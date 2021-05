Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.05.2021

Английская Премьер Лига, 38-й тур

23 мая, 18:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Время “икс” для подопечных Клоппа. На прошлых выходных "мерсисайдцы" впервые с февраля вернулись в топ-4, и теперь все в их руках (ногах). Им нужна победа. Если "Ливерпуль" в этом матче получит три очка, то только чудо помешает им попасть в зону Лиги Чемпионов. Сможет ли немотивированный "Кристал Пэлас" принять участие в итоговом расположении мест в турнирной таблице?

Откровенно провальный сезон для "мерсисайдцев", особенно по сравнению с предыдущими два. Подопечные Клоппа проиграли матч за Суперкубок Англии "Арсеналу", затем от тех же "канониров" вылетели в четвертом раунде Кубка Лиги, и на этой же стадии Кубка Англии уступили "Манчестер Юнайтед". Это подкрепилось вылетом в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Реала", а последним гвоздем в крышку сами знаете чего мог стать гимн Лиги Европы/Лиги конференций на Энфилде в следующем сезоне.

Однако молотки убираем, сейчас "мерсисайдцы" исправились хоть как-то, добыли две ничьи и четыре победы в последних шести матчах, таким образом увеличив свои шансы на топ-4. Тем более "Лестер" снова сдал позиции под конец сезона, поэтому к заключительного тура команды подходят с одинаковым количеством очков. "Ливерпуль" опережает соперника по главному дополнительному показателю - разница голов. На четыре мяча подопечные Клоппа впереди. Сможет ли при хотя бы минимальной победы "мерсисайдцев" над лондонцами "Лестер" победить в шесть голов "Тоттенхэм" в параллельном матче? Объективно: нет. Но эту победу еще нужно получить.

