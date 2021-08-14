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Лестер - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.08.2021
Две крепкие команды, которые готовы удивлять
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
14 августа, 17:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)
Битва за топ-6 в Англии очень мощная. "Лестер" и "Вулверхэмптон" - те команды, которые готовы навязать борьбу сильнейшим клубам Туманного Альбина и из года в год это делают. Оба коллектива подходят к матчу не в лучших кондициях, но кто же все-таки лучше сможет воспользоваться проблемами соперника?
"Лестер"
"Лисы"... Два сезона подряд подопечные Роджерса уверенно шли в зоне Лиги Чемпионов, а в итоге второй сезон подряд будут играть в футбол по четвергам. Команде не хватает скамейки для полноценных 45+ игр, поэтому уже в апреле-мае "Лестер" сдает позиции. Роджерс это понял, и решил увеличить выбор игроков, подписав опытных в АПЛ Бертранда и Янника Вестергорда. Также к команде присоединился 22-летний чемпион Франции в составе "Лилля" и до недавнего времени игрок французской молодежки Сумаре Бубакар. Усиление есть, а главное его воплотить в результат. Первое достижение нового сезона уже в кармане: победа над "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии - замечательное достижение.
Кадры хозяев
Сразу пятеро игроков сейчас в лазарете. Центральные защитники Фофана и Эванс пропустят матч из-за травмы ног (в Уэсли - перелом, он надолго выбыл). Также не сыграют Мэнди и Джастин, под вопросом участие Кастаня.
"Вулверхэмптон"
От тренера "волки" могут отказаться, но от португальского направления развития - нет. На замену Эшпириту Санту пришел его соотечественник Бруну Лаге, известный по работе в "Бенфике". Прошлый сезон был худшим у руля "Вулверхэмптон" для Санту - 13 место в АПЛ, поэтому стороны решили не продолжать сотрудничество. Новый наставник провел шестиматчевую предсезонку, и, интересно, что он регулярно ставит известного украинцам Килмана в основную одинадцатку. Такие шаги из-за ограниченности в выборе состава.
Кадры гостей
Здесь все довольно плачевно. Сразу семь игроков не помогут "волкам" в матче: Боли, Буэну, Москера, Нету, Отасова, Поденсе и Хонни. Ну хотя бы Рауль Хименес вернулся после тяжелой травмы головы.
Товарищеские матчи команд
"Лестер"
Кроме победного поединка за Суперкубок, "лисы" перед сезоном АПЛ сыграли четыре матча: два поражения при одной ничьей и одной победе. Трудно вливалась в восстановление поединков (даже и спаррингов) команда, однако к концу сборов все же началось прибегать больше задуманного.
- 04.08.2021. "Лестер" - "Вильярреал" 3:2
- 31.07.2021. "КПР" - "Лестер" 3:3
- 28.07.2021. "Виком" - "Лестер" 1:0
- 24.07.2021. "Бертон" - "Лестер" 0:0 (победа "Бертона" в серии пенальти)
"Вулверхэмптон"
"Волки" провели шесть поединков, выиграв дважды. Трудно готовиться к сезону с обновленной командой, ведь в составе выходят много резервистов из-за отсутствия основных игроков.
- 07.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Сельта" 0:1
- 01.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Ковентри" 2:1
- 31.07.2021. "Сток Сити" - "Вулверхэмптон" 1:1
- 26.07.2021. "Лас-Пальмас" - "Вулверхэмптон" 3:2
- 24.07.2021. "Бетис" - "Вулверхэмптон" 0:1
- 17.07.2021. "Крю" - "Вулверхэмптон" 1:0
Последние пять встреч между "Лестером" и "Вулверхэмптоном"
- 07.02.2021. "Вулверхэмптон" - "Лестер" 0:0
- 08.11.2020. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0
- 14.02.2020. "Вулверхэмптон" - "Лестер" 0:0
- 11.08.2019. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 0:0
- 19.01.2019. "Вулверхэмптон" - "Лестер" 4:3
Ставки и коэффициенты на матч "Лестер" - "Вулверхэмптон"
Прогноз на матч "Лестер" - "Вулверхэмптон"
За последние четыре встречи между собой команды забили всего один гол на двоих. Коллективы всегда подходят к личному противостоянию с особой осторожностью, стараясь не лететь сломя голову вперед. Так и будет в сегодняшнем матче, тем более, что это только начало сезона и нужно сыграть осторожно, еще и учитывая большое количество отсутствующих. Прогноз на матч: 1:0.
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