Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К яростным горожанам. Манчестер Сити – Норвич. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.21
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "небесно-голубыми" и "канарейками" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 2-й тур.
21 августа. 17:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Грэм Скотт (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports +
Триумфатор предыдущего розыгрыша АПЛ примет в домашних стенах новичка лиги. При условии самых рутинных раскладов это уже синопсис к разгромной победе хозяев, а тут еще "Манчестер Сити" умудрился начать чемпионат с поражения! Лукавить не будем, в успех гостей верится с огромным трудом. Тем не менее, попытаемся и для "Норвича" поработать адвокатами.
"Манчестер Сити"
"Горожане" впервые за 14 лет проиграли три официальных поединка подряд всухую (все поражения – со счетом 1:0). В конце мая Гвардиола забыл о существовании понятия "опорный хавбек", из-за чего по делу упустил заветный трофей Лиги чемпионов. В начале августа "Сити" проиграл "Лестеру" в Суперкубке Англии, потеряв в своих самых худших традициях ориентир на чужие ворота. А вот на прошлых выходных банда Пепа уступила в более тактической битве "Тоттенхэму" Нуну Эшпириту Санту. "Шпоры" без Кейна, зато с небольшой порцией везения, грамотно защищались низким блоком и хорошо вылетали в контратаки. Бергвейн и вовсе мог удвоить цифры на табло.
Предсезонка у "небесно-голубых" получилась обыденной и мало показательной с точки зрения какого-либо анализа. Были добыты три спокойные победы: над "Престоном" (2:0), "Барнсли" (4:0) и "Блэкпулом" (4:1).
Очевидно, что команда Гвардиолы – одна из самых лучших и сыгранных на данный момент во всем мире. Рецепт успеха для Пепа на новый сезон все тот же: поменьше пытаться закатать мяч с метра в пустую рамку, чаще стрелять по воротам со средней дистанции. Для этого даже не особо обязателен приход Кейна. И желательно еще отыскать баланс в двойных, а то и тройных ролях для футболистов. Зачем пугать Грилиша? Зачем пытаться усложнить то, что работало?
"Норвич"
Добро пожаловать обратно в АПЛ! Немецкого специалиста Даниэля Фарке можно считать настоящим мастером промоушна – казалось бы, вот только "Норвич" вылетел в Чемпионшип, как менеджер тут же возвращает коллектив обратно в Высший дивизион.
Любопытно будет понаблюдать за командой в новом сезоне. Постарел бомбардир по фамилии Пукки, а Кантуэлл все еще один из ведущих игроков, их вообще в этой раздевалке не так, чтобы много. Отметим, что "канарейки" отпустили Эмилиано Буэндию в "Астон Виллу", зато забрали на правах аренды главного таланта "Челси" Билли Гилмора. Фарке знаком с Тухелем по работе в дортмундской "Боруссии", поэтому юный шотландский реджиста наверняка получит достаточно игрового времени для раскрытия своего потенциала.
#MCINOR / 3️⃣ days to go...— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 18, 2021
???? @billygilmourrr's stats from our last match and how they match up with Man City's Fernandinho ⬇️ pic.twitter.com/MQh7xvb9nP
В целом, предсезонная подготовка четко отразила текущий уровень "Норвича". С такими андердогами, как "Кингс-Линн Таун" (1:3), "Линкольн Сити" (1:0), "Хаддерсфилд" (2:0) и "Джиллингем" (5:0), проблем у банды Даниэля не возникло, правда, стоило его ребятам столкнуться с "Ньюкаслом", каким-никаким, но представителем АПЛ, как мгновенно пришлось трижды вынимать снаряд из сетки (3:0). Повторил за "сороками" данный трюк и "Ливерпуль" – "красные" абсолютно не вспотели в 1-м туре (0:3). Команда из города Норидж выглядит очень сыро и, скорее всего, до мая будет болтаться в районе зоны вылета, пытаясь сохранить прописку.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|13
|"Манчестер Сити"
|1
|0
|0
|1
|0
|-1
|0
|19
|"Норвич"
|1
|0
|0
|1
|0
|-3
|0
Личные встречи
26.07.20 АПЛ "Манчестер Сити" – "Норвич" 5:0
14.09.19 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Сити" 3:2
12.03.16 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Сити" 0:0
09.01.16 КФА "Норвич" – "Манчестер Сити" 0:3
31.10.15 АПЛ "Манчестер Сити" – "Норвич" 2:1
Цифры и факты
– "Норвич" проиграл в 11 своих последних поединках в АПЛ;
– "Канарейки" не забили в 10 из 11 этих матчей;
– "Сити" сохранил свои ворота на замке в 5 из 7 последних поединках против "Норвича" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Гюндоган повредил плечо и наверняка пропустит поединок 2-го тура в качестве меры предосторожности. Все еще недоступен Фоден, не в форме Де Брюйне, решает вопросы со своим будущим Бернарду Силва, зато украинские поклонники "горожан" с нетерпением ожидают камбэка в старт Зинченко. В свою очередь Фарке не рассчитывает на Байрама, Плахету, Хьюгилла и Эрнандеса.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Фернандиньо, Родри, Марез, Грилиш, Стерлинг – Жезус
"Норвич", 4-3-3: Крул – Эронз, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Ле-Мелу, Гилмор, Рупп – Кантуэлл, Пукки, Рашица
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Норвичем" от UA-Футбол
4:0. Громить откровенного аутсайдера нужно и без неудачной серии. Даже йоты сомнения насчет итога субботней дуэли в Манчестере не присутствует. Естественно, это футбол, где трава зеленая, мяч все еще круглый, а произойти может все, что угодно, однако не в данном конкретном случае… Чемпион начал новый розыгрыш с поражения, он будет заряжен дополнительной мотивацией, чтобы принести извинения своим поклонникам.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Хацкевич: У Гармаша есть свое мнение, это в нем подкупает
- Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma
- Верес исключил Шестакова из заявки на сезон
- Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО