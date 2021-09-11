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Ronaldo is back. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.09.2021
Возвращение блудного сына на "Олд Траффорд"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, четвертый тур
11 сентября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" привлекает внимание не как турнирным, а так шоу-значением. И сейчас речь не о левом защитнике "манкунианцев". На "Олд Траффорд" возвращается Великий - Криштиану Роналду. Все внимание приковано именно к нему, однако не нужно забывать и о важности трех очков для "МЮ" в борьбе за самые высокие места в чемпионате Англии. Смогут ли "сороки" навязать борьбу сопернику в гостях?
"Манчестер Юнайтед"
Старт против "Лидса" был прекрасным не только для фанатов "красных дьяволов", но и для рядовых зрителей. Праздник атакующего футбола, много голов, однако уже в матче против "Саутгемптона" этого не было. В "МЮ" возникли проблемы в создании и завершении атаки. В "Вулверхэмптона" удалось выиграть, правда проблемы в Сульшера и его команды тоже были - неоднозначное начало чемпионата, но семь очков уже в кармане.
Переход Роналду - это уже далеко не игровой плюс для "Манчестер Юнайтед". Вряд ли он будет тянуть высокий темп АПЛ. Несмотря на это, психологически Криштиану может дать команде очень много. Лидерские качества у него с годами только усиливаются, а явно выраженного главы коллектива в "красных дьяволов" давно уже не было.
Кадры хозяев
К счастью для Сульшера (и к сожалению для фанатов "МЮ"), FA все-таки позволил игрокам из Южной Америки выступать в АПЛ. Многодневный бан был отменен, поэтому Фред может помочь команде. Правда, в лазарете находятся Мактомини, Рашфорд и Хендерсон.
"Ньюкасл"
"Сороки" не могут найти своих оптимальных кондиций. Подопечные Брюса очень тяжело входят в сезон, и результатом этого является два поражения на старте и еще и вылет из Кубка Лига от "Бернли". На прошлой неделе "Ньюкасл" мог завоевать столь желанные три очка, однако упустил победу на шестой компенсированной минуте.
У команды из одноименного города трансферов уровня Роналду и близко не было. Единственным приобретением является Джо Виллок, который выступал в прошлом сезоне в аренде за "сорок". Без качественного усиления трудно навязать борьбу командам АПЛ, которые плодотворно работали на летнем трансферном рынке.
Кадры гостей
Один из лидеров атак "сорок" пропустит поединок против "МЮ": Уилсон травмировал внутреннюю поверхность бедра. Также не сыграют Дубравка, Андерсон и Шелви.
Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла"
Последние пять встреч хозяев
- 29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)
- 22.08.2021. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)
- 14.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 4:1 (АПЛ)
- 07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0 (ТМ)
- 28.07.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 0:0 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 28.08.2021. "Ньюкасл" - "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)
- 25.08.2021. "Ньюкасл" - "Бернли" 0:1 (после д. в.) (Кубок Лиги)
- 21.08.2021. "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:0 (АПЛ)
- 15.08.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4 (АПЛ)
- 07.08.2021. "Ньюкасл" - "Норвич" 3:0 (ТМ)
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|2
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|4
|Челси
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|6
|Эвертон
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|7
|Манчестер Сити
|3
|2
|0
|1
|10-1
|6
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|9
|Лестер Сити
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|10
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|3-1
|5
|11
|Астон Вилла
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|12
|Уотфорд
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|13
|Саутгемптон
|3
|0
|2
|1
|4-6
|2
|14
|Кристал Пэлас
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|15
|Лидс Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|4-8
|2
|16
|Бернли
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ньюкасл
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|0
|3
|0-3
|0
|19
|Норвич Сити
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|20
|Арсенал
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла"
Последние пять игр между командами
- 21.02.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 3:1 (АПЛ)
- 17.10.2021. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:4 (АПЛ)
- 26.12.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1 (АПЛ)
- 06.10.2021. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:0 (АПЛ)
- 02.01.2019. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Ньюкасл" всего один раз в этом веке победил на "Олд Траффорд" - в 2013 году (первый сезон без Алекса Фергюсона).
- За последние девять матчей между командами "МЮ" забивал в семи из них - в каждом два гола или более.
- В последний на данный момент игре Роналду против "сорок" он оформил дубль.
- В восьми из последних девяти встреч "Ньюкасл" забивал "Манчестер Юнайтед".
Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"
Гораздо сильнее на данный момент является хозяева. В Сульшера есть хороший выбор среди игроков атаки, тем более еще и скоро подтянется Маркус Рашфорд. Для Стива Брюса основные исполнители в лазарете - это головная боль, которую таблеткой не вылечишь. Прогноз на матч: победа "Манчестер Юнайтед" 3:1.
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