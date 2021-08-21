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Ливерпуль - Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.08.2021

Англия
(2 голосов)

Продолжат ли "мерсисайдцы" в духе побед?

Ливерпуль - Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.08.2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, второй тур

21 августа, 14:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Второй тур Английской Премьер-лиги начнется матчем чемпиона позапрошлого сезона и команды, которая не имеет особых амбиций. Обе достигли разного результата в стартовом раунде текущего чемпионата в минувшие выходные, однако и "Ливерпуль", и "Бернли" продемонстрировали достаточно атакующий футбол. Продолжат ли "бордовые" доставлять неприятности "мерсисайдцам" на "Энфилде"?

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"Ливерпуль"

Прошлый сезон для подопечных Юргена Клоппа оказался не слишком удачным. Только в последний момент "мерсисайдцы" заскочили в вагон участников Лиги Чемпионов, а в прошлом розыгрыше этого же самого престижного клубного трофея Старого света вылетели в 1/4 финала. Команде часто не хватало свежести из-за короткой скамейки запасных. Теперь же лазарет "Ливерпуля" очень сильно уменьшился и команда готова рвать и метать.

Это было показано и в первом туре матчем против "Норвича", когда у ребят немецкого специалиста было тотальное превосходство, которое они воплотили в выездной разгром. Не самое приятное возвращение в АПЛ для "канареек" устроил "Ливерпуль". Классический доминантный "Ливерпуль" последних лет.

Кадры хозяев

На этот раз трое "мерсисайдцев" могут не помочь команде. Хендерсон и Джонс находятся в лазарете, а Тьяго еще не готов к полноценным матчам. Однако пока они под вопросом.

"Бернли"

"Бордовые" завершили сезон 2020/2021 на последнем месте перед зоной вылета. Это обусловил спад в "Бернли", который вряд ли искоренится хотя бы на старте текущего розыгрыша АПЛ. Однако, несмотря на это, подопечные Шона Дайча в прошлом январе воспользовались тщедушием "Ливерпуля", который не мог никого выиграть на "Энфилде" на протяжении восьми матчей, минимально преодолев команду Клоппа. А вообще - три потери очков от "Ливерпуля" в домашних поединках в последних четырех встречах против "бордовых". Невкусный крепкий орешек этот "Бернли" для "мерсисайдцев".

А вот другие команды знают подходы к завоеванию максимума пунктов против подопечных Дайча, собственно чем и обусловлено низкое место в прошлом сезоне. Неделю назад "бордовые" стартовали с домашнего поражения от "Брайтона", который под занавес матча сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Не хватило физической выносливости игрокам "Бернли".

Кадры гостей

Дайч не рассчитывает в матче против "мерсисайдцев" на Лонга и Стивенса.

Последние матчи "Ливерпуля" и "Бернли"

Последние пять встреч хозяев

  • 14.08.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (АПЛ)
  • 09.08.2021. "Ливерпуль" - "Осасуна" 3:1 (ТМ)
  • 08.08.2021. "Ливерпуль" - "Атлетик" 1:1 (ТМ)
  • 05.08.2021. "Ливерпуль" - "Болонья" 1:0 (ТМ)
  • 05.08.2021. "Ливерпуль" - "Болонья" 2:0 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 14.08.2021. "Бернли" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
  • 07.08.2021. "Бернли" - "Кадис" 0:2 (ТМ)
  • 31.07.2021. "Транмер" - "Бернли" 1:2 (ТМ)
  • 27.07.2021. "Блэкпул" - "Бернли" 0:1 (ТМ)
  • 24.07.2021. "Олдем" - "Бернли" 0:2 (ТМ)

Турнирная таблица после первого тура

# КОМАНДА И В Н П З-П О
1 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 5-1 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 3-0 3
3 Челси 1 1 0 0 3-0 3
4 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3
5 Эвертон 1 1 0 0 3-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-0 3
7 Уотфорд 1 1 0 0 3-2 3
8 Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 0 0 2-1 3
9 Лестер Сити 1 1 0 0 1-0 3
10 Тоттенхэм 1 1 0 0 1-0 3
11 Астон Вилла 1 0 0 1 2-3 0
12 Бернли 1 0 0 1 1-2 0
13 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
14 Манчестер Сити 1 0 0 1 0-1 0
15 Ньюкасл 1 0 0 1 2-4 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 1-3 0
17 Арсенал 1 0 0 1 0-2 0
18 Кристал Пэлас 1 0 0 1 0-3 0
19 Норвич Сити 1 0 0 1 0-3 0
20 Лидс Юнайтед 1 0 0 1 1-5 0

Личные встречи "Ливерпуля" и "Бернли"

  • 19.05.2021. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
  • 21.01.2021. "Ливерпуль" - "Бернли" 0:1
  • 11.07.2020. "Ливерпуль" - "Бернли" 1:1
  • 31.08.2019. "Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
  • 10.03.2019. "Ливерпуль" - "Бернли" 4:2

Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" - "Бернли"

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Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Бернли" от UA-Football

На этот раз подопечным Клоппа нужно прервать серию неудач против "Бернли". Для этого точно есть все: свежесть игроков, наличие лидеров, победное шествие. “Бордовые” точно навяжут борьбу, но вот получения очков остается под большим вопросом. Салах и компания хотят пройти начальный этап сезона без потерь - это им удастся продолжить и сегодня. Прогноз на матч: победа хозяев 2:1.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Бернли Шон Дайч
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