Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.09.2021

Чемпионат Англии, четвертый тур

11 сентября 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 17:00 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лестер” и “Манчестер Сити” сыграют во второй раз в сезоне. Перед стартом чемпионата Англии команда Брендана Роджерса переиграла “горожан” в матче за Суперкубок Англии. Этот трофей имеет полуофициальный статус в Англии и чемпион АПЛ-2020/21 играл его полурезервным составом. Все будет по-другому в субботу на “Кинг Пауэр Стэдиум”.

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Лестер

“Лестер” набрал шесть очков из девяти возможных, но результаты матчей немного льстят команде Брендана Роджерса. И в игре с “Вулверхэмптоном” (1:0), и с “Норвичем” (2:1), “Лестер” не был похож сам на себя, не имел никакого преимущества, и исход этих поединков мог быть совсем другим. С другой стороны, команда Роджерса не настолько ужасно играла против “Вест Хэма”, как говорит итоговый счет (1:4).

Слишком много травм навалилось на “Лестер”. Особо уязвимой выглядела линия защиты. По разным причинам не играли в стартовых матчах Эванс, новичок Вестергор, Джастин, Фофана, Бертранд, Рикарду Перейра был заменен на 11-й минуте матча с “Норвичем”. Чаглар Сеюнджю, который должен был стать опорой “Лестера” в виду сложившихся обстоятельства, резко сдал в качестве игры.

Мало что пока получается и у игроков атаки Мэддисона и Барнса. Новичок Патсон Дака получает пока мало шансов. Все надежды на Варди и Ихеаначо.

Во время международной паузы Бертранд, Эванс и Вестегор подтянулись к основному составу, но Роджерс говорит, что двое последних еще не готовы на сто процентов. Джастин и Фофана восстанавливаться будут еще долго. Не сыграет против “Манчестер Сити” и дисквалифицированный Айосе Перес.

Манчестер Сити

В пятницу вечером Пеп Гвардиола еще не не знал, смогут ли Эдерсон и Габриэл Жезус сыграть против “Лестера”. Клубы АПЛ могли либо договориться с бразильской конфедерацией и ФИФА, либо просто плюнуть на запрет, либо оставить все как есть, и играть без бразильцев до 14 сентября . В итоге компромисс был найден – бразильцам дали зеленый свет.

Из потерь у "Манчестер Сити" остаются только Де Брюйне и Фоден. Они близки к восстановлению после травм, но вероятно рисковать их здоровьем никто не будет. У второго вратаря Зака Стеффена был положительный тест на ковид в расположении сборной США. Менди остается за решеткой.

“Манчестер Сити” выиграл два последних матча с общим счетом 10:0, но в играх против “Арсенала” и “Норвичем” все обстоятельства удачно складывались для команды Гвардиолы. “Лестер” – это будет совсем другой тест. В частности вызывает интерес позиция Торреса. Будет ли испанец настолько эффективен на позиции центрфорварда, как в двух последних матчах? Никто не ждет от воспитанника “Валенсии”, что он будет играть как Харри Кейн, но Торрес существенно добавил в игре на острии в новом сезоне.

Статистика команд, цифры и факты

Джейми Варди забил восемь голов в десяти матчах чемпионата с “Манчестер Сити”.

Учитывая Суперкубок Англии, “Манчестер Сити” проиграл три последних выездных матча, в двух из них команда Гвардиолы не забивала.

Габриэл Жезус прекрасно себя чувствует на позиции вингера, и был задействован в 13 голах в последних 16 матчах АПЛ за “Сити”. Также он часто забивает “Лестеру” – пять голов.

“Лестер” и “Манчестер Сити” не играли вничью друг с другом в чемпионате в последних 11 матчах, на поле “Лестера” между командами была всего одна ничья в последних 23 лиговых матчах.

После трех туров у “Манчестер Сити” лучшая в чемпионате разница мячей – десять забитых, один пропущенный.

Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити

Лестер

28.08 “Норвич” 2:1 (АПЛ)

23.08 “Вест Хэм” 1:4 (АПЛ)

14.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

07.08 “Лестер” 1:0 (Суперкубок Англии)

04.08 “Вильярреал” 3:2 (ТМ)

Манчестер Сити

28.08 “Арсенал” 5:0 (АПЛ)

21.08 “Норвич” 5:0 (АПЛ)

15.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

07.08 “Лестер” 0:1 (Суперкубок Англии)

03.08 “Блэкпул” 4:1 (ТМ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 3-0 +3 9 2 "Вест Хэм Юнайтед" 3 2 1 0 10-5 +5 7 3 "Манчестер Юнайтед" 3 2 1 0 7-2 +5 7 4 "Челси" 3 2 1 0 6-1 +5 7 5 "Ливерпуль" 3 2 1 0 6-1 +5 7 6 "Эвертон" 3 2 1 0 7-3 +4 7 7 "Манчестер Сити" 3 2 0 1 10-1 +9 6 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 0 1 4-3 +1 6 9 "Лестер Сити" 3 2 0 1 4-5 -1 6 10 "Брентфорд" 3 1 2 0 3-1 +2 5 11 "Астон Вилла" 3 1 1 1 5-4 +1 4 12 "Уотфорд" 3 1 0 2 3-5 -2 3 13 "Саутгемптон" 3 0 2 1 4-6 -2 2 14 "Кристал Пэлас" 3 0 2 1 2-5 -3 2 15 "Лидс Юнайтед" 3 0 2 1 4-8 -4 2 16 "Бернли" 3 0 1 2 2-5 -3 1 17 "Ньюкасл" 3 0 1 2 4-8 -4 1 18 "Вулверхэмптон" 3 0 0 3 0-3 -3 0 19 "Норвич Сити" 3 0 0 3 1-10 -9 0 20 "Арсенал" 3 0 0 3 0-9 -9 0

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами. “Лестер” выиграл на “Этихаде” со счетом 5:2, но “Сити” взял реванш во втором круге – 2:0. Общеисторическое преимущество у “Манчестер Сити” – 62 победы (11 – в АПЛ), 29 ничьих (2), 32 поражения (7).

Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертранд – Тилеманс, Ндиди – Олбрайтон, Мэддисон, Барнс – Варди

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Грилиш, Торрес, Жезус

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” предстает как фаворит матча, но все не должно быть так просто для команды Гвардиолы. У “Сити” больше сборников, много матчей провели Диаш и Стоунз. Их усталостью должен воспользоваться стремительный и отдохнувший Джейми Варди. Если “Манчестер Сити” не возьмет три очка в Лестере, это не должно стать большим сюрпризом. Тем не менее, команда Брендана Роджерса на старте нового сезона выглядит тяжеловато. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.