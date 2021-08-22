Саутгемптон - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.08.2021

Английская Премьер-лига, второй тур

22 августа, 16:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" по-разному провели первый тур сезона 2021/2022 гг. чемпионата Англии - "святые" потерпели поражение, а "манкунианцы" победили. Однако их результаты объединяет фактор результативности, собственно, как и в последних личных встречах между этими командами. Продолжат ли забивать коллективы, или все-таки посвятят больше времени обороне? И кто выйдет из этой пары победителем?

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"Саутгемптон"

В прошлом сезоне "святые" прекрасно начали сезон, а Ральф Газенгюттль высоко котировался в футбольном обществе. Его подопечные даже несколько раз возглавляли турнирную таблицу АПЛ, однако затем начался резкий спад, следствием чего стало итоговое 15 место в чемпионате. "Святые" перестали навязывать борьбу сильным соперникам и отбирали очки у более слабых.

В трансферное окно команда потеряла сразу четырех ведущих исполнителей: Янник Вестергорд, Раян Бертранд, Тео Уолкотт и Дэнни Ингс. Никакой достойной замены не прибыло на юг Великобритании. Следствием этого является и поражение от "Эвертона", где подопечные австрийского тренера первые открыли счет, однако абсолютно ничего не показали после забитого гола и потеряли очки.

Кадры хозяев

Точно пропустит игру полузащитник Уильям Смоллбоун, однако он не был важным звеном команды.

"Манчестер Юнайтед"

Ежегодно фаны и боссы "манкунианцев" надеются на трофей - это происходит на протяжении последних девяти сезонов. Футболисты меняются, тренеры тоже, однако сейчас собран не самый ли сильный состав за последние 5-7 лет в красном Манчестере. Тем более что Погба решил все-таки остаться и провести этот сезон под руководством Сульшера. В его мастерстве не стоит сомневаться. Подтверждение этому есть четыре ассиста за неполный матч против "Лидса" на стоячих ногах.

В предыдущей встрече команда норвежского тренера сразу же с первых минут побежала вперед - заряженность на высшем уровне. Этот атакующий футбол - это не только тот праздник, на который ожидают болельщики "МЮ", но и вся футбольная общественность, кроме, конечно, хейтеров "красных дьяволов".

Кадры гостей

Еще не все исполнители набрали форму, некоторые восстанавливается от микротравм, а вот Рашфорд проведет в лазарете еще 2,5 месяца. Также не помогут "манкунианцам" в этом матче Теллес и Хендерсон. Под вопросом участие Байи и Кавани - они до недавнего времени были на карантине, новички команды Варан и Санчо уже полноценно тренируются с командой, однако Оле Гуннар Сульшер не сказал о планах на них в поединке против "святых".

Последние матчи "Саутгемптона" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

14.08.2021. "Эвертон" - "Саутгемптон" 3:1 (АПЛ)

07.08.2021. "Саутгемптон" - "Атлетик" 1:3 (ТМ)

04.08.2021. "Саутгемптон" - "Леванте" 1:0 (ТМ)

31.07.2021. "Суонси" - "Саутгемптон" 1:3 (ТМ)

27.07.2021. "Кардифф" - "Саутгемптон" 0:4 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

14.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 5:1 (АПЛ)

07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0 (ТМ)

28.07.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:2 (ТМ)

24.07.2021. "КПР" - "Манчестер Юнайтед" 4:2 (ТМ)

18.07.2021. "Дерби" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 (ТМ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Ливерпуль 2 2 0 0 5-0 6 2 Брайтон энд Хоув Альбион 2 2 0 0 4-1 6 3 Эвертон 2 1 1 0 5-3 4 4 Брентфорд 2 1 1 0 2-0 4 5 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 5-1 3 6 Манчестер Сити 2 1 0 1 5-1 3 7 Челси 1 1 0 0 3-0 3 8 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3 9 Астон Вилла 2 1 0 1 4-3 3 10 Лестер Сити 1 1 0 0 1-0 3 11 Тоттенхэм 1 1 0 0 1-0 3 12 Уотфорд 2 1 0 1 3-4 3 13 Кристал Пэлас 2 0 1 1 0-3 1 14 Лидс Юнайтед 2 0 1 1 3-7 1 15 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0 16 Саутгемптон 1 0 0 1 1-3 0 17 Арсенал 1 0 0 1 0-2 0 18 Бернли 2 0 0 2 1-4 0 19 Ньюкасл 2 0 0 2 2-6 0 20 Норвич Сити 2 0 0 2 0-8 0

Личные встречи "Саутгемптона" и "Манчестер Юнайтед"

Между этими командами было сыграно 129 матчей. За победами ведут "манкунианцы" - 67:27, еще 35 встреч завершились вничью. Последний раз совместное противостояние завершилось избиением "святых" - в феврале "МЮ" забил девять голов без ответа на "Олд Траффорд".

Последние пять матчей между коллективами

02.02.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 9:0 (АПЛ)

29.11.2020. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 2:3 (АПЛ)

13.07.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 2:2 (АПЛ)

31.08.2019. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

02.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 3:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз на матч "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" от UA-Football

Слишком уверенными выглядят "манкунианцы". Да, результат против "Лидса" обусловлен суицидальным прессингом от подопечных Марсело Бьелсы, который создал огромные зоны на половине поля "павлинов". Но не забываем тот факт, что "МЮ" за последние шесть матчей забил "Саутгемптону" 20 голов. Да и оборона "святых" очень ненадежная, еще и без Вестергорда. Прогноз на матч: Победа "Манчестер Юнайтед" 1:3.