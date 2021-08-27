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Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2021 

Англия
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Манчестер Сити – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 августа 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2021 

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, третий тур

28 августа 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 14:30 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В последний раз “Арсенал” начал чемпионат с трех поражений подряд в сезоне 1954/55. “Канониры” уступили лондонским “Брентфорду” и “Челси” в первых двух турах с общим счетом 0:4, а в субботней игре команда Артеты будет противостоять действующему чемпиону “Манчестер Сити”.

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Манчестер Сити

“Манчестер Сити” был мало похож на себя в матче первого тура против “Тоттенхэма”, но поражение “горожан” команде Нуну Эшпириту Санту можно объяснить многочисленными факторами: “Сити” едва ли не позже всех начал предсезонку из-за большого количества сборников, команда Гвардиола всегда медленно входит в сезон, “шпоры” очень хорошо действовали в защите и сыграли в максимально неудобном стиле для “Сити”. Неделю спустя команда Гвардиола разнесла “Норвич” 5:0, первый гол забил Джек Грилиш, и игра в целом получилась очень односторонней.

“Манчестер Сити” пока еще остается без яркого выраженного нападающего. Габриэл Жезус трансформировался в вингера, выполнив пару ассистов в игре против “канареек”, а Харри Кейн остался в “Тоттенхэме”. Отказалась команда Гвардиолы и от возможности подписать Роналду.

Из-за травм пропустят матч с “Арсеналом” Фил Фоден и Кевин Де Брюйне, Бенжамен Менди будет недоступным из-за других обстоятельств. Все остальные готовы к матчу.

Арсенал

Посреди недели “Арсенал” разгромил “Вест Бромвич” со счетом 6:0 в Кубке Лиги, но “дрозды” играли резервной командой, поэтому переоценивать этот результат не стоит. И все же, какой-никакой, но это важный результат для “Арсенала”. Команде нужно возвращать уверенность после двух безголевых поражений в первых двух турах. Хет-трик оформил Обамеянг, по мячу провели Пепе, Сака и Ляказетт.

О поражении “Челси” говорили как о противостоянии “мальчиков с мужчинами”, настолько беспомощным выглядел “Арсенал” в игре с “синими”. Артета вправе говорить о потере девяти игроков основы, но в безрадостном поражении во многом виноват и главный тренер “Арсенала”, который допустил ряд тактических ошибок, в частности отказавшись от схемы с тремя центрбеками, и оголив фланги. Провальный был и прессинг “канониров”.

Обамеянг и Эдегор готовы выйти в старте на матч против “Манчестер Сити”, вернулись к тренировкам Габриэл и Уайт, но их возвращения стоит ждать уже после международной паузы. Вне игры остаются Парти и Нкетиа. Виллиан занимается своим возвращением в Бразилию. Сака получил небольшую травму в игре с ВБА, поэтому его участие под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” выиграл десять из 11 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах.
  • В восьми из последних девяти домашних матчей в АПЛ “Манчестер Сити” забивал два и больше голов.
  • “Арсенал” не пропускал от “Сити” только в одном матче из последних 11. В восьми из 11 поединков “канонирам” также не удалось забить.
  • Согласно котировкам букмекеров, Артета – первый кандидат на увольнение в АПЛ.
  • За два тура “Арсенал” нанес 22 удара – это седьмой показатель в лиге. При этом большинство из этих ударов не были опасными (xG “канониров” составляет всего 1.1 – 13-14 показатель в АПЛ). Помимо “Арсенала”, без голов в лиге также остаются “Норвич”, “Бернли”, “Кристал Пэлас” и “Вулверхэмптон”.
  • “Арсенал” проиграл шесть последних матчей чемпионам АПЛ, пропустив три гола в пяти из шести поединков.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала

“Сити”

  • 21.08 “Норвич” 5:0 (АПЛ)
  • 15.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
  • 07.08 “Лестер” 0:1 (Суперкубок Англии)
  • 03.08 “Блэкпул” 4:1 (ТМ)
  • 31.07 “Бернли” 4:0 (ТМ)

“Арсенал”

  • 25.08 “Вест Бромвич” 6:0 (Кубок Лиги)
  • 22.08 “Челси” 0:2 (АПЛ)
  • 13.08 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)
  • 08.08 “Тоттенхэм” 0:1 (ТМ)
  • 01.08 “Челси” 1:2 (ТМ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм Юнайтед" 2 2 0 0 8-3 +5 6
2 "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-0 +5 6
3 "Челси" 2 2 0 0 5-0 +5 6
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 4-1 +3 6
5 "Тоттенхэм" 2 2 0 0 2-0 +2 6
6 "Манчестер Юнайтед" 2 1 1 0 6-2 +4 4
7 "Эвертон" 2 1 1 0 5-3 +2 4
8 "Брентфорд" 2 1 1 0 2-0 +2 4
9 "Манчестер Сити" 2 1 0 1 5-1 +4 3
10 "Астон Вилла" 2 1 0 1 4-3 +1 3
11 "Уотфорд" 2 1 0 1 3-4 -1 3
12 "Лестер Сити" 2 1 0 1 2-4 -2 3
13 "Саутгемптон" 2 0 1 1 2-4 -2 1
14 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 0-3 -3 1
15 "Лидс Юнайтед" 2 0 1 1 3-7 -4 1
16 "Вулверхэмптон" 2 0 0 2 0-2 -2 0
17 "Бернли" 2 0 0 2 1-4 -3 0
18 "Ньюкасл" 2 0 0 2 2-6 -4 0
19 "Арсенал" 2 0 0 2 0-4 -4 0
20 "Норвич Сити" 2 0 0 2 0-8 -8 0

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Личные встречи

“Арсенал” проиграл “Манчестер Сити” в восьми последних матчах Премьер-лиги, 0:3, 0:3, 0:1 и 0:1 в четырех встречах с декабря 2019-го. Этой неудачной серии "канониры" могут противопоставить только победу над “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка Англии-2020 (2:0). Общая статистика в АПЛ все еще в пользу “Арсенала”: 23 победы, 10 ничьих, 15 поражений.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер – Грилиш, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Торрес, Марез

“Арсенал”: Лено – Тирни, Холдинг, Мари, Чамберс – Джака, Локонга – Сака, Эдегор, Пепе – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал от UA-Football

Артета хорошо знает Гвардиолу и его команду, так как проработал три года в качестве ассистента тренера в “Сити”, но инсайдерские знания пока не помогают ему победить “горожан” в чемпионате. Во многом это можно объяснить пропастью в уровне команд. “Арсенал” по-прежнему остается без своих двух основных центрбеков и с проблемным правым флангом. Коэффициент на победу “канониров” составляет от 11 до 13. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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