкрепилось вылетом в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Реала", а последним гвоздем в крышку сами знаете чего мог стать гимн Лиги Европы/Лиги конференций на Энфилде в следующем сезоне.

Однако молотки убираем, сейчас "мерсисайдцы" исправились хоть как-то, добыли две ничьи и четыре победы в последних шести матчах, таким образом увеличив свои шансы на топ-4. Тем более "Лестер" снова сдал позиции под конец сезона, поэтому к заключительного тура команды подходят с одинаковым количеством очков. "Ливерпуль" опережает соперника по главному дополнительному показателю - разница голов. На четыре мяча подопечные Клоппа впереди. Сможет ли при хотя бы минимальной победы "мерсисайдцев" над лондонцами "Лестер" победить в шесть голов "Тоттенхэм" в параллельном матче? Объективно: нет. Но эту победу еще нужно получить.

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Behind-the-scenes action at the @AXA Training Centre as we step up preparations for @CPFC ????



???? Watch the full episode on @LFCTV GO ???? — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2021

Кадры хозяев

В лазарете у "мерсисайдцев" всегда интересно. Там продолжают находиться Ван Дейк, Гомес, Дэвис, Кабак, Матип, Кейта и Хендерсон. Единственный плюс - Жота, который восстановился после травмы и готов помочь в финальном матче сезона.

"Кристал Пэлас"

Сезон для лондонцев завершен еще давно. Однако этот матч тоже станет для них особенным. Мостик наставника покинет легенда английского тренерского цеха Рой Ходжсон, который верой и правдой служил "орлам" в течение четырех сезонов. Более того, этот поединок станет вообще последним в карьере 73-летнего специалиста. Неделю назад его с почестями проводили на "Селхерст Парк". Теперь время одного из лучших стадионов Англии.

"Кристал Пэлас" - крепкий середняк чемпионата с интересными персонажами, такими как Заа или Эзе, в которых 23 результативные действия на двоих в этом сезоне. Для них поединки против топ-6 это возможность себя продать в хорошую команду. Правда, результаты последних у команды не очень: две победы при пяти поражениях в последних семи матчах. Да и Эзе пока вне состава

Кадры гостей

В "орлов" не менее проблем в лазарете. Вместе с вышеупомянутым Эзе там находятся Викем, Макартур, Миливоевич, Сахо, Фергюсон, Денн, Митчел и Бентеке. Последние двое еще имеют шанс восстановиться к матчу против "мерсисайдццив".

Последние матчи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"

Последние пять встреч хозяев

19.05.2021. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3

16.05.2021. "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" 1:2

13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4

08.05.2021. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0

24.04.2021. "Ливерпуль" - "Ньюкасл" 1:1

Последние пять встреч гостей

19.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:3

16.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" 3:2

11.05.2021. "Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" 3:1

08.05.2021. "Шеффилд" - "Кристал Пэлас" 0:2

01.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Ливерпуль" 37 19 9 9 66-42 +24 66 5 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 6 "Вест Хэм Юнайтед" 37 18 8 11 59-47 +12 62 7 "Тоттенхэм" 37 17 8 12 64-43 +21 59 8 "Эвертон" 37 17 8 12 47-43 +4 59 9 "Арсенал" 37 17 7 13 53-39 +14 58 10 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 11 "Астон Вилла" 37 15 7 15 53-45 +8 52 12 "Вулверхэмптон" 37 12 9 16 35-50 -15 45 13 "Кристал Пэлас" 37 12 8 17 41-64 -23 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Ньюкасл" 37 11 9 17 44-62 -18 42 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 17 "Бернли" 37 10 9 18 33-54 -21 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 37 5 11 21 34-73 -39 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 37 6 2 29 19-63 -44 20

Последние матчи между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас"

История противостояния насчитывает 56 матчей. "Мерсисайдцы" ведут по победам - ​​31 против 14. Еще 11 поединков завершились вничью. Последний раз команды играли в декабре прошлого года. Тогда на "Селхерст Парк" хозяева потерпели сокрушительное поражение 0:7.

⏪ Throwing it back to December’s incredible display against @CPFC ???? pic.twitter.com/XigkYHCnoX — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2021

Последние пять встреч между командами

19.12.2020. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7

24.06.2020. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0

23.11.2019. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2

19.01.2019. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:3

20.08.20018. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

В восьми последних очных встречах верх взял "Ливерпуль".

"Мерсисайдцы" четыре раза подряд попадали в Лигу Чемпионов.

"Кристал Пэлас" ни разу за 15 сезонов не финишировал ниже 15 места в АПЛ.

Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

Отступать некуда. Победа хозяевам гарантирована. Тем более на стадион вернется горячая армия фанатов "Энфилда". Клопп заявил, что очень их ждет и хочет поддержки. Болельщики организуют это, однако команды должны взамен показать хорошую игру. В частности, их любимая - хозяин стадиона. Прогноз на матч: 3:1.