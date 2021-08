Ливерпуль - Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.08.2021

Английская Премьер-лига, второй тур

21 августа, 14:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Второй тур Английской Премьер-лиги начнется матчем чемпиона позапрошлого сезона и команды, которая не имеет особых амбиций. Обе достигли разного результата в стартовом раунде текущего чемпионата в минувшие выходные, однако и "Ливерпуль", и "Бернли" продемонстрировали достаточно атакующий футбол. Продолжат ли "бордовые" доставлять неприятности "мерсисайдцам" на "Энфилде"?

Прошлый сезон для подопечных Юргена Клоппа оказался не слишком удачным. Только в последний момент "мерсисайдцы" заскочили в вагон участников Лиги Чемпионов, а в прошлом розыгрыше этого же самого престижного клубного трофея Старого света вылетели в 1/4 финала. Команде часто не хватало свежести из-за короткой скамейки запасных. Теперь же лазарет "Ливерпуля" очень сильно уменьшился и команда готова рвать и метать.

Это было показано и в первом туре матчем против "Норвича", когда у ребят немецкого специалиста было тотальное превосходство, которое они воплотили в выездной разгром. Не самое приятное возвращение в АПЛ для "канареек" устроил "Ливерпуль". Классический доминантный "Ливерпуль" последних лет.

