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Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.08.2021

Англия
(1 голосов)

Тренерская дуэль Мойеса и Роджерса

Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.08.2021

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, второй тур

23 августа, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр Майкл Оливер (Ашингтон)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Претенденты на еврокубки будут закрывать второй тур нового сезона Английской Премьер-лиги. Обе команды стартовали с побед, однако были потрачены совершенно разные силы - "Вест Хэм" дважды по ходу матча отыгрывался и вырвал волевые три очка в "Ньюкасла", а "Лестер" весь второй тайм отсидел в защите против "Вулвз". Кто лучше восстановился среди этих двух команд?

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"Вест Хэм"

Дважды в одну реку не войдешь, но Дэвид Мойес смог. Шотландский наставник провалился во время своего первого пришествия в "Вест Хэм", однако второе стало определяющим для "молотобойцев" - еврокубковое место для команды из Лондона. Прогресс очевиден, и он, в основном, благодаря тренеру. Именно Мойес привел в команду лидеров (уже сейчас) Соучека и Боуэна, да и чего греха таить - посадил Ярмоленко в далекий запас. "Молотобойцы" развиваются, в том году даже были некоторое время в топ-4, так почему не попробовать это в текущем сезоне?

Кадры хозяев

"Вест Хэм" начнет игру с одной потерей, однако не очень значительной – вечнотравмированый последнее время Масуаку не сможет помочь своей команде.

"Лестер"

О несчастье Роджерса уже и говорить нечего - дважды подряд его подопечные остаются в шаге от заветной зоны Лиги Чемпионов. Однако не все так плохо - два трофея за год в кармане (а это столько же, как в "Манчестер Сити"): Кубок и Суперкубок Англии. У команды есть стабильный состав, который время от времени усиливается только точечно. Вопрос теперь в североирландском тренере в его построениях на игру. Часто он меняет тактику и не знает какая ему больше по душе - с двумя центральными защитниками или с тремя.

Кадры гостей

До полного "счастья" в "лис" еще и переполненный лазарет. Команде не помощники: Фофана, Бертранд, Джастин, Эванс и Нампали Мэнди.

Последние матчи "Вест Хэма" и "Лестера"

Последние пять встреч хозяев

  • 15.08.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4 (АПЛ)
  • 07.08.2021. "Вест Хэм" - "Аталанта" 2:0 (ТМ)
  • 31.07.2021. "Брентфорд" - "Вест Хэм" 0:1 (ТМ)
  • 24.07.2021. "Селтик" - "Вест Хэм" 2:6 (ТМ)
  • 21.07.2021. "Рединг" - "Вест Хэм" 0:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 14.08.2021. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
  • 07.08.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 1 0 (Суперкубок Англии)
  • 04.08.2021. "Лестер" - "Вильярреал" 3:2 (ТМ)
  • 31.07.2021. "КПР" - "Лестер" 3:3 (ТМ)
  • 28.07.2021. "Виком" - "Лестер" 1:0 (ТМ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П О
1 Ливерпуль 2 2 0 0 5-0 6
2 Челси 2 2 0 0 5-0 6
3 Брайтон энд Хоув Альбион 2 2 0 0 4-1 6
4 Тоттенхэм 2 2 0 0 2-0 6
5 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 6-2 4
6 Эвертон 2 1 1 0 5-3 4
7 Брентфорд 2 1 1 0 2-0 4
8 Манчестер Сити 2 1 0 1 5-1 3
9 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3
10 Астон Вилла 2 1 0 1 4-3 3
11 Лестер Сити 1 1 0 0 1-0 3
12 Уотфорд 2 1 0 1 3-4 3
13 Саутгемптон 2 0 1 1 2-4 1
14 Кристал Пэлас 2 0 1 1 0-3 1
15 Лидс Юнайтед 2 0 1 1 3-7 1
16 Вулверхэмптон 2 0 0 2 0-2 0
17 Бернли 2 0 0 2 1-4 0
18 Ньюкасл 2 0 0 2 2-6 0
19 Арсенал 2 0 0 2 0-4 0
20 Норвич Сити 2 0 0 2 0-8 0

Личные встречи "Вест Хэма" и "Лестера"

Уже 137 раз коллективы противостояли друг другу. За победами преимущество невелика - 54:50 в пользу "молотобойцев", еще 33 матчей завершились вничью. Последний раз "Вест Хэм" и "Лестер" играл в 31-м туре АПЛ прошлого сезона. Тогда подопечные Мойеса едва не упустили победу, ведя в счете 3:0, однако пропустив дважды до финального свистка.

Последние пять матчей между командами

  • 11.04.2021. "Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (АПЛ)
  • 04.10.2020. "Лестер" - "Вест Хэм" 0:3 (АПЛ)
  • 22.01.2020. "Лестер" - "Вест Хэм" 4:1 (АПЛ)
  • 28.12.2019. "Вест Хэм" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
  • 20.04.2019. "Вест Хэм" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Лестер"

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3.40
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Прогноз на матч "Вест Хэм" - "Лестер" от UA-Football

В прошлом сезоне "молотобойцы" дважды были сильнее "лис", еще и оба раза с ощутимым преимуществом. Команды почти не изменились - от игроков до тренеров, поэтому такого результата стоит ожидать и сегодня, правда, с ошибками в обороне - оба коллектива смогут отличиться в матче. Прогнозы на матч: Победа "Вест Хэма", обе забьют.

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В статье: АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:24
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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