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Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Англии на 07.08.2021 

Англия
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Лестер – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 августа ⋊ Суперкубок Англии на UA-Футбол

Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Англии на 07.08.2021 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Англии. 7 августа 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Лестер” 19:15 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч за Суперкубок Англии считается отправной точкой нового сезона в английском футболе, хотя некоторые турниры в нижней части футбольной пирамиды стартуют раньше, в частности в пятницу новый сезон Чемпионшипа был открыт игрой “Борнмута” с “Вест Бромвичем”. Как бы там не было, в субботу на “Уэмбли” между собой сыграют обладатель Кубка Англии-2021 и победитель АПЛ “Манчестер Сити”.

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Лестер

“Лестер” провел четыре спарринга перед матчем за Суперкубок, и смог победить только в последнем из них, переиграв испанский “Вильярреал”. Но эта игра запомнится не результатом, а ужасной травмой 20-летнего центрбека Уэсли Фофана, который получил перелом малоберцовой кости после подката соперника. Учитывая, что Джонни Эванс будет восстанавливаться до сентября, а доверия к вернувшемуся из аренды Филипу Бенковичу нет, “Лестер” остался только с одним номинальным центральным защитником – турком Чагларом Сеюнджю. В предсезонке “лисы” играли по схеме с тремя центрбеками и одну из позиций занимал номинальный опорник Уилфред Ндиди. Травмированы также и фланговые беки Тимоти Кастань и Джеймс Джастин, которые могли сыграть в центре.

С другой стороны, все в порядке с атакой. Восстановился после травмы Харви Барнс, у “Зальцбурга” был куплен реактивный форвард Патсон Дака, все в порядке у Переса, Мэддисона и Варди. Также полную предсезонку провели новички Райан Бертран (фланговый защитник) и Бубакари Сумаре (центрхав).

Манчестер Сити

“Манчестер Сити” провел три спарринга, все три выиграл, но при этом в распоряжении Гвардиолы был в основном молодежный состав и всего несколько игроков основы. Полностью с “Сити” провели предсезонку только Канселу, Аке, Диаш, Менди, Фернандиньо и Марез, Зинченко, Гюндоган и Бернарду Силва присоединились к команде позже. Англичане Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Джон Стоунз, Кайл Уокер, бразильцы Эдерсон и Жезус, которые дошли со своими сборными до финалов Евро и Копа Америка соответственно, в контрольных матчах “Сити” не сыграли ни минуты. Как и стомиллионный новичок Джек Грилиш, который официально присоединился к команде вчера вечером, вне игр были и испанцы Родри и Ферран Торрес и лидер команды Кевин Де Брюйне.

В последнем спарринге против “Блэкпула”, который состоялся во вторник, впереди у “Сити” играли игроки молодежки Найт, Эдози и Палмер. Вполне вероятно, что кто-то из них и выйдет и против “Лестера” в субботу.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” участвовал в пяти из десяти последних Суперкубков Англии, и выиграл свои три последних финала из четырех.
  • Для “Лестера” этот будет третий в истории “Комьюнити Шилд” – одна победа и одно поражение.
  • Рияд Марез забил два гола и сделал два ассиста в шести матчах против своего бывшего клуба.
  • “Манчестер Сити” проиграл только два из последних 12 матчей на “Уэмбли”, дважды уступив в полуфинале Кубка Англии (в 2020 году “Арсеналу”, в 2021-м – “Челси”).
  • Победители Кубка Англии обыгрывали чемпиона в пяти из шести последних поединков Суперкубка.

Личные встречи

“Манчестер Сити” имеет двойное преимущество перед “Лестером” – 62 победы, 29 ничьи и 31 поражение в личных противостояниях. В последний раз команды встречались в матче АПЛ третьего апреля – “Сити” выиграл в гостях 2:0. На “Уэмбли” команды встречались всего раз. В 1969 году “Манчестер Сити” обыграл “Лестер” в финале Кубка Англии со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Перейра, Ндиди, Сеюнджю, Бертран – Олбрайтон, Тилеманс, Сумаре, Барнс – Варди, Ихеаначо

“Манчестер Сити”: Стеффен – Канселу, Диаш, Аке, Менди – Фернандиньо, Гюндоган, Палмер – Марез, Бернарду Силва, Эдози

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football

Каким бы экспериментальным составом не играл “Сити”, он все равно остается фаворитом у букмекеров. Хотя коэффициент на победу “горожан” в почти 2.00 говорит, что не все так однозначно. У “Лестера” перед матчем за Суперкубок проблемы в защите, у “Сити” нет практически всех игроков атаки. И тем не менее ожидается результативный матч, так как обе команды находятся не в оптимальном состоянии. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Суперкубок Англии Манчестер Сити Лестер Сити
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