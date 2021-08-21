Лидс - Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.08.2021

Английская Премьер-лига, второй тур

21 августа, 17:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер)

Матч будет интересен не только командами, которые претендуют на высокие места, но и противостоянием тренеров. И Бьелса, и Бенитес вложили свою большую лепту в развитие футбола этого века, и эти наставники могут предложить нам интересную игру. Первые матчи обеих команд в сезоне оказалась на удивление результативными, но продолжится ли феерия забитых голов и в этом поединке?

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"Лидс"

"Павлины" в прошлом сезоне удивили всех своей интенсивностью в работе без мяча, что часто приносило им нужный результат. Бьелса прицепил команде интенсивный прессинг, благодаря чему в соперника было мало времени для выполнения каких-либо действий. Однако именно этот стиль игры в первом туре текущей АПЛ сыграл очень злую шутку с "Лидсом". "Манчестер Юнайтед" использовал обнаженные зоны соперника на "Олд Траффорд", которые "павлины" открывали для постоянного прессинга. Роковая ошибка против быстроногих и интеллектуальных игроков Сульшера.

Кадры хозяев

Перед матчем двое игроков "Лидса" находились в лазарете: тот же вечно травмированный полузащитник Форшоу и центральный защитник Льоренте, который уже набрал хорошие кондиции.

"Эвертон"

Анчелотти недолго поработал с "ирисками" и своим уходом наделал шума. Точнее не он, а Бенитес, который пришел к рулю "Эвертона", перед тем проведя 350 матчей в статусе наставника враждебного для "ирисок" "Ливерпуля". Испанский наставник сразу с первого тура прицепил команде характер, ведь на прошлых выходных его подопечные одержали волевую победу над "Саутгемптоном". "Ириски" заслуженно взяли верх, а весомую лепту в эти три очка вложили лидеры: Кальверт-Льюин и Ричарлисон. Последний, кстати, только семь дней перед матчем победил на Олимпиаде в Токио.

Кадры гостей

В лазарете "ирисок" находятся сразу четверо игроков: Гбамен, Кин, Хамес и Гомеш.

Последние матчи "Лидса" и "Эвертона"

Последние пять встреч хозяев

14.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 5:1 (АПЛ)

07.08.2021. "Лидс" - "Вильярреал" 2:2 (ТМ)

04.08.2021. "Аякс" - "Лидс" 4:0 (ТМ)

04.08.2021. "Аякс" - "Лидс" 3:1 (ТМ)

31.07.2021. "Лидс" - "Бетис" 2:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

14.08.2021. "Эвертон" - "Саутгемптон" 3:1 (АПЛ)

07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0 (ТМ)

29.07.2021. "Эвертон" - "Пумас" 1:0 (ТМ)

26.07.2021. "Эвертон" - "Мильйонариос" 1:1 (победа "ирисок" после пенальти) (ТМ)

23.05.2021. "Манчестер Сити" - "Эвертон" 5:0 (ТМ)

Турнирная таблица после первого тура

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 5-1 3 2 Ливерпуль 1 1 0 0 3-0 3 3 Челси 1 1 0 0 3-0 3 4 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3 5 Эвертон 1 1 0 0 3-1 3 6 Брентфорд 1 1 0 0 2-0 3 7 Уотфорд 1 1 0 0 3-2 3 8 Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 0 0 2-1 3 9 Лестер Сити 1 1 0 0 1-0 3 10 Тоттенхэм 1 1 0 0 1-0 3 11 Астон Вилла 1 0 0 1 2-3 0 12 Бернли 1 0 0 1 1-2 0 13 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0 14 Манчестер Сити 1 0 0 1 0-1 0 15 Ньюкасл 1 0 0 1 2-4 0 16 Саутгемптон 1 0 0 1 1-3 0 17 Арсенал 1 0 0 1 0-2 0 18 Кристал Пэлас 1 0 0 1 0-3 0 19 Норвич Сити 1 0 0 1 0-3 0 20 Лидс Юнайтед 1 0 0 1 1-5 0

Личные встречи "Лидса" и "Эвертона"

Последние пять матчей между командами

03.02.2021. "Лидс" - "Эвертон" 1:2 (АПЛ)

28.11.2020. "Эвертон" - "Лидс" 0:1 (АПЛ)

25.09.2012. "Лидс" - "Эвертон" 2:1 (Кубок Лиги)

13.04.2004. "Лидс" - "Эвертон" 1:1 (АПЛ)

28.09.2003. "Эвертон" - "Лидс" 4:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Лидс" - "Эвертон"

Прогноз на матч "Лидс" - "Эвертон"

Бьелса очень недоволен таким стартом своей команды. Еще в перерыве матча против "МЮ" он высказал все игрокам, поэтому они включились сразу же после перерыва, однако надолго их не хватило. "Эвертон" по стилю очень отличается от "красных дьяволов", как и, собственно, по классу игроков. Также добавим, что в активе "ирисок" всего три предсезонные спарринги, в то время как в "павлинов" их семь. Физика игроков на стороне хозяев. Прогноз на матч: Победа "Лидса".