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Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.08.2021
Тренерская дуэль Мойеса и Роджерса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, второй тур
23 августа, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр Майкл Оливер (Ашингтон)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Претенденты на еврокубки будут закрывать второй тур нового сезона Английской Премьер-лиги. Обе команды стартовали с побед, однако были потрачены совершенно разные силы - "Вест Хэм" дважды по ходу матча отыгрывался и вырвал волевые три очка в "Ньюкасла", а "Лестер" весь второй тайм отсидел в защите против "Вулвз". Кто лучше восстановился среди этих двух команд?
"Вест Хэм"
Дважды в одну реку не войдешь, но Дэвид Мойес смог. Шотландский наставник провалился во время своего первого пришествия в "Вест Хэм", однако второе стало определяющим для "молотобойцев" - еврокубковое место для команды из Лондона. Прогресс очевиден, и он, в основном, благодаря тренеру. Именно Мойес привел в команду лидеров (уже сейчас) Соучека и Боуэна, да и чего греха таить - посадил Ярмоленко в далекий запас. "Молотобойцы" развиваются, в том году даже были некоторое время в топ-4, так почему не попробовать это в текущем сезоне?
⚡️????????♂️ pic.twitter.com/SvkX0sVQPO— West Ham United (@WestHam) August 21, 2021
Кадры хозяев
"Вест Хэм" начнет игру с одной потерей, однако не очень значительной – вечнотравмированый последнее время Масуаку не сможет помочь своей команде.
"Лестер"
О несчастье Роджерса уже и говорить нечего - дважды подряд его подопечные остаются в шаге от заветной зоны Лиги Чемпионов. Однако не все так плохо - два трофея за год в кармане (а это столько же, как в "Манчестер Сити"): Кубок и Суперкубок Англии. У команды есть стабильный состав, который время от времени усиливается только точечно. Вопрос теперь в североирландском тренере в его построениях на игру. Часто он меняет тактику и не знает какая ему больше по душе - с двумя центральными защитниками или с тремя.
????????????????. pic.twitter.com/JR8PCWcUlj— Leicester City (@LCFC) August 20, 2021
Кадры гостей
До полного "счастья" в "лис" еще и переполненный лазарет. Команде не помощники: Фофана, Бертранд, Джастин, Эванс и Нампали Мэнди.
Последние матчи "Вест Хэма" и "Лестера"
Последние пять встреч хозяев
- 15.08.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4 (АПЛ)
- 07.08.2021. "Вест Хэм" - "Аталанта" 2:0 (ТМ)
- 31.07.2021. "Брентфорд" - "Вест Хэм" 0:1 (ТМ)
- 24.07.2021. "Селтик" - "Вест Хэм" 2:6 (ТМ)
- 21.07.2021. "Рединг" - "Вест Хэм" 0:3 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 14.08.2021. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
- 07.08.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 1 0 (Суперкубок Англии)
- 04.08.2021. "Лестер" - "Вильярреал" 3:2 (ТМ)
- 31.07.2021. "КПР" - "Лестер" 3:3 (ТМ)
- 28.07.2021. "Виком" - "Лестер" 1:0 (ТМ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|Челси
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|3
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|4
|Тоттенхэм
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|5
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|6
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|7
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|8
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|10
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|12
|Уотфорд
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|13
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|15
|Лидс Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|16
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|17
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18
|Ньюкасл
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|19
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|20
|Норвич Сити
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
Личные встречи "Вест Хэма" и "Лестера"
Уже 137 раз коллективы противостояли друг другу. За победами преимущество невелика - 54:50 в пользу "молотобойцев", еще 33 матчей завершились вничью. Последний раз "Вест Хэм" и "Лестер" играл в 31-м туре АПЛ прошлого сезона. Тогда подопечные Мойеса едва не упустили победу, ведя в счете 3:0, однако пропустив дважды до финального свистка.
Last time out against tomorrow's opponents, Jarrod Bowen did this! ⚡️ pic.twitter.com/7lzQK7yELu— West Ham United (@WestHam) August 22, 2021
Последние пять матчей между командами
- 11.04.2021. "Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (АПЛ)
- 04.10.2020. "Лестер" - "Вест Хэм" 0:3 (АПЛ)
- 22.01.2020. "Лестер" - "Вест Хэм" 4:1 (АПЛ)
- 28.12.2019. "Вест Хэм" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
- 20.04.2019. "Вест Хэм" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Лестер"
Прогноз на матч "Вест Хэм" - "Лестер" от UA-Football
В прошлом сезоне "молотобойцы" дважды были сильнее "лис", еще и оба раза с ощутимым преимуществом. Команды почти не изменились - от игроков до тренеров, поэтому такого результата стоит ожидать и сегодня, правда, с ошибками в обороне - оба коллектива смогут отличиться в матче. Прогнозы на матч: Победа "Вест Хэма", обе забьют.
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