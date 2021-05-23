Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.05.2021
Решающий матч для "мерсисайдцев"
Английская Премьер Лига, 38-й тур
23 мая, 18:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Время “икс” для подопечных Клоппа. На прошлых выходных "мерсисайдцы" впервые с февраля вернулись в топ-4, и теперь все в их руках (ногах). Им нужна победа. Если "Ливерпуль" в этом матче получит три очка, то только чудо помешает им попасть в зону Лиги Чемпионов. Сможет ли немотивированный "Кристал Пэлас" принять участие в итоговом расположении мест в турнирной таблице?
"Ливерпуль"
Откровенно провальный сезон для "мерсисайдцев", особенно по сравнению с предыдущими два. Подопечные Клоппа проиграли матч за Суперкубок Англии "Арсеналу", затем от тех же "канониров" вылетели в четвертом раунде Кубка Лиги, и на этой же стадии Кубка Англии уступили "Манчестер Юнайтед". Это подкрепилось вылетом в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Реала", а последним гвоздем в крышку сами знаете чего мог стать гимн Лиги Европы/Лиги конференций на Энфилде в следующем сезоне.
Однако молотки убираем, сейчас "мерсисайдцы" исправились хоть как-то, добыли две ничьи и четыре победы в последних шести матчах, таким образом увеличив свои шансы на топ-4. Тем более "Лестер" снова сдал позиции под конец сезона, поэтому к заключительного тура команды подходят с одинаковым количеством очков. "Ливерпуль" опережает соперника по главному дополнительному показателю - разница голов. На четыре мяча подопечные Клоппа впереди. Сможет ли при хотя бы минимальной победы "мерсисайдцев" над лондонцами "Лестер" победить в шесть голов "Тоттенхэм" в параллельном матче? Объективно: нет. Но эту победу еще нужно получить.
???? ???????????????? ???????? ???????????????? ????— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2021
Behind-the-scenes action at the @AXA Training Centre as we step up preparations for @CPFC ????
???? Watch the full episode on @LFCTV GO ????
Кадры хозяев
В лазарете у "мерсисайдцев" всегда интересно. Там продолжают находиться Ван Дейк, Гомес, Дэвис, Кабак, Матип, Кейта и Хендерсон. Единственный плюс - Жота, который восстановился после травмы и готов помочь в финальном матче сезона.
"Кристал Пэлас"
Сезон для лондонцев завершен еще давно. Однако этот матч тоже станет для них особенным. Мостик наставника покинет легенда английского тренерского цеха Рой Ходжсон, который верой и правдой служил "орлам" в течение четырех сезонов. Более того, этот поединок станет вообще последним в карьере 73-летнего специалиста. Неделю назад его с почестями проводили на "Селхерст Парк". Теперь время одного из лучших стадионов Англии.
Final session with the boss ✊#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/ncE0Y5ffjX— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 22, 2021
"Кристал Пэлас" - крепкий середняк чемпионата с интересными персонажами, такими как Заа или Эзе, в которых 23 результативные действия на двоих в этом сезоне. Для них поединки против топ-6 это возможность себя продать в хорошую команду. Правда, результаты последних у команды не очень: две победы при пяти поражениях в последних семи матчах. Да и Эзе пока вне состава
Кадры гостей
В "орлов" не менее проблем в лазарете. Вместе с вышеупомянутым Эзе там находятся Викем, Макартур, Миливоевич, Сахо, Фергюсон, Денн, Митчел и Бентеке. Последние двое еще имеют шанс восстановиться к матчу против "мерсисайдццив".
Последние матчи "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас"
Последние пять встреч хозяев
- 19.05.2021. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
- 16.05.2021. "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" 1:2
- 13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4
- 08.05.2021. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0
- 24.04.2021. "Ливерпуль" - "Ньюкасл" 1:1
Последние пять встреч гостей
- 19.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:3
- 16.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" 3:2
- 11.05.2021. "Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" 3:1
- 08.05.2021. "Шеффилд" - "Кристал Пэлас" 0:2
- 01.05.2021. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|66-42
|+24
|66
|5
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|18
|8
|11
|59-47
|+12
|62
|7
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|8
|12
|64-43
|+21
|59
|8
|"Эвертон"
|37
|17
|8
|12
|47-43
|+4
|59
|9
|"Арсенал"
|37
|17
|7
|13
|53-39
|+14
|58
|10
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|11
|"Астон Вилла"
|37
|15
|7
|15
|53-45
|+8
|52
|12
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|9
|16
|35-50
|-15
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|37
|12
|8
|17
|41-64
|-23
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Ньюкасл"
|37
|11
|9
|17
|44-62
|-18
|42
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|17
|"Бернли"
|37
|10
|9
|18
|33-54
|-21
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|37
|5
|11
|21
|34-73
|-39
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|37
|6
|2
|29
|19-63
|-44
|20
Последние матчи между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас"
История противостояния насчитывает 56 матчей. "Мерсисайдцы" ведут по победам - 31 против 14. Еще 11 поединков завершились вничью. Последний раз команды играли в декабре прошлого года. Тогда на "Селхерст Парк" хозяева потерпели сокрушительное поражение 0:7.
⏪ Throwing it back to December’s incredible display against @CPFC ???? pic.twitter.com/XigkYHCnoX— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2021
Последние пять встреч между командами
- 19.12.2020. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7
- 24.06.2020. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0
- 23.11.2019. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2
- 19.01.2019. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:3
- 20.08.20018. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:2
Цифры и факты
- В восьми последних очных встречах верх взял "Ливерпуль".
- "Мерсисайдцы" четыре раза подряд попадали в Лигу Чемпионов.
- "Кристал Пэлас" ни разу за 15 сезонов не финишировал ниже 15 места в АПЛ.
Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"
Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"
Отступать некуда. Победа хозяевам гарантирована. Тем более на стадион вернется горячая армия фанатов "Энфилда". Клопп заявил, что очень их ждет и хочет поддержки. Болельщики организуют это, однако команды должны взамен показать хорошую игру. В частности, их любимая - хозяин стадиона. Прогноз на матч: 3:1.
Популярное сейчас
- Чемпионский характер. Вальядолид - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
- Зидан: Посмотрим, что произойдет не только со мной, но и со всем в Реале
- Суарес: Прошлым летом меня унизили. Атлетико дал возможность показывать свой уровень
- Эвертон - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2021
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:44 Прогнозы на футбол Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.05.21
- 22:16 Прогнозы на футбол Страждущий против невезучего. Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 23.05.2021
- 14:51 Зарубежные Матч-центр последнего тура АПЛ. Стрим Лестер - Шпоры, Ливерпуль - Кристал Пэлас, Вилла - Челси