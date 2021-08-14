Норвич - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.08.2021 

Чемпионат Англии, первый тур

14 августа 2021. Норвич, “Карроу Роуд”

“Норвич” 19:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” получил не самого сложного соперника в первом туре. “Норвич” вернулся в АПЛ после вылета из нее в позапрошлом сезоне, но удержаться в элите ему будет непросто – у “канареек” самый маленький бюджет в лиге. На “Карроу Роуд” свой первый официальный матч в 2021 году может провести лидер “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк, который подписал на днях новый контракт.

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Норвич

“Норвич” уверенно выиграл Чемпионшип, но перед стартом сезона в АПЛ “канарейки” потеряли свою главную звезду – Эмилиано Буэндиа перешел в “Астон Виллу”. “Норвич” провел интересную работу на рынке, подписав семь футболистов на общую сумму в 60 млн евро, но качества Буэндии – незаменимы. Поэтому главной звездой “канареек” можно смело называть главного тренера Даниэля Фарке, который пользуется стопроцентным доверии руководства клуба.

Интересно будет посмотреть на арендованного у “Челси” центрхава Билли Гилмора, которого называют самым одаренным шотландским футболистом последних десятилетий. Также “Норвич” подписал двух форвардов из вылетевшего “Вердера” и еще двух греческих футболистов в “ПАОКе”.

Предсезонная подготовка “Норвича” получилась не идеальной из-за вспышки коронавируса в клубе. Команда сыграла пять спаррингов: четыре победы, но поражение “Ньюкаслу” (0:3) в последней игре перед стартом сезона.

Ливерпуль

Юрген Клопп остался очень доволен сборами команды во Франции и Австрии. Тренер “Ливерпуля” тщательно распланировал четырехнедельный план работы команды, но помимо напряженного ежедневного труда, были и яркие эмоциональные моменты, как например выход на поле ван Дейка и Гомеса в спарринге с “Гертой”. Возвращение всех трех травмированных центрбеков – главный повод для энтузиазма у чемпион Англии-2020.

Но не обошлось без травм на сборах. В частности, вылетел основной левый защитник Эндрю Робертсон. Ожидается, что его заменит грек Константинос Цимикас, которому понадобился практически год на адаптацию в АПЛ. Травмирован и Кертис Джонс. Под сомнением Тиаго и Хендерсон, которые еще не набрали оптимальную форму.

“Ливерпуль” провел шесть спаррингов: две победы, три ничьи, одно поражение.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” зрелищно начинает новые сезоны. В пяти его последних матчах первого тура было забито 29 голов (19-10) – четыре победы, ничья.

“Норвич” проиграл свои последние десять матчей АПЛ 2019/2020, забив только в одной из десяти игр.

“Ливерпуль” забивает как минимум два гола в последних своих пяти матчах Премьер-лиги.

Личные встречи

“Ливерпуль” не проигрывает “Норвичу” в 14 подряд матчах Премьер-лиги (12 побед, две ничьи), забив “канарейкам” 44 гола (в среднем 3.1 мяча за 90 минут).

Ориентировочные составы

“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Рупп, Гилмор, Ле-Мелу – Рашица, Пукки, Кэнтуэлл

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Кейта, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен – Мане, Фирмино, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Норвич – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” приучил к сюрпризам в прошлом сезоне, но в кампании 2021/22 команда Юргена Клоппа намерена начать все с чистого листа. “Ливерпуль” не называют главным претендентом на победу в АПЛ, что в какой-то степени снижает давление на "красных". Хорошая предсезонная подготовка должна проявиться уже в первом матче. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.