К яростным горожанам. Манчестер Сити – Норвич. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.21

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

21 августа. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Триумфатор предыдущего розыгрыша АПЛ примет в домашних стенах новичка лиги. При условии самых рутинных раскладов это уже синопсис к разгромной победе хозяев, а тут еще "Манчестер Сити" умудрился начать чемпионат с поражения! Лукавить не будем, в успех гостей верится с огромным трудом. Тем не менее, попытаемся и для "Норвича" поработать адвокатами.

"Горожане" впервые за 14 лет проиграли три официальных поединка подряд всухую (все поражения – со счетом 1:0). В конце мая Гвардиола забыл о существовании понятия "опорный хавбек", из-за чего по делу упустил заветный трофей Лиги чемпионов. В начале августа "Сити" проиграл "Лестеру" в Суперкубке Англии, потеряв в своих самых худших традициях ориентир на чужие ворота. А вот на прошлых выходных банда Пепа уступила в более тактической битве "Тоттенхэму" Нуну Эшпириту Санту. "Шпоры" без Кейна, зато с небольшой порцией везения, грамотно защищались низким блоком и хорошо вылетали в контратаки. Бергвейн и вовсе мог удвоить цифры на табло.

Предсезонка у "небесно-голубых" получилась обыденной и мало показательной с точки зрения какого-либо анализа. Были добыты три спокойные победы: над "Престоном" (2:0), "Барнсли" (4:0) и "Блэкпулом" (4:1).

Очевидно, что команда Гвардиолы – одна из самых лучших и сыгранных на данный момент во всем мире. Рецепт успеха для Пепа на новый сезон все тот же: поменьше пытаться закатать мяч с метра в пустую рамку, чаще стрелять по воротам со средней дистанции. Для этого даже не особо обязателен приход Кейна. И желательно еще отыскать баланс в двойных, а то и тройных ролях для футболистов. Зачем пугать Грилиша? Зачем пытаться усложнить то, что работало?

Добро пожаловать обратно в АПЛ! Немецкого специалиста Даниэля Фарке можно считать настоящим мастером промоушна – казалось бы, вот только "Норвич" вылетел в Чемпионшип, как менеджер тут же возвращает коллектив обратно в Высший дивизион.

Любопытно будет понаблюдать за командой в новом сезоне. Постарел бомбардир по фамилии Пукки, а Кантуэлл все еще один из ведущих игроков, их вообще в этой раздевалке не так, чтобы много. Отметим, что "канарейки" отпустили Эмилиано Буэндию в "Астон Виллу", зато забрали на правах аренды главного таланта "Челси" Билли Гилмора. Фарке знаком с Тухелем по работе в дортмундской "Боруссии", поэтому юный шотландский реджиста наверняка получит достаточно игрового времени для раскрытия своего потенциала.

