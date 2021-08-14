Манчестер Юнайтед - Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.08.2021

Английская Премьер-лига, первый тур

14 августа, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни (Уиган)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Сразу же в первом туре английский чемпионат дарит нам хороший по вывеске поединок. До вылета "Лидса" в Чемпионшип "Дерби роз" за страстями ничем не уступало матчам "МЮ" против "Ливерпуля". Несмотря даже на разный класс игроков, в прошлом сезоне оба коллектива выдали отличные два поединка, а повторится ли это сегодня?

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"Манчестер Юнайтед"

У болельщиков "манкунианцев" вопросы к Сульшеру: "Когда уже будут трофеи?”. Команда в прошлом сезоне показывала во многих матчах структурированный футбол, однако он привел только к пьедесталам, но не к победам: финал Лиги Европы, серебро АПЛ, полуфинал Кубка Лиги... Нужны были трансферы? Мало того, что "Манчестер Юнайтед" никого не потерял из скелета команды, так еще и приобрел техничного и быстрого вингера Санчо и мощного защитника Варана (хотя переход француза полноценно еще не состоялся). Теперь же норвежский наставник имеет больше опций для выбора, даже с большим лазаретом, и стартовать удачно против "Лидса" - лучшая история.

Кадры хозяев

Тяжелый предыдущий сезон отражается на игроках "красных дьяволов". Сейчас Сульшер не может рассчитывать сразу на восемь игроков. Байи восстанавливается после Олимпиады, Кавани - после Копа Америка. Санчо еще набирает форму после Евро и болезни, а Лингард изолирован от команды из-за коронавируса. Травмы - причина отсутствия Теллеса и Рашфорда, а участие Джонса и Хендерсона под вопросом.

"Лидс"

Только недавно боссы "павлинов" сделали очень важный для команды шаг, который непонятно чего был затянут: Марсело Бьелса подписал новый однолетний контракт с клубом. Замечательный прошлый сезон для команды, которая вернулась в Премьер-лигу после 16 лет в низших лигах. Аргентинский наставник построил структурированную игру, основанную на прессинге, сумев воплотить свои идеи даже в имеющихся у него футболистов без громких имен. Хотя уже после прошлого сезона те же Филлипс и Бамфорд засияли в английском футболе. Как итог - девятое место в АПЛ и всего три очка от зоны еврокубков.

Кадры гостей

В "Лидса" с лазаретом легче ситуация: отсутствуют только Форшоу (который пропустил весь прошлый сезон) и Льоренте.

Товарищеские матчи команд

"Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" провел всю передзонку в Англии, дважды сыграв на "Олд Траффорд" с болельщиками. Эти матчи были богатыми на голы, ведь Сульшер не боялся экспериментировать с составом. В итоге - две победы, ничья и поражение.

07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0

28.07.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:2

24.07.2021. "КПР" - "Манчестер Юнайтед" 4:2

18.07.2021. "Дерби" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

"Лидс"

А вот "Лидс" выезжал за пределы Туманного Альбиона. По результатам - предсезонка "павлинам" мягко говоря не удалась: две ничьи и победа (над шестилиговим "Гайзли”) при четырех поражениях.

Последние пять матчей "Лидса"

07.08.2021. "Лидс" - "Вильярреал" 2:2

04.08.2021. "Аякс" - "Лидс" 4:0

04.08.2021. "Аякс" - "Лидс" 3:1

31.07.2021. "Лидс" - "Бетис" 2:3

30.07.2021. "Флитвуд" - "Лидс" 2:1

Личные встречи команд

Коллективы между собой играли 109 матчей. За победами ведут "манкунианцы": 47-26. Еще в 27 матчах была зафиксирована ничья. Именно "мировым" завершился предыдущий поединок между командами - 0:0 после финального свистка в Лидсе.

Последние пять матчей между командами

25.04.2021. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 (АПЛ)

20.12.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 6:2 (АПЛ)

20.09.2011. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (Кубок Лиги)

03.01.2010. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 0:1 (Кубок Англии)

21.02.2004. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Лидс"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Лидс"

Старт сезона в АПЛ всегда непредсказуем. Сегодняшний матч тоже может преподнести нам сюрпризы. У хозяев большое количество отсутствующих, однако у гостей откровенно провальная предсезонка. Правда, "Лидс" снова работал над физическими данными, ведь провел семь матчей за 11 дней. "МЮ" на четыре поединки потратил почти три недели. "Манкунианцы" еще не готовы к сезону. Прогноз на матч: ничья.