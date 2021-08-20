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Кто главный в Лондоне? Прогноз на матч Арсенал - Челси

Англия
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Кто главный в Лондоне? Прогноз на матч Арсенал - Челси

Новина українською

Центральным матчем второго тура английской Премьер-лиги, несомненно, является лондонское дерби, в котором сойдутся Арсенал и Челси, официальным партнером которого является Parimatch. Для таких команд всегда важно удачно стартовать в чемпионате, но, пока что с этой задачей справляются только аристократы. В первом туре Челси уверенно обыграл Кристал Пэлас 3:0. Тогда как Арсенал сенсационно уступил 0:2 Брентдфорду, который не играл в высшем дивизионе 74 года.

Всего серия поражений канониров насчитывает уже три матча. Ранее они также проиграли в спаррингах Тоттенхэму 0:1 и Челси 1:2. Аристократы же не знают поражение после того, как взяли Лигу чемпионов. В августе команда также выиграла Суперкубок УЕФА, а 15 августа разбила в контрольном матче Веймут из пятой по значимости лиги Англии. Счет вышел просто неприличным – 13:0.

Сейчас аналитики Parimatch дают Челси 54% на победу против 21% у Арсенала, ничья оценивается в 26%. Напомним, что игра пройдет 22 августа (начало в 18:30). Конечно, канониры попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками, вот только Челси при Тухеле заиграл настолько мощно, что остановить команду очень непросто. Летом тренерский штаб не потерял никого из ключевых исполнителей и пополнился Лукаку. Состав Арсенала тоже заслуживает уважения, но канониры все равно не могут выбраться из ямы и начать бороться за призовые места АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Прогнозы
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