Арсенал - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.08.2021 

Чемпионат Англии, второй тур

22 августа 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 18:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Брентфорд”, “Челси”, “Манчестер Сити”. Лондонский “Арсенал” неожиданно проиграл в первом туре новичку лиги, а учитывая, что в следующих двух турах команда Артеты сыграет с финалистами прошлой Лиги чемпионов и главными претендентами на победу в АПЛ 2021/22, много кто прогнозирует, что после трех матчей у “канониров” будет ноль очков. Тем не менее, не все так просто, как кажется, учитывая недавнюю историю встреч двух лондонских клубов.

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Арсенал

Подписав Мартина Эдегора и Аарона Рэмсдейла, “Арсенал” стал самой расточительной командой Европы в летнее межсезонье. Артета продолжает свою перестройку первой команды и руководство клуба полностью с ним – иначе не выделило бы на желаемые цели 39-летнего тренера более ста миллиона фунтов.

Тем не менее работа Артеты вызывает много вопросов у болельщиков “Арсенала” и футбольных экспертов. После игры с “Брэдфордом” публично недовольство клубом выразил даже президент Руанды, которая поддерживает “Арсенал” в качестве спонсора. Да, это был только один матч, но “канониры” выглядели очень посредственно, и закономерно проиграли 0:2.

Против “Брентфорда” у “Арсенала” были большие проблемы в каждой линии – по разным причинам не играли центрбек Габриэл, центрхав Парти, вингер Виллиан и три форварда: Ляказетт, Нкетиа и Обамеянг. Только Обамеянг и Виллиан вернулись к тренировкам к команде, но их участие в матче против “Челси” остается под вопросом. Мартин Эдегор остается недоступным, поскольку он занимается вопросом с визой.

Челси

У “Челси” пока все превосходно. После победы в Суперкубке УЕФА команда Томаса Тухеля победила и в первом туре АПЛ, не оставив шансов “Кристал Пэласу”. Маркос Алонсо забил прямым ударом со штрафного, второй мяч на счету Пулишича, но самым красивым событием в матче стал дебютный гол Трево Чалобы, 22-летнего центрбека “синих”, который смог неожиданно пробиться в основу “Челси” после впечатляющей предсезонке. Тухель уже заявил, что Чалоба останется в команде, а не поедет в очередную аренду.

“Кристал Пэлас” пока только начинает искать себя под руководством Патрика Вийера, поэтому победа над ним – не самый показательный результат. Однако в игре против “Арсенала” “Челси” будет только сильнее – 115-миллионный новичок “синих” Ромелу Лукаку готов выйти в основе, и заменит он Пулишича, вынужденного пропустить из-за ковида. Также под вопросом участие в игре Канте, Лофтус-Чика и Зиеша.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” может впервые с февраля 2004 года выиграть у “Челси” в третьем подряд матче АПЛ.

Но интересно и что “Арсенал” не может выиграть у “Челси” в воскресенье в десяти последних поединках АПЛ (две ничьи, два поражения).

“Челси” выиграл последние четыре выездных лондонских дерби в АПЛ.

В матче против “Брентфорда” у “Арсенала” было втрое больше ударов (22 против восьми) и преимущество по владению (65 против 35), что не помешало ему проиграть 0:2.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-0 +5 6 2 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 4-1 +3 6 3 "Эвертон" 2 1 1 0 5-3 +2 4 4 "Брентфорд" 2 1 1 0 2-0 +2 4 5 "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 0 5-1 +4 3 6 "Манчестер Сити" 2 1 0 1 5-1 +4 3 7 "Челси" 1 1 0 0 3-0 +3 3 8 "Вест Хэм Юнайтед" 1 1 0 0 4-2 +2 3 9 "Астон Вилла" 2 1 0 1 4-3 +1 3 10 "Лестер Сити" 1 1 0 0 1-0 +1 3 11 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 1-0 +1 3 12 "Уотфорд" 2 1 0 1 3-4 -1 3 13 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 0-3 -3 1 14 "Лидс Юнайтед" 2 0 1 1 3-7 -4 1 15 "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 0-1 -1 0 16 "Саутгемптон" 1 0 0 1 1-3 -2 0 17 "Арсенал" 1 0 0 1 0-2 -2 0 18 "Бернли" 2 0 0 2 1-4 -3 0 19 "Ньюкасл" 2 0 0 2 2-6 -4 0 20 "Норвич Сити" 2 0 0 2 0-8 -8 0

Личные встречи

“Челси” проиграл “Арсеналу” в двух последних матчах АПЛ, а если и учитывать еще и кубковый матч – в целом три последние встречи за “канонирами”. Общая история противостояние в АПЛ тоже за “канонирами” – 22 победы, 17 ничьих и 19 поражений.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Лено – Чамберс, Уайт, Мари, Тирни – Джака, Локонга – Сака, Смит-Роу, Пепе – Мартинелли

“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Чалоба – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Аспиликуэта – Вернер, Лукаку, Маунт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Челси от UA-Football

На старте нового сезона “Челси” производит впечатление команды у которой нет проблем, что не скажешь об “Арсенале”. “Канониры” не могут пока рассчитывать на своих лучших игроков. Габриэл и Парти – не только ключевые игроки “Арсенала”, но и лидеры команды. Отсутствие футболистов, которые могли бы повести за собой, особо ощущалось в игре против “Брентфорда”. У “Челси” наоборот прибавление – долгожданный трансфер форварда элитного уровне. На данном этапе сезона “синие” – очевидные фавориты. Прогноз – победа “Челси” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.