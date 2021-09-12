Лидс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.09.2021 

Чемпионат Англии, четвертый тур

12 сентября 2021. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” может составить компанию “Манчестер Юнайтед” и “Челси” на вершине турнирной таблице, если в воскресенье переиграет “Лидс”. Команда Марсело Бьелсы пока еще не набрала ход, но трансфер Дэниэла Джеймса может дать дополнительный импульс йоркширцам.

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Лидс

“Лидс” превзошел все ожидания в прошлом сезоне, заняв девятое место в Премьер-лиге сразу после выхода из Чемпионшипа. Второй сезон всегда сложнее. “Шеффилд Юнайтед” и Крис Уайлдер это подтвердят.

Пока команде Марсело Бьелсы непросто. В первом туре был разгром от “Манчестер Юнайтед” (результат предсказуемый, учитывая стиль команд), затем “белые” дважды спасали ничьи, отыгрываясь в поединках против “Эвертона” (2:2) и “Бернли” (1:1). Что отличает эти два матча – у “Лидса” пока нет прежнего доминирования, к которому команда Марсело Бьелсы приучала в прошлом сезоне. Возможно, так и было рассчитано на предсезонных сборах команды. Действительно сдал ли “Лидс” или нет, будем судить позже.

Как сообщил Марсело Бьелса, против “Ливерпуля” готовы сыграть Даллас, Фирпо, Клих и новичок Дэниэл Джеймс. Вне игры остается Робин Кох.

Ливерпуль

Премьер-лига договорилась с бразильской конфедерацией, и Юрген Клопп вновь может рассчитывать на Алиссона и Фабиньо, незаменимых игроков своей команды. Тренер “Ливерпуля” был в недоумении от возможного запрета, но здравый смысл все же возобладал. В список ФИФА попал и Роберто Фирмино, но форвард “красных” в любом случае пропускает матч с “Лидсом” из-за травмы.

Получил повреждение в расположении сборной Японии Такуми Минамино, Наби Кейта удалось выбраться из Гвинеи, полностью здоровы Вирджил ван Дейк и Харви Эллиотт, вернулся к тренировкам воспитанник “Лидса” Джеймс Милнер.

В первых двух турах “Ливерпуль” спокойно разобрался с “Норвичем” и “Бернли”, не все было так просто в матче с “Челси”. Кто знает, какой был бы итог поединка, если бы мяч не попал в руку Риса Джеймса в конце первого тайма. Игру “Челси” во втором тайме называли “чемпионской”, что не очень льстит команде Клоппа, которая не смогла забить второй гол сопернику, игравшему вдесятером весь второй тайм.

Статистика команд, цифры и факты

После трех туров “Лидс” и “Арсенал” лидировали по количеству допущенных ударов по своим воротам (18). “Ливерпуль”, наоборот – больше всех в лиге нанес ударов после трех туров (20).

“Ливерпуль” не проигрывает в последних 13 матчах Премьер-лиги (10 побед, три ничьи).

Мохамеду Салаху остался всего один мяч, чтобы достичь показателя в 100 голов в Премьер-лиге. Египтянин забил 16 голов в последних 20 выездных матчах во всех турнирах.

Два последних матчах АПЛ между “Лидсом” и “Ливерпулем” на “Элланд Роуд” закончились вничью.

“Ливерпуль” не проигрывает “Лидсу” в десяти последних матчах во всех турнирах.

“Ливерпуль” забивает как минимум два гола в последних четырех выездных матчах АПЛ.

“Лидс” не проигрывает в семи последних домашних поединках Премьер-лиги.

Последние пять матчей Лидса и Ливерпуля

Лидс

29.08 “Бернли” 1:1 (АПЛ)

24.08 “Крю Александра” 3:0 (Кубок лиги)

21.08 “Эвертон” 2:2 (АПЛ)

14.08 “Манчестер Юнайтед” 1:5 (АПЛ)

07.08 “Вильярреал” 2:2 (ТМ)

Ливерпуль

28.08 “Челси” 1:1 (АПЛ)

21.08 “Бернли” 2:0 (АПЛ)

14.08 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

09.08 “Осасуна” 3:1 (ТМ)

08.08 “Атлетик” 1:1 (ТМ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Челси" 4 3 1 0 9-1 +8 10 3 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 11-1 +10 9 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 0 1 5-3 +2 9 5 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 3-3 0 9 6 "Вест Хэм Юнайтед" 4 2 2 0 10-5 +5 8 7 "Ливерпуль" 3 2 1 0 6-1 +5 7 8 "Эвертон" 3 2 1 0 7-3 +4 7 9 "Лестер Сити" 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 3-2 +1 5 11 "Кристал Пэлас" 4 1 2 1 5-5 0 5 12 "Астон Вилла" 4 1 1 2 5-7 -2 4 13 "Вулверхэмптон" 4 1 0 3 2-3 -1 3 14 "Саутгемптон" 4 0 3 1 4-6 -2 3 15 "Уотфорд" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Арсенал" 4 1 0 3 1-9 -8 3 17 "Лидс Юнайтед" 3 0 2 1 4-8 -4 2 18 "Бернли" 3 0 1 2 2-5 -3 1 19 "Ньюкасл" 4 0 1 3 5-12 -7 1 20 "Норвич Сити" 4 0 0 4 1-11 -10 0

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды начали сезон странной игрой, которая закончилась победой “Ливерпуля” со счетом 4:3. Не менее странным был и ответный матч. Игра на “Элланд Роуд” была омрачена появившимся новостями о “ЕСЛ” и “красные” должным образом на нее не настроились (1:1). Общая история противостояний: “Ливерпуль” 60 побед (15 в АПЛ), 31 ничьи (5), 28 (6) побед “Лидса”.

Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Льоренте, Стрейк, Купер – Эйлинг, Филлипс, Даллас, Фирпо – Джеймс, Харрисон – Бэмфорд

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Мане, Жота, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лидс – Ливерпуль от UA-Football

В прошлом сезоне “Лидс” не проиграл на своем поле ни одной команде из так званой “топ-6”, в том числе и “Ливерпулю”. По первым матчам “Лидса” в новом сезоне создается впечатление, что ему на удастся повторить это достижение, и первой на “Элланд Роуд” может победить команда Юргена Клоппа – “красные” уверенно выглядят на старте. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.