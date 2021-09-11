Ronaldo is back. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.09.2021

Английская Премьер-лига, четвертый тур

11 сентября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" привлекает внимание не как турнирным, а так шоу-значением. И сейчас речь не о левом защитнике "манкунианцев". На "Олд Траффорд" возвращается Великий - Криштиану Роналду. Все внимание приковано именно к нему, однако не нужно забывать и о важности трех очков для "МЮ" в борьбе за самые высокие места в чемпионате Англии. Смогут ли "сороки" навязать борьбу сопернику в гостях?

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"Манчестер Юнайтед"

Старт против "Лидса" был прекрасным не только для фанатов "красных дьяволов", но и для рядовых зрителей. Праздник атакующего футбола, много голов, однако уже в матче против "Саутгемптона" этого не было. В "МЮ" возникли проблемы в создании и завершении атаки. В "Вулверхэмптона" удалось выиграть, правда проблемы в Сульшера и его команды тоже были - неоднозначное начало чемпионата, но семь очков уже в кармане.

Переход Роналду - это уже далеко не игровой плюс для "Манчестер Юнайтед". Вряд ли он будет тянуть высокий темп АПЛ. Несмотря на это, психологически Криштиану может дать команде очень много. Лидерские качества у него с годами только усиливаются, а явно выраженного главы коллектива в "красных дьяволов" давно уже не было.

Кадры хозяев

К счастью для Сульшера (и к сожалению для фанатов "МЮ"), FA все-таки позволил игрокам из Южной Америки выступать в АПЛ. Многодневный бан был отменен, поэтому Фред может помочь команде. Правда, в лазарете находятся Мактомини, Рашфорд и Хендерсон.

"Ньюкасл"

"Сороки" не могут найти своих оптимальных кондиций. Подопечные Брюса очень тяжело входят в сезон, и результатом этого является два поражения на старте и еще и вылет из Кубка Лига от "Бернли". На прошлой неделе "Ньюкасл" мог завоевать столь желанные три очка, однако упустил победу на шестой компенсированной минуте.

У команды из одноименного города трансферов уровня Роналду и близко не было. Единственным приобретением является Джо Виллок, который выступал в прошлом сезоне в аренде за "сорок". Без качественного усиления трудно навязать борьбу командам АПЛ, которые плодотворно работали на летнем трансферном рынке.

Кадры гостей

Один из лидеров атак "сорок" пропустит поединок против "МЮ": Уилсон травмировал внутреннюю поверхность бедра. Также не сыграют Дубравка, Андерсон и Шелви.

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла"

Последние пять встреч хозяев

29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

22.08.2021. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

14.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 4:1 (АПЛ)

07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0 (ТМ)

28.07.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 0:0 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

28.08.2021. "Ньюкасл" - "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)

25.08.2021. "Ньюкасл" - "Бернли" 0:1 (после д. в.) (Кубок Лиги)

21.08.2021. "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:0 (АПЛ)

15.08.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4 (АПЛ)

07.08.2021. "Ньюкасл" - "Норвич" 3:0 (ТМ)

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда И В Н П З-П О 1 Тоттенхэм 3 3 0 0 3-0 9 2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 10-5 7 3 Манчестер Юнайтед 3 2 1 0 7-2 7 4 Челси 3 2 1 0 6-1 7 5 Ливерпуль 3 2 1 0 6-1 7 6 Эвертон 3 2 1 0 7-3 7 7 Манчестер Сити 3 2 0 1 10-1 6 8 Брайтон энд Хоув Альбион 3 2 0 1 4-3 6 9 Лестер Сити 3 2 0 1 4-5 6 10 Брентфорд 3 1 2 0 3-1 5 11 Астон Вилла 3 1 1 1 5-4 4 12 Уотфорд 3 1 0 2 3-5 3 13 Саутгемптон 3 0 2 1 4-6 2 14 Кристал Пэлас 3 0 2 1 2-5 2 15 Лидс Юнайтед 3 0 2 1 4-8 2 16 Бернли 3 0 1 2 2-5 1 17 Ньюкасл 3 0 1 2 4-8 1 18 Вулверхэмптон 3 0 0 3 0-3 0 19 Норвич Сити 3 0 0 3 1-10 0 20 Арсенал 3 0 0 3 0-9 0

Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла"

Последние пять игр между командами

21.02.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 3:1 (АПЛ)

17.10.2021. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:4 (АПЛ)

26.12.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1 (АПЛ)

06.10.2021. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:0 (АПЛ)

02.01.2019. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)

Цифры и факты

"Ньюкасл" всего один раз в этом веке победил на "Олд Траффорд" - в 2013 году (первый сезон без Алекса Фергюсона).

За последние девять матчей между командами "МЮ" забивал в семи из них - в каждом два гола или более.

В последний на данный момент игре Роналду против "сорок" он оформил дубль.

В восьми из последних девяти встреч "Ньюкасл" забивал "Манчестер Юнайтед".

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"

Гораздо сильнее на данный момент является хозяева. В Сульшера есть хороший выбор среди игроков атаки, тем более еще и скоро подтянется Маркус Рашфорд. Для Стива Брюса основные исполнители в лазарете - это головная боль, которую таблеткой не вылечишь. Прогноз на матч: победа "Манчестер Юнайтед" 3:1.