Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.08.2021

Английская Премьер-лига, второй тур

23 августа, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр Майкл Оливер (Ашингтон)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Претенденты на еврокубки будут закрывать второй тур нового сезона Английской Премьер-лиги. Обе команды стартовали с побед, однако были потрачены совершенно разные силы - "Вест Хэм" дважды по ходу матча отыгрывался и вырвал волевые три очка в "Ньюкасла", а "Лестер" весь второй тайм отсидел в защите против "Вулвз". Кто лучше восстановился среди этих двух команд?

Дважды в одну реку не войдешь, но Дэвид Мойес смог. Шотландский наставник провалился во время своего первого пришествия в "Вест Хэм", однако второе стало определяющим для "молотобойцев" - еврокубковое место для команды из Лондона. Прогресс очевиден, и он, в основном, благодаря тренеру. Именно Мойес привел в команду лидеров (уже сейчас) Соучека и Боуэна, да и чего греха таить - посадил Ярмоленко в далекий запас. "Молотобойцы" развиваются, в том году даже были некоторое время в топ-4, так почему не попробовать это в текущем сезоне?

"Вест Хэм" начнет игру с одной потерей, однако не очень значительной – вечнотравмированый последнее время Масуаку не сможет помочь своей команде.

О несчастье Роджерса уже и говорить нечего - дважды подряд его подопечные остаются в шаге от заветной зоны Лиги Чемпионов. Однако не все так плохо - два трофея за год в кармане (а это столько же, как в "Манчестер Сити"): Кубок и Суперкубок Англии. У команды есть стабильный состав, который время от времени усиливается только точечно. Вопрос теперь в североирландском тренере в его построениях на игру. Часто он меняет тактику и не знает какая ему больше по душе - с двумя центральными защитниками или с тремя.

До полного "счастья" в "лис" еще и переполненный лазарет. Команде не помощники: Фофана, Бертранд, Джастин, Эванс и Нампали Мэнди.

Уже 137 раз коллективы противостояли друг другу. За победами преимущество невелика - 54:50 в пользу "молотобойцев", еще 33 матчей завершились вничью. Последний раз "Вест Хэм" и "Лестер" играл в 31-м туре АПЛ прошлого сезона. Тогда подопечные Мойеса едва не упустили победу, ведя в счете 3:0, однако пропустив дважды до финального свистка.

Last time out against tomorrow's opponents, Jarrod Bowen did this! ⚡️ pic.twitter.com/7lzQK7yELu