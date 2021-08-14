Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.08.2021
Розовое дерби в "Театре мечты"
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
14 августа, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Пол Тирни (Уиган)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Сразу же в первом туре английский чемпионат дарит нам хороший по вывеске поединок. До вылета "Лидса" в Чемпионшип "Дерби роз" за страстями ничем не уступало матчам "МЮ" против "Ливерпуля". Несмотря даже на разный класс игроков, в прошлом сезоне оба коллектива выдали отличные два поединка, а повторится ли это сегодня?
"Манчестер Юнайтед"
У болельщиков "манкунианцев" вопросы к Сульшеру: "Когда уже будут трофеи?”. Команда в прошлом сезоне показывала во многих матчах структурированный футбол, однако он привел только к пьедесталам, но не к победам: финал Лиги Европы, серебро АПЛ, полуфинал Кубка Лиги... Нужны были трансферы? Мало того, что "Манчестер Юнайтед" никого не потерял из скелета команды, так еще и приобрел техничного и быстрого вингера Санчо и мощного защитника Варана (хотя переход француза полноценно еще не состоялся). Теперь же норвежский наставник имеет больше опций для выбора, даже с большим лазаретом, и стартовать удачно против "Лидса" - лучшая история.
Кадры хозяев
Тяжелый предыдущий сезон отражается на игроках "красных дьяволов". Сейчас Сульшер не может рассчитывать сразу на восемь игроков. Байи восстанавливается после Олимпиады, Кавани - после Копа Америка. Санчо еще набирает форму после Евро и болезни, а Лингард изолирован от команды из-за коронавируса. Травмы - причина отсутствия Теллеса и Рашфорда, а участие Джонса и Хендерсона под вопросом.
"Лидс"
Только недавно боссы "павлинов" сделали очень важный для команды шаг, который непонятно чего был затянут: Марсело Бьелса подписал новый однолетний контракт с клубом. Замечательный прошлый сезон для команды, которая вернулась в Премьер-лигу после 16 лет в низших лигах. Аргентинский наставник построил структурированную игру, основанную на прессинге, сумев воплотить свои идеи даже в имеющихся у него футболистов без громких имен. Хотя уже после прошлого сезона те же Филлипс и Бамфорд засияли в английском футболе. Как итог - девятое место в АПЛ и всего три очка от зоны еврокубков.
Кадры гостей
В "Лидса" с лазаретом легче ситуация: отсутствуют только Форшоу (который пропустил весь прошлый сезон) и Льоренте.
Товарищеские матчи команд
"Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" провел всю передзонку в Англии, дважды сыграв на "Олд Траффорд" с болельщиками. Эти матчи были богатыми на голы, ведь Сульшер не боялся экспериментировать с составом. В итоге - две победы, ничья и поражение.
- 07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0
- 28.07.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:2
- 24.07.2021. "КПР" - "Манчестер Юнайтед" 4:2
- 18.07.2021. "Дерби" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
"Лидс"
А вот "Лидс" выезжал за пределы Туманного Альбиона. По результатам - предсезонка "павлинам" мягко говоря не удалась: две ничьи и победа (над шестилиговим "Гайзли”) при четырех поражениях.
Последние пять матчей "Лидса"
- 07.08.2021. "Лидс" - "Вильярреал" 2:2
- 04.08.2021. "Аякс" - "Лидс" 4:0
- 04.08.2021. "Аякс" - "Лидс" 3:1
- 31.07.2021. "Лидс" - "Бетис" 2:3
- 30.07.2021. "Флитвуд" - "Лидс" 2:1
Личные встречи команд
Коллективы между собой играли 109 матчей. За победами ведут "манкунианцы": 47-26. Еще в 27 матчах была зафиксирована ничья. Именно "мировым" завершился предыдущий поединок между командами - 0:0 после финального свистка в Лидсе.
Последние пять матчей между командами
- 25.04.2021. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 (АПЛ)
- 20.12.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 6:2 (АПЛ)
- 20.09.2011. "Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (Кубок Лиги)
- 03.01.2010. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 0:1 (Кубок Англии)
- 21.02.2004. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Лидс"
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Лидс"
Старт сезона в АПЛ всегда непредсказуем. Сегодняшний матч тоже может преподнести нам сюрпризы. У хозяев большое количество отсутствующих, однако у гостей откровенно провальная предсезонка. Правда, "Лидс" снова работал над физическими данными, ведь провел семь матчей за 11 дней. "МЮ" на четыре поединки потратил почти три недели. "Манкунианцы" еще не готовы к сезону. Прогноз на матч: ничья.
Популярное сейчас
- Шахтёр – Металлист 1925. 2:0. Траоре продолжает забивать. Видео-обзор
- Шахтер - Металлист 1925 2:0. Стандартный набор де Дзерби
- Войтиховский – неудачник, Войтиховский – герой! Волынь - Ужгород 1:1
- Брентфорд - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2021
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО