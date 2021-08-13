What color is London this Saturday? Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 14.08.2021

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

14 августа. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Жребий не подкинул действующему победителю Лиги чемпионов сложного оппонента на старте чемпионата. Посреди недели "синие" провели изнурительные 120 минут плюс серию пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с "Вильярреалом". Зато вместе с игроками из Белфаста в Лондон прилетел трофей. Сегодняшний обновленный фундамент "Кристал Пэлас" в первом туре – это, как минимум, интересный вызов для команды Тухеля. Ввиду несвежести "синих" и насыщенного лета для "орлов" поединок привлечет внимание любителей АПЛ.

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"Челси"

В целом, лондонская команда – одна из самых главных интриг в рамках нового европейского сезона. Ранее уже очень много было сказано о трансформации разобранного автомобиля Лэмпарда в симпатичный авторский болид Тухеля. Машина Томаса разогналась настолько прилично, что за полгода выиграла два европейских трофея, демонстрируя надежность в обороне и приличный темп в атаке. Проблему реализации "синих" привлекли решать Ромелу Лукаку. Вполне наверняка руководство клуба ожидает, что с бельгийцем амбиции на новый розыгрыш АПЛ не ограничатся четвертым местом. Очевидно, от немецкого специалиста ждут сокращения разрыва на дистанции от "Манчестер Сити".

Хоть "Челси" и провел полноценную предсезонную подготовку вместе с Тухелем, но ведущие футболисты коллектива вернулись в лагерь команды после ЕВРО достаточно поздновато. Зато Томас отсмотрел резерв и теперь четче может варьировать усиление со скамьи. Пока менеджер не отказывается от схемы 3-4-2-1 и даже не особо пробует излюбленный модуль 4-3-3. Возможно, Тухель хочет большего вовлечения в процесс лидеров коллектива, поэтому переход на тактику, стилистически подходящую под его концепцию игры, состоится плавно, где-то ближе к зиме. Летом немец лишь попробовал подправить прессинг-настройки на финальной трети, команда хорошо отработала элементы в победных для себя товарняках с "Питерборо" (6:1), "Борнмутом" (1:2) и "Арсеналом" (1:2), а затем закрепила почти успехом с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Кристал Пэлас"

В прошлом розыгрыше Английской Премьер-лиги "стекольщики" спокойно финишировали на 14-й позиции. Команда еще тогда Ходжсона без проблем избежала волнений зоны вылета. По завершению сезона боссы клуба захотели перемен и четко назначили курс на перестройку. Опытного старину Роя сменил медийный Патрик Виейра, в руководстве не особо заморачивались по поводу неудачи "Спрута" во Франции с "Ниццей", видимо, больше основываясь на опыте его работы с молодыми футболистами в структуре City Football Group.

Летом "орлы" и скупились на 50 миллионов евро. У "Челси" был приобретен талантливый 21-летний защитник Марк Гуэхи, у "Лиона" забрали 25-летнего датского центрбека Йоакима Андерсена, из "Рединга" пришел Майкл Олизе. Также примечательно, что на правах аренды к "Пэлас" присоединился еще один одаренный представитель "синих" Конор Галлахер, из "Сандерленда" как свободный агент пришел вратарь Рэми Мэттьюс. Клуб спокойно отпустил возрастных Ван Анхольта, Таунсенда, Сахо, Маккарти, Хеннесси, Данна и Кэхилла. Вышло солидное омоложение состава. Не стоит ожидать сходу для "Пэлас" билета в Лигу Европы, так как на столь солидный скачок нужен хотя бы один-два переходных сезона, однако соседство с условными "Лидсом" или "Арсеналом" вполне может воплотиться в жизнь.

Товарищеские поединки для банды Виейра прошли под знаком "накопления уверенности". Клуб выбрал в соперники "Уолсолл" (0:1), "Ипсвич Таун" (0:1), "Чарльтон" (2:2), "Рединг" (1:3) и "Уотфорд" (3:1) – четыре победы и одна ничья с представителями низших дивизионов.

Личные встречи

10.04.21 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 1:4

03.10.20 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 4:0

07.07.20 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 2:3

09.11.19 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 2:0

30.12.18 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 0:1

Цифры и факты

– "Челси" выиграл в последних 7 матчах против "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях;

– "Синие" забивали не менее 3 голов в последних 3 поединках с "орлами" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лукаку пока находится на карантине; также из-за травмы, полученной в Суперкубке УЕФА, пропустит игру Зиеш. Небольшая мышечная проблема после "Вильярреала" есть у Канте. Патрик Виейра не рассчитывает на Олизе (спина), Фергюсона (бедро), Эзе (ахилл) и Галлахера (принадлежит "синим").

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер – Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл – Маунт, Хавертц – Вернер

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Гуайта – Уорд, Куяте, Гуэхи, Митчелл – Макартур, Ридевалд, Шлупп – Айю, Матета, Заха

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

2:0. Позитивный заряд эмоций после завоевания трофея обычно перевешивает даже самые тяжелые ноги. В сезон тяжело входят все, не только "Челси", вряд ли "Кристал Пэлас" готов настолько качественно, чтобы преподнести сенсацию на "Стэмфорд Бридж".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.