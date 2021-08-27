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Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2021
Манчестер Сити – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 августа 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
28 августа 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 14:30 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В последний раз “Арсенал” начал чемпионат с трех поражений подряд в сезоне 1954/55. “Канониры” уступили лондонским “Брентфорду” и “Челси” в первых двух турах с общим счетом 0:4, а в субботней игре команда Артеты будет противостоять действующему чемпиону “Манчестер Сити”.
Манчестер Сити
“Манчестер Сити” был мало похож на себя в матче первого тура против “Тоттенхэма”, но поражение “горожан” команде Нуну Эшпириту Санту можно объяснить многочисленными факторами: “Сити” едва ли не позже всех начал предсезонку из-за большого количества сборников, команда Гвардиола всегда медленно входит в сезон, “шпоры” очень хорошо действовали в защите и сыграли в максимально неудобном стиле для “Сити”. Неделю спустя команда Гвардиола разнесла “Норвич” 5:0, первый гол забил Джек Грилиш, и игра в целом получилась очень односторонней.
“Манчестер Сити” пока еще остается без яркого выраженного нападающего. Габриэл Жезус трансформировался в вингера, выполнив пару ассистов в игре против “канареек”, а Харри Кейн остался в “Тоттенхэме”. Отказалась команда Гвардиолы и от возможности подписать Роналду.
Из-за травм пропустят матч с “Арсеналом” Фил Фоден и Кевин Де Брюйне, Бенжамен Менди будет недоступным из-за других обстоятельств. Все остальные готовы к матчу.
Арсенал
Посреди недели “Арсенал” разгромил “Вест Бромвич” со счетом 6:0 в Кубке Лиги, но “дрозды” играли резервной командой, поэтому переоценивать этот результат не стоит. И все же, какой-никакой, но это важный результат для “Арсенала”. Команде нужно возвращать уверенность после двух безголевых поражений в первых двух турах. Хет-трик оформил Обамеянг, по мячу провели Пепе, Сака и Ляказетт.
О поражении “Челси” говорили как о противостоянии “мальчиков с мужчинами”, настолько беспомощным выглядел “Арсенал” в игре с “синими”. Артета вправе говорить о потере девяти игроков основы, но в безрадостном поражении во многом виноват и главный тренер “Арсенала”, который допустил ряд тактических ошибок, в частности отказавшись от схемы с тремя центрбеками, и оголив фланги. Провальный был и прессинг “канониров”.
Обамеянг и Эдегор готовы выйти в старте на матч против “Манчестер Сити”, вернулись к тренировкам Габриэл и Уайт, но их возвращения стоит ждать уже после международной паузы. Вне игры остаются Парти и Нкетиа. Виллиан занимается своим возвращением в Бразилию. Сака получил небольшую травму в игре с ВБА, поэтому его участие под вопросом.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл десять из 11 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах.
- В восьми из последних девяти домашних матчей в АПЛ “Манчестер Сити” забивал два и больше голов.
- “Арсенал” не пропускал от “Сити” только в одном матче из последних 11. В восьми из 11 поединков “канонирам” также не удалось забить.
- Согласно котировкам букмекеров, Артета – первый кандидат на увольнение в АПЛ.
- За два тура “Арсенал” нанес 22 удара – это седьмой показатель в лиге. При этом большинство из этих ударов не были опасными (xG “канониров” составляет всего 1.1 – 13-14 показатель в АПЛ). Помимо “Арсенала”, без голов в лиге также остаются “Норвич”, “Бернли”, “Кристал Пэлас” и “Вулверхэмптон”.
- “Арсенал” проиграл шесть последних матчей чемпионам АПЛ, пропустив три гола в пяти из шести поединков.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала
“Сити”
- 21.08 “Норвич” 5:0 (АПЛ)
- 15.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
- 07.08 “Лестер” 0:1 (Суперкубок Англии)
- 03.08 “Блэкпул” 4:1 (ТМ)
- 31.07 “Бернли” 4:0 (ТМ)
“Арсенал”
- 25.08 “Вест Бромвич” 6:0 (Кубок Лиги)
- 22.08 “Челси” 0:2 (АПЛ)
- 13.08 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)
- 08.08 “Тоттенхэм” 0:1 (ТМ)
- 01.08 “Челси” 1:2 (ТМ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|2
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|3
|"Челси"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|5
|"Тоттенхэм"
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|6-2
|+4
|4
|7
|"Эвертон"
|2
|1
|1
|0
|5-3
|+2
|4
|8
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|9
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|0
|1
|5-1
|+4
|3
|10
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|4-3
|+1
|3
|11
|"Уотфорд"
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|12
|"Лестер Сити"
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|13
|"Саутгемптон"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|14
|"Кристал Пэлас"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
|15
|"Лидс Юнайтед"
|2
|0
|1
|1
|3-7
|-4
|1
|16
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|17
|"Бернли"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
|18
|"Ньюкасл"
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|19
|"Арсенал"
|2
|0
|0
|2
|0-4
|-4
|0
|20
|"Норвич Сити"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|-8
|0
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Личные встречи
“Арсенал” проиграл “Манчестер Сити” в восьми последних матчах Премьер-лиги, 0:3, 0:3, 0:1 и 0:1 в четырех встречах с декабря 2019-го. Этой неудачной серии "канониры" могут противопоставить только победу над “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка Англии-2020 (2:0). Общая статистика в АПЛ все еще в пользу “Арсенала”: 23 победы, 10 ничьих, 15 поражений.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер – Грилиш, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Торрес, Марез
“Арсенал”: Лено – Тирни, Холдинг, Мари, Чамберс – Джака, Локонга – Сака, Эдегор, Пепе – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал от UA-Football
Артета хорошо знает Гвардиолу и его команду, так как проработал три года в качестве ассистента тренера в “Сити”, но инсайдерские знания пока не помогают ему победить “горожан” в чемпионате. Во многом это можно объяснить пропастью в уровне команд. “Арсенал” по-прежнему остается без своих двух основных центрбеков и с проблемным правым флангом. Коэффициент на победу “канониров” составляет от 11 до 13. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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