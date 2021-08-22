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Арсенал - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.08.2021
Арсенал – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 августа 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, второй тур
22 августа 2021. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 18:30 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Брентфорд”, “Челси”, “Манчестер Сити”. Лондонский “Арсенал” неожиданно проиграл в первом туре новичку лиги, а учитывая, что в следующих двух турах команда Артеты сыграет с финалистами прошлой Лиги чемпионов и главными претендентами на победу в АПЛ 2021/22, много кто прогнозирует, что после трех матчей у “канониров” будет ноль очков. Тем не менее, не все так просто, как кажется, учитывая недавнюю историю встреч двух лондонских клубов.
Арсенал
Подписав Мартина Эдегора и Аарона Рэмсдейла, “Арсенал” стал самой расточительной командой Европы в летнее межсезонье. Артета продолжает свою перестройку первой команды и руководство клуба полностью с ним – иначе не выделило бы на желаемые цели 39-летнего тренера более ста миллиона фунтов.
Тем не менее работа Артеты вызывает много вопросов у болельщиков “Арсенала” и футбольных экспертов. После игры с “Брэдфордом” публично недовольство клубом выразил даже президент Руанды, которая поддерживает “Арсенал” в качестве спонсора. Да, это был только один матч, но “канониры” выглядели очень посредственно, и закономерно проиграли 0:2.
Против “Брентфорда” у “Арсенала” были большие проблемы в каждой линии – по разным причинам не играли центрбек Габриэл, центрхав Парти, вингер Виллиан и три форварда: Ляказетт, Нкетиа и Обамеянг. Только Обамеянг и Виллиан вернулись к тренировкам к команде, но их участие в матче против “Челси” остается под вопросом. Мартин Эдегор остается недоступным, поскольку он занимается вопросом с визой.
Челси
У “Челси” пока все превосходно. После победы в Суперкубке УЕФА команда Томаса Тухеля победила и в первом туре АПЛ, не оставив шансов “Кристал Пэласу”. Маркос Алонсо забил прямым ударом со штрафного, второй мяч на счету Пулишича, но самым красивым событием в матче стал дебютный гол Трево Чалобы, 22-летнего центрбека “синих”, который смог неожиданно пробиться в основу “Челси” после впечатляющей предсезонке. Тухель уже заявил, что Чалоба останется в команде, а не поедет в очередную аренду.
“Кристал Пэлас” пока только начинает искать себя под руководством Патрика Вийера, поэтому победа над ним – не самый показательный результат. Однако в игре против “Арсенала” “Челси” будет только сильнее – 115-миллионный новичок “синих” Ромелу Лукаку готов выйти в основе, и заменит он Пулишича, вынужденного пропустить из-за ковида. Также под вопросом участие в игре Канте, Лофтус-Чика и Зиеша.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” может впервые с февраля 2004 года выиграть у “Челси” в третьем подряд матче АПЛ.
- Но интересно и что “Арсенал” не может выиграть у “Челси” в воскресенье в десяти последних поединках АПЛ (две ничьи, два поражения).
- “Челси” выиграл последние четыре выездных лондонских дерби в АПЛ.
- В матче против “Брентфорда” у “Арсенала” было втрое больше ударов (22 против восьми) и преимущество по владению (65 против 35), что не помешало ему проиграть 0:2.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|2
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|3
|"Эвертон"
|2
|1
|1
|0
|5-3
|+2
|4
|4
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|5-1
|+4
|3
|6
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|0
|1
|5-1
|+4
|3
|7
|"Челси"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|8
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|4-2
|+2
|3
|9
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|4-3
|+1
|3
|10
|"Лестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|11
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|12
|"Уотфорд"
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|13
|"Кристал Пэлас"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
|14
|"Лидс Юнайтед"
|2
|0
|1
|1
|3-7
|-4
|1
|15
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
|17
|"Арсенал"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|18
|"Бернли"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
|19
|"Ньюкасл"
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|20
|"Норвич Сити"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|-8
|0
Личные встречи
“Челси” проиграл “Арсеналу” в двух последних матчах АПЛ, а если и учитывать еще и кубковый матч – в целом три последние встречи за “канонирами”. Общая история противостояние в АПЛ тоже за “канонирами” – 22 победы, 17 ничьих и 19 поражений.
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Лено – Чамберс, Уайт, Мари, Тирни – Джака, Локонга – Сака, Смит-Роу, Пепе – Мартинелли
“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Чалоба – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Аспиликуэта – Вернер, Лукаку, Маунт
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Челси от UA-Football
На старте нового сезона “Челси” производит впечатление команды у которой нет проблем, что не скажешь об “Арсенале”. “Канониры” не могут пока рассчитывать на своих лучших игроков. Габриэл и Парти – не только ключевые игроки “Арсенала”, но и лидеры команды. Отсутствие футболистов, которые могли бы повести за собой, особо ощущалось в игре против “Брентфорда”. У “Челси” наоборот прибавление – долгожданный трансфер форварда элитного уровне. На данном этапе сезона “синие” – очевидные фавориты. Прогноз – победа “Челси” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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