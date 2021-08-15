Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.08.2021 

Чемпионат Англии, первый тур

15 августа 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 18:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Харри Кейн дал понять, что он не хочет продолжать свою карьеру в “Тоттенхэме”, и в качестве своего будущего клуба он видит “Манчестер Сити”. Календарь сезона 2021/22 английской Премьер-лиги сложился так, что эти две команды сыграют в первом туре друг против друга. Это будет дебютный официальный матч нового тренера “шпор” Нуну Эшпириту Санту.

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Тоттенхэм

Скорее всего, Харри Кейн не выйдет в старте против “Сити”. Капитан сборной Англии позже всех присоединился к тренировочному сбору “шпор”. Изначально Кейн планировал бойкотировать тренировки “Тоттенхэма”, но затем все же присоединился к команде. Обе стороны уверяют, что Кейн вернулся именно тогда, когда и планировалось, оставив фанов, журналистов и общественность в замешательстве: все же был бойкот или нет?

Помимо Кейна, не стоит ждать в старте и многообещающих новичков “шпор”: экс-вингера “Севильи” Брайана Хиля, и экс-центрбека “Аталанты” Серхио Ромеро. По словам Нуну, нужно быть осторожными с игровым временем футболистов, которые еще не провели достаточно времени с командой. “Нам нужно сбалансировать ситуацию”, – заметил 47-летний тренер.

“Тоттенхэм” провел пять спаррингов в межсезонье. Трижды “шпоры” победили, переиграв в том числе и “Арсенал”, еще два матча закончились вничью.

Манчестер Сити

“Нам нужно время, как и в прошлом сезоне, и в сезоне перед этим, как всегда”. Только в четверг, за три дня до игры с “Тоттенхэмом”, Гвардиоле удалось собрать команду в полном составе. Неудивительно, что у него не самые высокие ожидания от старта новой кампании. Можно вспомнить, что и в прошлом году "Сити" начал медленно, проиграв в частности “Лестеру” 2:5. Но это не помешало “Манчестер Сити” в итоге стать чемпионом.

Позже всех к команде присоединились Стерлинг, Стоунз, Уокер, Эдерсон и Жезус. Фоден и Де Брюйне остаются вне тренировок из-за повреждений, Ляпорт вынужден был отправиться на самоизоляцию. Без всех вышеуказанных футболистов “Сити” проиграл “Лестеру” в полуофициальном матче за Суперкубок. Кроме резервистов, в составе были игроки из молодежной команды – само собой, что “Сити” не был похож сам на себя.

Гвардиола уверяет, что все вернувшиеся в четверг футболисты готовы сыграть против “Тоттенхэма”. Но далеко не все выйдут на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” в старте. Любопытнее всего, сколько игровых минут получит стомиллионный новичок “Сити” Джек Грилиш, который вышел на замену в игре с “Лестером”, но ничем не отметился.

Помимо игры за Суперкубок, “Сити” провел еще три спарринга. Были переиграны “Блэкпул”, “Барнсли” и “Престон”.

Статистика команд, цифры и факты

В каждом сезоне во главе “Сити” Пеп Гвардиола всегда побеждал в первом туре АПЛ (пять из пяти).

“Манчестер Сити” побеждает в первом туре с сезона 2011/2012.

Форвард “Тоттенхэма” Сон забил в ворота “Манчестер Сити” шесть голов во всех турнирах. В Англии чаще он забивал только “Саутгемптону”.

“Тоттенхэм” выиграл три последних домашних матча против “Манчестер Сити” во всех турнирах.

Всего в АПЛ “Манчестер Сити” проиграл “шпорам” на выезде 15 раз. Чаще команда Гвардиолы уступала в гостях только “Ливерпулю” (16).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись победами. В первом круге “Тоттенхэм” выиграл дома 2:0, но на выезде “шпоры” уступили “горожанам” со счетом 0:3. Также “Тоттенхэм” уступил “Сити” в финале Кубка Лиги (0:1). Общая статистика в АПЛ: 25 побед, семь ничьих, 16 поражений в пользу “Тоттенхэма”.

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Доэрти, Санчес, Дайер, Регилон – Скипп, Хейбьерг, Ло Чельсо – Моура, Сон, Бергвейн

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри – Грилиш, Торрес, Марез – Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football

Подготовка “Сити” к новому сезону получались скомканной, футболисты сборных Англии и Бразилии получили заслуженный отдых, но к интенсивности АПЛ пока не совсем не готовы. Нуну Эшпириту Санту показал себя в “Вулверхэмптоне” специалистом, который может поставить контратакующую модель игры. “Волки”, за исключением последнего сезона, славились хорошей организацией и четким исполнением своего плана. Собственно, благодаря этим качествам, “Тоттенхэм” с еще Жозе Моуриньо побеждал “Сити” в матчах прошлого и позапрошлого сезонах. В этот раз до победы дело может и не дойдет, но хозяева способны отобрать очки у фаворита. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.