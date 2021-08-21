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Ливерпуль - Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.08.2021
Продолжат ли "мерсисайдцы" в духе побед?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, второй тур
21 августа, 14:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Второй тур Английской Премьер-лиги начнется матчем чемпиона позапрошлого сезона и команды, которая не имеет особых амбиций. Обе достигли разного результата в стартовом раунде текущего чемпионата в минувшие выходные, однако и "Ливерпуль", и "Бернли" продемонстрировали достаточно атакующий футбол. Продолжат ли "бордовые" доставлять неприятности "мерсисайдцам" на "Энфилде"?
"Ливерпуль"
Прошлый сезон для подопечных Юргена Клоппа оказался не слишком удачным. Только в последний момент "мерсисайдцы" заскочили в вагон участников Лиги Чемпионов, а в прошлом розыгрыше этого же самого престижного клубного трофея Старого света вылетели в 1/4 финала. Команде часто не хватало свежести из-за короткой скамейки запасных. Теперь же лазарет "Ливерпуля" очень сильно уменьшился и команда готова рвать и метать.
Это было показано и в первом туре матчем против "Норвича", когда у ребят немецкого специалиста было тотальное превосходство, которое они воплотили в выездной разгром. Не самое приятное возвращение в АПЛ для "канареек" устроил "Ливерпуль". Классический доминантный "Ливерпуль" последних лет.
"Football is a nice game without you, but with you it’s the best game in the world." ❤️— Liverpool FC (@LFC) August 20, 2021
Tomorrow, we'll be together again. #WalkOn pic.twitter.com/2cQ9PdtA3a
Кадры хозяев
На этот раз трое "мерсисайдцев" могут не помочь команде. Хендерсон и Джонс находятся в лазарете, а Тьяго еще не готов к полноценным матчам. Однако пока они под вопросом.
"Бернли"
"Бордовые" завершили сезон 2020/2021 на последнем месте перед зоной вылета. Это обусловил спад в "Бернли", который вряд ли искоренится хотя бы на старте текущего розыгрыша АПЛ. Однако, несмотря на это, подопечные Шона Дайча в прошлом январе воспользовались тщедушием "Ливерпуля", который не мог никого выиграть на "Энфилде" на протяжении восьми матчей, минимально преодолев команду Клоппа. А вообще - три потери очков от "Ливерпуля" в домашних поединках в последних четырех встречах против "бордовых". Невкусный крепкий орешек этот "Бернли" для "мерсисайдцев".
А вот другие команды знают подходы к завоеванию максимума пунктов против подопечных Дайча, собственно чем и обусловлено низкое место в прошлом сезоне. Неделю назад "бордовые" стартовали с домашнего поражения от "Брайтона", который под занавес матча сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Не хватило физической выносливости игрокам "Бернли".
Putting in the work for Anfield ????#LIVBUR | #UTC— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 20, 2021
Кадры гостей
Дайч не рассчитывает в матче против "мерсисайдцев" на Лонга и Стивенса.
Последние матчи "Ливерпуля" и "Бернли"
Последние пять встреч хозяев
- 14.08.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
- 09.08.2021. "Ливерпуль" - "Осасуна" 3:1 (ТМ)
- 08.08.2021. "Ливерпуль" - "Атлетик" 1:1 (ТМ)
- 05.08.2021. "Ливерпуль" - "Болонья" 1:0 (ТМ)
- 05.08.2021. "Ливерпуль" - "Болонья" 2:0 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 14.08.2021. "Бернли" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
- 07.08.2021. "Бернли" - "Кадис" 0:2 (ТМ)
- 31.07.2021. "Транмер" - "Бернли" 1:2 (ТМ)
- 27.07.2021. "Блэкпул" - "Бернли" 0:1 (ТМ)
- 24.07.2021. "Олдем" - "Бернли" 0:2 (ТМ)
Турнирная таблица после первого тура
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|5
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Уотфорд
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Лестер Сити
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|10
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|11
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|12
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|17
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20
|Лидс Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Личные встречи "Ливерпуля" и "Бернли"
- 19.05.2021. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
- 21.01.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 0:1
- 11.07.2020. "Ливерпуль" - "Бернли" 1:1
- 31.08.2019. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
- 10.03.2019. "Ливерпуль" - "Бернли" 4:2
Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Бернли"
Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Бернли" от UA-Football
На этот раз подопечным Клоппа нужно прервать серию неудач против "Бернли". Для этого точно есть все: свежесть игроков, наличие лидеров, победное шествие. “Бордовые” точно навяжут борьбу, но вот получения очков остается под большим вопросом. Салах и компания хотят пройти начальный этап сезона без потерь - это им удастся продолжить и сегодня. Прогноз на матч: победа хозяев 2:1.
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