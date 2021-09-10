Заточив зуб. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 11.09.2021

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

11 сентября. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Вот и подошел к концу сентябрьский международный перерыв. Уже первая английская суббота после него завершится крайне интересным поединком. Прошлый матч между "Челси" и "Астон Виллой" ознаменовала борьба за попадание в Лигу чемпионов для "синих". Вышло так, что "львы" на домашнем стадионе в Бирмингеме перебегали своих лондонских гостей, и лишь благодаря победе "Тоттенхэма" в параллельной игре подопечные Тухеля заскочили в главный клубный европейский вагон через чемпионат.

Это потом "Челси" одолел "Сити" в финале ЛЧ и, таким образом, все равно заявился на престижное соревнование, однако вряд ли "пенсионеры" могли специально закладывать подобный сценарий в 38-м туре. Эмоции улеглись, зато горький привкус для фаворита и интересный подтекст данного противостояния в целом точно остались.

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"Челси"

Перед паузой на матчи сборных команда Тухеля успела вполне качественно стартовать в новой кампании. С "Вильярреалом" в Суперкубке УЕФА принесла успех идея Томаса выпустить на лотерею Кепу (1:1, 6:5 по пенальти), а уже в двух первых поединках чемпионата, с "Кристал Пэлас" (3:0) и "Арсеналом" (0:2), "синие" даже не заметили сопротивления со стороны оппонентов в пределах 90 минут. Кто знает, возможно, не сыграй Рис Джеймс в гандбол во вратарской площадке, гостям бы удалось засушить игру в матче 3-го тура с "Ливерпулем", отобрав 3 очка и на "Энфилде". Стойкость и оборонительная надежность "Челси" вдесятером во втором тайме с "красными" заслуживают отдельных аплодисментов. В трех встречах АПЛ Менди пропустил всего 1 гол – с 11-метрового от Салаха.

Сентябрь у "пенсионеров" выйдет довольно жестким, поэтому настрой нужно задавать здесь и сейчас. До конца месяца лондонцы сыграют с "Зенитом", "Тоттенхэмом", еще раз с "Виллой" в Кубке лиги, с "Манчестер Сити" и "Ювентусом". Наверняка с улучшенным ростером победитель ЛЧ намерен сражаться до последнего во всех турнирах. Напомним, 31 августа центральную ось на правах аренды укрепил Сауль Ньигес, захотевший перемен. Возможно, хавбек заменит Ковачича или Жоржиньо со скамейки уже в субботу.

"Астон Вилла"

Летом боссы из Бирмингема положили на свой счет 100 миллионов фунтов стерлингов от шейхов, но при этом Смит был вынужден потерять лидера команды. Грилиш определял игру "Астон Виллы". В те несчастливые для коллектива дни, когда талантливый воспитанник находился в лазарете, банда Дина раз за разом недобирала зачетные пункты.

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К счастью, руководство не пожадничало и адекватно решило влить манчестерские средства обратно в состав. Летом "Виллу" усилили опытный нападающий Дэнни Ингз и одаренный полузащитник Эмилиано Буэндия. Парни быстро начали оправдывать доверие. Например, именно бывший хавбек "Норвича" спас "львов" от поражения в матче с новичком "Брентфордом" (1:1). Также отметим, что подопечные Смита обыграли "Ньюкасл" (2:0), где успел отличиться экс-форвард "Саутгемптона", однако в 1-м туре "вилланы" уступили дебютанту "Уотфорду" (3:2) – в той встрече автограф 29-летнего Ингза дивидендов не принес.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 4 "Челси" 3 2 1 0 6 5 7 11 "Астон Вилла" 3 1 1 1 5 1 4

Личные встречи

23.05.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Челси" 2:1

28.12.20 АПЛ "Челси" – "Астон Вилла" 1:1

21.06.20 АПЛ "Астон Вилла" – "Челси" 1:2

04.12.19 АПЛ "Челси" – "Астон Вилла" 2:1

02.04.16 АПЛ "Астон Вилла" – "Челси" 0:4

Цифры и факты

– Серия "Челси" без поражений длится 9 официальных матчей во всех турнирах (6 побед, 3 ничьи);

– "Синие" выиграли в 5 из 6 прошлых домашних матчах с "Астон Виллой";

– В 3 последних поединках между "Челси" и "львами" голы забивали обе команды;

– 156 встреч: 63 победы "пенсионеров", 35 паритетов и 58 викторий "Виллы".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Казалось бы, только начало сезона, а этот абзац уже такой солидный по размеру. У "Челси" точно не сыграют дисквалифицированный Джеймс, травмированные Пулишич и Канте, а также бразилец Тьяго Силва – из-за бана от ФИФА в связи с инцидентом в матче Бразилия – Аргентина. Под вопросом участие Лукаку, хотя Ромелу успел потренироваться с партнерами в Кобхэме. В свою очередь у "Виллы" в лазарете почти дискотека. Дин Смит точно не рассчитывает на Кейнана Дэвиса, Трезеге и Моргана Сансона; не факт, что появятся в субботу Бертран Траоре, Эзри Конса, Джейкоб Рэмзи и Леон Бэйли. Критичным будет отсутствие двух Эмилиано – Мартинеса и Буэндии. Аргентинцы не выйдут на газон "Стэмфорд Бридж" по той же причине, что и Тьяго Силва.

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"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Хавертц, Маунт – Лукаку

"Астон Вилла", 4-4-2: Стир – Кэш, Туанзебе, Мингз, Таргетт – Янг, Макгинн, Луис, Эль-Гази – Уоткинс, Ингз

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

2:0. Большинство игроков лондонской банды регулярно разъезжается в лагеря сборных. Переключиться обратно на клубные соревнования, быстро вспомнить командную химию – в этом и заключается основная задача для хозяев на этот поединок. Гостям же будет невероятно сложно без одного лидера в воротах и другого в средней линии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.