Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.08.2021

Английская Премьер-лига, второй тур

23 августа, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр Майкл Оливер (Ашингтон)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Претенденты на еврокубки будут закрывать второй тур нового сезона Английской Премьер-лиги. Обе команды стартовали с побед, однако были потрачены совершенно разные силы - "Вест Хэм" дважды по ходу матча отыгрывался и вырвал волевые три очка в "Ньюкасла", а "Лестер" весь второй тайм отсидел в защите против "Вулвз". Кто лучше восстановился среди этих двух команд?

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"Вест Хэм"

Дважды в одну реку не войдешь, но Дэвид Мойес смог. Шотландский наставник провалился во время своего первого пришествия в "Вест Хэм", однако второе стало определяющим для "молотобойцев" - еврокубковое место для команды из Лондона. Прогресс очевиден, и он, в основном, благодаря тренеру. Именно Мойес привел в команду лидеров (уже сейчас) Соучека и Боуэна, да и чего греха таить - посадил Ярмоленко в далекий запас. "Молотобойцы" развиваются, в том году даже были некоторое время в топ-4, так почему не попробовать это в текущем сезоне?

Кадры хозяев

"Вест Хэм" начнет игру с одной потерей, однако не очень значительной – вечнотравмированый последнее время Масуаку не сможет помочь своей команде.

"Лестер"

О несчастье Роджерса уже и говорить нечего - дважды подряд его подопечные остаются в шаге от заветной зоны Лиги Чемпионов. Однако не все так плохо - два трофея за год в кармане (а это столько же, как в "Манчестер Сити"): Кубок и Суперкубок Англии. У команды есть стабильный состав, который время от времени усиливается только точечно. Вопрос теперь в североирландском тренере в его построениях на игру. Часто он меняет тактику и не знает какая ему больше по душе - с двумя центральными защитниками или с тремя.

Кадры гостей

До полного "счастья" в "лис" еще и переполненный лазарет. Команде не помощники: Фофана, Бертранд, Джастин, Эванс и Нампали Мэнди.

Последние матчи "Вест Хэма" и "Лестера"

Последние пять встреч хозяев

15.08.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4 (АПЛ)

07.08.2021. "Вест Хэм" - "Аталанта" 2:0 (ТМ)

31.07.2021. "Брентфорд" - "Вест Хэм" 0:1 (ТМ)

24.07.2021. "Селтик" - "Вест Хэм" 2:6 (ТМ)

21.07.2021. "Рединг" - "Вест Хэм" 0:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

14.08.2021. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

07.08.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 1 0 (Суперкубок Англии)

04.08.2021. "Лестер" - "Вильярреал" 3:2 (ТМ)

31.07.2021. "КПР" - "Лестер" 3:3 (ТМ)

28.07.2021. "Виком" - "Лестер" 1:0 (ТМ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Ливерпуль 2 2 0 0 5-0 6 2 Челси 2 2 0 0 5-0 6 3 Брайтон энд Хоув Альбион 2 2 0 0 4-1 6 4 Тоттенхэм 2 2 0 0 2-0 6 5 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 6-2 4 6 Эвертон 2 1 1 0 5-3 4 7 Брентфорд 2 1 1 0 2-0 4 8 Манчестер Сити 2 1 0 1 5-1 3 9 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 4-2 3 10 Астон Вилла 2 1 0 1 4-3 3 11 Лестер Сити 1 1 0 0 1-0 3 12 Уотфорд 2 1 0 1 3-4 3 13 Саутгемптон 2 0 1 1 2-4 1 14 Кристал Пэлас 2 0 1 1 0-3 1 15 Лидс Юнайтед 2 0 1 1 3-7 1 16 Вулверхэмптон 2 0 0 2 0-2 0 17 Бернли 2 0 0 2 1-4 0 18 Ньюкасл 2 0 0 2 2-6 0 19 Арсенал 2 0 0 2 0-4 0 20 Норвич Сити 2 0 0 2 0-8 0

Личные встречи "Вест Хэма" и "Лестера"

Уже 137 раз коллективы противостояли друг другу. За победами преимущество невелика - 54:50 в пользу "молотобойцев", еще 33 матчей завершились вничью. Последний раз "Вест Хэм" и "Лестер" играл в 31-м туре АПЛ прошлого сезона. Тогда подопечные Мойеса едва не упустили победу, ведя в счете 3:0, однако пропустив дважды до финального свистка.

Last time out against tomorrow's opponents, Jarrod Bowen did this! ⚡️ pic.twitter.com/7lzQK7yELu — West Ham United (@WestHam) August 22, 2021

Последние пять матчей между командами

11.04.2021. "Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (АПЛ)

04.10.2020. "Лестер" - "Вест Хэм" 0:3 (АПЛ)

22.01.2020. "Лестер" - "Вест Хэм" 4:1 (АПЛ)

28.12.2019. "Вест Хэм" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)

20.04.2019. "Вест Хэм" - "Лестер" 2:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Лестер"

Прогноз на матч "Вест Хэм" - "Лестер" от UA-Football

В прошлом сезоне "молотобойцы" дважды были сильнее "лис", еще и оба раза с ощутимым преимуществом. Команды почти не изменились - от игроков до тренеров, поэтому такого результата стоит ожидать и сегодня, правда, с ошибками в обороне - оба коллектива смогут отличиться в матче. Прогнозы на матч: Победа "Вест Хэма", обе забьют.