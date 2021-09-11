Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.09.2021

Английская Премьер-лига, четвертый тур

11 сентября, 14:30. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Обе команды по-разному провели стартовый отрезок АПЛ. "Тоттенхэм" уверенно лидирует в чемпионате, а у "Кристал Пэлас" всего два очка в активе. Сейчас у них разные цели в турнире, однако цель на субботний матч одна: победа. Кто же все-таки имеет больше шансов получить ее в лондонском дерби?

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"Кристал Пэлас"

В первых трех турах новоиспеченный наставник Патрик Виейра со своими подопечными заработал всего два очка. В дополнение к таким выступлением в Кубке Лиги "орлы" уступили "Уотфорду" и покинули турнир. Сейчас результаты неутешительные, но все еще можно исправить, ведь команда только знакомится с новым тренером. В его дебютном матче "КП" без шансов уступили 0:3 "Челси" на "Стэмфорд Бридж" - игры тогда от гостей не было вообще. Во втором туре была ничья с новичком АПЛ "Брентфорд", а в третьем с "Вест Хэмом" в гостях. Прогресс на лицо.

Кадры хозяев

"Кристал Пэласу" не помогут в этой встрече трое игроков, которые уже очень долго находятся в лазарете: Олисе, Эзе и Фергюсон. Однако лидеры команды начеку. И Заха, и Гаю и Бентеке, и Куяте, и Гвайта уже подходят к своим лучшим кондициям. Особенно среди "орлов" выделяется арендованный у "Челси" 21-летний центральный полузащитник Коннор Галлагер - одна из опор игры "Кристал Пэлас" сейчас.

"Тоттенхэм"

Сага с трансфером Кейна до сих пор не покинула "Уайт Харт Лейн", однако стадион покинула результативность самого Гарри в АПЛ. Он пропустил стартовый поединок против "Манчестер Сити", а в следующих двух в чемпионате не отличился голевым действиями. Правда, дважды забил в Лиге конференций и трижды за сборную Англии. Нападающему просто надо прийти в себя после очередного для него провального трансферного окна - теперь на Кейна ничего не давит.

Но и без него "шпоры" прекрасно чувствуют себя. Три минимальные победы в стартовых трех турах АПЛ с совершенно разным сценариями. Пока можно сказать, что "Тоттенхэм" на вершине турнирной таблицы - это случайность. Вот и теперь время доказывать свою пригодность с крепким середнячком АПЛ.

Кадры гостей

Сразу трое игроков "шпор" не примут участия в этом матче из-за громких в последнее время коронавирусных скандалов: аргентинцы Ло Чельсо и Ромеро, а также колумбиец Санчес не сыграют из-карантинных ограничений.

Последние матчи "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма"

Последние пять встреч хозяев

28.08.2021. "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 2:2 (АПЛ)

24.08.2021. "Уотфорд" - "Кристал Пэлас" 1:0 (Кубок Лиги)

21.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

14.08.2021. "Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0 (АПЛ)

07.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Уотфорд" 3:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

29.08.2021. "Тоттенхэм" - "Уотфорд" 1:0 (АПЛ)

26.08.2021. "Тоттенхэм" - "Феррейра" 3:0 (Лига конференций)

22.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 0:1 (АПЛ)

19.08.2021. "Феррейра" - "Тоттенхэм" 1:0 (Лига конференций)

15.08.2021. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

№ Команда И В Н П З-П О 1 Тоттенхэм 3 3 0 0 3-0 9 2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 10-5 7 3 Манчестер Юнайтед 3 2 1 0 7-2 7 4 Челси 3 2 1 0 6-1 7 5 Ливерпуль 3 2 1 0 6-1 7 6 Эвертон 3 2 1 0 7-3 7 7 Манчестер Сити 3 2 0 1 10-1 6 8 Брайтон энд Хоув Альбион 3 2 0 1 4-3 6 9 Лестер Сити 3 2 0 1 4-5 6 10 Брентфорд 3 1 2 0 3-1 5 11 Астон Вилла 3 1 1 1 5-4 4 12 Уотфорд 3 1 0 2 3-5 3 13 Саутгемптон 3 0 2 1 4-6 2 14 Кристал Пэлас 3 0 2 1 2-5 2 15 Лидс Юнайтед 3 0 2 1 4-8 2 16 Бернли 3 0 1 2 2-5 1 17 Ньюкасл 3 0 1 2 4-8 1 18 Вулверхэмптон 3 0 0 3 0-3 0 19 Норвич Сити 3 0 0 3 1-10 0 20 Арсенал 3 0 0 3 0-9 0

Личные встречи "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма"

53 раза эти команды играли между собой в рамках лондонского дерби. В общем сильнее был "Тоттенхэм" - 28 победа против 10 у соперника. Еще 15 раз матч был сыгран вничью. Последний раз они играли в марте этого года. Тогда "шпоры" разнесли "орлов" 4:1. Отметим, что в последний раз "Кристал Пэлас" одерживал верх в этом противостоянии в АПЛ еще в 2015-м году.

Ставки и коэффициенты на матч "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм"

Прогноз на матч "Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм"

"Шпоры" однозначно будут стремиться продолжить начатое, играя обязательно на три очка. "Кристал Пэлас" не готов сразу отдать все зачетные пункты, поэтому команде Нуну Санту будет очень тяжело на "Селхерст Парк". Прогноз на матч: победа "Тоттенхэма".