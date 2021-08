Саутгемптон - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.08.2021

Английская Премьер-лига, второй тур

22 августа, 16:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" по-разному провели первый тур сезона 2021/2022 гг. чемпионата Англии - "святые" потерпели поражение, а "манкунианцы" победили. Однако их результаты объединяет фактор результативности, собственно, как и в последних личных встречах между этими командами. Продолжат ли забивать коллективы, или все-таки посвятят больше времени обороне? И кто выйдет из этой пары победителем?

В прошлом сезоне "святые" прекрасно начали сезон, а Ральф Газенгюттль высоко котировался в футбольном обществе. Его подопечные даже несколько раз возглавляли турнирную таблицу АПЛ, однако затем начался резкий спад, следствием чего стало итоговое 15 место в чемпионате. "Святые" перестали навязывать борьбу сильным соперникам и отбирали очки у более слабых.

В трансферное окно команда потеряла сразу четырех ведущих исполнителей: Янник Вестергорд, Раян Бертранд, Тео Уолкотт и Дэнни Ингс. Никакой достойной замены не прибыло на юг Великобритании. Следствием этого является и поражение от "Эвертона", где подопечные австрийского тренера первые открыли счет, однако абсолютно ничего не показали после забитого гола и потеряли очки.

Точно пропустит игру полузащитник Уильям Смоллбоун, однако он не был важным звеном команды.

Ежегодно фаны и боссы "манкунианцев" надеются на трофей - это происходит на протяжении последних девяти сезонов. Футболисты меняются, тренеры тоже, однако сейчас собран не самый ли сильный состав за последние 5-7 лет в красном Манчестере. Тем более что Погба решил все-таки остаться и провести этот сезон под руководством Сульшера. В его мастерстве не стоит сомневаться. Подтверждение этому есть четыре ассиста за неполный матч против "Лидса" на стоячих ногах.

В предыдущей встрече команда норвежского тренера сразу же с первых минут побежала вперед - заряженность на высшем уровне. Этот атакующий футбол - это не только тот праздник, на который ожидают болельщики "МЮ", но и вся футбольная общественность, кроме, конечно, хейтеров "красных дьяволов".

Еще не все исполнители набрали форму, некоторые восстанавливается от микротравм, а вот Рашфорд проведет в лазарете еще 2,5 месяца. Также не помогут "манкунианцам" в этом матче Теллес и Хендерсон. Под вопросом участие Байи и Кавани - они до недавнего времени были на карантине, новички команды Варан и Санчо уже полноценно тренируются с командой, однако Оле Гуннар Сульшер не сказал о планах на них в поединке против "святых".

Между этими командами было сыграно 129 матчей. За победами ведут "манкунианцы" - 67:27, еще 35 встреч завершились вничью. Последний раз совместное противостояние завершилось избиением "святых" - в феврале "МЮ" забил девять голов без ответа на "Олд Траффорд".

