К яростным горожанам. Манчестер Сити – Норвич. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.21

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

21 августа. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Триумфатор предыдущего розыгрыша АПЛ примет в домашних стенах новичка лиги. При условии самых рутинных раскладов это уже синопсис к разгромной победе хозяев, а тут еще "Манчестер Сити" умудрился начать чемпионат с поражения! Лукавить не будем, в успех гостей верится с огромным трудом. Тем не менее, попытаемся и для "Норвича" поработать адвокатами.

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"Манчестер Сити"

"Горожане" впервые за 14 лет проиграли три официальных поединка подряд всухую (все поражения – со счетом 1:0). В конце мая Гвардиола забыл о существовании понятия "опорный хавбек", из-за чего по делу упустил заветный трофей Лиги чемпионов. В начале августа "Сити" проиграл "Лестеру" в Суперкубке Англии, потеряв в своих самых худших традициях ориентир на чужие ворота. А вот на прошлых выходных банда Пепа уступила в более тактической битве "Тоттенхэму" Нуну Эшпириту Санту. "Шпоры" без Кейна, зато с небольшой порцией везения, грамотно защищались низким блоком и хорошо вылетали в контратаки. Бергвейн и вовсе мог удвоить цифры на табло.

Предсезонка у "небесно-голубых" получилась обыденной и мало показательной с точки зрения какого-либо анализа. Были добыты три спокойные победы: над "Престоном" (2:0), "Барнсли" (4:0) и "Блэкпулом" (4:1).

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Очевидно, что команда Гвардиолы – одна из самых лучших и сыгранных на данный момент во всем мире. Рецепт успеха для Пепа на новый сезон все тот же: поменьше пытаться закатать мяч с метра в пустую рамку, чаще стрелять по воротам со средней дистанции. Для этого даже не особо обязателен приход Кейна. И желательно еще отыскать баланс в двойных, а то и тройных ролях для футболистов. Зачем пугать Грилиша? Зачем пытаться усложнить то, что работало?

"Норвич"

Добро пожаловать обратно в АПЛ! Немецкого специалиста Даниэля Фарке можно считать настоящим мастером промоушна – казалось бы, вот только "Норвич" вылетел в Чемпионшип, как менеджер тут же возвращает коллектив обратно в Высший дивизион.

Любопытно будет понаблюдать за командой в новом сезоне. Постарел бомбардир по фамилии Пукки, а Кантуэлл все еще один из ведущих игроков, их вообще в этой раздевалке не так, чтобы много. Отметим, что "канарейки" отпустили Эмилиано Буэндию в "Астон Виллу", зато забрали на правах аренды главного таланта "Челси" Билли Гилмора. Фарке знаком с Тухелем по работе в дортмундской "Боруссии", поэтому юный шотландский реджиста наверняка получит достаточно игрового времени для раскрытия своего потенциала.

#MCINOR / 3️⃣ days to go...



???? @billygilmourrr's stats from our last match and how they match up with Man City's Fernandinho ⬇️ pic.twitter.com/MQh7xvb9nP — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 18, 2021

В целом, предсезонная подготовка четко отразила текущий уровень "Норвича". С такими андердогами, как "Кингс-Линн Таун" (1:3), "Линкольн Сити" (1:0), "Хаддерсфилд" (2:0) и "Джиллингем" (5:0), проблем у банды Даниэля не возникло, правда, стоило его ребятам столкнуться с "Ньюкаслом", каким-никаким, но представителем АПЛ, как мгновенно пришлось трижды вынимать снаряд из сетки (3:0). Повторил за "сороками" данный трюк и "Ливерпуль" – "красные" абсолютно не вспотели в 1-м туре (0:3). Команда из города Норидж выглядит очень сыро и, скорее всего, до мая будет болтаться в районе зоны вылета, пытаясь сохранить прописку.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 13 "Манчестер Сити" 1 0 0 1 0 -1 0 19 "Норвич" 1 0 0 1 0 -3 0

Личные встречи

26.07.20 АПЛ "Манчестер Сити" – "Норвич" 5:0

14.09.19 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Сити" 3:2

12.03.16 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Сити" 0:0

09.01.16 КФА "Норвич" – "Манчестер Сити" 0:3

31.10.15 АПЛ "Манчестер Сити" – "Норвич" 2:1

Цифры и факты

– "Норвич" проиграл в 11 своих последних поединках в АПЛ;

– "Канарейки" не забили в 10 из 11 этих матчей;

– "Сити" сохранил свои ворота на замке в 5 из 7 последних поединках против "Норвича" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Гюндоган повредил плечо и наверняка пропустит поединок 2-го тура в качестве меры предосторожности. Все еще недоступен Фоден, не в форме Де Брюйне, решает вопросы со своим будущим Бернарду Силва, зато украинские поклонники "горожан" с нетерпением ожидают камбэка в старт Зинченко. В свою очередь Фарке не рассчитывает на Байрама, Плахету, Хьюгилла и Эрнандеса.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Фернандиньо, Родри, Марез, Грилиш, Стерлинг – Жезус

"Норвич", 4-3-3: Крул – Эронз, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Ле-Мелу, Гилмор, Рупп – Кантуэлл, Пукки, Рашица

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Норвичем" от UA-Футбол

4:0. Громить откровенного аутсайдера нужно и без неудачной серии. Даже йоты сомнения насчет итога субботней дуэли в Манчестере не присутствует. Естественно, это футбол, где трава зеленая, мяч все еще круглый, а произойти может все, что угодно, однако не в данном конкретном случае… Чемпион начал новый розыгрыш с поражения, он будет заряжен дополнительной мотивацией, чтобы принести извинения своим поклонникам.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.