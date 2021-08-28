Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятна красные флажков. Вулверхэмптон – МЮ. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 29.08.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "волками" и "красными дьяволами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 3-й тур.
29 августа. 18:30. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Последний глоток клубного английского футбола перед международной паузой. Главной в воскресенье и замыкающей для всего тура станет встреча "Вулвз" и "МЮ". Обе команды уже потеряли баллы в стартовых двух матчах и наверняка с полной отдачей поборются за зачетные пункты в очном поединке.
"Вулверхэмптон"
Предсезонную подготовку "волки" прошли под руководством нового специалиста, естественно, португальца. Бруну Лажи был назначен на должность менеджера первой команды еще в июне. ЕВРО все-таки немного спутало карты специалисту, так как лидеры коллектива вернулись в расположение клуба только под конец июля. По первым официальным матчам "Вулверхэмптона" в сезоне ощущается, что физика у игроков еще не приведена под общий знаменатель.
Хромают командные взаимодействия, также нужно подтягивать реализацию. "Лестеру" и "Тоттенхэму" коллектив Лажи уступил с одинаковым счетом 1:0, хотя вернувшийся после травмы Рауль Хименес и еще один лидер банды Адама Траоре имели прилично возможностей для взятия ворот. Действительно не сказать, что по игре футболисты "Вулвз" заслужили эти два поражения, но если опытные соперники трансформируют моменты в цифры на табло, а ты нет, то нужно задуматься. "Волки" сделали выводы во втором раунде Кубка лиги и разбили "Ноттингем Форест" (4:0). В качестве подзарядки – вполне сойдет, теперь нужно перенести настрой на АПЛ.
⏱ 24 hours until #WOLMUN...— Wolves (@Wolves) August 28, 2021
???????? pic.twitter.com/IOrJE4X2dz
"Манчестер Юнайтед"
Летняя трансферная компания "красных дьяволов" не может не впечатлять. Джейдон Санчо и Рафаэль Варан – это качественное усиление под основу, завоевание кубков. Больше всего Оле Гуннару Сульшеру как раз и не хватает именно выигранных трофеев, уже не один раз было сказано о том, что будущее норвежца после сезона-2021/22 определит именно прирост в данной графе. Или его отсутствие. И вот, "Манчестер Юнайтед" еще раз приковал внимание футбольной общественности к своим социальным сетям громким анонсом о возвращении в клуб Криштиану Роналду. Количество подписчиков в Instagram манкунианцев уже возросло на несколько миллионов, старые красные футболки с заветными CR7 на спине вновь стали актуальными. Сульшер получит в свои руки мощный, но громоздкий инструмент – настоящего победителя и бомбардира, который не считает нужным отрабатывать в обороне и работать в системе. В общем, после сентябрьского перерыва на матчи сборных с большим интересом понаблюдаем за ролью и влиянием Роналду в Манчестере.
В 1-м туре "дьяволы" очень легко разбили персональный прессинг "Лидс Юнайтед", Поль Погба умудрился отдать 4 результативных передачи (5:0). Через неделю после разгрома "павлинов" банда Сульшера споткнулась об оборонительные редуты "Саутгемптона" (1:1). Как раз тот случай, когда могли пригодиться умения Криштиану.
Welcome ????????????????, @Cristiano ????#MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|6
|4
|4
|16
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|0
|2
|0
|-2
|0
Личные встречи
23.05.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" 1:2
29.12.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:0
01.02.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:0
15.01.20 КФА "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:0
04.01.20 КФА "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" 0:0
Цифры и факты
– "МЮ" не проигрывает в последних 27 выездных матчах в АПЛ – повторение рекорда "Арсенала";
– "Вулверхэмптон" проиграл в последних 5 поединках в АПЛ;
– "Волки" уступили с разницей в 1 гол в последних 4 матчах чемпионата Англии;
– "Юнайтед" не проигрывает в 6 последних встречах с "Вулвз" во всех соревнованиях;
– Во всех турнирах команды встречались между собой 107 раз – 51 победа "МЮ", 36 викторий "Вулвз" и 20 паритетов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете хозяев находятся Хони, Вилли Боли, Педру Нету, Ерсон Москера и Уго Буэно. Сульшер не рассчитывает на Маркуса Рашфорда, Алекса Теллеса и Скотта Мактоминея. Под вопросом у "МЮ" Эдинсон Кавани и Фил Джонс. Не стоит ожидания выхода на поле Криштиану Роналду – у португальца было зафиксировано повреждение, да и слишком рано бросать его на амбразуру, еще и не презентованного.
"Вулверхэмптон", 3-4-3: Са – Килман, Коади, Саисс – Гувер, Невеш, Моутиньо, Марсал – Тринкау, Хименес, Траоре
"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба, Санчо, Фернандеш, Лингард – Гринвуд
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
1:2. Если в дело не вмешаются обстоятельства, предвидеть которые в этих строчках не представляется возможным, то статус фаворита для "Юнайтед" и их осечка в прошлой игре всячески намекают на успех. "Вулверхэмптон", конечно же, колюч, но пока не слишком собран и плох в реализации моментов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Зинченко помог Ман Сити разгромить Арсенал. Точность его передач - 95%
- АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Хуже быть не может
- Ингулец - Мариуполь 3:0. Не туда Остапа понесло
- Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал. Решающий бой для Артеты
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО