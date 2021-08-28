Пятна красные флажков. Вулверхэмптон – МЮ. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 29.08.2021

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

29 августа. 18:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Последний глоток клубного английского футбола перед международной паузой. Главной в воскресенье и замыкающей для всего тура станет встреча "Вулвз" и "МЮ". Обе команды уже потеряли баллы в стартовых двух матчах и наверняка с полной отдачей поборются за зачетные пункты в очном поединке.

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"Вулверхэмптон"

Предсезонную подготовку "волки" прошли под руководством нового специалиста, естественно, португальца. Бруну Лажи был назначен на должность менеджера первой команды еще в июне. ЕВРО все-таки немного спутало карты специалисту, так как лидеры коллектива вернулись в расположение клуба только под конец июля. По первым официальным матчам "Вулверхэмптона" в сезоне ощущается, что физика у игроков еще не приведена под общий знаменатель.

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Хромают командные взаимодействия, также нужно подтягивать реализацию. "Лестеру" и "Тоттенхэму" коллектив Лажи уступил с одинаковым счетом 1:0, хотя вернувшийся после травмы Рауль Хименес и еще один лидер банды Адама Траоре имели прилично возможностей для взятия ворот. Действительно не сказать, что по игре футболисты "Вулвз" заслужили эти два поражения, но если опытные соперники трансформируют моменты в цифры на табло, а ты нет, то нужно задуматься. "Волки" сделали выводы во втором раунде Кубка лиги и разбили "Ноттингем Форест" (4:0). В качестве подзарядки – вполне сойдет, теперь нужно перенести настрой на АПЛ.

"Манчестер Юнайтед"

Летняя трансферная компания "красных дьяволов" не может не впечатлять. Джейдон Санчо и Рафаэль Варан – это качественное усиление под основу, завоевание кубков. Больше всего Оле Гуннару Сульшеру как раз и не хватает именно выигранных трофеев, уже не один раз было сказано о том, что будущее норвежца после сезона-2021/22 определит именно прирост в данной графе. Или его отсутствие. И вот, "Манчестер Юнайтед" еще раз приковал внимание футбольной общественности к своим социальным сетям громким анонсом о возвращении в клуб Криштиану Роналду. Количество подписчиков в Instagram манкунианцев уже возросло на несколько миллионов, старые красные футболки с заветными CR7 на спине вновь стали актуальными. Сульшер получит в свои руки мощный, но громоздкий инструмент – настоящего победителя и бомбардира, который не считает нужным отрабатывать в обороне и работать в системе. В общем, после сентябрьского перерыва на матчи сборных с большим интересом понаблюдаем за ролью и влиянием Роналду в Манчестере.

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В 1-м туре "дьяволы" очень легко разбили персональный прессинг "Лидс Юнайтед", Поль Погба умудрился отдать 4 результативных передачи (5:0). Через неделю после разгрома "павлинов" банда Сульшера споткнулась об оборонительные редуты "Саутгемптона" (1:1). Как раз тот случай, когда могли пригодиться умения Криштиану.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 2 "Манчестер Юнайтед" 2 1 1 0 6 4 4 16 "Вулверхэмптон" 2 0 0 2 0 -2 0

Личные встречи

23.05.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

29.12.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:0

01.02.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:0

15.01.20 КФА "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:0

04.01.20 КФА "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" 0:0

Цифры и факты

– "МЮ" не проигрывает в последних 27 выездных матчах в АПЛ – повторение рекорда "Арсенала";

– "Вулверхэмптон" проиграл в последних 5 поединках в АПЛ;

– "Волки" уступили с разницей в 1 гол в последних 4 матчах чемпионата Англии;

– "Юнайтед" не проигрывает в 6 последних встречах с "Вулвз" во всех соревнованиях;

– Во всех турнирах команды встречались между собой 107 раз – 51 победа "МЮ", 36 викторий "Вулвз" и 20 паритетов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете хозяев находятся Хони, Вилли Боли, Педру Нету, Ерсон Москера и Уго Буэно. Сульшер не рассчитывает на Маркуса Рашфорда, Алекса Теллеса и Скотта Мактоминея. Под вопросом у "МЮ" Эдинсон Кавани и Фил Джонс. Не стоит ожидания выхода на поле Криштиану Роналду – у португальца было зафиксировано повреждение, да и слишком рано бросать его на амбразуру, еще и не презентованного.

"Вулверхэмптон", 3-4-3: Са – Килман, Коади, Саисс – Гувер, Невеш, Моутиньо, Марсал – Тринкау, Хименес, Траоре

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба, Санчо, Фернандеш, Лингард – Гринвуд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

1:2. Если в дело не вмешаются обстоятельства, предвидеть которые в этих строчках не представляется возможным, то статус фаворита для "Юнайтед" и их осечка в прошлой игре всячески намекают на успех. "Вулверхэмптон", конечно же, колюч, но пока не слишком собран и плох в реализации моментов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.