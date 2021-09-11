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Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.09.2021
Лестер – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 сентября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четвертый тур
11 сентября 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 17:00 “Манчестер Сити”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Лестер” и “Манчестер Сити” сыграют во второй раз в сезоне. Перед стартом чемпионата Англии команда Брендана Роджерса переиграла “горожан” в матче за Суперкубок Англии. Этот трофей имеет полуофициальный статус в Англии и чемпион АПЛ-2020/21 играл его полурезервным составом. Все будет по-другому в субботу на “Кинг Пауэр Стэдиум”.
Лестер
“Лестер” набрал шесть очков из девяти возможных, но результаты матчей немного льстят команде Брендана Роджерса. И в игре с “Вулверхэмптоном” (1:0), и с “Норвичем” (2:1), “Лестер” не был похож сам на себя, не имел никакого преимущества, и исход этих поединков мог быть совсем другим. С другой стороны, команда Роджерса не настолько ужасно играла против “Вест Хэма”, как говорит итоговый счет (1:4).
Слишком много травм навалилось на “Лестер”. Особо уязвимой выглядела линия защиты. По разным причинам не играли в стартовых матчах Эванс, новичок Вестергор, Джастин, Фофана, Бертранд, Рикарду Перейра был заменен на 11-й минуте матча с “Норвичем”. Чаглар Сеюнджю, который должен был стать опорой “Лестера” в виду сложившихся обстоятельства, резко сдал в качестве игры.
Мало что пока получается и у игроков атаки Мэддисона и Барнса. Новичок Патсон Дака получает пока мало шансов. Все надежды на Варди и Ихеаначо.
Во время международной паузы Бертранд, Эванс и Вестегор подтянулись к основному составу, но Роджерс говорит, что двое последних еще не готовы на сто процентов. Джастин и Фофана восстанавливаться будут еще долго. Не сыграет против “Манчестер Сити” и дисквалифицированный Айосе Перес.
Манчестер Сити
В пятницу вечером Пеп Гвардиола еще не не знал, смогут ли Эдерсон и Габриэл Жезус сыграть против “Лестера”. Клубы АПЛ могли либо договориться с бразильской конфедерацией и ФИФА, либо просто плюнуть на запрет, либо оставить все как есть, и
Из потерь у "Манчестер Сити" остаются только Де Брюйне и Фоден. Они близки к восстановлению после травм, но вероятно рисковать их здоровьем никто не будет. У второго вратаря Зака Стеффена был положительный тест на ковид в расположении сборной США. Менди остается за решеткой.
“Манчестер Сити” выиграл два последних матча с общим счетом 10:0, но в играх против “Арсенала” и “Норвичем” все обстоятельства удачно складывались для команды Гвардиолы. “Лестер” – это будет совсем другой тест. В частности вызывает интерес позиция Торреса. Будет ли испанец настолько эффективен на позиции центрфорварда, как в двух последних матчах? Никто не ждет от воспитанника “Валенсии”, что он будет играть как Харри Кейн, но Торрес существенно добавил в игре на острии в новом сезоне.
Статистика команд, цифры и факты
- Джейми Варди забил восемь голов в десяти матчах чемпионата с “Манчестер Сити”.
- Учитывая Суперкубок Англии, “Манчестер Сити” проиграл три последних выездных матча, в двух из них команда Гвардиолы не забивала.
- Габриэл Жезус прекрасно себя чувствует на позиции вингера, и был задействован в 13 голах в последних 16 матчах АПЛ за “Сити”. Также он часто забивает “Лестеру” – пять голов.
- “Лестер” и “Манчестер Сити” не играли вничью друг с другом в чемпионате в последних 11 матчах, на поле “Лестера” между командами была всего одна ничья в последних 23 лиговых матчах.
- После трех туров у “Манчестер Сити” лучшая в чемпионате разница мячей – десять забитых, один пропущенный.
Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити
Лестер
- 28.08 “Норвич” 2:1 (АПЛ)
- 23.08 “Вест Хэм” 1:4 (АПЛ)
- 14.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 07.08 “Лестер” 1:0 (Суперкубок Англии)
- 04.08 “Вильярреал” 3:2 (ТМ)
Манчестер Сити
- 28.08 “Арсенал” 5:0 (АПЛ)
- 21.08 “Норвич” 5:0 (АПЛ)
- 15.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
- 07.08 “Лестер” 0:1 (Суперкубок Англии)
- 03.08 “Блэкпул” 4:1 (ТМ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|3-0
|+3
|9
|2
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|2
|1
|0
|10-5
|+5
|7
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|+5
|7
|4
|"Челси"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|+5
|7
|5
|"Ливерпуль"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|+5
|7
|6
|"Эвертон"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|7
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|0
|1
|10-1
|+9
|6
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|+1
|6
|9
|"Лестер Сити"
|3
|2
|0
|1
|4-5
|-1
|6
|10
|"Брентфорд"
|3
|1
|2
|0
|3-1
|+2
|5
|11
|"Астон Вилла"
|3
|1
|1
|1
|5-4
|+1
|4
|12
|"Уотфорд"
|3
|1
|0
|2
|3-5
|-2
|3
|13
|"Саутгемптон"
|3
|0
|2
|1
|4-6
|-2
|2
|14
|"Кристал Пэлас"
|3
|0
|2
|1
|2-5
|-3
|2
|15
|"Лидс Юнайтед"
|3
|0
|2
|1
|4-8
|-4
|2
|16
|"Бернли"
|3
|0
|1
|2
|2-5
|-3
|1
|17
|"Ньюкасл"
|3
|0
|1
|2
|4-8
|-4
|1
|18
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|0
|3
|0-3
|-3
|0
|19
|"Норвич Сити"
|3
|0
|0
|3
|1-10
|-9
|0
|20
|"Арсенал"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|-9
|0
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами. “Лестер” выиграл на “Этихаде” со счетом 5:2, но “Сити” взял реванш во втором круге – 2:0. Общеисторическое преимущество у “Манчестер Сити” – 62 победы (11 – в АПЛ), 29 ничьих (2), 32 поражения (7).
Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертранд – Тилеманс, Ндиди – Олбрайтон, Мэддисон, Барнс – Варди
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Грилиш, Торрес, Жезус
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football
“Манчестер Сити” предстает как фаворит матча, но все не должно быть так просто для команды Гвардиолы. У “Сити” больше сборников, много матчей провели Диаш и Стоунз. Их усталостью должен воспользоваться стремительный и отдохнувший Джейми Варди. Если “Манчестер Сити” не возьмет три очка в Лестере, это не должно стать большим сюрпризом. Тем не менее, команда Брендана Роджерса на старте нового сезона выглядит тяжеловато. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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